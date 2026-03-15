توقعات فلكية ببدء عيد الفطر في باكستان يوم السبت 21 مارس

تقدر الهيئة الباكستانية لأبحاث الفضاء والغلاف الجوي العلوي (سوباركو) أن تحتفل باكستان بعيد الفطر يوم السبت الموافق 21 مارس 2026، وذلك نظراً لعدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس. وأوضحت الهيئة في بيان صدر من الشارقة بتاريخ 21 يناير أن عمر القمر الجديد سيكون حوالي 12 ساعة و41 دقيقة، مع وجود فارق زمني يقدّر بنحو 28 دقيقة فقط بين غروب الشمس وغروب القمر على طول الشريط الساحلي لباكستان في يوم 19 مارس، مما يجعل فرص رؤية الهلال ضئيلة جداً.