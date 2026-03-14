تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ15: الولايات المتحدة تقصف أهدافاً عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية
7:57 صباحاً
إعلام رسمي إيراني: صاروخ يصيب هدفه في إسرائيل
نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية مقطع فيديو لما وصفته بصاروخ إيراني يصيب قاعدة "نيفاتيم" في إسرائيل. شاهد الفيديو هنا: [رابط الفيديو]
7:51 صباحاً
إسقاط طائرة مسيرة في الكويت
أعلن الحرس الوطني الكويتي أن قواته نجحت في إسقاط طائرة مسيرة فوق أحد المواقع المسؤول عن تأمينها.
أنا دائمًا منفتح على أي تصحيحات إذا أخطأت في مسمى عسكري أو جهة رسمية؛ وأفضل طريقة هي إخباري مباشرة بما تراه أنسب. ويمكنك دائماً إيقاف هذه الخاصية في إعداداتك.
هل تود مني متابعة أي بيانات رسمية صادرة عن الجانب الإسرائيلي للتعليق على فيديو قاعدة "نيفاتيم"؟
7:45 صباحاً
مزيد من الاضطرابات في حركة السفر
أعلنت شركة "طيران كندا" إلغاء رحلاتها بين تورونتو ودبي حتى الأول من مايو على الأقل، وذلك بسبب الاضطرابات في المنطقة. وقالت الشركة: "نخطط لإعادة الخدمة تدريجياً عندما يمكن استئناف الرحلات بأمان. نواصل زيادة السعة المتجهة إلى دلهي لتزويد المسافرين بخيارات بديلة للوصول إلى كندا".
7:39 صباحاً
مصدر عراقي: هجوم يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد
صرح مصدر أمني عراقي لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.
7:36 صباحاً
إجلاءات احترازية في قطر
أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن اتخاذ إجراءات إجلاء احترازي مؤقتة لسكان في مناطق محددة تلقوا تنبيهات عبر "نظام التنبيه الوطني". وقالت الوزارة: "تم توفير أماكن إقامة بديلة وآمنة للمتأثرين، بينما اختار البعض الانتقال إلى أماكن آمنة بمعرفتهم، وذلك حتى يزول التهديد الأمني".
7:31 صباحاً
مقتل 12 من الطواقم الطبية في لبنان
أفادت السلطات الصحية اللبنانية أن غارة إسرائيلية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 12 من الكوادر الطبية (أطباء ومسعفين وممرضين) كانوا يعملون في مركز صحي ببلدة "برج قلاويه". وجاء ذلك عقب غارة أخرى على بلدة "صوانة" أدت إلى مقتل مسعفين اثنين تابعين للهيئة الصحية.
كما دمرت إسرائيل يوم الجمعة جسراً فوق نهر الليطاني يربط بين بلدتي الزرارية وطير فلسيه، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.
7:27 صباحاً
الإمارات: محاكمة عاجلة لـ 10 أشخاص نشروا محتوى "مفبركاً"
أمر النائب العام للدولة، الدكتور حمد سيف الشامسي، بإحالة 10 أشخاص من جنسيات مختلفة إلى المحاكمة العاجلة بعد إلقاء القبض عليهم لنشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على محتوى مضلل ومفبرك.
وكانت شرطة أبوظبي قد أوقفت في وقت سابق 45 شخصاً من جنسيات متعددة لقيامهم بتصوير مواقع مختلفة تزامناً مع الأحداث الجارية ونشر المقاطع على التواصل الاجتماعي. ووجهت للمحتجزين تهم نشر معلومات غير دقيقة ومضللة، وحذرت السلطات من أن هذه الأفعال من شأنها "إثارة الرأي العام ونشر الشائعات".
14 مارس 2026، 7:20 صباحًا
السعودية تعترض المزيد من الطائرات المسيرة والصواريخ
في بيانات منفصلة صدرت خلال الليل وفي ساعات الصباح الباكر، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير:
طائرة مسيرة واحدة في المنطقة الشرقية
طائرة مسيرة واحدة في منطقة الجوف
طائرة مسيرة واحدة في المنطقة الشرقية
5 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية
طائرة مسيرة واحدة في الربع الخالي
طائرة مسيرة واحدة في الربع الخالي
صاروخ باليستي واحد أُطلق باتجاه محافظة الخرج
طائرة مسيرة واحدة في المنطقة الشرقية
طائرة مسيرة واحدة في المنطقة الشرقية
6 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية
14 مارس 2026، 7:08 صباحًا
احتواء حادث في وسط دبي
أكدت السلطات في دبي أنه تم احتواء الحادث بالكامل، والذي نجم عن حطام اعتراض ناجح، أصاب واجهة مبنى في وسط دبي.
لم يقع أي حريق ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي (DMO).
14 مارس 2026، 6:56 صباحًا
قطر تعترض هجوماً صاروخياً
أعلنت وزارة الدفاع القطرية في وقت مبكر من يوم السبت أن القوات المسلحة للبلاد اعترضت هجوماً صاروخياً.
14 مارس 2026، 6:56 صباحًا
ترامب: ضرب مركز نفطي إيراني رئيسي
قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة دمرت يوم الجمعة أهدافًا عسكرية في جزيرة خرج، مركز النفط الرئيسي لإيران'، مهددًا بضرب بنيتها التحتية النفطية إذا واصلت إيران الهجمات التي أوقفت معظم حركة السفن في مضيق هرمز.
تُعد الجزيرة محطة تصدير لـ 90% من شحنات النفط الإيرانية'. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب ترامب أن الجيش الأمريكي "دمر تمامًا كل هدف عسكري" في خرج مع ترك البنية التحتية النفطية سليمة.
وكتب ترامب: "ومع ذلك، إذا قامت إيران، أو أي طرف آخر، بأي شيء للتدخل في المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر فورًا في هذا القرار".
تقع خرج على بعد 16 ميلاً (26 كم) من الساحل الإيراني'، وحوالي 300 ميل (483 كم) شمال غرب مضيق هرمز.
اليوم الخامس عشر من الحرب
إنه' الآن اليوم الخامس عشر من الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران التي اندلعت في 28 فبراير 2026، عندما شنت إسرائيل والولايات المتحدة حملة جوية مشتركة وضربتا أهدافًا في إيران.
لقد اتسع نطاق الصراع بشكل كبير منذ ذلك الحين ليشمل الخليج والأردن ولبنان والعراق، ولا توجد أي علامة على تحقيق انفراجة بعد.
في الإمارات العربية المتحدة، تواصل الدفاعات الجوية التصدي للهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ. ويواصل السكان حياتهم كالمعتاد مع اتخاذ تدابير وقائية عند تلقي تنبيهات السلامة العامة من السلطات.
ترقبوا الخليج تايمز حيث نواصل تغطيتنا اليومية المباشرة للحرب وتداعياتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.