تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 26 : استهداف خزان وقود في مطار الكويت الدولي وفرق الإطفاء تسيطر على الموقف

08:01 صباحاً

اندلاع حريق في مطار الكويت بعد استهداف مسيرات إيرانية لخزان وقود

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، يوم الأربعاء، أن طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود مما تسبب في اندلاع حريق بمطار الكويت الدولي، وذلك مع استمرار الهجمات الإيرانية في الحرب الإقليمية التي تقترب من أسبوعها الرابع.

وذكرت الإدارة في بيان نشرته عبر الإنترنت، نقلاً عن معلومات أولية، أن الهجوم تسبب في أضرار "محدودة" فقط ولا توجد خسائر بشرية. وأوضح عبد الله الراجحي أن السلطات بدأت على الفور في تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة، حيث تعاملت فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق، مع تواجد كافة السلطات المختصة في موقع الحادث.

07:49 صباحاً

أسعار النفط تهبط مع ترقب "وقف إطلاق النار" في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% يوم الأربعاء، مدفوعة بآمال التوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار، مما قد يخفف من اضطرابات الإمدادات في المنطقة المنتجة الرئيسية، وذلك بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة أرسلت لإيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب بينهما.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6.21 دولار، أو 5.9%، لتصل إلى 98.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:58 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 4.67 دولار، أو 5.1%، لتصل إلى 87.68 دولار للبرميل. وكانت أسعار الخامين قد ارتفعت بنحو 5% يوم الثلاثاء قبل أن تتراجع مكاسبها في تداولات متقلبة.