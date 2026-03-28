ثمن الأكاذيب.. 47 مليون دولار أرباح مؤثرين من تسويق "الذعر" الرقمي

لقد ضاعت مليارات الدولارات، ناهيك عن فقدان آلاف الأرواح في حرب (أمريكا-إسرائيل-إيران) المستمرة. ومع ذلك، ورغم التداعيات المالية والاقتصادية، لاحظ محللون أن هناك بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يُقال إنهم ربحوا ملايين الدولارات عبر "تحويل منصاتهم إلى سلاح" – ليس فقط من أجل مطاردة الشهرة، بل للتربح بشكل كبير من الفوضى.

على مدار 28 يوماً، قام مؤثرون عبر قارات متعددة بجمع ما يُقدر بنحو 42 إلى 47 مليون دولار من خلال غمر خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو "لنهاية العالم" مولدة بالذكاء الاصطناعي، وحكايات مفبركة عن نزوح المستثمرين، وفيديوهات كوارث قديمة أعيد استخدامها وتقديمها ككوارث حالية. وجاءت هذه الأرباح بعد الوصول إلى مستويات قياسية من التفاعل.

تزييف "برج خليفة"

واحدة من أكثر الحالات فجاجة تضمنت فيديو مدته 45 ثانية في 1 مارس، يعرض لقطات من صنع الذاء الاصطناعي لبرج خليفة وهو تلتهمه النيران، مع تعليق: "ضربة إيرانية دقيقة.. الإعلام الغربي يفرض تعتيماً كاملاً". كان الفيديو مفبركاً بالكامل، وفي غضون ساعات، كشف فريق التحقق الرقمي التابع لوكالة فرانس برس (AFP) الخديعة، مستشهداً بفيزياء مستحيلة في أنماط اللهب وبيانات وصفية (Metadata) تشير إلى أن إنشاء الفيديو تم قبل 18 ساعة من الهجوم المزعوم.

ووفقاً لدراسة جنائية رقمية أجرتها مجموعة "رياد" (Rayad Group) ومقرها الإمارات: "في غضون ست ساعات، قامت 12,400 حساب آلي (Bot) بنشر الرواية الكاذبة بـ 14 لغة. وبنهاية اليوم الأول، قام أكثر من 340 حساباً على إنستغرام و180 ملفاً شخصياً على تيك توك بتضخيم تلك اللقطات".

أرباح من الذعر

زعمت رواية كاذبة أخرى أن وسائل الإعلام الرئيسية أُمرت بقمع قصة تقول "دبي تحت هجوم مباشر، والمستثمرون يفرون في حالة ذعر". هذه الخديعة وحدها ولدت 4.2 مليون مشاهدة في 72 ساعة فقط، مما حقق أرباحاً تقدر بنحو 29,400 دولار من عائدات "AdSense".

وقام مؤثر آخر بالنشر من شقته في دبي، زاعماً: "أنا أشاهد هذا يحدث الآن حرفياً"، بينما كان صوته يرتجف وهو يصف الفوضى. لكنه لم يكن في خطر قط؛ فالدخان الذي ادعى رؤيته لم يكن موجوداً. حصدت روايته المفبركة 3.1 مليون مشاهدة وعائدات بقيمة 21,700 دولار، بالإضافة إلى روابط لـ "دليل الانتقال الطارئ" بسعر 47 دولاراً، والذي باع 840 نسخة، محققاً 39,480 دولاراً.

كما انتشر المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك فيديو لمؤثر دمج لقطات مزيفة لبرج خليفة مع فيديوهات انفجارات غير ذات صلة من صراعات ماضية في أجزاء أخرى من العالم. حصد الفيديو 5.8 مليون مشاهدة في 36 ساعة، محققاً حوالي 18,200 دولار. وأشارت مجموعة "رياد" إلى أنه عندما فند مدققو الحقائق مزاعمه، تمسك بموقفه مدعياً أن التكذيبات جزء من عملية تستر.

وتم إنشاء المزيد من الفيديوهات بعناوين كارثية مثل: "أنا أغادر الخليج: إليكم السبب الذي يدفعكم للقيام بذلك أيضاً" و"نزوح مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي: ما لا يخبرونكم به". كان الهدف هو إثارة خوف واسع النطاق لزيادة المشاهدات وتحقيق مبالغ أكبر.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع خـلـيـج تـايـمـز على قنوات واتساب.