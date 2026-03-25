تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 26 : استهداف خزان وقود في مطار الكويت الدولي وفرق الإطفاء تسيطر على الموقف
08:09 صباحاً
موجة هجمات إيرانية جديدة
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقله التلفزيون الرسمي (IRIB)، عن إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في الكويت والأردن والبحرين، بالإضافة إلى أهداف داخل إسرائيل.
من جانبه، ذكر الحرس الوطني الكويتي في بيان له أن قواته اعترضت ست طائرات مسيرة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، فيما أكد الجيش أن أنظمة الدفاع الجوي "تتصدى لهجمات معادية بالصواريخ والطائرات المسيرة".
08:01 صباحاً
اندلاع حريق في مطار الكويت بعد استهداف مسيرات إيرانية لخزان وقود
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، يوم الأربعاء، أن طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود مما تسبب في اندلاع حريق بمطار الكويت الدولي، وذلك مع استمرار الهجمات الإيرانية في الحرب الإقليمية التي تقترب من أسبوعها الرابع.
وذكرت الإدارة في بيان نشرته عبر الإنترنت، نقلاً عن معلومات أولية، أن الهجوم تسبب في أضرار "محدودة" فقط ولا توجد خسائر بشرية. وأوضح عبد الله الراجحي أن السلطات بدأت على الفور في تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة، حيث تعاملت فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق، مع تواجد كافة السلطات المختصة في موقع الحادث.
07:49 صباحاً
أسعار النفط تهبط مع ترقب "وقف إطلاق النار" في الشرق الأوسط
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% يوم الأربعاء، مدفوعة بآمال التوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار، مما قد يخفف من اضطرابات الإمدادات في المنطقة المنتجة الرئيسية، وذلك بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة أرسلت لإيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب بينهما.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6.21 دولار، أو 5.9%، لتصل إلى 98.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:58 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 4.67 دولار، أو 5.1%، لتصل إلى 87.68 دولار للبرميل. وكانت أسعار الخامين قد ارتفعت بنحو 5% يوم الثلاثاء قبل أن تتراجع مكاسبها في تداولات متقلبة.
07:46 صباحاً
الذهب يقفز بأكثر من 2%
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار، بينما ساهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف المخاوف بشأن التضخم المرتفع وزيادة أسعار الفائدة العالمية، وسط تقارير عن خطة أمريكية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.5% ليصل إلى 4,587.09 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 02:18 بتوقيت جرينتش. كما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 4.2% لتصل إلى 4,586.10 دولاراً. وساهم تراجع الدولار في جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أرخص للمشترين حاملي العملات الأخرى.
07:34 صباحاً
إيران تربط تعافي سوق النفط بالاستقرار الإقليمي
قال متحدث باسم القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية إنه من غير المرجح استعادة أسعار النفط السابقة وظروف سوق الطاقة الأوسع نطاقاً حتى يتم ضمان الاستقرار الإقليمي تحت ضمانات القوات المسلحة الإيرانية. ويعكس هذا التصريح موقف طهران بأن تطبيع أسواق الطاقة مرهون بالظروف الأمنية في جميع أنحاء المنطقة.
25 مارس 2026، 7:30 صباحًا
ماذا حدث حتى الآن؟
بدأت الحرب بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير. وفي ما تقول إنها ضربات انتقامية، استهدفت إيران دول مجلس التعاون الخليجي ودولاً أخرى في المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. ومع دخول الحرب يومها السادس والعشرين، تتسم بضغط عسكري مستمر، ومخاطر متزايدة على البنية التحتية للطاقة، وإشارات متضاربة حول آفاق المفاوضات.
إليكم كيف تطور الصراع حتى الآن، يومًا بيوم:
25 مارس 2026، 7:24 صباحًا
إحباط تهديدات جوية في السعودية
أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع عن سلسلة من عمليات اعتراض ناجحة للطائرات المسيرة في المنطقة الشرقية خلال فترة وجيزة.
وفقًا للبيانات، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 4 طائرات مسيرة، تلتها 5 طائرات مسيرة، ثم 3 طائرات مسيرة في عمليات متتالية. وفي تحديث إضافي صدر قبل حوالي ساعة، تم تحييد 3 طائرات مسيرة أخرى في نفس المنطقة.
لم تكشف السلطات عن تفاصيل إضافية بخصوص مصدر الطائرات المسيرة، لكنها أكدت أن جميع التهديدات الجوية تم اعتراضها بنجاح.