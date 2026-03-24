تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 25 : انقطاع 7 خطوط طاقة في الكويت بسبب حطام الصواريخ.. وتوقف جزئي للتيار

08:38 صباحاً

إسرائيل تنشر فرق الإنقاذ في الجنوب

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات البحث والإنقاذ في طريقها إلى عدة مواقع في جنوب إسرائيل بعد تلقي تقارير عن سقوط قذائف إثر رشقات صاروخية صباح الثلاثاء. وكان الإعلام الرسمي الإيراني قد أعلن عن توجيه "صلية جديدة" من الصواريخ نحو إسرائيل، بعد موجة أولى أصابت مبنى في الشمال.

08:34 صباحاً

استهداف قاعدة في سوريا بصواريخ "آرش-4"

ذكر الجيش السوري أن إحدى قواعده في الشمال الشرقي تعرضت لضربة صاروخية مصدرها العراق. وأفاد مسؤول عراقي (طلب عدم ذكر اسمه) لفرانس برس بأن فصيلاً عراقياً أطلق 7 صواريخ من طراز "آرش-4" (نسخة مطورة من صواريخ غراد) باتجاه قاعدة في منطقة الحسكة.

08:32 صباحاً

إيران تشن موجات صاروخية مكثفة على إسرائيل

أكد الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت موجات متتالية من الصواريخ، مما أدى لتفعيل صفارات الإنذار في أجزاء واسعة، بما في ذلك تل أبيب حيث سُمعت دوي انفجارات ناتجة عن الاعتراضات. وأدت الشظايا المتساقطة لتضرر منازل في شمال إسرائيل، دون تسجيل وفيات حتى الآن.

08:27 صباحاً

7 غارات إسرائيلية تضرب ضاحية بيروت الجنوبية ليلاً

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الإسرائيلي شن 7 غارات ليلية استهدفت مناطق: بئر العبد، الرويس (أطراف المنشية)، حارة حريك، أوتوستراد السيد هادي نصر الله، سانت تيريز، برج البراجنة، والكفاءات. يأتي هذا ضمن حملة قصف مستمرة تستهدف العاصمة اللبنانية ومناطق أخرى.

08:25 صباحاً

طهران تنفي أي اتصال مع واشنطن: "ترمب ونتنياهو كاذبون"

نفى النائب الإيراني إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي، وجود أي اتصالات بين طهران وواشنطن، قائلاً: "ليست هذه المرة الأولى التي يكذبون فيها بشأن المحادثات.. ترمب ونتنياهو وأمثالهما كاذبون بطبعهم، وطبيعتهم هي خلق الانقسامات".