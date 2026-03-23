تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 24 : "صمت غريب".. أنور قرقاش ينتقد عجز العمل العربي والإسلامي
إيران تهدد: أي هجوم ساحلي سيحول الخليج بالكامل إلى حقول ألغام بحرية
12:33 ظهراً
طهران تلوح بسيناريو "الإغلاق الشامل"
نقلت وسائل إعلام رسمية عن مجلس الدفاع الإيراني يوم الاثنين، أن أي هجوم يستهدف السواحل أو الجزر الجنوبية للبلاد سيؤدي إلى قطع كافة طرق الملاحة في الخليج عبر نشر الألغام البحرية.
أبرز نقاط البيان والتطورات:
مخطط أمريكي: كشف موقع "أكسيوس" (Axios) أن الولايات المتحدة تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خرج الإيرانية (مركز تصدير النفط الرئيسي للبلاد)، للضغط على طهران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن.
سلاح الألغام: حذر مجلس الدفاع الإيراني من أن "أي محاولة لمهاجمة سواحلنا أو جزرنا ستدفعنا لتلغيم كافة الممرات في الخليج بأنواع مختلفة من الألغام البحرية، بما في ذلك الألغام العائمة التي يمكن إطلاقها من الساحل".
تحذير تاريخي: أضاف البيان أن الخليج سيعيش حالة مشابهة لإغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، مذكّراً بما وصفه بـ "فشل أكثر من 100 كاسحة ألغام في الثمانينيات (حرب الناقلات) في إزالة بضعة ألغام بحرية".
شرط المرور: جدد مجلس الدفاع التأكيد على أن الدول غير المتحاربة لا يمكنها العبور من مضيق هرمز إلا من خلال التنسيق المسبق مع إيران.
11:37 صباحاً
"هيئة المعرفة" تؤكد تمديد "التعلم عن بُعد" حتى 3 أبريل للمدارس الخاصة في دبي
أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA) تمديد نظام "التعلم عن بُعد" للمدارس الخاصة في الإمارة اعتباراً من يوم الاثنين 23 مارس وحتى يوم الجمعة 3 أبريل، أي لمدة أسبوعين بعد انتهاء إجازة الربيع.
11:22 صباحاً
اليابان "لا تفكر" في مناقشة عبور هرمز مع إيران
صرح وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، بأن طوكيو "لا تفكر حالياً" في دعوة إيران للسماح للناقلات اليابانية بعبور مضيق هرمز، وذلك بعد إبداء طهران استعدادها للمساعدة. وجاءت تصريحات موتيغي خلال برنامج تلفزيوني، رداً على مقابلة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد فيها انفتاح المضيق أمام جميع الدول باستثناء "الأعداء"، مشدداً على أن "سلامة الملاحة أمر بالغ الأهمية".
11:13 صباحاً
روسيا تعارض إغلاق مضيق هرمز
نقلت وكالة "إنترفاكس" عن وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين أن موسكو تعارض أي حصار لمضيق هرمز، مؤكدة ضرورة النظر في مثل هذه القضايا ضمن سياق الوضع العالمي الأوسع.
10:33 صباحاً
دبلوماسي إماراتي يتساءل عن صمت المؤسسات العربية والإسلامية
وجه الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، تساؤلات حادة حول غياب الدور العربي والإسلامي المشترك، قائلاً:
"يحق لنا في دول الخليج العربي أن نتساءل: أين هي مؤسسات العمل العربي والإسلامي المشترك، وعلى رأسها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولنا وشعوبنا تتعرض لهذا العدوان الإيراني الغادر؟ وأين هي الدول العربية والإقليمية 'الكبرى'؟"
وأضاف: "في ظل هذا الغياب والعجز، من غير المقبول لاحقاً التحدث عن تراجع الدور العربي والإسلامي أو انتقاد الوجود الأمريكي والغربي. لقد كانت دول الخليج العربي سنداً وشريكاً للجميع في الرخاء.. فأين أنتم اليوم في وقت الشدة؟"
— د. أنور قرقاش
ملخص الأحداث
الإمارات والسعودية تواصلان التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات صباح الاثنين.
إسرائيل تعلن شن غارات داخل إيران، وسماع دوي انفجارات في طهران.
رئيس وكالة الطاقة الدولية: أزمة مضيق هرمز تضع الاقتصاد العالمي تحت "تهديد كبير"، وأسعار النفط تواصل الارتفاع عالمياً.
الحرس الثوري الإيراني: أي هجوم على محطات الطاقة الإيرانية سيؤدي إلى رد انتقامي يستهدف المحطات الإسرائيلية ومنشآت أخرى في المنطقة.
09:49 صباحاً
اعتراض طائرة مسيرة أخرى في السعودية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أخرى في المنطقة الشرقية من المملكة.
09:48 صباحاً
لا نقص في الإمدادات بأسواق الإمارات
رغم المخاوف العالمية بشأن سلاسل التوريد، لا تزال أسواق الإمارات ممتلئة بالسلع الأساسية. قام يوسف علي، رئيس مجموعة لولو، بجولة تفقدية للتأكد من الوفرة واستقرار الأسعار، مؤكداً: "لا يوجد ذعر ولا نقص، وسنضمن بقاء الأسعار مستقرة".
09:32 صباحاً
صوت "رعد" وليس تهديداً
مع دخول الإمارات في حالة من عدم الاستقرار الجوي، طمأنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات (NCEMA) السكان بأن أصوات الرعد "طبيعية ومتوقعة"، مؤكدة أن أي تهديد حقيقي سيتم الإبلاغ عنه فوراً عبر نظام الإنذار المبكر الوطني.
09:16 صباحاً
نظام الإنذار المبكر في السعودية
صدر تحذير في محافظة الخرج بالمملكة العربية السعودية، وتم رفعه لاحقاً بعد التأكد من سلامة الوضع. واستعرضت الدفاع المدني السعودي إرشادات التعامل مع تنبيهات نظام الإنذار المبكر.
09:11 صباحاً
العيد في ظل الحرب
أحيا الشباب الإماراتي صلاة العيد والتجمعات العائلية دون انقطاع رغم نشاط الدفاعات الجوية، ووصف السكان التجربة بأنها "اعتيادية وهادئة". وقال الطالب يوسف حكيم: "شعرنا كأنه أي عيد آخر، لم يتغير شيء في يومنا".
09:00 صباحاً
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ من إيران
08:45 صباحاً
الحرس الثوري يهدد محطات الكهرباء الإسرائيلية والمغذية للقواعد الأمريكية
أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان يوم الاثنين أنه سيرد على أي هجوم يستهدف قطاع الكهرباء لديه بضرب محطات الطاقة الإسرائيلية، بالإضافة إلى المحطات التي تزود القواعد الأمريكية بالكهرباء في دول المنطقة. ويبدو أن البيان تراجع عن تهديدات سابقة استهدفت محطات تحلية المياه الحيوية في دول الخليج، واصفاً تلك الأنباء بـ "الأكاذيب".
8:29 صباحاً
إعلام إيراني: قتيل في هجوم استهدف محطة بث
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلاً عن وكالة "فرانس برس" (AFP)، بسقوط قتيل واحد على الأقل في هجوم استهدف محطة بث في جنوب إيران صباح الاثنين.
وذكرت هيئة إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن جهاز إرسال (AM) بقدرة 100 كيلوواط تابعاً لمركز راديو وتلفزيون الخليج الفارسي تعرض للهجوم من قبل القوات الأمريكية والإسرائيلية. وجاء في التقرير: "في هذا الهجوم، الذي يعد انتهاكاً للقوانين الدولية، استشهد أحد الزملاء الأمنيين في المركز وأصيب شخص آخر".
8:21 صباحاً
صواريخ إيرانية في سماء تل أبيب فجراً
تظهر هذه الصور (من وكالة رويترز) صواريخ إيرانية فوق تل أبيب والخليل في الساعات الأولى قبل فجر يوم 23 مارس.
الصورة الأولى: خيوط من الضوء تضيء السماء خلال محاولة اعتراض جوي وسط النزاع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، كما شوهدت من تل أبيب، إسرائيل. (تصوير: رويترز).
الصورة الثانية والثالثة: صواريخ إيرانية تحلق باتجاه إسرائيل، كما شوهدت من مدينة الخليل في الضفة الغربية. (تصوير: رويترز).
8:03 صباحاً
بـكم ستتأثر أسعار البنزين في الإمارات؟
تستعد الإمارات للإعلان عن أسعار الوقود لشهر أبريل 2026 الأسبوع المقبل.
تشير التوقعات إلى قفزة كبيرة في الأسعار المحلية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس بسبب الصراع العسكري الإقليمي.
قفز سعر خام "برنت" بنسبة 54% (ما يعادل 39.32 دولاراً للبرميل) في ثلاثة أسابيع فقط؛ حيث ارتفع من 72.87 دولاراً في نهاية فبراير إلى 112.19 دولاراً عند إغلاق الأسواق في 20 مارس، بل وتجاوز الـ 118 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي.
7:59 صباحاً
مدير وكالة الطاقة الدولية: لا توجد دولة محصنة ضد الأزمة
صرح فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، بأن الاقتصاد العالمي يواجه "تهديداً هائلاً" بسبب أزمة الطاقة الناتجة عن حرب الشرق الأوسط، مؤكداً أنه "لن تكون هناك دولة محصنة" من آثارها.
أبرز تصريحات بيرول:
شبه الأزمة الحالية بأزمات الطاقة في السبعينيات وتأثيرات حرب أوكرانيا 2022.
قال: "هذه الأزمة، بوضعها الحالي، تعادل أزمتين نفطيتين وانهياراً واحداً للغاز مجتمعين معاً".
دعا إلى جهود عالمية لحل الأزمة، محذراً من استمرار الأمور في هذا الاتجاه.
7:57 صباحاً
الجسر التجاري بين الإمارات والسعودية
من المقرر أن يعمل "الجسر التجاري" بين الشارقة والمملكة العربية السعودية على تعزيز الربط اللوجستي بين البلدين. (يوضح الإنفوجرافيك المرفق القدرات التشغيلية وقيمة هذا الجسر).
7:38 صباحاً
انفجارات في طهران وإسرائيل تعلن بدء "ضربات واسعة"
أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات عنيفة في طهران فجر الاثنين، بالتزامن مع إعلان إسرائيل شن موجة جديدة من الغارات.
ذكرت وكالة "مهر" المحلية عبر تلغرام: "سماع دوي انفجار في طهران".
وأفادت وكالة "فارس" بأن الغارات استهدفت 5 مناطق في العاصمة الإيرانية، واصفة أصوات الانفجار بـ "المروعة"، مضيفة أن تفاصيل الأضرار والضحايا ستعلن لاحقاً.
من جانبه، أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً أكد فيه: "بدء موجة واسعة من الضربات التي تستهدف بنية نظام الإرهاب الإيراني في طهران".
7:29 صباحاً
تسلسل الأحداث: كيف وصلنا إلى هنا؟
دخل الصراع يومه الـ 24، حيث بدأت الحرب بضربات أمريكية-إسرائيلية على إيران في 28 فبراير. وردت إيران بما تسميه "ضربات انتقامية" استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي ودولاً أخرى في المنطقة بالصواريخ والمسيرات.
23 مارس 2026، 7:14 صباحًا
الإمارات والسعودية تتعاملان مع تهديدات الطائرات المسيرة مع استمرار الحرب الإيرانية
بدأ اليوم الرابع والعشرون من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية بموجة جديدة من الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي الإمارات والسعودية.
تسبب اعتراض ناجح لصاروخ باليستي في الساعات الأولى من صباح الاثنين في سقوط حطام، مما أدى إلى إصابة طفيفة. ومع تقدم الصباح، أعلنت الإمارات أن قوات الدفاع الجوي تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وأن على السكان الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة.
قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمرت بنجاح في المنطقة الشرقية.