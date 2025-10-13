تغطية مباشرة: وقف إطلاق النار في غزة: تسليم أول الرهائن الإسرائيليين وعائلات الفلسطينيين تنتظر إطلاق سراحهم

ألقى مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، خطابين في تجمع حاشد بتل أبيب يوم السبت، والذي كان يأمل الكثير من الإسرائيليين أن يكون الأخير للمطالبة بالإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب. وتوسطت الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر وتركيا، فيما وُصف بأنه اتفاق المرحلة الأولى بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن لدى حماس والسجناء والمعتقلين لدى إسرائيل.