تهديدات القنابل تلاحق "إنديغو" للمرة الثانية خلال يوم واحد

في ثاني تهديد بوجود قنبلة تتلقاه شركة الطيران في يوم واحد، هبطت طائرة تابعة لشركة "إنديغو" اضطرارياً مساء السبت.
الطائرة، التي كانت متجهة من مطار "دبروغر" في ولاية أسام إلى مطار "نيتاجي سوبهاس شاندرا بوس" الدولي في كولكاتا، هبطت اضطرارياً بعد العثور على رسالة تهديد بوجود قنبلة مكتوبة بأحمر الشفاه داخل مرحاض الطائرة.
وعند هبوطها، نُقلت رحلة "إنديغو" رقم 6E6894 (من طراز A-320) إلى منطقة العزل وفقاً للبروتوكولات الأمنية المعمول بها. وصرح مسؤولون أن الطائرة هبطت بسلام في تمام الساعة 7:37 مساءً، ونُقلت على الفور إلى منطقة العزل وفقاً للإجراءات الأمنية المتبعة، كما تم إجلاء جميع الركاب بسلام.
وكان قد تم الإبلاغ عن إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة "إنديغو" في مطار "نيتاجي سوبهاس شاندرا بوس" الدولي بكولكاتا صباح يوم السبت. وأفاد مدير مطار كولكاتا أن رحلة "إنديغو" رقم 6E3074، التي كان من المقرر إقلاعها في تمام الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت الهند متجهة إلى شيلونغ، قد نُقلت إلى منطقة العزل بعد اكتشاف مذكرة تهديد.
وخلال عملية صعود الركاب، عثر أفراد الطاقم على ورقة داخل مقصورة المرحاض بالطائرة تشير إلى وجود قنبلة بالداخل.
تم إنزال الركاب من الطائرة على الفور وأُجريت الفحوصات الأمنية، ولا تزال المعلومات الإضافية حول الحادثة قيد الانتظار.