تكريم يليق بـ"خادم الحجاج": جنازة مهيبة للطالب السعودي القتيل في مكة المكرمة

يُعتقد أن محمد القاسم، الطالب البالغ من العمر عشرين عامًا في مدينة كامبريدج البريطانية، تعرض "للطعن في هجوم غير مبرر" يوم الجمعة الأول من أغسطس. وكان في تدريب لمدة عشرة أسابيع لدراسة اللغة الإنجليزية في المدينة عندما توفي.