تهديدات القنابل تلاحق "إنديغو" للمرة الثانية خلال يوم واحد

وكان قد تم الإبلاغ عن إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة "إنديغو" في مطار "نيتاجي سوبهاس شاندرا بوس" الدولي بكولكاتا صباح يوم السبت. وأفاد مدير مطار كولكاتا أن رحلة "إنديغو" رقم 6E3074، التي كان من المقرر إقلاعها في تمام الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت الهند متجهة إلى شيلونغ، قد نُقلت إلى منطقة العزل بعد اكتشاف مذكرة تهديد.