جريمة تفوق الخيال: العالم يندد بقتل إسرائيل صحفيي الجزيرة في غارة استهدفت خيمتهم بغزة

تدفقت الإدانات لقتل إسرائيل صحفيي قناة الجزيرة في غزة يوم الأحد بعد الغارة الجوية التي استهدفت خيمتهم بجوار مستشفى الشفاء، حيث وصفت قطر، حيث يوجد مقر القناة التلفزيونية الشهيرة، الهجوم بأنه "جريمة تفوق الخيال".

واعترف الجيش الإسرائيلي بقتل صحافي شهير من قناة الجزيرة اتهمه بأنه زعيم خلية تابعة لحركة حماس في غارة جوية على غزة، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان قالوا إنه كان مستهدفا بسبب تغطيته المباشرة للحرب على غزة، وأن ادعاء إسرائيل يفتقر إلى الأدلة.

وكان أنس الشريف (28 عاماً) أحد أبرز وجوه القناة التي تعمل على الأرض في غزة، ويقدم تقارير يومية ضمن تغطية منتظمة.

وقال تلفزيون الجزيرة إنه قتل إلى جانب زميله المراسل محمد قريقع والمصورين إبراهيم زاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة.

"خرق خطير"

وأدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل الصحفيين الفلسطينيين، قائلاً إن تصرفات الجيش الإسرائيلي تمثل "انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي".

وكان المنشور على منصة التواصل الاجتماعي X مصحوبًا بصورة لخيام زرقاء مدمرة بجوار جدار مليء بالرصاص في مدينة غزة.