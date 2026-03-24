تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 25 : انقطاع 7 خطوط طاقة في الكويت بسبب حطام الصواريخ.. وتوقف جزئي للتيار
08:38 صباحاً
إسرائيل تنشر فرق الإنقاذ في الجنوب
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات البحث والإنقاذ في طريقها إلى عدة مواقع في جنوب إسرائيل بعد تلقي تقارير عن سقوط قذائف إثر رشقات صاروخية صباح الثلاثاء. وكان الإعلام الرسمي الإيراني قد أعلن عن توجيه "صلية جديدة" من الصواريخ نحو إسرائيل، بعد موجة أولى أصابت مبنى في الشمال.
08:34 صباحاً
استهداف قاعدة في سوريا بصواريخ "آرش-4"
ذكر الجيش السوري أن إحدى قواعده في الشمال الشرقي تعرضت لضربة صاروخية مصدرها العراق. وأفاد مسؤول عراقي (طلب عدم ذكر اسمه) لفرانس برس بأن فصيلاً عراقياً أطلق 7 صواريخ من طراز "آرش-4" (نسخة مطورة من صواريخ غراد) باتجاه قاعدة في منطقة الحسكة.
08:32 صباحاً
إيران تشن موجات صاروخية مكثفة على إسرائيل
أكد الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت موجات متتالية من الصواريخ، مما أدى لتفعيل صفارات الإنذار في أجزاء واسعة، بما في ذلك تل أبيب حيث سُمعت دوي انفجارات ناتجة عن الاعتراضات. وأدت الشظايا المتساقطة لتضرر منازل في شمال إسرائيل، دون تسجيل وفيات حتى الآن.
08:27 صباحاً
7 غارات إسرائيلية تضرب ضاحية بيروت الجنوبية ليلاً
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الإسرائيلي شن 7 غارات ليلية استهدفت مناطق: بئر العبد، الرويس (أطراف المنشية)، حارة حريك، أوتوستراد السيد هادي نصر الله، سانت تيريز، برج البراجنة، والكفاءات. يأتي هذا ضمن حملة قصف مستمرة تستهدف العاصمة اللبنانية ومناطق أخرى.
08:25 صباحاً
طهران تنفي أي اتصال مع واشنطن: "ترمب ونتنياهو كاذبون"
نفى النائب الإيراني إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي، وجود أي اتصالات بين طهران وواشنطن، قائلاً: "ليست هذه المرة الأولى التي يكذبون فيها بشأن المحادثات.. ترمب ونتنياهو وأمثالهما كاذبون بطبعهم، وطبيعتهم هي خلق الانقسامات".
08:19 صباحاً
باكستان تقود وساطة "ترمب-طهران"؟
أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن باكستان تضع نفسها كطرف وسيط رئيسي لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، تحدث هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الأحد. وبالتوازي، تبادل الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني وجهات النظر حول تداعيات الحرب على الأمن الإقليمي والعالمي، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية.
08:16 صباحاً
ناقلتان هنديتان تعبران "مضيق هرمز"
عبرت ناقلتان ترفعان العلم الهندي مضيق هرمز يوم الاثنين، محملتين بالغاز المسال (LPG) المستخدم بشكل أساسي للطهي في الهند. وأظهرت بيانات تتبع السفن (LSEG) و(MarineTraffic) أن الناقلة "باين غاز" (التي حُملت من مياه الإمارات) والناقلة "جاغ فاسانت" (التي حُملت من الكويت) عبرتا المضيق بنجاح. يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه مئات السفن راسية داخل وخارج الخليج، مما أدى لتعطل إمدادات الغذاء والطاقة الحيوية إلى آسيا وأوروبا.
08:02 صباحاً
محطات الطاقة الإيرانية.. "تنفُّس الصعداء"
بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب، تعرضت البنية التحتية في المنطقة —من منشآت النفط والغاز إلى المواقع النووية— للقصف. ومع إعلان ترمب تأجيل خطط ضرب منشآت الطاقة الإيرانية، سادت حالة من "الارتياح الجماعي" مؤقتاً. تمتلك إيران أكثر من 90 محطة طاقة، يقع بعضها على ساحل الخليج في قلب العمليات القتالية التي بدأت في 28 فبراير بضربات أمريكية-إسرائيلية على طهران.
07:56 صباحاً
خام برنت يعود فوق حاجز الـ 100 دولار
قفزت أسعار خام برنت مجدداً لتتجاوز 100 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من هبوطها بنسبة 10% استجابةً لقرار دونالد ترمب تأجيل الضربات على إيران. ارتفع برنت بنسبة 2.9% ليصل إلى 102.84 دولاراً، بينما قفز خام غرب تكساس بنسبة 3.5% ليصل إلى 91.20 دولاراً.
07:54 صباحاً
الأسهم الآسيوية تنتعش والأسواق تترقب
ارتفعت الأسهم الآسيوية في طوكيو وهونج كونج وشنغهاي وسيدني وسول بعد تراجع ترمب عن ضرب المنشآت الطاقية الإيرانية. ومع ذلك، لا يزال التفاؤل "مهزوزاً" بشأن خفض التصعيد، مما أدى لتقليص المكاسب الصباحية وارتفاع الدولار مقابل اليورو والين.
07:52 صباحاً
تضارب الروايات حول "مفاوضات 23 مارس"
قدمت واشنطن وطهران روايات متناقضة؛ فبينما زعم ترمب وجود 15 نقطة اتفاق ومناقشات حول "حل كامل للأعمال العدائية"، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ذلك وصفاً إياها بـ "الأخبار الزائفة". لكن مسؤولاً إيرانياً رفيعاً صرح لشبكة (CBS) بأن طهران تلقت رسائل أمريكية عبر وسطاء وهي قيد الدراسة، مما قد يكون "تمهيداً" وليس مفاوضات رسمية بعد.
07:48 صباحاً
رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لإنهاء القتال
دعت أورسولا فون دير لاين إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية، محذرة من وضع "حرج" لسلاسل إمداد الطاقة العالمية وتأثير ذلك على الشركات والمجتمعات في أوروبا.
07:47 صباحاً
مقتل قائد ومقاتلين في الحشد الشعبي بالعراق
استهدفت غارة جوية (يُعتقد أنها أمريكية) قاعدة في محافظة الأنبار بالعراق أثناء اجتماع للقادة، مما أسفر عن مقتل 7 مقاتلين وإصابة 13 آخرين من "الحشد الشعبي".
07:37 صباحاً
تحديثات شركات الطيران: استمرار إلغاء الرحلات
لا يزال السفر الجوي العالمي مشلولاً بسبب إغلاق مراكز الطيران الحيوية (دبي، الدوحة، أبوظبي). إليك ملخص الحالة:
طيران الإمارات وإتحاد الطيران: تعملان بجدول رحلات "مخفض ومحدود" بعد إعادة فتح جزئي للأجواء.
إلغاءات طويلة المدى: ألغت شركات (لوفتهانزا، والبريطانية، وكندا، والفرنسية، وكاثي باسيفيك) رحلاتها إلى دبي وأبوظبي وتل أبيب والرياض حتى فترات تتراوح بين نهاية مارس ومايو 2026.
فلاي ناس (السعودية): مددت تعليق رحلاتها إلى دبي وأبوظبي والكويت والدوحة حتى 31 مارس.
طيران الخليج: علقت شركات مثل "بيغاسوس" التركية و"ويز إير" رحلاتها لعدة وجهات خليجية حتى منتصف أبريل.
07:35 صباحاً
الحرس الثوري يعلن عن "الوعد الصادق 4"
أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق الموجة الـ 78 من هجماته الانتقامية تحت مسمى "عملية الوعد الصادق 4"، مستهدفاً مواقع إسرائيلية "حساسة جداً" في ديمونة وتل أبيب وإيلات، بالإضافة إلى عدة قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة عبر صواريخ ومسيرات.
07:32 صباحاً
قطر: بروتوكولات أمنية صارمة بالمدارس
مع استئناف الدراسة الحضورية، شددت السلطات القطرية على الالتزام ببروتوكولات الطوارئ (الإخلاء أو الاحتماء في المكان) وضمان جاهزية مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحماية الطلاب والكادر التعليمي.
24 مارس 2026، 7:26 صباحًا
أكد مسؤولون في الكويت أن فرق الطوارئ لا تزال في حالة تأهب قصوى لإدارة أي اضطرابات أخرى والحفاظ على استقرار الشبكة. وقد نُصح السكان بالبقاء حذرين والاعتماد على التحديثات الرسمية مع استمرار جهود الاستعادة.
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، المهندسة فاطمة عباس جوهر حيات، أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي حوادث تؤثر على شبكة الكهرباء ولضمان استمرارية الخدمة.
كما حثت المهندسة حيات المواطنين والمقيمين على التحقق من المعلومات والاعتماد فقط على المصادر الرسمية، مؤكدة أن الوزارة ستستمر في تقديم التحديثات مع تطور الأحداث.
24 مارس 2026، 7:20 صباحًا
انقطاع 7 خطوط نقل كهرباء في الكويت
أفادت الكويت بانقطاعات جزئية في التيار الكهربائي بعد خروج سبعة خطوط نقل علوية عن الخدمة بسبب سقوط حطام مرتبط باعتراضات الدفاع الجوي، حسبما ذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة (MEW) في وقت متأخر من يوم الاثنين.
ووفقًا للوزارة، أثر الضرر على مناطق متعددة، وتم نشر فرق فنية لتقييم الخدمات وإعادتها في أسرع وقت ممكن. ستبدأ أعمال الإصلاح بمجرد تأمين المواقع بالتنسيق مع السلطات الأمنية.
24 مارس 2026، 7:20 صباحًا
ماذا حدث حتى الآن؟
بدأت الحرب بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير. وفي ما تقول إنها ضربات انتقامية، تستهدف إيران دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى في المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيرة.
إليكم كيف تطور الصراع حتى الآن، يومًا بيوم:
