تقرير صادم عن "تايتان": وفاة الملياردير المقيم في دبي كان من الممكن تفاديها

توصل مجلس تحقيق تابعة لخفر السواحل الأمريكي، يوم الثلاثاء، إلى أن الانفجار الكارثي لغواصة "تايتان" في عام 2023 الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم الملياردير البريطاني المقيم في دبي هاميش هاردينغ، كان من الممكن منعه، واصفًا ثقافة السلامة وممارسات التشغيل في الغواصة بأنها "مُعيبة بشكل حرج".

اختفت الغواصة "تايتان" خلال هبوطها لمشاهدة حطام سفينة "تايتانيك" خلال رحلة سياحية، حيث فقد الاتصال بسفينة الدعم الخاصة بها.

كان من بين الأشخاص الخمسة على متن الغواصة هاميش هاردينغ، الملياردير البريطاني المقيم في دبي، ورجل الأعمال الباكستاني المقيم في المملكة المتحدة شاهزاد داوود وابنه، بالإضافة إلى المستكشف الفرنسي بول-هنري نارجيلت، والرئيس التنفيذي لشركة "أوشين غيت إكسبيديشنز"، ستوكتون راش، الذين قضوا جميعاً على الفور في الانفجار.

بعد أربعة أيام من البحث المتوتر، عُثر على بقايا الغواصة المحطمة متناثرة على قاع البحر على بعد 488 متراً تقريباً من مقدمة السفينة الأسطورية التي غرقت في عام 1912، والتي أودت بحياة أكثر من 1500 شخص.

وقامت شركة "أوشين غيت" الأمريكية، المشغلة للغواصة السياحية، بتعليق جميع عملياتها بعد الحادث.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قدم المتحدث باسم الشركة مرة أخرى أعمق تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدًا توجيه جميع موارد الشركة للتعاون الكامل مع تحقيق خفر السواحل حتى الانتهاء منه.

قال رئيس مجلس تحقيق خفر السواحل الأمريكية، جايسون نيوباور، إن الحادث كان يمكن تفاديه.

وأضاف في بيان مع صدور التقرير الذي يتألف من 300 صفحة: "هناك حاجة إلى إشراف أقوى وخيارات واضحة للمشغلين الذين يستكشفون مفاهيم جديدة خارج الأطر التنظيمية الحالية".

وأعربت كلوي نارجيلت، ابنة المستكشف الفرنسي بول-هنري نارجيلت الذي توفي على الغواصة، عن رضائها عن التحقيق.

وقالت: "لم يقم مدير أوشين غيت بعمله بشكل صحيح، ومن الواضح أن والدي لم يكن يعلم بذلك. لم يكن الأمر محض صدفة أو سوء حظ، كان ناتجًا عن شيء ما. كان من الممكن تجنبه."

وحدد المجلس الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الحادث بأنها "تصميم غير كافٍ لغواصة تايتان، بالإضافة إلى عمليات الشهادة والصيانة وفحص الجهاز غير المناسبة."

كما استشهد المجلس بـ "ثقافة عمل سامة في شركة أوشين غيت"، بالإضافة إلى نقص في الإطار التنظيمي الخاص بالغواصات وغيرها من السفن الحديثة، وغياب نظام فعال للإبلاغ عن المخالفات.

وأشار التقرير إلى أن "شركة أوشين غيت على مدى عدة سنوات قبل الحادث استخدمت أساليب التخويف، واستغلت الصلاحيات الخاصة بالعمليات العلمية، وسمعتها الجيدة للهروب من الرقابة التنظيمية."

كما وجد المجلس أن الشركة فشلت في التحقيق والتعامل مع الشذوذات المعروفة في هيكل الغواصة عقب رحلة "تايتانيك" في عام 2022. وقال إن بيانات نظام المراقبة اللحظي الخاص بغواصة "تايتان" كان يجب تحليلها واتخاذ إجراءات بناءً على ذلك خلال تلك الرحلة.

وانتقد التقرير أيضًا أوشين غيت لفشلها في تخزين الغواصة بشكل صحيح قبل رحلة "تايتانيك" لعام 2023.

ولفت التقرير إلى غياب التحقيق السريع من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية بشأن شكوى موظف يبلغ عن مخالفات في شركة أوشين غيت عام 2018، بالإضافة إلى نقص التعاون الحكومي، واصفًا ذلك بأنه فرصة ضائعة وأضاف "قد يكون التدخل المبكر قد دفع أوشين غيت إلى الالتزام باللوائح التنظيمية أو التخلي عن خططها."