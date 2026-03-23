تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 24 : "صمت غريب".. أنور قرقاش ينتقد عجز العمل العربي والإسلامي

11:22 صباحاً

اليابان "لا تفكر" في مناقشة عبور هرمز مع إيران

صرح وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، بأن طوكيو "لا تفكر حالياً" في دعوة إيران للسماح للناقلات اليابانية بعبور مضيق هرمز، وذلك بعد إبداء طهران استعدادها للمساعدة. وجاءت تصريحات موتيغي خلال برنامج تلفزيوني، رداً على مقابلة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد فيها انفتاح المضيق أمام جميع الدول باستثناء "الأعداء"، مشدداً على أن "سلامة الملاحة أمر بالغ الأهمية".

11:13 صباحاً

روسيا تعارض إغلاق مضيق هرمز

نقلت وكالة "إنترفاكس" عن وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين أن موسكو تعارض أي حصار لمضيق هرمز، مؤكدة ضرورة النظر في مثل هذه القضايا ضمن سياق الوضع العالمي الأوسع.

10:33 صباحاً

دبلوماسي إماراتي يتساءل عن صمت المؤسسات العربية والإسلامية

وجه الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، تساؤلات حادة حول غياب الدور العربي والإسلامي المشترك، قائلاً:

"يحق لنا في دول الخليج العربي أن نتساءل: أين هي مؤسسات العمل العربي والإسلامي المشترك، وعلى رأسها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولنا وشعوبنا تتعرض لهذا العدوان الإيراني الغادر؟ وأين هي الدول العربية والإقليمية 'الكبرى'؟"

وأضاف: "في ظل هذا الغياب والعجز، من غير المقبول لاحقاً التحدث عن تراجع الدور العربي والإسلامي أو انتقاد الوجود الأمريكي والغربي. لقد كانت دول الخليج العربي سنداً وشريكاً للجميع في الرخاء.. فأين أنتم اليوم في وقت الشدة؟"

— د. أنور قرقاش