تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 23 : إيران تلمح لمرور مشروط عبر هرمز وترامب يمنحها مهلة 48 ساعة

ملخص الأحداث:

الرئيس دونالد ترمب يهدد بـ "محو" محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة.

إيران ترد مؤكدة أنها ستضرب البنية التحتية للطاقة المرتبطة بالولايات المتحدة في الشرق الأوسط رداً على ذلك.

ممثل إيران لدى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة يقول إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام كافة السفن باستثناء تلك المرتبطة بـ "أعداء إيران".

إصابة أكثر من 100 شخص إثر سقوط صواريخ إيرانية على مدينتي "ديمونا" و"عراد" جنوب إسرائيل.

منظومة الدفاع الجوي السعودية تواصل اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية في المنطقة الشرقية.

11:05 صباحاً

اعتراض طائرة مسيرة في السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وأكدت السلطات أنه تم رصد التهديد الجوي وتحييده بنجاح ضمن العمليات الدفاعية الجارية.

10:53 صباحاً

استقرار أسعار العقارات في دبي

رغم التكهنات حول الصراع العسكري الإقليمي وتأثيره المحتمل على سوق العقارات، أفاد خبراء الصناعة بعدم وجود انخفاض ملموس في أسعار العقارات بدبي يندرج تحت فئة "الأصول المتعثرة".

وذكر "وحيد عباس" من صحيفة "خليج تايمز" أن المشترين الذين يبحثون عن صفقات "مضطربة" يجدون توفراً محدوداً للغاية، حيث تظل الأسعار الإجمالية مستقرة، مدعومة بطلب قوي من مواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الوافدين المقيمين لفترات طويلة.

10:45 صباحاً

هجوم من لبنان: الجيش الإسرائيلي

قال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد عملية إطلاق من لبنان باتجاه تجمع سكاني على الحدود الشمالية، مشيراً إلى وقوع أضرار وإصابات في الموقع. وأضافت السلطات أن عمليات الرد جارية حالياً ويتم تقييم الحادث.

10:37 صباحاً

دوي انفجارات وصفارات إنذار في القدس

بينما تتعامل إسرائيل مع تداعيات انفجارات السبت في ديمونا وعراد، انطلقت صفارات الإنذار في القدس يوم الأحد. وأفاد صحفيو "فرانس برس" بسماع دوي انفجارات عقب تحذير الجيش من صواريخ إيرانية قادمة، حيث أصدر الجيش تنبيهات تفيد برصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل.

10:26 صباحاً

مسؤول إيراني: لا تحذيرات بإخلاء الدوحة

نفت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية نقلاً عن مصدر مطلع المزاعم المتداولة حول صدور تحذير بإخلاء مدينة الدوحة في قطر. وأوضح المصدر التابع للحرس الثوري أن إيران لم تصدر أي تحذير لإخلاء الدوحة أو أي توجيهات تتعلق بقطر، واصفاً التقارير المتداولة بأنها "شائعات كاذبة".

10:22 صباحاً

"كان الأمر مرعباً": شهادات مصابين في إسرائيل

يقوم عمال الإنقاذ بالبحث بين الأنقاض عن جرحى في مدينة "عراد" بعد الضربات الصاروخية الإيرانية. وقال الطالب "إيدو فرانكي" لوكالة فرانس برس: "إنه أمر مخيف، لقد قصفونا.. هذه المدينة لم تشهد شيئاً كهذا من قبل". وأدت الضربات المباشرة إلى تدمير واجهات مبانٍ سكنية وإحداث حفر كبيرة في الأرض بعد فشل الدفاعات الجوية في اعتراض المقذوفات.