تهديد كاذب بوجود قنبلة في مطار أحمد آباد

سُلِّطت الأضواء على مطار سردار فالابهاي باتيل الدولي الشهر الماضي بعد حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية المدمر. تحطمت طائرة بوينغ 787 بعد لحظات من إقلاعها من هذا المطار، مما أسفر عن مقتل 241 من أصل 242 راكبًا كانوا على متنها، بالإضافة إلى إصابات أخرى على الأرض.