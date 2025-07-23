تهديد كاذب بوجود قنبلة في مطار أحمد آباد

تلقى مطار سردار فالابهاي باتيل الدولي في مدينة أحمد آباد الهندية تهديدا بوجود قنبلة يوم الثلاثاء 22 يوليو. وتلقت إدارة مكافحة الجريمة رسالة تهديد بالبريد الإلكتروني، حسبما ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية نقلا عن شاراد سينغال، مفوض الشرطة المشترك.
وأضافت الشرطة أن قوات الأمن أجرت عملية بحث على الفور، ولم يتم العثور على أي شيء مثير للريبة حتى الآن.
وقال متحدث باسم المطار: "بعد تلقي رسالة بريد إلكتروني تهديدية في 22 يوليو 2025، قام مطار سردار فالابهاي باتيل الدولي في أحمد آباد بتفعيل لجنة تقييم التهديد بالقنابل، وتم تقييم التهديد على أنه غير محدد".
أجرى فريق الكشف عن القنابل والتخلص منها التابع لقوة الأمن الصناعي عمليات تفتيش شاملة وفقًا لبروتوكولات الأمن القياسية. وبعد مسح شامل للمباني، لم يُعثر على أي جسم أو نشاط مشبوه. واستمرت عمليات المطار دون انقطاع، وفقًا للمتحدث الرسمي.
في 29 يونيو/حزيران، تلقى مطار أحمد آباد رسالة تهديد كاذبة مماثلة عبر البريد الإلكتروني، تلتها رسالة تهديد أخرى بعد تسعة أيام. وذكرت الرسالة أن عبوة ناسفة كانت مخبأة في أنبوب حمام، وفقًا لوسائل الإعلام الهندية.
سُلِّطت الأضواء على مطار سردار فالابهاي باتيل الدولي الشهر الماضي بعد حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية المدمر. تحطمت طائرة بوينغ 787 بعد لحظات من إقلاعها من هذا المطار، مما أسفر عن مقتل 241 من أصل 242 راكبًا كانوا على متنها، بالإضافة إلى إصابات أخرى على الأرض.