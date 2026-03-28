ثمن الأكاذيب.. 47 مليون دولار أرباح مؤثرين من تسويق "الذعر" الرقمي

لقد ضاعت مليارات الدولارات، ناهيك عن فقدان آلاف الأرواح في حرب (أمريكا-إسرائيل-إيران) المستمرة. ومع ذلك، ورغم التداعيات المالية والاقتصادية، لاحظ محللون أن هناك بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يُقال إنهم ربحوا ملايين الدولارات عبر "تحويل منصاتهم إلى سلاح" – ليس فقط من أجل مطاردة الشهرة، بل للتربح بشكل كبير من الفوضى.
على مدار 28 يوماً، قام مؤثرون عبر قارات متعددة بجمع ما يُقدر بنحو 42 إلى 47 مليون دولار من خلال غمر خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو "لنهاية العالم" مولدة بالذكاء الاصطناعي، وحكايات مفبركة عن نزوح المستثمرين، وفيديوهات كوارث قديمة أعيد استخدامها وتقديمها ككوارث حالية. وجاءت هذه الأرباح بعد الوصول إلى مستويات قياسية من التفاعل.
واحدة من أكثر الحالات فجاجة تضمنت فيديو مدته 45 ثانية في 1 مارس، يعرض لقطات من صنع الذاء الاصطناعي لبرج خليفة وهو تلتهمه النيران، مع تعليق: "ضربة إيرانية دقيقة.. الإعلام الغربي يفرض تعتيماً كاملاً". كان الفيديو مفبركاً بالكامل، وفي غضون ساعات، كشف فريق التحقق الرقمي التابع لوكالة فرانس برس (AFP) الخديعة، مستشهداً بفيزياء مستحيلة في أنماط اللهب وبيانات وصفية (Metadata) تشير إلى أن إنشاء الفيديو تم قبل 18 ساعة من الهجوم المزعوم.
ووفقاً لدراسة جنائية رقمية أجرتها مجموعة "رياد" (Rayad Group) ومقرها الإمارات: "في غضون ست ساعات، قامت 12,400 حساب آلي (Bot) بنشر الرواية الكاذبة بـ 14 لغة. وبنهاية اليوم الأول، قام أكثر من 340 حساباً على إنستغرام و180 ملفاً شخصياً على تيك توك بتضخيم تلك اللقطات".
زعمت رواية كاذبة أخرى أن وسائل الإعلام الرئيسية أُمرت بقمع قصة تقول "دبي تحت هجوم مباشر، والمستثمرون يفرون في حالة ذعر". هذه الخديعة وحدها ولدت 4.2 مليون مشاهدة في 72 ساعة فقط، مما حقق أرباحاً تقدر بنحو 29,400 دولار من عائدات "AdSense".
وقام مؤثر آخر بالنشر من شقته في دبي، زاعماً: "أنا أشاهد هذا يحدث الآن حرفياً"، بينما كان صوته يرتجف وهو يصف الفوضى. لكنه لم يكن في خطر قط؛ فالدخان الذي ادعى رؤيته لم يكن موجوداً. حصدت روايته المفبركة 3.1 مليون مشاهدة وعائدات بقيمة 21,700 دولار، بالإضافة إلى روابط لـ "دليل الانتقال الطارئ" بسعر 47 دولاراً، والذي باع 840 نسخة، محققاً 39,480 دولاراً.
كما انتشر المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك فيديو لمؤثر دمج لقطات مزيفة لبرج خليفة مع فيديوهات انفجارات غير ذات صلة من صراعات ماضية في أجزاء أخرى من العالم. حصد الفيديو 5.8 مليون مشاهدة في 36 ساعة، محققاً حوالي 18,200 دولار. وأشارت مجموعة "رياد" إلى أنه عندما فند مدققو الحقائق مزاعمه، تمسك بموقفه مدعياً أن التكذيبات جزء من عملية تستر.
وتم إنشاء المزيد من الفيديوهات بعناوين كارثية مثل: "أنا أغادر الخليج: إليكم السبب الذي يدفعكم للقيام بذلك أيضاً" و"نزوح مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي: ما لا يخبرونكم به". كان الهدف هو إثارة خوف واسع النطاق لزيادة المشاهدات وتحقيق مبالغ أكبر.
ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع خـلـيـج تـايـمـز على قنوات واتساب.
صرح رياض كمال أيوب، خبير الأمن السيبراني والعضو المنتدب لمجموعة "رياض"، لصحيفة "خليج تايمز": "ما نشهده هو حرب اقتصادية غير مسبوقة نُفذت بنطاق وتطور لم يسبق له مثيل. هذه ليست مجرد معلومات مضللة؛ إنها عملية ممنهجة للخوف، حمى ذهب رقمي مبنية على الرعب البشري".
وقد شرح بن نيمو، مؤسس مختبر الأبحاث الجنائية الرقمية (DFRLab)، هذه الظاهرة سابقاً مشيراً إلى "ظهور رأسمالية الأزمات داخل اقتصاد المؤثرين، حيث طور هؤلاء الأفراد استراتيجيات متطورة للمتاجرة بالكوارث، سواء كانت حقيقية أو مفبركة".
كما علقت الدكتورة كلير واردل من جامعة براون: "سرعة التربح غير مسبوقة. الأتمتة خلقت الحجم، والمؤثرون وفروا المصداقية، والخوارزميات جلبت الجمهور".
أشار أيوب إلى تأثر مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير؛ حيث اكتسبت بعض قنوات يوتيوب 23.3 مليون مشترك جديد خلال هذه الأزمة عبر نشر الذعر. بالإضافة إلى ذلك، وقع أكثر من 47,000 فرد ضحية لعمليات احتيال مرتبطة بذلك.
وذكر الدكتور إيمرسون بروكينغ أن "البوتات (Bots) خلقت الزخم الفيروسي الأولي، لكن المؤثرين قدموا الرواية العاطفية التي حوّلت الفبركة الواضحة إلى تقارير أزمات قابلة للتصديق".
أحد المؤثرين شهد قفزة في عدد متابعيه من 420,000 إلى 1.2 مليون بين 5 و15 مارس، عندما زعم أن "سوق العقارات في دبي في حالة انهيار حر (Freefall)، سأبيع كل شيء وأغادر دبي قبل فوات الأوان". هذا الفيديو وحده جذب 2.4 مليون مشاهدة في 48 ساعة. وعبر تصنيع الذعر، حقق مؤثر آخر حوالي 600,000 دولار من قنوات دخل تشمل يوتيوب، والمحتوى الممول، والاستشارات المدفوعة.
كشف تحليل آخر أن 127 مؤثراً عالمياً تربحوا من قصص "مغادرة" مفبركة. وأوضح أيوب أن "التحقيقات الجنائية أشارت إلى أن 43 منهم لم يعيشوا في دبي قط رغم ادعائهم ذلك، بينما أقام 19 في دبي لكنهم لم يغادروا أبداً". أحد المؤثرين قدم أداءً باكياً زاعماً أنه أُجبر على المغادرة بعد خمس سنوات في دبي بسبب الخطر، لكن بيانات الموقع الجغرافي أكدت أنه كان ينشر من الهند طوال الأزمة، والشقة التي استعرضها كانت مجرد إيجار قصير الأجل. حقق الفيديو 14.2 مليون مشاهدة وأرباحاً بقيمة 89,000 دولار من "AdSense"، ووصل إجمالي أرباحه من هذه القصة المفبركة إلى 627,000 دولار.
بينما فبرك المؤثرون قصص النزوح والانهيار، أظهرت البيانات الفعلية قصة مختلفة؛ فبين 28 فبراير و16 مارس، سجلت دبي 6,048 صفقة عقارية سكنية بقيمة 20.2 مليار درهم، تركزت 63% منها في العقارات على الخارطة.
وفي يوم الخميس 26 مارس، ذكرت رويترز أن شركة "بلاكستون" (Blackstone)، أكبر مدير أصول بديلة في العالم، أعلنت عن استثمار ضخم بقيمة 250 مليون دولار في شركة "Advanced Digital Gaming Technology" لدعم الأسواق الرقمية المنظمة عالمياً، مما يعكس ثقة قوية في دولة الإمارات.
وحذر أيوب في الختام: "حرب المعلومات الحديثة تعمل بسرعة ونطاق لا تستطيع الدفاعات التقليدية مواجهته. التحدي الملح ليس فقط كشف الروايات الكاذبة، بل القيام بذلك بسرعة تمنع تحقيق أهدافها وتخفف الضرر الناتج". وشدد على ضرورة الانتباه لتقاطع وسائل التواصل الاجتماعي والتضليل والاستغلال الاقتصادي حتى لا تُطمس الحقيقة بإغراء الربح.