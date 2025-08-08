تكريم يليق بـ"خادم الحجاج": جنازة مهيبة للطالب السعودي القتيل في مكة المكرمة

أعلنت مؤسسة الحرمين الشريفين، الخميس 7 أغسطس/آب، أن جنازة الطالب السعودي الذي قُتل في هجوم طعن في لندن، ستُقام اليوم الجمعة في المسجد الحرام بالسعودية.
يُعتقد أن محمد القاسم، الطالب البالغ من العمر عشرين عامًا في مدينة كامبريدج البريطانية، تعرض "للطعن في هجوم غير مبرر" يوم الجمعة الأول من أغسطس. وكان في تدريب لمدة عشرة أسابيع لدراسة اللغة الإنجليزية في المدينة عندما توفي.
الشاب، الذي كان متطوعًا متفانيًا في خدمة حجاج بيت الله الحرام بمكة المكرمة، سيُدفن الآن في نفس المكان الذي كان يخدم فيه سابقًا. ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عليه يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة.
وكانت السفارة السعودية في بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق أنها تنسق مع الجهات المختصة لمعرفة ما حدث، واستكمال إجراءات نقل جثمان المتوفي إلى السعودية.
وقالت حينها "إن السفارة وكافة موظفيها يتقدمون بأحر التعازي لأسرة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته".
استجابت شرطة كامبريدجشاير لبلاغات عن عنف في منطقة ميل بارك بالمدينة قبيل منتصف ليل الجمعة. وعثرت على الطالب البالغ من العمر عشرين عامًا مصابًا بجروح خطيرة، وتوفي في مكان الحادث بعد ذلك بوقت قصير.
مثل شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من كامبريدج، متهم بالقتل وحيازة سكين في مكان عام، أمام محكمة بيتربورو الابتدائية. وقد أُعيد إلى محكمة كامبريدج كراون يوم الأربعاء.
وكانت صحيفة "الداخلية" قد نعت القاسم في وقت سابق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنه معروف بـ"خدماته المتفانية لحجاج بيت الله الحرام لسنوات طويلة".
"بالنسبة لأولئك الذين زاروا أو خدموا في الحرمين الشريفين، كان محمد القاسم أكثر من مجرد متطوع - لقد كان مثالاً ساطعًا للتفاني الهادئ والخدمة الصادقة."
وأضاف أن القاسم دأب لسنوات طويلة على مساعدة الحجاج من كبار السن، وتوجيه الزائرين التائهين خلال مواسم الحج والعمرة، لضمان تجربة سلسة وروحانية للجميع.
وأضاف البيان: "يتقدم مجلس الحرمين الشريفين، باسمه وباسم الأمة الإسلامية، بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد محمد وأهله وذويه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله في طاعته، وأن يسكنه فسيح جناته".
"فبالنسبة للكثيرين، فهو يمثل آلاف الشباب والشابات الذين يكرسون أنفسهم لخدمة ضيوف الله، وغالباً ما يحصلون على القليل من التقدير ولكن بمكافأة عظيمة."
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للقاسم وهو يرتدي الزي التطوعي في المسجد الحرام بمكة المكرمة.