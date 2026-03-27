تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 28 : "وول ستريت جورنال": ترامب يدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي للشرق الأوسط

09:19 صباحاً
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الخميس أن البنتاغون يدرس إرسال ما يصل إلى 10,000 جندي مشاة إضافي إلى الشرق الأوسط، لمنح ترامب خيارات عسكرية أوسع حتى في الوقت الذي يدرس فيه إجراء محادثات سلام مع طهران. ونقلت الصحيفة الخبر عن مسؤولين في وزارة الدفاع على دراية بمخططات العمليات.
09:09 صباحاً
يظهر هذا الإنفوجرافيك الصادر عن وكالة "فرانس برس" خريطة للشرق الأوسط توضح ضربات الطائرات المسيرة والصواريخ المنسوبة إلى إيران أو حزب الله، وتلك المنسوبة إلى إسرائيل أو الولايات المتحدة، بما في ذلك الهجمات التي تم اعتراضها.
(صورة: وكالة فرانس برس)
08:57 صباحاً
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث يوم الخميس مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني. وأضافت الوزارة أن روبيو أعرب عن "امتنانه" لحكومة الإقليم لتسهيل وصول النفط العراقي، بما في ذلك نفط كردستان، إلى الأسواق العالمية.
وذكرت الخارجية أن روبيو "قدم تعازيه لعائلات البيشمركة الذين قُتلوا في هجوم صاروخي إيراني يوم 24 مارس، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين". وكان بيان للبيشمركة قد أفاد يوم الثلاثاء بمقتل ستة مقاتلين على الأقل وإصابة 30 آخرين في هجوم صاروخي استهدف قاعدتهم شمال أربيل، وصفه البيان بأنه "هجوم غادر" نفذته إيران بستة صواريخ باليستية.
08:51 صباحاً
أفادت وسائل إعلام لبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت مبكر من صباح الجمعة، حيث سمع مراسلو وكالة "فرانس برس" دوي انفجارات عدة في معقل حزب الله الذي تستهدفه إسرائيل مراراً منذ اندلاع الحرب هذا الشهر.
وأظهرت لقطات "فرانس برس تي في" أعمدة الدخان وهي تتصاعد من المنطقة بعد الغارة. ورغم أن إسرائيل كانت تصدر سابقاً أوامر إخلاء شاملة للمنطقة، إلا أنها لم تقدم تحذيراً محدداً قبل غارة الجمعة التي وقعت في الساعات الأولى من الصباح. يُذكر أن المنطقة المكتظة عادةً بالسكان قد خلت إلى حد كبير من قاطنيها منذ بدء الأعمال العدائية، ولم يتضح بعد وقوع ضحايا.
ترامب يمدد تعليق ضرب محطات الطاقة الإيرانية حتى أبريل، زاعماً أن ذلك جاء "بناءً على طلب الحكومة الإيرانية".
ترامب يقول إن المحادثات جارية؛ بينما صرح وزير الخارجية الإيراني سابقاً أن بلاده تراجع مقترحاً أمريكياً ولكن "لا نية لديها" لعقد محادثات.
08:37 صباحاً
ذكرت وكالة رويترز أن الهند خفضت رسوم الإنتاج الخاصة على البنزين والديزل، في ظل استمرار تقلب أسعار الوقود مع اختناق الإمدادات بسبب الحرب في إيران.
وفي أمر حكومي صدر يوم الخميس، خفضت وزارة المالية الهندية رسوم الإنتاج الخاصة على البنزين إلى 3 روبيات (0.0318 دولار) للتر الواحد بعد أن كانت 13 روبية. كما خفضت الرسوم على الديزل إلى صفر بعد أن كانت 10 روبيات.
ولم تذكر الوزارة مقدار التكلفة التي ستتحملها الحكومة جراء هذا الخفض، إلا أن "مادهافي أرورا"، الخبيرة الاقتصادية في "إمكاي جلوبال"، قدرت الضرر المالي السنوي بنحو 1.55 تريليون روبية.
08:27 صباحاً
نفى وزير النفط الهندي الشائعات حول فرض إغلاق (Lockdown) في الهند، واصفاً إياها بأنها "كاذبة تماماً".
وأوضح "هارديب سينغ بوري" أنه بينما يظل "الوضع العالمي في حالة تغير مستمر"، لا يوجد مثل هذا الاقتراح قيد الدراسة من قبل الحكومة الهندية، وقال: "إن محاولات نشر الشائعات وإثارة الذعر في مثل هذا الوضع هي تصرفات غير مسؤولة وضارة".
وأضاف الوزير أن "جميع الخطوات اللازمة تُتخذ لضمان توافر الوقود والطاقة والإمدادات الحيوية الأخرى دون انقطاع".
"لقد أظهرت الهند باستمرار مرونة في مواجهة التحديات العالمية، وسنواصل العمل بطريقة استباقية ومنسقة وفي الوقت المناسب."
— هارديب سينغ بوري
08:22 صباحاً
بينما تتصاعد الحرب في الشرق الأوسط، تظهر التداعيات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، حيث تعكس الصراعات مدى ترابط الدول في عصر العولمة. إليكم لمحة عما تفعله بعض الدول:
فيتنام تعفي من الضريبة الخضراء:
ذكرت وزارة التجارة أن فيتنام أعفت مؤقتاً الوقود من ضريبة بيئية لخفض أسعار البنزين المرتفعة بأكثر من الربع يوم الجمعة.
اليابان تخفف القيود على الفحم:
تخطط الحكومة اليابانية لرفع القيود مؤقتاً عن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لمواجهة أزمة الطاقة. وكان يُطلب من الموردين إبقاء معدل تشغيل المحطات التي تبعث كميات كبيرة من الكربون عند 50% أو أقل، لكن الحكومة تنوي الآن السماح بالتشغيل الكامل للمحطات القديمة والأقل كفاءة لمدة عام.
إسبانيا تقر إجراءات لمواجهة آثار الحرب:
وافق البرلمان الإسباني على حزمة شاملة بقيمة 5 مليارات يورو (5.8 مليار دولار)، تتضمن تخفيضات حادة في ضرائب الطاقة.
بولندا تخفض ضرائب الوقود:
أعلن رئيس الوزراء البولندي "دونالد توسك" عن إجراءات لتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف الوقود، تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على البنزين والديزل من 23% إلى 8%، وتحديد سقف سعري يومي من قبل وزارة الطاقة.
تراجع ثقة المستهلك في ألمانيا:
أظهر مسح يوم الخميس تراجع معنويات المستهلكين الألمان مع التوجه نحو شهر أبريل بسبب الحرب، مما يزيد من الأعباء التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا.
كوريا الجنوبية تعد ميزانية "وقت الحرب":
ستطرح كوريا الجنوبية ميزانية تكميلية لـ "وقت الحرب" بقيمة 17 مليار دولار وتوسع تخفيضات ضرائب الوقود مع استمرار الحرب في إيران في رفع أسعار الطاقة.
قبل 38 دقيقة
أسعار النفط تتراجع يوم الجمعة
8:11 صباحاً
اليوم 28: كيف تطورت الحرب حتى الآن
ألقِ نظرة على التغطية المباشرة لـ "خليج تايمز" (Khaleej Times) منذ بداية الحرب لمعرفة كيفية تسلسل الأحداث.
8:05 صباحاً
المصافي الهندية التي تصدر النفط ستدفع ضريبة تصدير
قال وزير النفط الهندي "هرديب سينغ بوري" إن أي مصفاة تصدر النفط إلى دول أجنبية سيتعين عليها دفع ضريبة تصدير.
وأضاف أن الحكومة الهندية تحملت "ضربة كبيرة في إيرادات الضرائب" لضمان تقليل الخسائر العالية جداً لشركات النفط، وسط الأسعار الدولية المرتفعة للغاية.
"قررت الحكومة الهندية تحمل الضرر في مواردها المالية مرة أخرى لحماية المواطن الهندي" - هرديب سينغ بوري
7:50 صباحاً
رويترز: تقليص برنامج قمة "آسيان" في مايو إلى "الأساسيات فقط"
قال رئيس الفلبين "فرديناند ماركوس جونيور" يوم الجمعة إن قمة قادة "آسيان" ستُعقد في مايو، ولكن سيتم اختصارها إلى برنامج مقتصر على "الحد الأدنى الضروري" يركز على معالجة قضايا مثل إمدادات الوقود، وأسعار المواد الغذائية، والعمال المهاجرين.
وأوضح ماركوس أنه استشار نظراءه في الكتلة الإقليمية وسألهم عما إذا كانوا يفضلون تأجيل القمة بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
وصرح ماركوس للصحفيين: "الإجماع الذي توصلنا إليه هو أننا يجب أن ننسق جهودنا الآن تحديداً".
7:41 صباحاً
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربة "واسعة النطاق" على طهران
أفادت وكالة فرانس برس (AFP) أن الجيش الإسرائيلي صرح بأن قواته شنت ضربات على أهداف "للبنية التحتية" في طهران في وقت مبكر من يوم الجمعة.
وجاء في بيان عسكري مقتضب أن القوات الإسرائيلية "أكملت موجة واسعة النطاق من الضربات التي استهدفت البنية التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في قلب طهران".
27 مارس 2026، 7:35 صباحاً
تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الجمعة وسجلت انخفاضاً على مدار أسبوع متقلب، حسبما ذكرت رويترز، بعد أن أعلن ترامب أنه سيوقف الهجمات على محطات الطاقة لإيران's لمدة 10 أيام.
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتاً، أو 0.8 في المائة، إلى 107.11 دولار للبرميل اعتباراً من الساعة 12:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتاً، أو 0.88 في المائة، لتصل إلى 93.65 دولار للبرميل، مما قلص المكاسب من جلسة سابقة صعودية.
27 مارس 2026، 7:27 صباحاً
مع بدء الحرب أسبوعها الرابع، مدد ترامب وقفه لضرب محطات الطاقة الإيرانية. سيستمر التوقف الآن لمدة 10 أيام، ويمتد حتى أبريل، وسط ادعائه بأن المحادثات الجارية "تسير بشكل جيد جداً".
ادعى الرئيس الأمريكي أن التمديد كان "بناءً على طلب الحكومة الإيرانية."
لم يحدد ترامب مع من تتفاوض الولايات المتحدة في إيران، مدعياً فقط أنه تحدث إلى "كبار القادة."
