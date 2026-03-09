تغطية مباشرة: اليوم العاشر من الحرب : الحرس الثوري يعلن الولاء والدعم للمرشد الأعلى الجديد
9:08 صباحاً
تحولات في سوق الذهب الإماراتي
يتجه سكان الإمارات من شراء المجوهرات الذهبية إلى "الادخار الاستراتيجي" للثروة، حيث شهد الطلب على السبائك الذهبية زيادة ملحوظة وسط حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراعات العسكرية. وأفاد تجار المجوهرات في الدولة بتراجع المبيعات وانخفاض عدد الزوار مع تغير ديناميكيات السوق وتفضيلات المشترين.
9:07 صباحاً
تعرض مصفاة "بابكو" البحرينية لهجوم
نشرت وكالة "مهر" للأنباء لقطات فيديو لما قالت إنه هجوم استهدف شركة نفط البحرين (بابكو).
9:05 صباحاً
تصاعد الدخان من مصفاة نفط "بابكو" في البحرين
نقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان رؤية دخان كثيف يتصاعد من اتجاه مصفاة نفط "بابكو" في البحرين يوم الاثنين. وأضاف الشاهد أن الدخان أحاط بالمصفاة بعد أن أعلنت الحكومة في وقت سابق عن وقوع إصابات وأضرار في منطقة "سترة" نتيجة هجوم بطائرة مسيرة إيرانية. وتعد "بابكو" المصفاة الرئيسية في البحرين ومنشأة حيوية في قطاع الطاقة في البلاد.
9:00 صباحاً
الإمارات مستعدة لردع أي تهديد
نشرت دولة الإمارات يوم الأحد لقطات تظهر دفاعاتها الجوية وهي تعترض بنجاح طائرات مسيرة، مما طمأن السكان بشأن التزام الدولة بسلامتهم. ويؤكد هذا العرض مدى الجدية التي توليها الإمارات لحماية شعبها وبنيتها التحتية الحيوية. وأكدت وزارة الدفاع أنه "لا تهاون عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن وسيادته"، مشددة على أن القوات المسلحة الإماراتية على أهبة الاستعداد لردع أي تهديد.
8:54 صباحاً
المسلمون في الإمارات يجدون السكينة في صلوات ليلة القدر
وسط الصراع الإقليمي، يجد المؤمنون في الإمارات الراحة والسكينة في صلوات القيام خلال الليالي العشر الأواخر. وتكتسب هذه الفترة أهمية خاصة في الإسلام لوقوع ليلة القدر فيها، وهي الليلة التي نزل فيها أول آيات القرآن الكريم. وبالرغم من أن موعدها الدقيق غير معروف، إلا أن الكثيرين يتحرونها في الليالي الوترية، حيث تأتي نهايات رمضان هذا العام في وقت يشهد توتراً متزايداً في المنطقة.
8:50 صباحاً
إعلان "مجتبى" زعيماً جديداً
بعد أن اختارت إيران مرشدها الأعلى الجديد، كيف كانت ردة الفعل العامة؟ نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) لقطات تظهر لحظات مؤثرة وعاطفية أثناء إعلان تعيين آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي زعيماً جديداً للبلاد.
8:47 صباحاً
مخاوف بشأن إمدادات الوقود
اصطفت المركبات في طوابير طويلة أمام محطة للوقود في العاصمة البنغلاديشية دكا، وسط تزايد المخاوف بشأن استمرارية إمدادات الوقود.
هل ترغب في متابعة التحديثات المتعلقة بوضع إمدادات الطاقة العالمية أو أسعار الذهب في السوق المحلي؟
8:43 صباحاً
صندوق النقد: صراع الشرق الأوسط قد يدفع التضخم العالمي للارتفاع
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الاثنين من مخاطر التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، موضحة أن زيادة أسعار النفط بنسبة 10%، إذا استمرت معظم العام، ستؤدي إلى زيادة قدرها 40 نقطة أساس في التضخم العالمي.
وقالت غورغييفا خلال ندوة استضافتها وزارة المالية اليابانية: "نشهد اختباراً جديداً لمدى الصمود أمام الصراع في الشرق الأوسط"، وأضافت: "نصيحتي لصناع السياسات في هذه البيئة العالمية الجديدة هي: فكروا في غير المتوقع واستعدوا له".
8:42 صباحاً
البحرين تضبط مركبات مزعجة
أوقفت السلطات البحرينية سائقين لقيادة مركبات تسبب إزعاجاً وذعراً بين السكان.
8:39 صباحاً
تراجع أسهم شركات التكرير الهندية مع قفزة أسعار الخام
تراجعت أسهم شركات تكرير النفط الهندية يوم الاثنين، حيث أدى اتساع رقعة الحرب (الأمريكية-الإسرائيلية) مع إيران إلى دفع أسعار خام برنت نحو 120 دولاراً للبرميل — وهو أعلى مستوى له منذ قرابة أربع سنوات — مما يهدد أرباح هذه الشركات على المدى القريب.
وهبط سهم شركة النفط الهندية (IOC) بنسبة 6.6%، وتراجع سهم "هندوستان بتروليوم" بنسبة 7.5%، و"بهارات بتروليوم" بنسبة 7.1%، في أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عام، كما فقدت شركة "ريلاينس إندستريز" 2% من قيمتها.
يُذكر أن خام برنت قفز بنسبة تصل إلى 26.4% ليصل إلى 117.16 دولاراً للبرميل.
8:35 صباحاً
هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل باستخدام "غير قانوني" للفسفور الأبيض
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل باستخدام الفسفور الأبيض بشكل "غير قانوني" فوق مناطق سكنية في بلدة بجنوب لبنان الأسبوع الماضي.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في تقرير: "استخدم الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني ذخائر الفسفور الأبيض التي تُطلق مدفعياً فوق المنازل في 3 مارس 2026، ببلدة يحمر الجنوبية". وأضافت أنها "حققت وحددت جغرافياً سبع صور تظهر انفجار ذخائر الفسفور الأبيض فوق منطقة سكنية واستجابة الدفاع المدني لحرائق في منزلين وسيارة على الأقل".
والفسفور الأبيض مادة تشتعل عند ملامستها للأكسجين، ويمكن أن تسبب حروقاً مروعة وأضراراً تنفسية وفشلاً في الأعضاء والوفاة.
8:32 صباحاً
آثار الصواريخ في سماء إسرائيل
في مدينة نتانيا الساحلية الإسرائيلية، لم تكن سماء الليل في الساعات الأولى من يوم 9 مارس مصدراً للهدوء. فالسماء التي عادة ما تكون ملجأً لسكان المدينة، امتلأت بخطوط ناتجة عن آثار الصواريخ وسط موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية.
لقد ترك الصراع المتصاعد كلا الجانبين يواجهان حقائق الحرب القاسية، حيث يشهد سكان مدن مثل نتانيا تحول سماء الليل من رمز للراحة إلى تذكير صارخ بالأعمال العدائية المستمرة.
الأحداث الرئيسية
قبل ساعة واحدة: مجتبى، نجل خامنئي، هو المرشد الأعلى الجديد لإيران.
ملخص
عيّن مجلس خبراء القيادة في إيران "مجتبى خامنئي" ليحل محل والده، آية الله علي خامنئي، مرشداً أعلى جديداً للبلاد. وعقب الإعلان مباشرة، تعهد الحرس الثوري الإيراني بالولاء والدعم الكامل للزعيم الجديد.
8:23 صباحاً
السعودية تعترض طائرات مسيرة
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الربع الخالي كانت متجهة نحو حقل "الشيبة" النفطي.
8:21 صباحاً
مبعوث الصين للشرق الأوسط يحث على خفض التصعيد
قالت بكين يوم الاثنين إن مبعوثها إلى الشرق الأوسط حث على خفض التصعيد في المنطقة التي مزقتها الصراعات، ودعا إلى إدانة الهجمات على المدنيين خلال محادثات مع وزير الخارجية السعودي.
وهددت الحرب، التي اندلعت بسبب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، أمن الطاقة العالمي والتجارة، فضلاً عن إمدادات النفط الصينية.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، أبلغ المبعوث الخاص "زاي جون" وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال محادثات يوم الأحد أن بكين "شديدة القلق" إزاء الوضع الحالي.
وقال: "الصين تحث جميع الأطراف على الوقف الفوري للعمليات العسكرية، ومنع المزيد من تصعيد التوترات، وتجنب تسبب ضرر أكبر لشعوب دول المنطقة". وأضاف: "إن سيادة دول الخليج وأمنها وسلامة أراضيها غير قابلة للانتهاك، ويجب إدانة أي هجمات على المدنيين الأبرياء والأهداف غير العسكرية".
8:18 صباحاً
من هو مجتبى خامنئي؟
بعد أن اختارت إيران مرشدها الأعلى الجديد، من هو؟
سمى مجلس خبراء القيادة مجتبى خامنئي، نجل آية الله الراحل علي خامنئي، زعيماً جديداً للبلاد. وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن الهيئة الدينية عينت الركن المتوسط الرتبة البالغ من العمر 56 عاماً، والذي نجا من الحرب الجوية الأمريكية الإسرائيلية، خلفاً لوالده بعد أكثر من أسبوع على مقتله في غارة جوية.
وقد جمع مجتبى السلطة في عهد والده كشخصية رفيعة مقربة من الأجهزة الأمنية والإمبراطورية التجارية الواسعة التي تسيطر عليها، كما عارض الإصلاحيين الذين سعوا للتواصل مع الغرب. وقالت مصادر مطلعة إن صلاته الوثيقة بالحرس الثوري تمنحه نفوذاً إضافياً عبر الجهاز السياسي والأمني، وقد بنى نفوذه خلف الكواليس كـ "حارس لبوابة" والده.
8:13 صباحاً
32 جريحاً في البحرين
قالت البحرين يوم الاثنين إن هجوماً بطائرة مسيرة إيرانية على جزيرة "سترة" أدى إلى إصابة 32 شخصاً خلال الليل، في وقت أبلغت فيه دول الخليج عن هجمات جديدة مع مواصلة طهران ضرباتها الانتقامية.
وذكرت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن جميع الجرحى مواطنون بحرينيون، وهناك 4 "حالات خطيرة" تشمل أطفالاً، بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً أصيبت بجروح خطيرة في الرأس والعين، ورضيع يبلغ من العمر شهرين.
8:10 صباحاً
الطيران العماني يسهل عودة أكثر من 97 ألف مسافر
أعلن الطيران العماني عن تسيير ما يقرب من 80 رحلة إضافية خلال الأسبوع الماضي، مما ساهم في تأمين عودة أكثر من 97,000 مسافر إلى ديارهم.
"على الرغم من التأثير المؤقت على عدد محدود من وجهاتنا الإقليمية بسبب إغلاق بعض الأجواء، فإن الغالبية العظمى من شبكتنا الدولية التي تمتد عبر أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا تعمل وفقاً لجدولها المعتاد."
— الطيران العماني
8:04 صباحاً
السيطرة على حريق في الفجيرة
سيطرت السلطات في الفجيرة على حريق ناتج عن سقوط حطام عقب اعتراضات ناجحة للدفاع الجوي. وقال مسؤولون إن فرق الطوارئ استجابت بسرعة وتمكنت من احتواء الحريق دون وقوع إصابات.
8:01 صباحاً
وفاة جندي من الحرس الوطني الأمريكي
أفادت القيادة المركزية الأمريكية أن جندياً من الحرس الوطني توفي في 6 مارس في الكويت خلال حالة طبية طارئة. الحادث متعلق بصحة الجندي، والسبب الدقيق للوفاة قيد المراجعة حالياً.
7:59 صباحاً
كوريا الجنوبية تفرض سقفاً لأسعار الوقود
قال رئيس كوريا الجنوبية "لي جاي ميونج" يوم الاثنين إن السلطات ستضع سقفاً لأسعار الوقود المحلية لأول مرة منذ ما يقرب من 30 عاماً لاحتواء الارتفاع الحاد في الأسعار بعد أن أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى رفع أسعار الخام العالمية.
وقال لي إن الأزمة الحالية "تمثل عبئاً كبيراً على اقتصادنا الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية وواردات الطاقة من الشرق الأوسط".
7:54 صباحاً
الحرس الثوري الإيراني يتعهد بدعم الزعيم الجديد
أعلن الحرس الثوري الإيراني استعداده الكامل لتنفيذ أوامر آية الله سيد مجتبى خامنئي وحماية قيم الثورة الإسلامية، وفقاً لوكالة تسنيم الدولية للأنباء.
"إن انتخاب الزعيم الجديد سيجعل الرحيل المرير للقائد الراحل آية الله سيد علي خامنئي أمراً يمكن للشعب الإيراني تحمله."
— الحرس الثوري الإيراني
7:49 صباحاً
إسرائيل تضرب أهدافاً لحزب الله في بيروت
قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب منطقة بيروت في وقت مبكر من يوم الاثنين مستهدفاً جماعة حزب الله، حيث سمع مراسل وكالة فرانس برس دوي انفجار قوي في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.
7:44 صباحاً
البحرين تفعل صفارات الإنذار
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن تفعيل صفارات الإنذار في المملكة.
"نحث المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء، والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية."
— وزارة الداخلية البحرينية
7:43 صباحاً
إسرائيل تقصف "بنية تحتية للنظام" في إيران
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن موجة من الضربات استهدفت "بنية تحتية للنظام" في وسط إيران يوم الاثنين، وهو أول إعلان من نوعه منذ تعيين الجمهورية الإسلامية لزعيم أعلى جديد.
وقال الجيش في بيان مقتضب: "بدأت القوات الإسرائيلية موجة إضافية من الضربات على البنية التحتية لنظام الإرهاب الإيراني في وسط إيران"، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه عن ضربات استهدفت جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان.
7:39 صباحاً
السعودية تعترض هجوماً بطائرات مسيرة استهدف حقل نفط
قالت وزارة الدفاع السعودية يوم الاثنين إنها أحبطت هجوماً بطائرات مسيرة استهدف حقلاً للنفط في شرق المملكة بالقرب من الحدود الإماراتية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "تم اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيرة كانت متجهة نحو حقل الشيبة النفطي".
7:37 صباحاً
ضبط 39 مركبة مخالفة في قطر
ضبطت قطر 39 مركبة لإصدارها أصواتاً عالية ومزعجة على الطرق، وفقاً لوزارة الداخلية في البلاد.
وأشارت السلطات إلى أن مثل هذه الأصوات العالية الصادرة عن السيارات يمكن أن تسبب قلقاً وتوتراً غير مبرر للجمهور، خاصة في ظل الوضع الراهن.
7:31 صباحاً
إصابات في هجوم بطائرات مسيرة في البحرين
قالت وزارة الداخلية البحرينية إن عدداً من المواطنين أصيبوا وتضرر عدد من المنازل في منطقة "سترة" إثر هجوم بطائرات مسيرة.
وبحسب الوزارة، وقع الحادث نتيجة ما وصفته بـ "العدوان الإيراني السافر". ومن بين المصابين، وردت أنباء عن وجود شخص واحد في حالة خطرة.
7:30 صباحاً
قطر توقف 313 شخصاً
أوقفت السلطات في قطر 313 شخصاً من جنسيات مختلفة لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر تصوير ومشاركة مقاطع فيديو، ونشر معلومات مضللة، وتداول شائعات من شأنها إثارة الرأي العام.
وقامت إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بتنفيذ الاعتقالات كجزء من الجهود المستمرة لمراقبة ومعالجة الانتهاكات المتعلقة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتورطين.
وحثت وزارة الداخلية الجمهور على الامتناع عن تصوير أو مشاركة مقاطع الفيديو ونشر الشائعات المتعلقة بالوضع الحالي، كما دعت السكان إلى الاعتماد فقط على المصادر الرسمية والمعتمدة للحصول على المعلومات، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص يرتكب مثل هذه المخالفات.
7:26 صباحاً
الهند تصدر توضيحاً
أصدرت السفارة الهندية في المملكة العربية السعودية توضيحاً بعد مقتل شخصين إثر سقوط قذيفة على موقع سكني في مدينة الخرج السعودية يوم الأحد.
وكان قد ورد سابقاً أن الضحايا شملوا مواطناً هندياً وآخر بنغالياً، إلا أن السفارة أكدت عدم تسجيل أي وفيات بين الرعايا الهنود في هذا الحادث.
7:21 صباحاً
السيطرة على حريق في الفجيرة
أعلنت الفجيرة أن الجهات المختصة في الإمارة تمكنت من السيطرة على حريق ناتج عن سقوط شظايا بعد اعتراضات ناجحة للدفاع الجوي.
كما حث المسؤولون الجمهور على عدم تداول الشائعات والاعتماد فقط على المعلومات من المصادر الرسمية.
7:19 صباحاً
مجتبى ابن خامنئي المرشد الأعلى الجديد لإيران
أفادت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد أن مجلس خبراء القيادة الإيراني عين مجتبى خامنئي ليحل محل والده، آية الله علي خامنئي، كمرشد أعلى جديد للبلاد.
وفي بيان له، قال المجلس إنه "بعد دراسات دقيقة ومستفيضة... وفي الجلسة الاستثنائية المنعقدة اليوم، تم تعيين وتقديم آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي مرشداً ثالثاً للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بناءً على التصويت الحاسم للممثلين الموقرين في مجلس الخبراء".
March 9, 2026, 7:16 AM
الإمارات تتعامل حالياً مع تهديد صاروخي
قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن الإمارات العربية المتحدة تستجيب حالياً لتهديد صاروخي.
يرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة القنوات الرسمية للتحذيرات والتحديثات.
March 9, 2026, 7:14 AM
هجوم بطائرة مسيرة يستهدف العراق
استهدفت هجمات بطائرات مسيرة قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل العراقي، وفقاً لرويترز نقلاً عن مصادر أمنية.
March 9, 2026, 7:12 AM
الحرب تدخل يومها العاشر
مع دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يومها العاشر، لا تزال التوترات في جميع أنحاء المنطقة مرتفعة بعد التطورات الرئيسية التي حدثت في اليوم السابق.
في اليوم التاسع، أعلنت السلطات الإيرانية عن تعيين مرشد أعلى جديد، مما يمثل تحولاً سياسياً كبيراً داخل البلاد مع استمرار الأزمة في التكشف.
في غضون ذلك، أعادت الإمارات التأكيد على حقها في الدفاع عن نفسها، مشددة على أن حماية أراضيها ومواطنيها ومقيميها تظل أولوية قصوى وسط التصعيد المستمر.
مع دخول الحرب يومها العاشر، تابعوا خليج تايمز للحصول على آخر التحديثات مع استمرار تطور الوضع.