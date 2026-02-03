تلامس طائرتين على مدرج مطار مومباي

اصطدمت طائرتان على مدرج مطار تشاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي في مومباي مساء الثلاثاء.
وقالت المديرية العامة للطيران المدني في البلاد إنه بينما كانت رحلة الخطوط الجوية الهندية AI2732 "تتحرك ببطء من C1 باتجاه M4 للإقلاع"، كانت رحلة إنديغو تصل وتنضم إلى B1.
وتسبب هذا في تلامس أطراف الجناح الأيمن لكلتا الطائرتين أثناء التحرك. وقالت السلطات: "عادت كلتا الطائرتين إلى الموقف لإجراء الفحوصات".
كما أصدرت الخطوط الجوية الهندية لاحقًا بيانًا، قالت فيه إن الرحلة المذكورة أعلاه، التي كانت متجهة إلى كويمباتور، قد تأخرت بعد الحادث.
وأوضح متحدث باسم شركة الطيران أن "أطراف أجنحة الطائرتين تلامست، مما أدى إلى تلف طرف جناح طائرتنا."
وأضاف أن الطائرة تم إيقافها عن العمل "لإجراء مزيد من الفحوصات الفنية".
وقال "تم إنزال جميع الركاب بأمان، وتقوم فرقنا الأرضية بترتيبات بديلة لنقلهم إلى وجهتهم في أقرب وقت ممكن. وقد تم إبلاغ الجهة التنظيمية بالحادث."