تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 28 : "وول ستريت جورنال": ترامب يدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي للشرق الأوسط

(صورة: وكالة فرانس برس)

08:57 صباحاً

روبيو يجري اتصالاً مع زعيم كردي عراقي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث يوم الخميس مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني. وأضافت الوزارة أن روبيو أعرب عن "امتنانه" لحكومة الإقليم لتسهيل وصول النفط العراقي، بما في ذلك نفط كردستان، إلى الأسواق العالمية.

وذكرت الخارجية أن روبيو "قدم تعازيه لعائلات البيشمركة الذين قُتلوا في هجوم صاروخي إيراني يوم 24 مارس، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين". وكان بيان للبيشمركة قد أفاد يوم الثلاثاء بمقتل ستة مقاتلين على الأقل وإصابة 30 آخرين في هجوم صاروخي استهدف قاعدتهم شمال أربيل، وصفه البيان بأنه "هجوم غادر" نفذته إيران بستة صواريخ باليستية.

08:51 صباحاً

سماع دوي انفجارات جنوب بيروت في الصباح الباكر

أفادت وسائل إعلام لبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت مبكر من صباح الجمعة، حيث سمع مراسلو وكالة "فرانس برس" دوي انفجارات عدة في معقل حزب الله الذي تستهدفه إسرائيل مراراً منذ اندلاع الحرب هذا الشهر.

وأظهرت لقطات "فرانس برس تي في" أعمدة الدخان وهي تتصاعد من المنطقة بعد الغارة. ورغم أن إسرائيل كانت تصدر سابقاً أوامر إخلاء شاملة للمنطقة، إلا أنها لم تقدم تحذيراً محدداً قبل غارة الجمعة التي وقعت في الساعات الأولى من الصباح. يُذكر أن المنطقة المكتظة عادةً بالسكان قد خلت إلى حد كبير من قاطنيها منذ بدء الأعمال العدائية، ولم يتضح بعد وقوع ضحايا.