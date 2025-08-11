جريمة تفوق الخيال: العالم يندد بقتل إسرائيل صحفيي الجزيرة في غارة استهدفت خيمتهم بغزة

تدفقت الإدانات لقتل إسرائيل صحفيي قناة الجزيرة في غزة يوم الأحد بعد الغارة الجوية التي استهدفت خيمتهم بجوار مستشفى الشفاء، حيث وصفت قطر، حيث يوجد مقر القناة التلفزيونية الشهيرة، الهجوم بأنه "جريمة تفوق الخيال".
واعترف الجيش الإسرائيلي بقتل صحافي شهير من قناة الجزيرة اتهمه بأنه زعيم خلية تابعة لحركة حماس في غارة جوية على غزة، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان قالوا إنه كان مستهدفا بسبب تغطيته المباشرة للحرب على غزة، وأن ادعاء إسرائيل يفتقر إلى الأدلة.
وكان أنس الشريف (28 عاماً) أحد أبرز وجوه القناة التي تعمل على الأرض في غزة، ويقدم تقارير يومية ضمن تغطية منتظمة.
وقال تلفزيون الجزيرة إنه قتل إلى جانب زميله المراسل محمد قريقع والمصورين إبراهيم زاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة.
وأدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل الصحفيين الفلسطينيين، قائلاً إن تصرفات الجيش الإسرائيلي تمثل "انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي".
وكان المنشور على منصة التواصل الاجتماعي X مصحوبًا بصورة لخيام زرقاء مدمرة بجوار جدار مليء بالرصاص في مدينة غزة.
هاجم رئيس الوزراء القطري إسرائيل بسبب قتلها الصحفيين في قطاع غزة المحاصر، ووصف عملية القتل بأنها "جرائم تفوق الخيال".
وقال رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في منشور على موقع X: "إن الاستهداف المتعمد للصحفيين من قبل إسرائيل في قطاع غزة يكشف كيف أن هذه الجرائم تفوق التصور... رحم الله الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع وزملاءهما".
وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود أيضا "قتل الجيش الإسرائيلي المعترف به" لمراسل الجزيرة أنس الشريف في غزة، والذي اعترفت القوات المسلحة باستهدافه.
وبينما اتهمت إسرائيل الشريف بأنه "إرهابي" تابع لحماس، قالت منظمة حملة حرية الصحافة إنه كان "أحد أشهر الصحفيين من قطاع غزة وصوت المعاناة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة".
وأضافت المنظمة غير الحكومية أنها "تدين بشدة وبغضب جريمة القتل المعترف بها من قبل الجيش الإسرائيلي" بحق الشريف والصحفيين الآخرين.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الشريف "تظاهر بأنه صحفي" لكنه في الحقيقة كان "رئيس خلية إرهابية... مسؤولة عن تنفيذ هجمات صاروخية ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي".
ووصفت منظمة مراسلون بلا حدود الاتهامات الإسرائيلية بأنها "لا أساس لها من الصحة".
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود "في الهجوم المتعمد (يوم الأحد)، أعاد الجيش الإسرائيلي إنتاج أسلوب معروف تم اختباره بالفعل، ولا سيما ضد صحفيي الجزيرة"، في إشارة إلى مقتل اثنين من الصحفيين في 31 يوليو/تموز من العام الماضي.
ووصفت إسرائيل أحد هؤلاء الرجال، إسماعيل الغول، بأنه "إرهابي".
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود الدول الأخرى إلى التدخل، قائلة إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يجتمع للإصرار على حماية الصحفيين في مناطق الصراع.
وأضافت منظمة مراسلون بلا حدود: "بدون تحرك قوي من المجتمع الدولي لوقف الجيش الإسرائيلي... فمن المرجح أن نشهد المزيد من جرائم القتل خارج نطاق القضاء بحق المهنيين الإعلاميين".
قال نادي الصحافة الوطني إنه يشعر "بالحزن والقلق" إزاء التقارير التي أوردتها قناة الجزيرة عن مقتل مراسلها أنس الشريف اليوم في غزة.
قال مايك بالسامو، رئيس نادي الصحافة الوطني: "إن مقتل صحفي أثناء عمله لإعلام الجمهور خسارةٌ فادحةٌ تتجاوز بكثير غرفة أخبار واحدة. يجب أن يتمكن الصحفيون من العمل دون أن يُستهدفوا أو يُقتلوا. ويجب على جميع أطراف مناطق النزاع الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية الصحفيين وضمان قدرتهم على أداء عملهم بأمان".
ودعا نادي الصحافة الوطني إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في الظروف المحيطة بوفاة الشريف وأكد التزامه بالدفاع عن سلامة واستقلال الصحفيين في جميع أنحاء العالم.
