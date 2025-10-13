تغطية مباشرة: وقف إطلاق النار في غزة: تسليم أول الرهائن الإسرائيليين وعائلات الفلسطينيين تنتظر إطلاق سراحهم
13 أكتوبر 2025، الساعة 10:22 صباحًا
ترامب غير متأكد من انضمام بلير إلى "مجلس السلام"
تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد عما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير سيخدم في "مجلس السلام" الجديد الذي من المفترض أن يشرف على حكم غزة، وسط انتقادات مستمرة لبلير بسبب دوره في حرب العراق.
وقال ترامب "لقد أحببت توني دائما، ولكنني أريد أن أتأكد من أنه خيار مقبول للجميع"، دون أن يذكر أسماء زعماء محددين قد يشاركون في التصويت على اختياره لبلير.
وكانت خطة السلام في غزة التي طرحها البيت الأبيض الشهر الماضي قد أدرجت بلير كعضو في المجلس المقترح.
أدلى ترامب بتصريحاته للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء رحلة إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الكنيست.
13 أكتوبر 2025، الساعة 10:15 صباحًا
ألمانيا تدعو للضغط على حماس
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن قطر ومصر وتركيا ودول عربية أخرى تمارس ضغوطا على حماس في غزة لنزع سلاحها لدعم المزيد من مفاوضات السلام مع إسرائيل.
قال الوزير يوهان فادفول لإذاعة دويتشلاند فونك: "جميع هذه الدول لا تريد استمرار نشاط حماس. إنها تريد نزع سلاحها، وفي هذا الصدد لدينا سيناريو ضغط جيد، لأنه لن ينجح الأمر بدون ضغط".
13 أكتوبر 2025، الساعة 10:12 صباحًا
مشاهد من الأرض
وتجول أعضاء حماس بسياراتهم في شوارع خان يونس، بينما كان آخرون ينتظرون على أهبة الاستعداد عند نقطة التجميع حيث من المقرر تسليم المزيد من الرهائن.
ألق نظرة على الموقع الذي يحدث فيه التبادل التاريخي.
13 أكتوبر 2025، الساعة 10:07 صباحًا
زيارة ترامب إلى إسرائيل
ومن المقرر أن يصل ترامب إلى إسرائيل يوم الاثنين لإلقاء كلمة أمام الكنيست (البرلمان)، قبل أن يتوجه إلى شرم الشيخ في مصر لحضور قمة زعماء العالم بشأن إنهاء الحرب في غزة.
وقال مراسل أكسيوس يوم الأحد نقلا عن مسؤول فلسطيني كبير إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيحضر القمة أيضا.
ألقى مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، خطابين في تجمع حاشد بتل أبيب يوم السبت، والذي كان يأمل الكثير من الإسرائيليين أن يكون الأخير للمطالبة بالإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب. وتوسطت الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر وتركيا، فيما وُصف بأنه اتفاق المرحلة الأولى بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن لدى حماس والسجناء والمعتقلين لدى إسرائيل.
وقالت المتظاهرة داليا يوسف شاكرة ترامب: "لقد انتظرنا هذا اليوم وهذه اللحظة لمدة عامين... نشعر جميعًا بالسعادة للعائلة، وللرهائن، لأننا أخيرًا... سنراهم".
13 أكتوبر 2025، الساعة 9:59 صباحًا
مكاسب الشيكل الإسرائيلي
وفي ظل استمرار عملية إطلاق سراح الرهائن، ارتفع الشيكل الإسرائيلي بنسبة 0.9 في المائة مقابل الدولار.
13 أكتوبر 2025، الساعة 9:52 صباحًا
الإسرائيليون يتجمعون في "ساحة الرهائن"
انطلقت الهتافات في "ساحة الرهائن" عندما شهد الإسرائيليون اللحظة التي سلمت فيها حماس أول الرهائن.
13 أكتوبر 2025، الساعة 9:36 صباحًا
معتقلون فلسطينيون يصعدون إلى الحافلات
وبينما سلمت حماس أول سبعة رهائن إسرائيليين، كشف مسؤول لوكالة رويترز أن جميع المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 والمقرر الإفراج عنهم قد صعدوا على متن حافلات في السجون الإسرائيلية.
13 أكتوبر 2025، الساعة 9:28 صباحًا
عائلات غزة تنتظر
انتظرت عائلات في غزة عودة أحبائها مع اقتراب إطلاق إسرائيل سراح السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني. وأظهرت مشاهد خارج سجن عوفر العسكري الإسرائيلي، الواقع قرب رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، مسؤولين يتجولون أثناء دخول المواكب إلى السجن.
13 أكتوبر 2025، الساعة 9:22 صباحًا
إطلاق سراح أول 7 رهائن
سلمت حركة حماس سبعة رهائن إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، بحسب مسؤول مشارك في العملية، وذلك بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، التي كان من المقرر أن تطلق سراح مئات الفلسطينيين من سجونها في المقابل.
ويهدف اتفاق وقف إطلاق النار، وهو أكبر خطوة حتى الآن نحو إنهاء عامين من الحرب، إلى تمهيد الطريق أمام سلام دائم بموجب خطة من 20 نقطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان من المقرر أن يصل إلى إسرائيل بعد وقت قصير من الإفراج عن الأسرى.
13 أكتوبر 2025، الساعة 9:14 صباحًا
وصلت القافلة إلى نقطة التجميع الأولى
وصلت قافلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أول نقطة لجمع الرهائن في غزة، حسبما أبلغ مسؤولون مشاركون في العملية وكالة رويترز.
وقالت منظمة الصليب الأحمر إنها بدأت "عملية متعددة المراحل" للإشراف على إطلاق سراح الرهائن والسجناء.
13 أكتوبر 2025، الساعة 9:11 صباحًا
من هم الرهائن العشرين؟
وقبيل إطلاق سراح الرهائن، نشرت حركة حماس أسماء الرهائن الإسرائيليين العشرين الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
ومن بين الأسماء بار أبراهام كوبرشتين، إيفياتار دافيد، يوسف حاييم أوحانا، سيغيف كالفون، أفيناتان أور، الكانا بوهبوت، مكسيم هيركين، نمرود كوهين، ماتان أنغريست، ماتان زانغوكر، إيتان هورن، إيتان أبراهام مور، غالي بيرمان، زيف بيرمان، عمري ميران، ألون أوهيل، غي جلبوع دلال، روم براسلافسكي، أريئيل. كونيو وديفيد كونيو.
13 أكتوبر 2025، الساعة 9:05 صباحًا
سيارات الصليب الأحمر تدخل غزة
وشقت سيارات الصليب الأحمر طريقها عبر شوارع جنوب غزة المدمرة، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه في طريقه لالتقاط الرهائن الأوائل.
13 أكتوبر 2025، الساعة 9:01 صباحًا
"انتهت الحرب"
وبينما صعد ترامب على متن الطائرة الرئاسية متوجهاً إلى إسرائيل بعد إعلانه وقف إطلاق النار، أعلن الرئيس أن الحرب في غزة انتهت وأن الشرق الأوسط سوف يعود إلى وضعه الطبيعي.
تستعد إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الرهائن والسجناء، في الوقت الذي يجتمع فيه زعماء العالم لمناقشة الخطوات التالية نحو السلام في مصر.
وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في بداية رحلته من واشنطن إلى إسرائيل: "انتهت الحرب، أنتم تدركون ذلك".
وعندما سُئل عن آفاق المنطقة، قال ترامب: "أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها".
13 أكتوبر 2025، الساعة 8:52 صباحًا
اتفاق وقف إطلاق النار
بعد عامين من الحرب، يمثل اليوم نقطة مهمة في خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة لسكان غزة والإسرائيليين وهم ينتظرون تبادل الأسرى الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، المقرر أن يتم يوم الاثنين 13 أكتوبر/تشرين الأول الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الإمارات.
مع توجه كل الأنظار إلى غزة، حيث تنتظر العائلات عودة أحبائها، تقدم لكم صحيفة الخليج تايمز آخر المستجدات حول عملية التبادل الجارية بين إسرائيل وحماس.