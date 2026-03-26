تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 27: سلطان الجابر يصف إغلاق مضيق هرمز بـ "الإرهاب الاقتصادي"

أبرز الأحداث الجارية:

قبل 10 دقائق

سلطان الجابر: تحويل مضيق هرمز إلى سلاح هو "إرهاب اقتصادي"

صرح الدكتور سلطان الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك"، بأن استخدام مضيق هرمز كأداة ضغط عسكري يمثل "إرهاباً اقتصادياً".

7:43 صباحاً

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ "ضربات واسعة النطاق" في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس أن قواته شنت موجة من الضربات الجوية في أنحاء متفرقة من إيران، شملت مدينة أصفهان بوسط البلاد. وجاء في بيان عسكري مقتضب نقلته وكالة فرانس برس أن القوات الإسرائيلية "أكملت موجة واسعة من الضربات التي استهدفت البنية التحتية للنظام الإيراني في عدة مناطق".

7:42 صباحاً

تفاصيل تصريح سلطان الجابر

أكد الدكتور سلطان الجابر أن قيام إيران باتخاذ الممر الملاحي "رهينة" يجعل كل دول العالم تدفع الثمن، موضحاً أن التأثير يمتد ليصل إلى المواطن "في محطة الوقود، وفي متجر البقالة، وفي الصيدلية".

"لا يمكن السماح لأي دولة بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بهذه الطريقة، لا الآن ولا في أي وقت مضى."

— سلطان الجابر

7:35 صباحاً

الكويت تسقط طائرتين مسيرتين

أعلنت قوة الواجب في الحرس الوطني الكويتي، عبر منشور على منصة "إكس"، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين معاديتين في المناطق الواقعة تحت اختصاصها في وقت مبكر من صباح الخميس.

7:31 صباحاً

ماذا حدث حتى الآن؟

تغطية حية من "خليج تايمز" ترصد تسلسل الأحداث منذ اليوم الأول للحرب وحتى اليوم الـ 26.