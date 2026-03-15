توقعات فلكية ببدء عيد الفطر في باكستان يوم السبت 21 مارس

تقدر الهيئة الباكستانية لأبحاث الفضاء والغلاف الجوي العلوي (سوباركو) أن تحتفل باكستان بعيد الفطر يوم السبت الموافق 21 مارس 2026، وذلك نظراً لعدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس. وأوضحت الهيئة في بيان صدر من الشارقة بتاريخ 21 يناير أن عمر القمر الجديد سيكون حوالي 12 ساعة و41 دقيقة، مع وجود فارق زمني يقدّر بنحو 28 دقيقة فقط بين غروب الشمس وغروب القمر على طول الشريط الساحلي لباكستان في يوم 19 مارس، مما يجعل فرص رؤية الهلال ضئيلة جداً.
وبناءً على هذه المعطيات الفلكية، يتوقع أن يتم المسلمون في باكستان صيام ثلاثين يوماً من شهر رمضان المبارك، ليكون يوم السبت هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد. ويتبع التقويم الهجري نظاماً قمرياً يعتمد على رصد الهلال لتحديد بدايات الشهور التي تتراوح مدتها بين 29 أو 30 يوماً، بخلاف التقويم الميلادي المرتبط بالنظام الشمسي.
وقد أكدت هيئة "سوباركو" أن القرار النهائي والرسمي بشأن ثبوت رؤية الهلال وتحديد موعد العيد يظل من اختصاص اللجنة المركزية لرؤية الهلال في باكستان، وهي الجهة المنوط بها الإعلان الرسمي. كما توافقت هذه التوقعات مع تقرير دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية التي استبعدت بدورها إمكانية رصد هلال شوال لعام 1447 هجرية مساء يوم 19 مارس وفقاً للتحليلات الفلكية المتاحة.