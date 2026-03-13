تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 14: سقوط شظايا اعتراض هدف جوي على مبنى وسط دبي ولا إصابات

8:28 صباحاً

خام برنت يتجاوز 100 دولار

ارتفع خام برنت بشكل طفيف فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما تراجعت الأسهم في التداولات الآسيوية المبكرة يوم الجمعة، بعد تعهد إيران بمواصلة خنق مضيق هرمز.

وبعد أن تجاوز مستوى 100 دولار يوم الخميس، سجل خام برنت ارتفاعاً بنسبة 0.20% ليصل إلى 100.66 دولار حوالي الساعة 00:20 بتوقيت جرينتش، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 95.75 دولار.

وفي اليابان، انخفض مؤشر نيكي بنسبة 1.4% ليصل إلى 53,687.30 نقطة، بينما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.2% ليصل إلى 5,462.97 نقطة.