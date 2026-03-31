تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 32: دبي تُعلن السيطرة على حريق ناقلة كويتية وتؤكد لا إصابات ولا تسرب نفطي

10:45 صباحاً

هل تقدم الصين دعماً عسكرياً لطهران؟

رغم أن الصين أدانت مقتل المرشد الأعلى آية الله خامنئي، إلا أنها انتقدت في الوقت ذاته الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج.

وصرح جون كالابريس، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، قائلاً: "بكين أحجمت عن التدخل العسكري العلني، مشددةً على ضبط النفس والدبلوماسية".

ومع ذلك، أشار آلان جوييه، المدير السابق للمخابرات الفرنسية، في بودكاست "Tocsin" المستقل، إلى أن إيران قد تكون بصدد استخدام نظام "بيدو" (BeiDou) الصيني للملاحة عبر الأقمار الصناعية لتوجيه ضربات الطائرات المسيرة والصواريخ، حيث أصبحت دقة استهدافها متزايدة بشكل ملحوظ منذ حربها التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل العام الماضي.

من جانبه، ذكر فيغيروا أن الصين زودت إيران سابقاً بطائرات مسيرة، ومواد كيميائية مزدوجة الاستخدام، و"من المرجح أنها شاركتها معلومات استخباراتية".

كما اتهم مسؤولون أمريكيون شركة SMIC الصينية المملوكة للدولة لتصنيع أشباه الموصلات ببيع معدات صناعة الرقائق الإلكترونية للجيش الإيراني.

ولكن، لا يوجد ميثاق عسكري رسمي بين بكين وطهران، وقادة الصين غير مستعدين للانجرار إلى "مستنقع" الشرق الأوسط. كما قاوموا دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

10:26 صباحاً

البنتاغون ينفي تقرير "فاينانشال تايمز": الادعاءات كاذبة ومفبركة

بعد نشر صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريراً يزعم أن وسيطاً يمثل "بيت هيغسيث" سعى لشراء حصص في صندوق دفاعي قبيل الهجوم على إيران، صرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن هذه "الادعاءات كاذبة تماماً ومفبركة".

وطالب المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، بسحب التقرير فوراً، مؤكداً أن الوزير هيغسيث أو أي من ممثليه لم يتواصلوا مع شركة "بلاك روك" بشأن أي استثمار من هذا النوع.

10:20 صباحاً

عبور سفينتي حاويات صينيتين لمضيق هرمز يوم الإثنين

أظهرت بيانات تتبع السفن يوم الثلاثاء نجاح سفينتي حاويات تابعتين لشركة الشحن الصينية العملاقة "كوسكو" في عبور مضيق هرمز أثناء خروجهما من الخليج. وبحسب بيانات موقع "مارين ترافيك"، عبرت السفينة "سي إس سي إل إنديان أوشن" المضيق في تمام الساعة 9:14 صباحاً بتوقيت غرينتش يوم الإثنين، وتبعتها السفينة "سي إس سي إل آركتيك أوشن" بعد 27 دقيقة.

10:04 صباحاً

تضرر طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" في ضربة أمريكية قبيل مهمة إنسانية للهند

أفادت وكالة الأنباء الهندية (PTI) نقلاً عن مسؤولين إيرانيين، بأن ضربة جوية أمريكية استهدفت مطار مشهد في إيران يوم الإثنين، أدت إلى تضرر طائرة تابعة لشركة "ماهان إير"، مما قد يعرقل مهمة إنسانية لجمع المساعدات من الهند. وكان من المقرر أن تتوجه الطائرة إلى نيودلهي هذا الأسبوع لنقل إمدادات طبية ومساعدات أساسية للشعب الإيراني، فيما لم يؤكد المسؤولون الأمريكيون هذه المزاعم بعد.

09:56 صباحاً

الضربات في وسط إيران استهدفت "مواقع عسكرية"

ذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الثلاثاء أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الضربات التي استهدفت وسط البلاد طالت بعض "المواقع العسكرية"، دون تحديد مواقعها بدقة. ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن أكبر صالحي، المسؤول الأمني في مكتب محافظ أصفهان، قوله: "تشير التحقيقات الأولية إلى استهداف بعض المواقع العسكرية في أصفهان"، مضيفاً أن حجم الأضرار وما إذا كانت هناك خسائر بشرية لم يتضح بعد بشكل فوري.

9:31 صباحاً

صرح وزير النفط الإيراني بأن الخصومات الممنوحة على النفط الإيراني قد انخفضت، بينما شهد متوسط سعر البيع ارتفاعاً.

9:23 صباحاً

نقلت وكالة رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه استكمل موجة إضافية من الضربات التي استهدفت أهدافاً داخل إيران.

9:14 صباحاً

دبي تؤكد السلامة بعد حادث ناقلة كويتية

أكدت سلطات دبي عدم وقوع أي تسرب نفطي أو إصابات بشرية إثر الحريق الذي اندلع في ناقلة نفط كويتية نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، مشيرة إلى أنه تم احتواء الحادث بنجاح.

9:04 صباحاً

الخطوط الجوية الكورية تعلن حالة الطوارئ

تبدأ شركة الطيران الكورية (Korean Air) العمل بنظام "إدارة الطوارئ" اعتباراً من شهر أبريل المقبل، وذلك لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار النفط الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت الشركة في مذكرة داخلية أنها تتوقع اضطراباً كبيراً في أهداف أعمالها السنوية إذا استمرت الأسعار المرتفعة، وستطبق تدابير استجابة تدريجية لتعزيز كفاءة التكاليف لمواجهة أعباء الوقود المتزايدة.

8:58 صباحاً

بكين تمتلك مساحة من السياسات لاستيعاب صدمة صراع الشرق الأوسط

أفاد هوانغ ييبينغ، مستشار البنك المركزي الصيني، يوم الثلاثاء، أن التضخم المستورد سيفرض ضغوطاً على الاقتصاد الصيني، لكن البلاد تمتلك "مساحة من السياسات" لاستيعاب الصدمة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، شريطة أن ينتهي الصراع في الشرق الأوسط قريباً. وأعرب هوانغ، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني، خلال اجتماع في بكين عن قلقه من تأثير ارتفاع أسعار النفط على ربحية الشركات، مشيراً إلى أن هذا الضغط سيكون سلبياً للغاية على الاقتصاد الحقيقي.

8:49 صباحاً

إندونيسيا تحث على احترام القانون الدولي بعد مقتل جنود من قوات حفظ السلام

حثت إندونيسيا الأطراف المتحاربة في الشرق الأوسط على "احترام القانون الدولي الإنساني" بعد مقتل ثلاثة من جنودها المشاركين في قوات حفظ السلام في لبنان، وفقاً لما ذكرته وكالة فرانس برس. وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع، ريكو ريكاردو سيرايت، في بيان قائلاً: "يجب أن تكون سلامة قوات حفظ السلام الأولوية القصوى. نحث جميع أطراف النزاع على احترام القانون الدولي الإنساني وضمان أمن أفراد حفظ السلام".

8:42 صباحاً

كوريا الجنوبية تبدأ عملية "تبادل" النفط الخام مع المصافي المحلية

ذكرت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء أنها ستقدم سياسة تسمح لشركات تكرير النفط بتبادل إمدادات الخام من الاحتياطي الوطني، وفقاً لرويترز. وتمكن هذه السياسة المصافي من اقتراض النفط الخام من الاحتياطي الوطني وإعادة نفس الكمية بمجرد وصول شحنات الخام المتعاقد عليها من الخارج. وأضافت الوزارة أنها لا تتوقع أي انقطاع في إمدادات النفط قبل شهر يونيو، حيث أمنّت المصافي المحلية أكثر من 20 مليون برميل من الخام ستصل بحلول نهاية ذلك الشهر.

8:36 صباحاً

رئيسة وزراء اليابان: سنعمل عن كثب مع إندونيسيا بشأن أمن الطاقة

صرحت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، بأن اليابان وإندونيسيا ستنسقان بشكل وثيق بشأن أمن الطاقة، في ظل ضغوط الحرب الإسرائيلية-الأمريكية مع إيران على إمدادات النفط والغاز من الشرق الأوسط. جاءت تصريحات تاكايتشي بعد لقائها بالرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في طوكيو.

8:24 صباحاً

سفير الإمارات لدى الهند: الدولة ستدافع عن نفسها

قال سعادة عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى الهند، في مقابلة مع وكالة (IANS)، إن الإمارات مارست ضبط نفس "متعمداً ومدروساً واستراتيجياً" طوال الصراع الإقليمي. وأضاف الشعالي أنه في حين أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه البنية التحتية المدنية، فإن الوضع داخل الإمارات لا يزال مستقراً وتحت السيطرة رغم "العدوان السافر"، مؤكداً أن القوات المسلحة للدولة دافعت عن الأجواء والأراضي الإماراتية بكل دقة.

8:11 صباحاً

تراجع أسعار النفط وصعود الأسهم

تراجعت أسعار النفط وارتفعت معظم أسهم الأسواق العالمية يوم الثلاثاء، وذلك في أعقاب تقرير أشار إلى استعداد الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب مع إيران حتى لو ظل مضيق هرمز الحيوي مغلقاً. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون في حالة حذر؛ حيث جاء تقرير "وول ستريت جورنال" في نفس اليوم الذي هدد فيه ترامب بتدمير محطات تحلية المياه ومنشآت تصدير النفط الإيرانية الرئيسية ما لم تقبل طهران باتفاق، بينما أشار في الوقت ذاته إلى إحراز تقدم في المسار الدبلوماسي. تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومات جاهدة لتنفيذ تدابير تخفف من عبء ارتفاع أسعار الوقود، حيث يمر خمس النفط والغاز العالمي عبر هذا الممر المائي. ورغم تراجع العقود الآجلة، لا يزال خام "تكساس الوسيط" وخام "برنت" يستقران فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

8:04 صباحاً

كوريا الجنوبية تقترح ميزانية إضافية بقيمة 17.3 مليار دولار

اقترحت كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء ميزانية حكومية تكميلية بقيمة 17.3 مليار دولار لدعم المستهلكين والشركات المتضررة من الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط. وقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى زيادة مخاطر النمو والتضخم في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والذي يعد أيضاً رابع أكبر مستورد للنفط في العالم. وتعد هذه ثاني ميزانية إضافية خلال أقل من عام تحت إدارة الرئيس لي جاي ميونغ.

7:54 صباحاً

مقتل أربعة جنود في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء مقتل أربعة من جنوده في معارك بجنوب لبنان خلال مواجهات مع حزب الله. وذكر بيان عسكري أسماء ثلاثة جنود من نفس الكتيبة "سقطوا أثناء القتال"، بينما أشار بيان منفصل إلى مقتل جندي رابع لم يُكشف عن اسمه بعد في الحادثة ذاتها، بالإضافة إلى إصابة جنديين آخرين بجروح متفاوتة.

7:49 صباحاً

ترامب مستعد لإنهاء الحرب

أشار تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، إلى أن ترامب ومساعديه خلصوا إلى أن مهمة إعادة فتح مضيق هرمز قد تتجاوز الجدول الزمني المحدد للمهمة (من 4 إلى 6 أسابيع). وبدلاً من ذلك، قرر التركيز على ضرب القدرات الصاروخية والبحرية الإيرانية قبل اللجوء للضغط الدبلوماسي لإعادة فتح الممر المائي.

7:44 صباحاً

سماع دوي انفجارات في طهران: تقارير محلية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران يوم الثلاثاء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من المدينة. وذكرت وكالة "فارس" للأنباء أن انقطاع الكهرباء شمل عدة مناطق، بينما أكدت وكالة "تسنيم" أن السلطات تعمل حالياً على استعادة الطاقة في المناطق المتضررة بشرق العاصمة.