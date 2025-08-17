جدل التأشيرات الطبية لقطاع غزة: حملة ناشطة يمينية تدفع واشنطن لتعليق الإصدارات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق جميع تأشيرات الزيارة للأفراد من غزة، مشيرة إلى الحاجة إلى "مراجعة كاملة وشاملة" للإصدار الأخير لعدد محدود من التأشيرات الطبية الإنسانية.
وأثار القرار، الذي أُعلن عنه على منصة التواصل الاجتماعي X، انتقادات حادة من جانب دعاة حقوق الإنسان والمنظمات المؤيدة للفلسطينيين، وحتى بين بعض الجمهوريين.
وقال النائب الأمريكي تشيب روي من تكساس إنه سيستفسر عن هذه المسألة، بينما وصفها النائب راندي فاين من فلوريدا بأنها "خطر على الأمن القومي".
اطلع على منشور وزارة الخارجية الأمريكية أدناه:
وأدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية هذه الخطوة، قائلا إنها أحدث علامة على "القسوة المتعمدة" لإدارة ترامب.
أصدرت الولايات المتحدة أكثر من 3800 تأشيرة زيارة من فئتي B1/B2 - لأغراض سياحية وعلاجية - لحاملي وثائق سفر السلطة الفلسطينية حتى الآن في عام 2025، وفقًا لتحليل للأرقام الشهرية المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني. ويشمل هذا الرقم 640 تأشيرة صدرت في مايو. تُصدر هذه الوثائق لسكان كل من الضفة الغربية وغزة، على الرغم من عدم الإفصاح عن توزيعها بين المنطقتين.
وفقًا لجمعية إغاثة أطفال فلسطين، ستكون لتجميد التأشيرات عواقب "مدمرة ولا رجعة فيها". ودعت المنظمة الأمريكية غير الربحية إدارة ترامب إلى "التراجع عن هذا القرار الخطير واللاإنساني".
وقالت المنظمة في بيان لها: "ستكون لهذه السياسة آثار مدمرة لا رجعة فيها على قدرتنا على نقل الأطفال المصابين والمصابين بأمراض خطيرة من غزة إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي المنقذ للحياة - وهي المهمة التي حددت عملنا لأكثر من 30 عامًا".
تشكل عمليات الإجلاء الطبي شريان حياة لأطفال غزة الذين لولا ذلك لواجهوا معاناة لا يمكن تصورها أو الموت بسبب انهيار البنية التحتية الطبية في الأراضي التي مزقتها الحرب.
ويأتي وقف التأشيرات في أعقاب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي كتبتها الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر، والتي أدانت برنامج التأشيرات الإنسانية وحثت إدارة ترامب على إنهائه.
قم بإلقاء نظرة على بعض منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي أدناه:
لاحقًا، نسب لومر الفضل لنفسه في التأثير على تغيير السياسة، وشكر علنًا وزير الخارجية ماركو روبيو على إيقاف البرنامج مؤقتًا. وأعرب المشرعون الجمهوريون، بمن فيهم النائبان تشيب روي وراندي فاين، عن مخاوفهم بشأن الأمن القومي في أعقاب مزاعم لومر بدخول "لاجئين" فلسطينيين إلى الولايات المتحدة مؤخرًا.
قم بإلقاء نظرة على منشورها أدناه:
في هذه الأثناء، قارن رجل الأعمال التكنولوجي بول جراهام، المؤسس المشارك لشركة Y Combinator، نشاط لومر بالمشاعر المناهضة للاجئين في التاريخ، وكتب: "لو كانت لورا لومر موجودة في عام 1940، لكانت حاولت منع اللاجئين اليهود من دخول الولايات المتحدة".
قم بإلقاء نظرة على منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي أدناه:
مع استمرار التدقيق في سياسة التأشيرات، فإن الحوار حول من يحصل على حق اللجوء - ومن يقرر - يظل قضية حاسمة في المشهد المتطور للهجرة والسياسة الخارجية في الولايات المتحدة.