تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 31: هجوم في الكويت يوقع قتيلاً في استهداف محطة طاقة وترامب يتوقع اتفاقاً قريباً

8:12 صباحاً
هل ستزيد الإمارات أسعار الوقود الشهر المقبل؟
من المقرر أن تعلن دولة الإمارات عن أسعار البنزين لشهر أبريل 2026 في 31 مارس، تماشياً مع سياستها المتمثلة في مراجعة الأسعار في اليوم الأخير من كل شهر.
ونظراً لارتفاع أسعار النفط العالمية، فمن المتوقع زيادة تكاليف الوقود في محطات البنزين الإماراتية، ومع ذلك، سيتم تأكيد الأسعار الرسمية غداً.
8:01 صباحاً
ترامب يقول إن مديرة الاستخبارات تولسي غابارد "أكثر ليونة" منه تجاه الملف النووي الإيراني
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إلى وجود اختلافات بين كبار مساعديه بشأن نهجهم تجاه إيران، قائلاً إن مديرة استخباراته، تولسي غابارد، كانت "أكثر ليونة" منه فيما يتعلق بكبح طموحات طهران النووية. ترامب، الذي أشار أيضاً إلى أن اتفاقاً قد يكون قريباً لاحتواء طموحات طهران النووية، أجاب بـ "نعم، بالتأكيد" عندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان لا يزال يحتفظ بالثقة في غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية.
وقال ترامب على متن طائرة "اير فورس وان" أثناء عودته إلى واشنطن بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا: "إنها مختلفة قليلاً في طريقة تفكيرها عني، لكن هذا لا يجعل شخصاً ما غير متاح للخدمة. أود أن أقول إنني قوي جداً في حقيقة أنني لا أريد أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً لأنهم إذا امتلكوا سلاحاً نووياً، فسيستخدمونه على الفور. أعتقد أنها ربما تكون أكثر ليونة قليلاً في هذه القضية، لكن هذا لا بأس به".
7:57 صباحاً
الجيش الإسرائيلي يقول إنه يرد على صواريخ أُطلقت من إيران
7:44 صباحاً
الدولار الأمريكي يتماسك مدعوماً بالحرب
ظل الدولار الأمريكي مستقراً بشكل واسع يوم الاثنين، متجهاً نحو تحقيق أقوى مكاسب شهرية له منذ يوليو، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من تداعيات حرب طويلة في الشرق الأوسط، مما دفع الين لتجاوز مستوى 160 الحاسم وأثار مخاوف من التدخل (في سوق الصرف).
شهدت الأسواق حالة من الارتباك هذا الشهر بعد أن أدى الصراع فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق لنحو خمس تدفقات النفط والغاز العالمية، مما دفع خام برنت نحو أكبر ارتفاع شهري له وزعزع توقعات أسعار الفائدة.
الحرب، التي اندلعت بسبب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، انتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع مخاوف من هجوم بري ودخول الحوثيين اليمنيين الموالين لإيران على خط المواجهة يوم السبت، مما أدى إلى مزيد من التدهور في المعنويات.
ولم يتأثر المستثمرون إلى حد كبير بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن أجرت محادثات "مباشرة وغير مباشرة" مع إيران وأن قادتها الجدد كانوا "عقلانيين للغاية". ترك ذلك الدولار في وضع قوي حيث سعى المستثمرون إلى الأمان هذا الشهر؛ ووصل سعر اليورو إلى 1.1512 دولار، وهو في طريقه لتراجع بنسبة 2.5% في مارس، وهو أضعف انخفاض شهري له منذ يوليو.
7:34 صباحاً
مقتل جندي إندونيسي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جنوبي لبنان
أعلنت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عن مقتل أحد جنود حفظ السلام إثر انفجار قذيفة في أحد مواقعها بالقرب من قرية "عدشيت القصير" جنوبي لبنان يوم الأحد.
وذكرت البعثة في بيان لها في وقت مبكر من صباح الاثنين، وفقاً لوكالة فرانس برس، أن جندياً آخر أصيب بجروح حرجة.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية يوم الاثنين أن الجندي القتيل هو أحد مواطنيها، مشيرة إلى إصابة ثلاثة آخرين جراء نيران مدفعية غير مباشرة في محيط موقع الكتيبة الإندونيسية التابعة لليونيفيل.
وقالت اليونيفيل: "لا نعرف مصدر القذيفة، وقد فتحنا تحقيقاً لتحديد كافة الملابسات". وتتمركز قوات اليونيفيل في جنوب لبنان لمراقبة الأعمال العدائية على طول خط الترسيم مع إسرائيل — وهي المنطقة التي تعد قلب الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله المدعومين من إيران.
7:30 صباحاً
ترامب: "يوم كبير في إيران" بعد تدمير "أهداف طال انتظارها"
صرح دونالد ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" (Truth Social) أن اليوم سيكون "يوماً كبيراً في إيران"، معلناً أن الجيش الأمريكي تمكن من القضاء على "أهداف طال انتظار استهدافها".
7:27 صباحاً
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تضرر مصنع الماء الثقيل الإيراني بعد ضربة إسرائيلية
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) يوم الأحد إن مصنع إنتاج الماء الثقيل الإيراني في "خنداب" لم يعد يعمل بعد ضربة عسكرية إسرائيلية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الجمعة أنه نفذ ضربة ضد مصنع للماء الثقيل في "أراك" بوسط إيران، واصفاً الموقع بأنه "موقع رئيسي لإنتاج البلوتونيوم المخصص للأسلحة النووية".
ويوم الأحد، أوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على تحليل مستقل لصور الأقمار الصناعية، أن مصنع إنتاج الماء الثقيل في خنداب — الذي أبلغت إيران عن تعرضه لهجوم في 27 مارس — قد "تعرض لأضرار جسيمة ولم يعد قيد التشغيل"، وأضافت أن "المنشأة لا تحتوي على مواد نووية مُعلن عنها".
7:26 صباحاً
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنية تحتية عسكرية إيرانية في أنحاء طهران
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين أنه يقصف بنية تحتية عسكرية إيرانية في أنحاء عاصمة الجمهورية الإسلامية.
وذكرت القوات الإسرائيلية عبر "تليغرام"، بحسب فرانس برس، أنها "تقوم حالياً بضرب البنية التحتية العسكرية لنظام الإرهاب الإيراني في أنحاء طهران".
30 مارس 2026، 7:20 صباحاً
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران حققت تغيير النظام ويمكن التوصل إلى اتفاق "قريباً" مع طهران.
ترامب، مستشهداً بعدد القادة الإيرانيين الذين قُتلوا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي استمرت شهراً ضد إيران، قال إن تغيير النظام قد تحقق بالفعل وأن القيادة الجديدة "أكثر عقلانية بكثير".
"لقد شهدنا تغيير النظام"، قال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة. "نحن نتعامل مع أشخاص مختلفين عما تعامل معه أي شخص من قبل. إنها مجموعة مختلفة تماماً من الناس. لذا سأعتبر ذلك تغيير نظام."
وعند سؤاله عما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران هذا الأسبوع، قال ترامب إنه يرى ذلك ممكناً.
أرى اتفاقاً في إيران. قد يكون قريباً.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
30 مارس 2026، 7:18 صباحاً
قالت وزارة الكهرباء في الدولة الخليجية يوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة فرانس برس، إن ضربة إيرانية على محطة كهرباء في الكويت أسفرت عن مقتل عامل هندي وإلحاق أضرار بمبنى في الموقع.
قالت فاطمة عباس جوهر حياة، المتحدثة باسم الوزارة: "تعرض مبنى خدمات في محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لهجوم كجزء من العدوان الإيراني على دولة الكويت، مما أدى إلى وفاة عامل هندي وأضرار مادية جسيمة بالمبنى".
30 مارس 2026، 7:15 صباحاً
بدأ يوم الاثنين بهجوم إيراني آخر في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أسفر هجوم على محطة كويتية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه عن مقتل عامل هندي.
في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في إيران حققت "تغيير نظام" في الجمهورية الإسلامية، ويمكن التوصل إلى اتفاق "قريبًا" مع طهران.
