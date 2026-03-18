تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 19: إيران تتوعد بالانتقام لمقتل رئيس أمنها لاريجاني في هجوم إسرائيلي

يوم الحرب الـ 19: إيران تتوعد بالانتقام لمقتل رئيس أمنها لاريجاني في هجوم إسرائيلي
8:26 صباحاً
برنامج الأغذية العالمي: حرب الشرق الأوسط قد تفاقم مستويات الجوع
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن حرب الشرق الأوسط، التي تدخل الآن "أسبوعها الثالث"، ترسل "هزات ارتدادية تؤثر على تكاليف الغذاء والوقود" في جميع أنحاء العالم.
وأوضح البرنامج أن هذه الاضطرابات الاقتصادية قد تؤدي قريباً إلى "عجز العائلات عن شراء المواد الغذائية الأساسية في مناطق بعيدة جداً عن إقليم الصراع" المتركز فيه القتال.
ووفقاً للمنظمة الإنسانية، فإن التأثير المركب لـ "الظواهر الجوية القاسية، والنزاعات، وبؤر المجاعة" قد ترك بالفعل رقماً صادماً يصل إلى 320 مليون شخص يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وحذر كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف قائلاً: "إن التداعيات الإنسانية المتصاعدة جراء الصراع في الشرق الأوسط تزداد إثارة للقلق يوماً بعد يوم".
وأشار سكاو إلى أن "تحليلات الوكالة تتوقع أنه إذا استمر صراع الشرق الأوسط حتى شهر يونيو"، وظلت أسعار النفط "فوق 100 دولار للبرميل، فقد يدفع ارتفاع الأسعار بـ 45 مليون شخص إضافي إلى براثن الجوع الحاد".
وشدد على أن الأزمة الحالية "تنتقل بالأوضاع إلى مستوى مختلف تماماً"، حيث يقع العبء الأكبر على عاتق "الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم الذين يعيشون بالفعل في ظروف مزرية"، مضيفاً أن هذه الفئات "لا تملك أي هوامش تمكنها من مواجهة قفزة جديدة في تكاليف المعيشة".
8:16 صباحاً
6 قتلى على الأقل في لبنان
أعلن لبنان أن إسرائيل استهدفت وسط بيروت في وقت مبكر من صباح الأربعاء دون سابق إنذار، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف جنوب البلاد.
انزلق لبنان إلى غمار حرب الشرق الأوسط في 2 مارس، عندما أطلقت جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران صواريخ باتجاه إسرائيل، رداً على الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وردت إسرائيل بضربات مكثفة استهدفت مناطق لبنانية متعددة وعمليات برية في الجنوب، كما قصفت وسط بيروت عدة مرات، بإنذارات مسبقة وأحياناً دون تحذير.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية (NNA) أن غارة وقعت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء أصابت شقة في حي "زقاق البلاط" بوسط العاصمة، وهي منطقة مكتظة بالسكان وقريبة من مقر الحكومة والعديد من السفارات.
8:08 صباحاً
إيران تعدم شخصاً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
أعدمت إيران رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل، وفقاً لوكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية، والتي حددت هويته باسم "كوروش كيفاني".
وذكرت الوكالة يوم الأربعاء أن الرجل أُدين بتهمة "تزويد وكالة التجسس الإسرائيلية (الموساد) بصور ومعلومات عن مواقع حساسة في إيران".
يُذكر أن إيران، المنخرطة في حرب ظل مستمرة منذ عقود مع إسرائيل، أعدمت العديد من الأشخاص الذين تتهمهم بالارتباط بالموساد وتسهيل عملياته داخل البلاد.
7:55 صباحاً
تعازي لأسرة سيدة فلسطينية قُتلت في الإمارات
قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، رئيس مكتب شؤون التطوير وأسر الشهداء، التعازي لأسرة "آلاء نادر مشتهى"، السيدة الفلسطينية التي وافتها المنية في دولة الإمارات جراء الهجمات الإيرانية.
وأعرب الشيخ ذياب عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
7:48 صباحاً
ضربات أمريكية بالقرب من مضيق هرمز
قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها قصفت مواقع صواريخ إيرانية باستخدام "ذخائر خارقة للتحصينات تزن 5000 رطل"، وهي من أقوى القنابل في الترسانة الأمريكية، بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.
وصرحت السلطات الأمريكية أن "صواريخ كروز الإيرانية المضادة للسفن في هذه المواقع كانت تشكل خطراً على الملاحة الدولية في المضيق".
(الصورة: القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM)
7:47 صباحاً
اجتماع لوزراء الخارجية في المملكة العربية السعودية
من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم، وسط الحرب الإقليمية المستمرة.
ويهدف الاجتماع إلى مزيد من التشاور والتنسيق بشأن سبل دعم أمن واستقرار المنطقة خلال هذه الأوقات.
7:40 صباحاً
قتيلان في إسرائيل جراء هجمات ليلية
أفاد مسؤولون طبيون إسرائيليون أن رشقة صواريخ من إيران أدت إلى مقتل شخصين بالقرب من تل أبيب، مما يرفع حصيلة القتلى جراء الصواريخ التي استهدفت البلاد إلى 14 قتيلاً.
7:40 صباحاً
إيران تستهدف إسرائيل بصواريخ تحمل رؤوساً حربية عنقودية
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الأربعاء أن إيران استهدفت تل أبيب بصواريخ تحمل رؤوساً حربية عنقودية، فيما وصفته بأنه رد انتقامي على اغتيال إسرائيل لرئيس الأمن الإيراني علي لاريجاني.
وقالت إسرائيل إن إيران استخدمت مراراً الرؤوس الحربية العنقودية، التي تتوزع إلى متفجرات أصغر حجماً في الجو وتنتشر فوق مساحة واسعة، مما يجعل اعتراضها أمراً صعباً.
7:34 صباحاً
تنبيه أمني في قطر
بعد تحذير سابق، أعلنت قطر انتهاء التهديد الأمني وطمأنت السكان بعودة الأوضاع إلى طبيعتها. ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
7:32 صباحاً
7:31 صباحاً
هجمات ليلية في المملكة العربية السعودية
اعترضت المملكة العربية السعودية 12 طائرة مسيرة وصاروخاً باليستياً واحداً في هجمات ليلية استهدفت أجزاءً من المملكة:
12:43 صباحاً: اعتراض 4 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.
2:51 صباحاً: اعتراض طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية.
3:39 صباحاً: اعتراض 4 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.
4:34 صباحاً: اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة الخرج، وسقط حطام الاعتراض في محيط قاعدة الأمير سلطان الجوية دون وقوع أضرار.
6:29 صباحاً: اعتراض طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية.
7:25 صباحاً
وزير الخارجية الإيراني: التداعيات العالمية للحرب "ستطال الجميع"
قال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين يوم الأربعاء إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط سيشعر بها العالم أجمع، مقترحاً على المزيد من المسؤولين الغربيين معارضة الصراع.
ونشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة (X): "موجة التداعيات العالمية قد بدأت للتو وستطال الجميع بغض النظر عن الثروة أو العقيدة أو العرق"، مرفقاً ذلك بنسخة من إعلان استقالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الأمريكي يوم الثلاثاء بسبب الحرب.
وأضاف المنشور: "هناك عدد متزايد من الأصوات - بما في ذلك مسؤولون أوروبيون وأمريكيون - تؤكد أن الحرب على إيران غير عادلة. يجب على المزيد من أعضاء المجتمع الدولي أن يحذوا حذوهم".
7:24 صباحاً
قطر تعترض صاروخاً
أعلنت قطر أن وزارة دفاعها اعترضت هجوماً صاروخياً في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
7:23 صباحاً
صواريخ إيرانية على إسرائيل
دوت انفجارات في إسرائيل إثر هجوم إيراني بالصواريخ، مما تسبب في نشوب حريق في أحد المواقع. وقال المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء (MDA) إنه لم تقع إصابات حتى الآن، مع وجود الطواقم الطبية والمسعفين في الموقع.
March 18, 2026, 7:16 AM
سماع دوي انفجارات في الدوحة
أفاد صحفيو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات صباح اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة.
March 18, 2026, 7:14 AM
تفعيل الدفاع الجوي الإماراتي
تلقى سكان في بعض أنحاء الإمارات تنبيهات بوجود تهديد صاروخي محتمل، حيث حثتهم وزارة الداخلية على البحث عن مكان آمن في أقرب مبنى آمن.
كما حثت السلطات على الابتعاد عن النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة.
March 18, 2026, 7:09 AM
الإمارات تعلن أسماء الضحايا
أدانت الإمارات يوم الأربعاء التصعيد المستمر الذي يستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية في جميع أنحاء البلاد، وكشفت أيضاً عن أسماء المدنيين الستة الذين لقوا حتفهم.
الضحايا هم آلاء نادر مشتهى من فلسطين؛ ومريب زمان نزار، ومظفر علي غلام، وإسماعيل سليم خان من باكستان؛ وأحمد علي من بنغلاديش؛ وديباس شريستا من نيبال.
وقدم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، تعازيه لأسر الضحايا.
March 18, 2026, 7:09 AM
اليوم 19 من الحرب
مع دخول الحرب يومها التاسع عشر، نعرف الآن أسماء المدنيين الستة الذين قتلوا في الإمارات حتى الآن جراء الهجمات الإيرانية وسط الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
في غضون ذلك، أكدت إيران مقتل رئيس أمنها القومي علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج شبه العسكرية غلام رضا سليماني في غارات ليلية، وهي أهم الاغتيالات منذ مقتل المرشد الأعلى خامنئي في بداية الحرب.
وقال الجيش الإسرائيلي بشكل منفصل إنه "سيتعقب ويجد ويحيد" المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي.
ترقبوا الخليج تايمز حيث نقدم لكم آخر التطورات في المنطقة فور وقوعها.