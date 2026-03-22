تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 23 : إيران تلمح لمرور مشروط عبر هرمز وترامب يمنحها مهلة 48 ساعة
ملخص الأحداث:
الرئيس دونالد ترمب يهدد بـ "محو" محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة.
إيران ترد مؤكدة أنها ستضرب البنية التحتية للطاقة المرتبطة بالولايات المتحدة في الشرق الأوسط رداً على ذلك.
ممثل إيران لدى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة يقول إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام كافة السفن باستثناء تلك المرتبطة بـ "أعداء إيران".
إصابة أكثر من 100 شخص إثر سقوط صواريخ إيرانية على مدينتي "ديمونا" و"عراد" جنوب إسرائيل.
منظومة الدفاع الجوي السعودية تواصل اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية في المنطقة الشرقية.
11:05 صباحاً
اعتراض طائرة مسيرة في السعودية
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وأكدت السلطات أنه تم رصد التهديد الجوي وتحييده بنجاح ضمن العمليات الدفاعية الجارية.
10:53 صباحاً
استقرار أسعار العقارات في دبي
رغم التكهنات حول الصراع العسكري الإقليمي وتأثيره المحتمل على سوق العقارات، أفاد خبراء الصناعة بعدم وجود انخفاض ملموس في أسعار العقارات بدبي يندرج تحت فئة "الأصول المتعثرة".
وذكر "وحيد عباس" من صحيفة "خليج تايمز" أن المشترين الذين يبحثون عن صفقات "مضطربة" يجدون توفراً محدوداً للغاية، حيث تظل الأسعار الإجمالية مستقرة، مدعومة بطلب قوي من مواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الوافدين المقيمين لفترات طويلة.
10:45 صباحاً
هجوم من لبنان: الجيش الإسرائيلي
قال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد عملية إطلاق من لبنان باتجاه تجمع سكاني على الحدود الشمالية، مشيراً إلى وقوع أضرار وإصابات في الموقع. وأضافت السلطات أن عمليات الرد جارية حالياً ويتم تقييم الحادث.
10:37 صباحاً
دوي انفجارات وصفارات إنذار في القدس
بينما تتعامل إسرائيل مع تداعيات انفجارات السبت في ديمونا وعراد، انطلقت صفارات الإنذار في القدس يوم الأحد. وأفاد صحفيو "فرانس برس" بسماع دوي انفجارات عقب تحذير الجيش من صواريخ إيرانية قادمة، حيث أصدر الجيش تنبيهات تفيد برصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل.
10:26 صباحاً
مسؤول إيراني: لا تحذيرات بإخلاء الدوحة
نفت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية نقلاً عن مصدر مطلع المزاعم المتداولة حول صدور تحذير بإخلاء مدينة الدوحة في قطر. وأوضح المصدر التابع للحرس الثوري أن إيران لم تصدر أي تحذير لإخلاء الدوحة أو أي توجيهات تتعلق بقطر، واصفاً التقارير المتداولة بأنها "شائعات كاذبة".
10:22 صباحاً
"كان الأمر مرعباً": شهادات مصابين في إسرائيل
يقوم عمال الإنقاذ بالبحث بين الأنقاض عن جرحى في مدينة "عراد" بعد الضربات الصاروخية الإيرانية. وقال الطالب "إيدو فرانكي" لوكالة فرانس برس: "إنه أمر مخيف، لقد قصفونا.. هذه المدينة لم تشهد شيئاً كهذا من قبل". وأدت الضربات المباشرة إلى تدمير واجهات مبانٍ سكنية وإحداث حفر كبيرة في الأرض بعد فشل الدفاعات الجوية في اعتراض المقذوفات.
10:01 صباحاً
إيران تلمح لمرور مشروط عبر هرمز
صرح ممثل إيران لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO) أن السفن — باستثناء تلك التي تعتبر "عدوة" — يمكنها المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع ترتيبات الأمن والسلامة. وتأتي هذه التصريحات بعد تهديد ترمب بضرب محطات الطاقة الإيرانية. وأضاف الممثل أن طهران مستعدة للتعاون مع المنظمة الدولية لحماية الملاحة، معتبراً أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية هي "أصل الوضع الحالي" في المضيق.
09:53 صباحاً
تحديث رحلات الطيران الهندية
ستسير شركتا "طيران الهند" (Air India) و"طيران الهند إكسبريس" (Air India Express) نحو 50 رحلة مجدولة وغير مجدولة من وإلى منطقة غرب آسيا اليوم 22 مارس.
وستواصل الشركتان خدماتهما المجدولة المنتظمة إلى جدة ومسقط، بما في ذلك 20 رحلة بين الهند وجدة. وستقوم "طيران الهند" بتشغيل رحلات عودة من دلهي ومومباي، بينما ستسير "طيران الهند إكسبريس" رحلات من بنغالورو ومانغالور، بالإضافة إلى رحلتين من كوزيكود. كما ستسير "طيران الهند إكسبريس" 8 رحلات مجدولة من وإلى مسقط، لربط مدن تشمل دلهي وكوتشي ومومباي وكانور.
إلى جانب ذلك، ستشغل الناقلتان 30 رحلة غير مجدولة من وإلى الإمارات والسعودية، وذلك رهناً بتوفر خانات الهبوط والظروف التشغيلية في مطارات المغادرة، وبناءً على الموافقات اللازمة من سلطات الطيران الهندية والمحلية.
09:44 صباحاً
سماع دوي انفجارات في وسط إسرائيل: فرانس برس
أفاد صحفيو وكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجارات عدة في القدس يوم الأحد، بعد تحذير الجيش الإسرائيلي من صواريخ إيرانية قادمة باتجاه وسط إسرائيل.
وصرحت خدمة الطوارئ الطبية الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" أنه لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات حتى الآن.
09:35 صباحاً
فشل الاعتراض الإسرائيلي
أصاب هجوم صاروخي إيراني سابق بلدة "ديمونا" في إسرائيل، التي تقع على بعد حوالي 25 كيلومتراً جنوب غرب عراد. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت الصاروخ وهو يشتعل ككتلة من النار قبل أن يرتطم بالأرض. كما أظهرت لقطات "فرانس برس" أضراراً جسيمة في مبنى سكني بجوار حفرة أحدثها الانفجار في الأرض.
وكتب المتحدث العسكري العميد "إيفي دفرين" على منصة (X): "أنظمة الدفاع الجوي عملت لكنها لم تعترض الصاروخ، وسنقوم بالتحقيق في الحادث".
يُذكر أن الهجمات الصاروخية الإيرانية منذ بداية الحرب أسفرت عن مقتل 15 شخصاً في إسرائيل، بالإضافة إلى أربع نساء فلسطينيات في الضفة الغربية المحتلة. ورغم أنها ليست الأكثر دموية، إلا أن ضربات السبت على ديمونا وعراد كانت من بين الهجمات الإيرانية التي ألحقت أكبر قدر من الأضرار داخل إسرائيل.
09:14 صباحاً
سريلانكا ترفع أسعار الوقود بنسبة 25%
رفعت سريلانكا أسعار الوقود بنسبة 25% يوم الأحد، في ثاني زيادة خلال أسبوعين، بينما تستعد البلاد لمزيد من التداعيات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وارتفع سعر البنزين العادي إلى 398 روبية للتر الواحد (صعوداً من 317 روبية)، بينما ارتفع سعر الديزل — الوقود الأكثر استخداماً في النقل العام — بمقدار 79 روبية ليصل إلى 382 روبية.
وكانت الحكومة قد أمرت الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 8% في أسعار بيع الوقود بالتجزئة، وفرضت نظام "التقنين" للحد من الاستهلاك.
09:12 صباحاً
استهداف قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن ضربات بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية بالقرب من مطار بغداد.
09:10 صباحاً
الدول المستوردة للغاز عبر مضيق هرمز
أغلقت إيران مضيق هرمز، أحد أكثر ممرات شحن النفط ازدحاماً في العالم. وهدد الرئيس الأمريكي الآن بـ "محو" محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تقم طهران بإعادة فتح الممر المائي بالكامل خلال 48 ساعة.
وقد أدى التهديد بالهجمات الإيرانية إلى توقف معظم السفن عن المرور عبر المضيق، وهو ممر مائي ضيق يمثل شريان الحياة لنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما يهدد بصدمة طاقة عالمية. وقد أدى شبه إغلاقه إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي بنسبة تصل إلى 35% الأسبوع الماضي.
09:05 صباحاً
إجلاء مواطنين عُمانيين من إيران
أكدت وزارة الخارجية العمانية الإجلاء الآمن لعدد من المواطنين العمانيين من إيران، حيث تمت إعادتهم إلى سلطنة عمان عبر ترتيبات تنسيقية للنقل البري والجوي.
وتمت عملية الإجلاء بالتعاون الوثيق مع البعثات الدبلوماسية العمانية في طهران وأنقرة. وصرح المسؤولون بأن السلطات تواصل مراقبة وضع المواطنين في الخارج عن كثب وعلى مدار الساعة، بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية لضمان سلامتهم وأمنهم وتقديم الدعم في الوقت المناسب.
08:44 صباحاً
سماء ملبدة بالغيوم
في الوقت الذي يواصل فيه نظام الدفاع الجوي الإماراتي التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، توقع المركز الوطني للأرصاد (NCM) هطول أمطار على مناطق متفرقة اليوم الأحد 22 مارس. ومن المتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع تشكل سحب ركامية تؤدي إلى زخات مطرية في أنحاء مختلفة من الدولة.
وكانت التحديثات السابقة الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية قد أشارت أيضاً إلى أسبوع عاصف ينتظر المنطقة، مع توقعات بهطول أمطار مصحوبة بالرعد واحتمال سقوط البرد في بعض المناطق. ويُنصح السكان بالبقاء على اطلاع بآخر تنبيهات الطقس، نظراً لاحتمالية استمرار تغير الظروف الجوية.
08:23 صباحاً
التعلم عن بُعد في إسرائيل
رداً على الضربات التي استهدفت "ديمونا" و"عراد"، أعلن وزير التعليم الإسرائيلي عن تحول شامل في البلاد نحو التعلم عن بُعد. وكتب "يواف كيش" على منصة (X) أنه تم إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة مسبقاً ليومي الأحد والاثنين، ولن يُسمح بالتعلم الحضوري في أي مكان في البلاد.
وأكد المسؤولون أن جميع الإعفاءات السابقة للتعليم الوجاهي لم تعد صالحة. ومن المقرر إجراء تقييم جديد للوضع يوم الثلاثاء، حيث يُتوقع صدور تحديثات إضافية بناءً عليه.
08:18 صباحاً
أكثر من 100 جريح في إسرائيل
في وقت متأخر من ليلة السبت، أصابت صواريخ إيرانية مدينتي "ديمونا" و"عراد" في جنوب إسرائيل. وكانت الدفاعات الجوية تعمل لكنها لم تعترض الضربات.
وصرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن "النظام الإيراني دمر عراد وديمونا من خلال استهداف المدنيين عمداً بالصواريخ. أصيب أكثر من 100 شخص، بينهم أطفال. هذه جريمة حرب صارخة وإرهاب خالص".
من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان فجر الأحد إنه استهدف "منشآت عسكرية" ومراكز أمنية في جنوب إسرائيل. يذكر أن المفاعل النووي الإسرائيلي السري يقع على بعد حوالي 13 كيلومتراً (8 أميال) جنوب شرق ديمونا، وتقع كلتا المدينتين بالقرب من عدة مواقع عسكرية، بما في ذلك قاعدة "نيفاتيم" الجوية، وهي واحدة من أكبر القواعد في البلاد.
08:07 صباحاً
حركة الطيران في الكويت
أعلنت الخطوط الجوية الكويتية استئناف رحلاتها المجدولة من وإلى القاهرة عبر مطار الدمام، وذلك بواقع أربع رحلات أسبوعياً أيام السبت والأحد والثلاثاء والخميس، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 مارس.
وسيتم استقبال المسافرين في مبنى "خيران مول" يوم الأربعاء 25 مارس، قبل 24 ساعة من موعد المغادرة. على أن يتم إنجاز إجراءات التسجيل النهائية ونقل الركاب بالحافلات إلى منفذ النويصيب الحدودي في موعد لا يتجاوز ثماني ساعات قبل الإقلاع، لتكتمل إجراءات السفر في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
وكانت الشركة قد علقت عملياتها كلياً أو جزئياً خلال فترات إغلاق المجال الجوي التي أعقبت التصعيد الإقليمي وإغلاق المطار في 28 فبراير.
07:58 صباحاً
اليابان تدرس كسح الألغام بمضيق هرمز
صرح وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، يوم الأحد، بأن اليابان قد تدرس نشر قواتها العسكرية للقيام بعمليات كسح الألغام في مضيق هرمز - الشريان الحيوي لإمدادات النفط العالمية - في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
"إذا تم التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، من الناحية النظرية، فقد تُطرح قضايا مثل كسح الألغام. هذا مجرد افتراض، ولكن إذا استقر وقف إطلاق النار وكانت الألغام البحرية تشكل عائقاً، فأعتقد أن ذلك سيكون أمراً جديراً بالنظر".
— توشيميتسو موتيغي
07:55 صباحاً
الحرب تدخل يومها الثالث والعشرين
فيما تواصل دول الخليج اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ المنطلقة من إيران، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إشارات متضاربة حول أهداف واشنطن؛ حيث ألمح في وقت ما إلى أن الولايات المتحدة تدرس "تهدئة" العمليات، بينما أصدر في الوقت نفسه إنذاراً نهائياً لإيران محذراً من عواقب وخيمة.
من جانبها، ذكرت إسرائيل أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ بعيدة المدى لأول مرة، مما وسع نطاق مخاطر الهجمات إلى ما وراء الشرق الأوسط، في حين أدت ضربة إيرانية إلى إصابة العشرات في موقع غير بعيد عن المنشأة النووية الإسرائيلية.
لقد قُتل أكثر من 2,000 شخص خلال هذه الحرب. وفي الإمارات، لقي ثمانية أشخاص حتفهم جراء الضربات الإيرانية وأصيب 160 آخرون. وقد أدانت الإمارات و21 دولة أخرى إيران بسبب الهجمات في مضيق هرمز، محذرين من أزمة طاقة عالمية.
07:44 صباحاً
إيران ترد على إنذار ترمب النهائي
رداً على المهلة التي حددها الرئيس ترمب بـ 48 ساعة، صرح مقر قيادة "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني أنه في حال هاجمت الولايات المتحدة بنية إيران التحتية للوقود والطاقة، فإن طهران ستستهدف كافة بنى الطاقة وتقنية المعلومات وتحلية المياه التابعة للولايات المتحدة في المنطقة.
وكانت أسعار الطاقة قد قفزت الأسبوع الماضي بعد رد إيران على هجوم إسرائيلي استهدف حقل غاز رئيسي لديها، عبر ضرب مدينة "رأس لفان" الصناعية في قطر، والتي تعالج نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في أضرار سيتطلب إصلاحها سنوات.
07:35 صباحاً
تحطم مروحية في قطر
قالت وزارة الدفاع القطرية في وقت مبكر من صباح الأحد إن مروحية قطرية تحطمت في مياهها الإقليمية إثر تعرضها لخلل فني أثناء تأدية "مهمة روتينية". وأكدت الوزارة أن عمليات البحث جارية عن أفراد الطاقم والركاب.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الحادث مرتبطاً بالتوترات الجارية مع إيران.
07:30 صباحاً
ماذا تفعل عند تلقي إنذار طوارئ؟
في ظل تعامل المملكة العربية السعودية مع صواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران، حثت المديرية العامة للدفاع المدني المقيمين والمواطنين على التزام الهدوء واتباع التعليمات الرسمية.
إليك كيفية الاستجابة لتنبيهات الطوارئ الوطنية:
التزام الهدوء واتباع التعليمات الرسمية.
التوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن (داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيداً عن النوافذ) والبقاء هناك حتى زوال الخطر.
عدم مغادرة المنزل أو المبنى حتى انتهاء حالة الخطر.
الابتعاد عن المناطق المفتوحة والنوافذ والزجاج، وعدم الوقوف على الشرفات أو الأسطح.
إذا كنت في الخارج، ادخل أقرب مبنى أو احتمِ خلف حاجز صلب.
تجنب التجمعات أو الذهاب إلى المناطق الخطرة، والامتناع عن التصوير.
إذا تلقيت رسالة التحذير أثناء القيادة، توقف بجانب الطريق بعيداً عن الجسور والمباني الشاهقة.
عند ملاحظة أي خطر، اتصل برقم الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة.
07:18 صباحاً
اعتراض المزيد من المسيرات في المنطقة الشرقية
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.
22 مارس 2026، 7:13 صباحًا
صواريخ فوق الرياض
أفادت وزارة الدفاع السعودية برصد ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه الرياض، تم اعتراض أحدها بنجاح وهبط الاثنان الآخران في منطقة غير مأهولة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
كما اعترضت الوزارة ثلاث طائرات مسيرة ودمرتها في المنطقة الشرقية.
22 مارس 2026، 7:09 صباحًا
ترامب يهدد إيران
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بـ "محو" محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تعيد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل في غضون 48 ساعة، وهو تصعيد كبير بعد يوم واحد فقط من حديثه عن "إنهاء" الحرب.
إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، دون تهديد، في غضون 48 ساعة من هذه اللحظة بالضبط، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب وتدمر محطات الطاقة المختلفة لديها، بدءًا بأكبرها أولاً!دونالد ترامب
إن إنذار ترامب الأخير سيوسع نطاق الضربات الأمريكية ليشمل البنية التحتية التي تؤثر على الحياة المدنية اليومية في إيران.
لقد أدى تهديد الهجمات الإيرانية إلى منع معظم السفن من المرور عبر المضيق، وهو ممر مائي ضيق يمثل قناة لحوالي خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما يهدد بصدمة طاقة عالمية. وقد أدى إغلاقه الوشيك إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية بنسبة تصل إلى 35% الأسبوع الماضي.