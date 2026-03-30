تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 31: هجوم في الكويت يوقع قتيلاً في استهداف محطة طاقة وترامب يتوقع اتفاقاً قريباً

8:12 صباحاً

هل ستزيد الإمارات أسعار الوقود الشهر المقبل؟

من المقرر أن تعلن دولة الإمارات عن أسعار البنزين لشهر أبريل 2026 في 31 مارس، تماشياً مع سياستها المتمثلة في مراجعة الأسعار في اليوم الأخير من كل شهر.

ونظراً لارتفاع أسعار النفط العالمية، فمن المتوقع زيادة تكاليف الوقود في محطات البنزين الإماراتية، ومع ذلك، سيتم تأكيد الأسعار الرسمية غداً.

8:01 صباحاً

ترامب يقول إن مديرة الاستخبارات تولسي غابارد "أكثر ليونة" منه تجاه الملف النووي الإيراني

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إلى وجود اختلافات بين كبار مساعديه بشأن نهجهم تجاه إيران، قائلاً إن مديرة استخباراته، تولسي غابارد، كانت "أكثر ليونة" منه فيما يتعلق بكبح طموحات طهران النووية. ترامب، الذي أشار أيضاً إلى أن اتفاقاً قد يكون قريباً لاحتواء طموحات طهران النووية، أجاب بـ "نعم، بالتأكيد" عندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان لا يزال يحتفظ بالثقة في غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية.

وقال ترامب على متن طائرة "اير فورس وان" أثناء عودته إلى واشنطن بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا: "إنها مختلفة قليلاً في طريقة تفكيرها عني، لكن هذا لا يجعل شخصاً ما غير متاح للخدمة. أود أن أقول إنني قوي جداً في حقيقة أنني لا أريد أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً لأنهم إذا امتلكوا سلاحاً نووياً، فسيستخدمونه على الفور. أعتقد أنها ربما تكون أكثر ليونة قليلاً في هذه القضية، لكن هذا لا بأس به".

7:57 صباحاً

الجيش الإسرائيلي يقول إنه يرد على صواريخ أُطلقت من إيران

7:44 صباحاً

الدولار الأمريكي يتماسك مدعوماً بالحرب

ظل الدولار الأمريكي مستقراً بشكل واسع يوم الاثنين، متجهاً نحو تحقيق أقوى مكاسب شهرية له منذ يوليو، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من تداعيات حرب طويلة في الشرق الأوسط، مما دفع الين لتجاوز مستوى 160 الحاسم وأثار مخاوف من التدخل (في سوق الصرف).

شهدت الأسواق حالة من الارتباك هذا الشهر بعد أن أدى الصراع فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق لنحو خمس تدفقات النفط والغاز العالمية، مما دفع خام برنت نحو أكبر ارتفاع شهري له وزعزع توقعات أسعار الفائدة.

الحرب، التي اندلعت بسبب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، انتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع مخاوف من هجوم بري ودخول الحوثيين اليمنيين الموالين لإيران على خط المواجهة يوم السبت، مما أدى إلى مزيد من التدهور في المعنويات.

ولم يتأثر المستثمرون إلى حد كبير بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن أجرت محادثات "مباشرة وغير مباشرة" مع إيران وأن قادتها الجدد كانوا "عقلانيين للغاية". ترك ذلك الدولار في وضع قوي حيث سعى المستثمرون إلى الأمان هذا الشهر؛ ووصل سعر اليورو إلى 1.1512 دولار، وهو في طريقه لتراجع بنسبة 2.5% في مارس، وهو أضعف انخفاض شهري له منذ يوليو.