تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ15: الولايات المتحدة تقصف أهدافاً عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية

7:45 صباحاً

مزيد من الاضطرابات في حركة السفر

أعلنت شركة "طيران كندا" إلغاء رحلاتها بين تورونتو ودبي حتى الأول من مايو على الأقل، وذلك بسبب الاضطرابات في المنطقة. وقالت الشركة: "نخطط لإعادة الخدمة تدريجياً عندما يمكن استئناف الرحلات بأمان. نواصل زيادة السعة المتجهة إلى دلهي لتزويد المسافرين بخيارات بديلة للوصول إلى كندا".

7:39 صباحاً

مصدر عراقي: هجوم يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

صرح مصدر أمني عراقي لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

7:36 صباحاً

إجلاءات احترازية في قطر

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن اتخاذ إجراءات إجلاء احترازي مؤقتة لسكان في مناطق محددة تلقوا تنبيهات عبر "نظام التنبيه الوطني". وقالت الوزارة: "تم توفير أماكن إقامة بديلة وآمنة للمتأثرين، بينما اختار البعض الانتقال إلى أماكن آمنة بمعرفتهم، وذلك حتى يزول التهديد الأمني".

7:31 صباحاً

مقتل 12 من الطواقم الطبية في لبنان

أفادت السلطات الصحية اللبنانية أن غارة إسرائيلية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 12 من الكوادر الطبية (أطباء ومسعفين وممرضين) كانوا يعملون في مركز صحي ببلدة "برج قلاويه". وجاء ذلك عقب غارة أخرى على بلدة "صوانة" أدت إلى مقتل مسعفين اثنين تابعين للهيئة الصحية.

كما دمرت إسرائيل يوم الجمعة جسراً فوق نهر الليطاني يربط بين بلدتي الزرارية وطير فلسيه، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.