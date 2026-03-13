تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 14: سقوط شظايا اعتراض هدف جوي على مبنى وسط دبي ولا إصابات
8:36 صباحاً
القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" لا تزال قيد التشغيل
أكدت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تواصل دعم عملية "إبيك فيوري" (Epic Fury) ضد إيران.
وكانت قناة "برس تي في" (Press TV) الإيرانية قد نقلت في وقت سابق عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قولها إنها استهدفت حاملة الطائرات بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة وإجبارها على الانسحاب من المياه الإقليمية.
8:28 صباحاً
خام برنت يتجاوز 100 دولار
ارتفع خام برنت بشكل طفيف فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما تراجعت الأسهم في التداولات الآسيوية المبكرة يوم الجمعة، بعد تعهد إيران بمواصلة خنق مضيق هرمز.
وبعد أن تجاوز مستوى 100 دولار يوم الخميس، سجل خام برنت ارتفاعاً بنسبة 0.20% ليصل إلى 100.66 دولار حوالي الساعة 00:20 بتوقيت جرينتش، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 95.75 دولار.
وفي اليابان، انخفض مؤشر نيكي بنسبة 1.4% ليصل إلى 53,687.30 نقطة، بينما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.2% ليصل إلى 5,462.97 نقطة.
8:20 صباحاً
إصدار تنبيه للسلامة العامة في دولة الإمارات
8:09 صباحاً
ترامب: مجتبى خامنئي على قيد الحياة لكنه "تضرر"
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتقد أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، لا يزال على قيد الحياة ولكنه "تضرر". يذكر أن والده، المرشد الأعلى السابق، كان قد قُتل في اليوم الأول من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
"أعتقد أنه على الأرجح (على قيد الحياة). أعتقد أنه تضرر، لكنني أظن أنه حي بشكل ما، كما تعلمون."
— الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه لشبكة فوكس نيوز (Fox News)
ولم يظهر خامنئي للجمهور الإيراني منذ اختياره يوم الأحد الماضي من قبل مجلس خبراء القيادة، وقد قام مذيع تلفزيوني بقراءة تصريحاته الأولى يوم الخميس الماضي نيابة عنه.
7:38 صباحاً | حادث طفيف في دبي
أكدت السلطات المختصة أنه يتم التعامل مع حادث طفيف ناتج عن سقوط حطام جراء عملية اعتراض جوي، حيث سقط على واجهة أحد المباني في منطقة وسط دبي. وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان له بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث.
7:31 صباحاً | ضربات أمريكية وإسرائيلية على طهران: إعلام إيراني
تعرضت أجزاء من العاصمة طهران لضربات أمريكية وإسرائيلية يوم الجمعة، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية، والتي أضافت أن المنازل اهتزت جراء شدة الانفجارات.
وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "كانت شدة الانفجارات كبيرة لدرجة أن سكان تلك المناطق أبلغوا عن اهتزاز منازلهم. ولم يتم تقديم تفاصيل إضافية حتى الآن حول حجم الأضرار أو الضحايا المحتملين".
خلاصة الموقف: "تواصل الدفاعات الجوية في المنطقة التعامل بفعالية مع التهديدات، بينما تؤكد السلطات في دبي على سلامة الجمهور وعدم وقوع إصابات جراء الحطام الذي تم اعتراضه."
7:24 صباحاً
اعتراض 42 طائرة مسيرة في السعودية
أصدرت وزارة الدفاع السعودية خلال ساعات الليل وفجر اليوم بيانات منفصلة أعلنت فيها عن اعتراض وتدمير ما يلي:
4 طائرات مسيرة في المنطقتين الشرقية والوسطى.
3 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.
6 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.
طائرة مسيرة واحدة في المنطقة الشرقية.
7 طائرات مسيرة دخلت الأجواء السعودية.
9 طائرات مسيرة دخلت الأجواء السعودية.
12 طائرة مسيرة دخلت الأجواء السعودية.
7:14 صباحاً
أول قتيل عسكري فرنسي في الحرب
قال الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إن هجوماً أسفر عن مقتل جندي فرنسي في أربيل بإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي.
ونشر ماكرون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن عضواً في القوات المسلحة "مات من أجل فرنسا خلال هجوم في منطقة أربيل بالعراق"، مؤكداً بذلك أول حالة وفاة عسكرية فرنسية في حرب الشرق الأوسط التي بدأت أواخر الشهر الماضي عندما ضربت إسرائيل والولايات المتحدة إيران.
وأضاف ماكرون أن عدة جنود آخرين أصيبوا في الحادث، الذي وصفه الجيش الفرنسي في وقت سابق بأنه هجوم بطائرة مسيرة استهدف قوات كانت تجري تدريبات عسكرية.
7:12 صباحاً
ماذا حدث منذ اندلاع الحرب؟
منذ اندلاع هذه الحرب في 28 فبراير، دأبت صحيفة "خليج تايمز" على متابعة الأحداث وإبقاء قرائها على اطلاع دائم.
ألقِ نظرة على التطورات في هذا الصراع المتصاعد:
13 مارس 2026، 7:03 صباحاً
تحطم طائرة أمريكية للتزويد بالوقود في العراق
تحطمت طائرة عسكرية أمريكية للتزويد بالوقود في غرب العراق يوم الخميس، في حادث قال عنه القيادة المركزية الأمريكية إنه شمل طائرة أخرى ولكنه لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة.
في بيان، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تقوم بجهود الإنقاذ بعد سقوط طائرة التزويد بالوقود الأمريكية KC-135. وقد هبطت الطائرة الثانية بسلام.
"وقع الحادث في مجال جوي صديق خلال عملية الغضب الملحمي،" جاء في البيان، مستخدمًا الاسم العسكري للعملية الأمريكية ضد إيران.
قال مسؤول أمريكي، متحدثًا شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الطائرة الأخرى المتورطة في الحادث كانت أيضًا من طراز KC-135، وأن الطائرة التي تحطمت كان على متنها ما يصل إلى ستة أفراد عسكريين.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة جامعة للفصائل المسلحة المدعومة من إيران، مسؤوليتها عن إسقاط طائرة التزويد بالوقود العسكرية الأمريكية.
وقالت الجماعة في بيان إنها أسقطت طائرة KC-135 "دفاعاً عن سيادة بلادنا ومجالها الجوي".
13 مارس 2026، 7:03 صباحاً
الحرب تدخل يومها الرابع عشر
دخلت الحرب في الشرق الأوسط يومها الرابع عشر، دون أي مؤشر على تحقيق اختراق حتى الآن، مع تبادل مستمر للضربات بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
تستجيب الدفاعات الجوية في دول مجلس التعاون الخليجي لهجمات يومية من إيران، حيث اتسع نطاق هذا الصراع فيما تسميه طهران ضربات انتقامية ضد الأصول الأمريكية.
في الإمارات العربية المتحدة، 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة في 12 مارس، بينما بلغ عدد الضحايا 6 قتلى و131 جريحاً.
ترقبوا مدونة خليج تايمزالمباشرة حيث سنوافيكم بآخر التطورات فور حدوثها.