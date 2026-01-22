ثلوج"كامتشاتكا": واقع مدفون وفيديوهات مزيفة مذهلة

واجهت منطقة كامتشاتكا الروسية، وهي شبه جزيرة تقع في أقصى شرق البلاد، عاصفة ثلجية ضخمة هذا الأسبوع. ووفقًا لرويترز، يوم الثلاثاء، أدت أثقل تساقط للثلوج في المنطقة منذ 60 عامًا إلى دفن السيارات وتكوين كتل ثلجية ضخمة بارتفاع عدة أمتار تسد مداخل المباني.

وقد شعر بهذا التأثير في الصين واليابان أيضًا، مع تعطل الرحلات الجوية وتساقط الثلوج في شنغهاي. وقد أُطلق على هذه الظاهرة برمتها اسم "نهاية العالم الثلجية" الروسية في وسائل الإعلام وعبر الإنترنت.

بدأت مقاطع الفيديو والصور من كامتشاتكا تغمر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يلعب السكان في الثلج، ويشقون طريقهم للخروج من منازلهم، ويحضرون المعدات لإزالة الثلوج من الطرق والممرات.

حقيقة أم خيال؟

ومع ذلك، وبما أن الإنترنت هو ما هو عليه، سرعان ما بدأت الصور ومقاطع الفيديو تكتسب جودة غريبة، شبه حالمة. شوهد الناس يتزلجون على جبال ضخمة من الثلج، ويخرجون من مبانيهم السكنية عبر النوافذ. قفز الناس من النوافذ إلى مساحات بيضاء شاسعة بالأسفل، هابطين بضربة مرضية تحتضنهم الثلوج الناعمة.

أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يدعي أنه "ليس من صنع الذكاء الاصطناعي" صفوفًا من المساكن مغطاة بالانهيار الثلجي ومركبات تتحرك ببطء على طريق تحيط به جدران من الثلج.