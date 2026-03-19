تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 20: استهداف منشآت غاز في قطر واحتواء حريق ضخم بـ "رأس لفان"

10:34 صباحاً

إيران تواصل التحضيرات لكأس العالم لكنها لن تلعب في أمريكا

صرح مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم الأربعاء أن المنتخب الوطني الإيراني مستمر في استعداداته لنهائيات كأس العالم، وليس لديه أي نية للانسحاب من البطولة، حتى وإن كان لن يسافر إلى الولايات المتحدة. وكانت إيران من أوائل الدول المتأهلة للنهائيات، لكن مشاركتها باتت محل شك منذ اندلاع الحرب بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة في أواخر فبراير. يذكر أن البطولة ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو وتستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

10:10 صباحاً

ماكرون يحث على وقف استهداف البنية التحتية المدنية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة (X) إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر بشأن الهجمات التي استهدفت مواقع للطاقة في إيران وقطر. وأضاف ماكرون: "من المصلحة المشتركة تنفيذ وقف فوري للهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، وخاصة مرافق الطاقة والمياه".

10:00 صباحاً

استهداف ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر بهجوم جوي

أفاد مصدر بقطاع الصناعة لوكالة رويترز أن ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، والذي يعد حالياً المنفذ الوحيد لتصدير النفط الخام، قد استُهدف في هجوم جوي يوم الخميس، مؤكداً أن الأثر كان طفيفاً. ولم يتضح بعد بشكل محدد ما الذي تم استهدافه في ينبع، فيما لم ترد شركة "أرامكو" السعودية على الفور على طلب للتعليق.

09:46 صباحاً

ترامب قد يضغط على اليابان للمساعدة في حرب إيران خلال اجتماع البيت الأبيض

قد يستغل الرئيس دونالد ترامب اجتماعه في البيت الأبيض مع رئيسة وزراء اليابان يوم الخميس للضغط من أجل الحصول على مساعدة في الحرب ضد إيران، مما يضع ساناي تاكايتشي في موقف حرج بينما تدرس طوكيو حجم الدعم الذي يمكنها تقديمه.

وكان ترامب قد انتقد الحلفاء بسبب دعمهم "الفتير" للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وصرح بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة، ومع ذلك، فإنه لا يزال يضغط من أجل إرسال المزيد من السفن لتطهير الألغام ومرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران إلى حد كبير خلال الصراع.

وتسعى تاكايتشي لنقل اليابان بعيداً عن الدستور السلمي الذي فرضته واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن مع عدم شعبية الحرب على إيران محلياً، لم تعرض حتى الآن المساعدة في تطهير مضيق هرمز.