تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 20: استهداف منشآت غاز في قطر واحتواء حريق ضخم بـ "رأس لفان"
10:34 صباحاً
إيران تواصل التحضيرات لكأس العالم لكنها لن تلعب في أمريكا
صرح مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم الأربعاء أن المنتخب الوطني الإيراني مستمر في استعداداته لنهائيات كأس العالم، وليس لديه أي نية للانسحاب من البطولة، حتى وإن كان لن يسافر إلى الولايات المتحدة. وكانت إيران من أوائل الدول المتأهلة للنهائيات، لكن مشاركتها باتت محل شك منذ اندلاع الحرب بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة في أواخر فبراير. يذكر أن البطولة ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو وتستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
10:10 صباحاً
ماكرون يحث على وقف استهداف البنية التحتية المدنية
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة (X) إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر بشأن الهجمات التي استهدفت مواقع للطاقة في إيران وقطر. وأضاف ماكرون: "من المصلحة المشتركة تنفيذ وقف فوري للهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، وخاصة مرافق الطاقة والمياه".
10:00 صباحاً
استهداف ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر بهجوم جوي
أفاد مصدر بقطاع الصناعة لوكالة رويترز أن ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، والذي يعد حالياً المنفذ الوحيد لتصدير النفط الخام، قد استُهدف في هجوم جوي يوم الخميس، مؤكداً أن الأثر كان طفيفاً. ولم يتضح بعد بشكل محدد ما الذي تم استهدافه في ينبع، فيما لم ترد شركة "أرامكو" السعودية على الفور على طلب للتعليق.
09:46 صباحاً
ترامب قد يضغط على اليابان للمساعدة في حرب إيران خلال اجتماع البيت الأبيض
قد يستغل الرئيس دونالد ترامب اجتماعه في البيت الأبيض مع رئيسة وزراء اليابان يوم الخميس للضغط من أجل الحصول على مساعدة في الحرب ضد إيران، مما يضع ساناي تاكايتشي في موقف حرج بينما تدرس طوكيو حجم الدعم الذي يمكنها تقديمه.
وكان ترامب قد انتقد الحلفاء بسبب دعمهم "الفتير" للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وصرح بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة، ومع ذلك، فإنه لا يزال يضغط من أجل إرسال المزيد من السفن لتطهير الألغام ومرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران إلى حد كبير خلال الصراع.
وتسعى تاكايتشي لنقل اليابان بعيداً عن الدستور السلمي الذي فرضته واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن مع عدم شعبية الحرب على إيران محلياً، لم تعرض حتى الآن المساعدة في تطهير مضيق هرمز.
9:37 صباحاً
توقف محادثات السلام الأوكرانية وسط حرب إيران
أفادت صحيفة "إزفيستيا" (Izvestia) الروسية يوم الخميس، نقلاً عن مسؤولين روس، بأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا توقفت مؤقتاً بسبب الحرب الدائرة في إيران. وذكرت الصحيفة أن الكرملين أكد هذا التوقف، مشيرة إلى أن الحرب الإيرانية قد تدفع كييف نحو تقديم تنازلات. من جانبه، صرح المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" بأن المبعوث الرئاسي الروسي "كيريل ديميترييف" سيواصل العمل على ملفات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، إلا أن المحادثات الثلاثية باتت معلقة حالياً.
9:26 صباحاً
هجمات مستمرة في الكويت
أعلن الجيش الكويتي في بيان له أن الدفاعات الجوية تتصدى حالياً لهجمات معادية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وتم تنبيه السكان بأن أصوات الانفجارات المسموعة ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهذه الهجمات، كما حثت السلطات الجمهور على الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
9:24 صباحاً
بريطانيا توجّه اتهامات لشخصين بارتكاب جرائم أمن قومي مرتبطة بإيران
أعلن الادعاء العام البريطاني توجيه اتهامات لرجلين بالتواصل مع جهة يُرجح أنها تساعد جهاز استخبارات أجنبي، وذلك في أعقاب تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب. وأوضحت هيئة الادعاء الملكية في بيان لها أن الدولة المعنية بالتحقيق هي إيران. وكان قد تم اعتقال الرجلين واحتجازهما في وقت سابق من هذا الشهر ضمن تحقيق في مزاعم حول عمليات مراقبة استهدفت مواقع وأفراداً مرتبطين بالجالية اليهودية في منطقة لندن.
9:14 صباحاً
مقتل عامل أجنبي في إسرائيل
أعلن مسعفون يوم الخميس أن رشقة صاروخية إيرانية ليلية أدت إلى مقتل رجل عُرِّف بأنه عامل أجنبي، وذلك على بُعد حوالي 20 كيلومتراً شمال شرق تل أبيب. وبهذا يرتفع إجمالي عدد القتلى داخل إسرائيل منذ بدء الحرب الجارية إلى 15 شخصاً.
9:04 صباحاً
"إف بي آي" يحقق مع مسؤول أمني أمريكي رفيع استقال بسبب حرب إيران
أفاد موقع "سيمافور" (Semafor)، نقلاً عن ثلاثة مصادر، بأن "جو كينت"، المسؤول الأمني الأمريكي الرفيع الذي استقال من منصبه احتجاجاً على الحرب في إيران، يخضع لتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتهمة تسريب معلومات مصنفة سرية. وأضاف التقرير أن التحقيق بدأ قبل استقالته من رئاسة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب يوم الثلاثاء الماضي.
ملخص التطورات:
ترمب: الولايات المتحدة ليس لديها علم بالهجوم على حقل "بارس" للغاز في إيران، مؤكداً أنه "لن تكون هناك مزيد من الهجمات الإسرائيلية" على مواقع الطاقة.
الإمارات: تنفي الشائعات حول فرض قيود على حركة رؤوس الأموال وتؤكد حرية الاستثمار.
قطر: السيطرة الكاملة على جميع الحرائق في منطقة "رأس لفان" الصناعية بعد أضرار لحقت بمنشآت الغاز المسال.
8:53 صباحاً
لأول مرة.. هجوم إيراني يتسبب في مقتل فلسطينيين
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل ثلاث نساء فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة وقت متأخر من مساء الأربعاء، وهي الضربة الإيرانية القاتلة الأولى من نوعها التي تسقط ضحايا فلسطينيين منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الصاروخ سقط على "صالون تصفيف شعر" في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، مما أسفر أيضاً عن إصابة 13 شخصاً، أحدهم في حالة خطيرة. من جانبه، صرح الجيش الإسرائيلي أن الضربة ناتجة عن "ذخيرة عنقودية"، وهي رأس حربي ينقسم إلى قنيبلات صغيرة تنتشر في مساحة واسعة.
8:44 صباحاً
فصيل عراقي يوقف الهجمات على السفارة الأمريكية "بشروط"
أعلنت "كتائب حزب الله" العراقية، وهي فصيل مسلح واسع النفوذ وموالٍ لإيران، تعليق هجماتها على السفارة الأمريكية في بغداد لمدة خمسة أيام، شريطة تلبية مطالب معينة. وتضمنت الشروط توقف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت (معقل حزب الله اللبناني)، وعدم استهداف العمليات الأمريكية الإسرائيلية للمناطق السكنية في العراق. يذكر أن السفارة ومركزاً لوجستياً أمريكياً في مطار بغداد تعرضوا لعدة هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ في الأيام الأخيرة.
8:40 صباحاً
رصد مسيرات فوق قاعدة يقطنها "روبيو" و"هيغسيث" في واشنطن
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مسؤولين أمريكيين رصدوا طائرات مسيرة مجهولة تحلق فوق قاعدة عسكرية في واشنطن، حيث يقطن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث. وأشار التقرير إلى أن السلطات تدرس نقل الوزيرين إلى مكان آخر، رغم أنهما لم ينتقلا بعد، مؤكداً أن الجيش الأمريكي يراقب التهديدات المحتملة عن كثب في ظل حالة التأهب القصوى الناجمة عن الحرب ضد إيران.
8:38 صباحاً
السعودية تحتفظ بـ "حق اتخاذ إجراءات عسكرية"
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم الخميس، أن المملكة لا تستبعد القيام بعمل عسكري رداً على الهجمات الصاروخية والمتكررة بالمسيرات من جانب إيران. وقال في مؤتمر صحفي بالرياض: "المملكة لن تخضع للضغوط، بل على العكس، هذه الضغوط ستؤدي لنتائج عكسية.. وكما صرحنا بوضوح، نحن نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات عسكرية إذا لزم الأمر".
8:27 صباحاً
قطر تُحذر من الفيديوهات المزيفة بتقنية الذكاء الاصطناعي
حثت وزارة الداخلية القطرية الجمهور على ضرورة تحري الدقة وتجنب تداول ونشر مقاطع الفيديو المزيفة المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) أو الأخبار غير الموثوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة أن هذه الأفعال قد تهدد السلامة العامة وتثير الذعر بين أفراد المجتمع في ظل الحرب الإقليمية الجارية.
8:24 صباحاً
هجمات ليلية مكثفة على السعودية
أعلنت السلطات السعودية عن اعتراض 26 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين خلال هجمات ليلية استهدفت مناطق متفرقة من المملكة:
12:04 صباحاً: إحباط هجوم بطائرة مسيرة على منشأة للغاز في المنطقة الشرقية.
12:38 صباحاً: اعتراض 6 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.
1:48 صباحاً: اعتراض طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية.
2:03 صباحاً: اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية.
2:31 صباحاً: اعتراض صاروخ باليستي ثانٍ باتجاه المنطقة الشرقية.
4:16 صباحاً: اعتراض 5 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.
4:49 صباحاً: اعتراض 3 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.
5:29 صباحاً: اعتراض 4 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.
6:30 صباحاً: اعتراض 5 طائرات مسيرة استهدفت الرياض والمنطقة الشرقية.
8:10 صباحاً
الإمارات تُدين بشدة استهداف منشأة "حبشان" وحقل "باب"
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الإيراني الذي استهدف منشأة "حبشان" للغاز وحقل "باب"، والذي تصدت له الدفاعات الجوية بنجاح دون تسجيل إصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات تشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي، مشددة على أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني ومصالحها. كما أوضحت أن استهداف البنية التحتية الحيوية ومنشآت النفط يمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي وأمن الطاقة العالمي.
8:07 صباحاً
إصابة 4 وافدين في الرياض
أعلنت هيئة الدفاع المدني السعودي عن إصابة 4 وافدين من الجنسيات الآسيوية في الرياض، إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض صاروخ باليستي فوق موقع سكني بالعاصمة، مما تسبب أيضاً في أضرار مادية. وأكد المتحدث الرسمي أن محاولات استهداف الأعيان المدنية تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
8:03 صباحاً
إلغاء صلاة العيد والجمعة في المسجد الكبير بالكويت
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية عدم إقامة صلاة العيد أو صلاة الجمعة في المسجد الكبير، وذلك نظراً للأوضاع الإقليمية الراهنة.
7:56 صباحاً
السيطرة على كافة الحرائق في منطقة "رأس لفان" الصناعية
أكدت قطر أن الدفاع المدني تمكن من احتواء كافة الحرائق في منطقة رأس لفان الصناعية بشكل كامل دون وقوع إصابات، مع استمرار عمليات التبريد والتأمين. وتواصل وحدة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) مهامها في التعامل مع أي أجزاء خطرة في المواقع المتضررة.
8:15 صباحاً
إيران تُعدم 3 أشخاص بتهمة قتل أفراد من الشرطة
أعلن القضاء الإيراني تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة أشخاص أُدينوا بقتل أفراد من الشرطة خلال الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
7:54 صباحاً
الوضع آمن في الإمارات
تلقى سكان الإمارات تنبيهاً بانتهاء حالة الخطر بعد تحذير سابق من تهديد صاروخي، مع التأكيد على أن الوضع آمن لاستئناف الأنشطة العادية. وحثت السلطات الجمهور على الاستمرار في توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة.
7:52 صباحاً
هجمات على منشآت الغاز المسال في قطر
أكدت هيئة الطاقة القطرية أن عدة منشآت للغاز الطبيعي المسال تعرضت لهجمات صاروخية، مما تسبب في نشوب حرائق ضخمة وأضرار جسيمة، وذلك بالإضافة إلى الهجوم على مدينة رأس لفان الصناعية الذي أدى لدمار واسع في منشأة "اللؤلؤة" لتحويل الغاز إلى سوائل (GTL). وقد هرعت فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الأضرار، ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات.
7:50 صباحاً
أنباء عن إصابة سفينة قبالة مركز قطر الصناعي
أفاد مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني (UKMTO) بتلقي تقرير عن حادث وقع على بُعد 4 أميال بحرية شرق "رأس لفان" القطرية، موضحاً أن سفينة أُصيبت بمقذوف مجهول. وتم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم، فيما نصحت السلطات السفن بالعبور بحذر وإبلاغ المركز عن أي نشاط مشبوه.
7:47 صباحاً
اندلاع حريق في منطقة صناعية بقطر بعد هجوم إيراني
اندلع حريق في ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس في منطقة رأس لفان الصناعية بقطر عقب هجوم إيراني. وبعد ساعتين، أعلنت وزارة الداخلية القطرية السيطرة الكاملة على حريقين من أصل ثلاثة مواقع في المنطقة دون وقوع إصابات، بينما تعمل قوات "لخويا" (قوة الأمن الداخلي) على التعامل مع أي أجزاء خطرة أو متفجرات.
7:37 صباحاً
الإمارات تتصدى لصواريخ ومسيرات
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن قوات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لتهديدات قادمة من إيران تشمل صواريخ وطائرات مسيرة، مؤكدة للسكان أن الأصوات القوية المسموعة ناتجة عن عمليات الاعتراض الناجحة.
7:35 صباحاً
تنبيه السلامة العامة
تلقى بعض سكان الإمارات تنبيهات عاجلة عبر هواتفهم تحذر من تهديد صاروخي محتمل، وحثت السلطات الجميع على البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة، بانتظار تعليمات إضافية.
7:29 صباحاً
"كاتي باسيفيك" تعلّق رحلات دبي
أعلنت شركة "كاتي باسيفيك" للطيران (هونغ كونغ) إلغاء جميع رحلاتها من وإلى دبي حتى 30 أبريل 2026، نظراً لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى احتمال إجراء تغييرات إضافية على الجدول في الأيام المقبلة.
7:28 صباحاً
الإمارات تنفي شائعات قيود حركة رؤوس الأموال
نفت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية ما يتردد حول فرض قيود على حركة رؤوس الأموال أو منع المستثمرين الأجانب من تحويل أموالهم، مؤكدة التزام الدولة بسياسة الانفتاح الاقتصادي وحرية حركة الأموال وفق أفضل الممارسات الدولية، داعية الجمهور لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
19 مارس 2026، 7:26 صباحًا
الكويت تسقط طائرات مسيرة فجراً
أعلنت السلطات أن قوة المهام الكويتية أسقطت أربع طائرات مسيرة فجر اليوم في مواقع المسؤولية التي يؤمنها الحرس الوطني.
19 مارس 2026، 7:20 صباحًا
ترامب يقول: "لا مزيد من الهجمات الإسرائيلية" على حقل الغاز الإيراني
في منشوره على Truth Social، تابع ترامب قائلًا إن إسرائيل لن تهاجم حقل الغاز الإيراني بعد الآن ما لم تهاجم إيران قطر.
"لن تشن إسرائيل المزيد من الهجمات المتعلقة بحقل بارس الجنوبي البالغ الأهمية والقيمة هذا، ما لم تقرر إيران بحماقة مهاجمة دولة بريئة جدًا، وهي قطر في هذه الحالة — وفي هذه الحالة، ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية، بمساعدة أو بدون مساعدة أو موافقة إسرائيل، بتفجير حقل غاز بارس الجنوبي بالكامل بقوة وطاقة لم ترها أو تشهدها إيران من قبل.
"لا أرغب في التصريح بهذا المستوى من العنف والدمار بسبب التداعيات طويلة الأمد التي ستترتب عليه على مستقبل إيران، ولكن إذا تعرض الغاز الطبيعي المسال القطري للهجوم مرة أخرى، فلن أتردد في القيام بذلك. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر،" أضاف.
19 مارس 2026، 7:20 صباحًا
ترامب يقول إن الولايات المتحدة لم تكن تعلم شيئًا عن هجوم حقل غاز بارس
قال ترامب صباح الخميس إن الولايات المتحدة لم تكن تعلم شيئًا عن الهجوم الإسرائيلي على حقل غاز بارس الجنوبي الإيراني. وفي منشوره على منصة Truth Social، قال الرئيس إن "الولايات المتحدة لم تكن تعلم شيئًا عن هذا الهجوم بالذات، ولم تكن دولة قطر متورطة فيه بأي شكل من الأشكال، ولم يكن لديها أي فكرة عن أنه سيحدث".
"إسرائيل، غضباً مما حدث في الشرق الأوسط، هاجمت بعنف منشأة رئيسية تُعرف بحقل غاز جنوب فارس في إيران. وقد أصيب جزء صغير نسبياً من الحقل بأكمله.
"لسوء الحظ، لم تكن إيران تعلم بذلك، أو بأي من الحقائق ذات الصلة بالهجوم على جنوب فارس، وهاجمت بشكل غير مبرر وغير عادل جزءاً من منشأة الغاز الطبيعي المسال في قطر،" قال ترامب.
19 مارس 2026، 7:20 صباحاً
اليوم العشرون للحرب
مع دخول الحرب يومها العشرين، تحول التركيز نحو مواقع الطاقة في جميع أنحاء المنطقة بعد الهجوم على حقل غاز في إيران، مما أثار إدانة من الإمارات ودول الخليج الأخرى.
في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن قواتها اعترضت 13 صاروخاً باليستياً و27 طائرة مسيرة في 18 مارس.
مع تصاعد الحرب، تستمر لبنان في مواجهة ظروف قاسية ونزوح جماعي مع استمرار الضربات الإسرائيلية. قُتل 12 شخصاً على الأقل في هجوم في بيروت يوم الأربعاء.
فيما يتعلق بالعبء الاقتصادي للحرب، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاته للتضخم مع إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، مشيراً إلى توقعات اقتصادية "غير مؤكدة" بسبب الوضع الراهن.
ترقبوا Khaleej Times بينما نقدم لكم آخر التطورات في المنطقة فور وقوعها.