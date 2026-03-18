تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 19: إيران تتوعد بالانتقام لمقتل رئيس أمنها لاريجاني في هجوم إسرائيلي

8:26 صباحاً

برنامج الأغذية العالمي: حرب الشرق الأوسط قد تفاقم مستويات الجوع

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن حرب الشرق الأوسط، التي تدخل الآن "أسبوعها الثالث"، ترسل "هزات ارتدادية تؤثر على تكاليف الغذاء والوقود" في جميع أنحاء العالم.

وأوضح البرنامج أن هذه الاضطرابات الاقتصادية قد تؤدي قريباً إلى "عجز العائلات عن شراء المواد الغذائية الأساسية في مناطق بعيدة جداً عن إقليم الصراع" المتركز فيه القتال.

ووفقاً للمنظمة الإنسانية، فإن التأثير المركب لـ "الظواهر الجوية القاسية، والنزاعات، وبؤر المجاعة" قد ترك بالفعل رقماً صادماً يصل إلى 320 مليون شخص يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد".

وحذر كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف قائلاً: "إن التداعيات الإنسانية المتصاعدة جراء الصراع في الشرق الأوسط تزداد إثارة للقلق يوماً بعد يوم".

وأشار سكاو إلى أن "تحليلات الوكالة تتوقع أنه إذا استمر صراع الشرق الأوسط حتى شهر يونيو"، وظلت أسعار النفط "فوق 100 دولار للبرميل، فقد يدفع ارتفاع الأسعار بـ 45 مليون شخص إضافي إلى براثن الجوع الحاد".

وشدد على أن الأزمة الحالية "تنتقل بالأوضاع إلى مستوى مختلف تماماً"، حيث يقع العبء الأكبر على عاتق "الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم الذين يعيشون بالفعل في ظروف مزرية"، مضيفاً أن هذه الفئات "لا تملك أي هوامش تمكنها من مواجهة قفزة جديدة في تكاليف المعيشة".