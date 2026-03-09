تغطية مباشرة: اليوم العاشر من الحرب : الحرس الثوري يعلن الولاء والدعم للمرشد الأعلى الجديد

الأحداث الرئيسية

قبل ساعة واحدة: مجتبى، نجل خامنئي، هو المرشد الأعلى الجديد لإيران.

عيّن مجلس خبراء القيادة في إيران "مجتبى خامنئي" ليحل محل والده، آية الله علي خامنئي، مرشداً أعلى جديداً للبلاد. وعقب الإعلان مباشرة، تعهد الحرس الثوري الإيراني بالولاء والدعم الكامل للزعيم الجديد.

8:23 صباحاً

السعودية تعترض طائرات مسيرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الربع الخالي كانت متجهة نحو حقل "الشيبة" النفطي.

8:21 صباحاً

مبعوث الصين للشرق الأوسط يحث على خفض التصعيد

قالت بكين يوم الاثنين إن مبعوثها إلى الشرق الأوسط حث على خفض التصعيد في المنطقة التي مزقتها الصراعات، ودعا إلى إدانة الهجمات على المدنيين خلال محادثات مع وزير الخارجية السعودي.

وهددت الحرب، التي اندلعت بسبب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، أمن الطاقة العالمي والتجارة، فضلاً عن إمدادات النفط الصينية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، أبلغ المبعوث الخاص "زاي جون" وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال محادثات يوم الأحد أن بكين "شديدة القلق" إزاء الوضع الحالي.

وقال: "الصين تحث جميع الأطراف على الوقف الفوري للعمليات العسكرية، ومنع المزيد من تصعيد التوترات، وتجنب تسبب ضرر أكبر لشعوب دول المنطقة". وأضاف: "إن سيادة دول الخليج وأمنها وسلامة أراضيها غير قابلة للانتهاك، ويجب إدانة أي هجمات على المدنيين الأبرياء والأهداف غير العسكرية".

8:18 صباحاً

من هو مجتبى خامنئي؟

بعد أن اختارت إيران مرشدها الأعلى الجديد، من هو؟

سمى مجلس خبراء القيادة مجتبى خامنئي، نجل آية الله الراحل علي خامنئي، زعيماً جديداً للبلاد. وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن الهيئة الدينية عينت الركن المتوسط الرتبة البالغ من العمر 56 عاماً، والذي نجا من الحرب الجوية الأمريكية الإسرائيلية، خلفاً لوالده بعد أكثر من أسبوع على مقتله في غارة جوية.

وقد جمع مجتبى السلطة في عهد والده كشخصية رفيعة مقربة من الأجهزة الأمنية والإمبراطورية التجارية الواسعة التي تسيطر عليها، كما عارض الإصلاحيين الذين سعوا للتواصل مع الغرب. وقالت مصادر مطلعة إن صلاته الوثيقة بالحرس الثوري تمنحه نفوذاً إضافياً عبر الجهاز السياسي والأمني، وقد بنى نفوذه خلف الكواليس كـ "حارس لبوابة" والده.

8:13 صباحاً

32 جريحاً في البحرين

قالت البحرين يوم الاثنين إن هجوماً بطائرة مسيرة إيرانية على جزيرة "سترة" أدى إلى إصابة 32 شخصاً خلال الليل، في وقت أبلغت فيه دول الخليج عن هجمات جديدة مع مواصلة طهران ضرباتها الانتقامية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن جميع الجرحى مواطنون بحرينيون، وهناك 4 "حالات خطيرة" تشمل أطفالاً، بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً أصيبت بجروح خطيرة في الرأس والعين، ورضيع يبلغ من العمر شهرين.

8:10 صباحاً

الطيران العماني يسهل عودة أكثر من 97 ألف مسافر

أعلن الطيران العماني عن تسيير ما يقرب من 80 رحلة إضافية خلال الأسبوع الماضي، مما ساهم في تأمين عودة أكثر من 97,000 مسافر إلى ديارهم.

"على الرغم من التأثير المؤقت على عدد محدود من وجهاتنا الإقليمية بسبب إغلاق بعض الأجواء، فإن الغالبية العظمى من شبكتنا الدولية التي تمتد عبر أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا تعمل وفقاً لجدولها المعتاد."

— الطيران العماني

8:04 صباحاً

السيطرة على حريق في الفجيرة

سيطرت السلطات في الفجيرة على حريق ناتج عن سقوط حطام عقب اعتراضات ناجحة للدفاع الجوي. وقال مسؤولون إن فرق الطوارئ استجابت بسرعة وتمكنت من احتواء الحريق دون وقوع إصابات.

8:01 صباحاً

وفاة جندي من الحرس الوطني الأمريكي

أفادت القيادة المركزية الأمريكية أن جندياً من الحرس الوطني توفي في 6 مارس في الكويت خلال حالة طبية طارئة. الحادث متعلق بصحة الجندي، والسبب الدقيق للوفاة قيد المراجعة حالياً.

7:59 صباحاً

كوريا الجنوبية تفرض سقفاً لأسعار الوقود

قال رئيس كوريا الجنوبية "لي جاي ميونج" يوم الاثنين إن السلطات ستضع سقفاً لأسعار الوقود المحلية لأول مرة منذ ما يقرب من 30 عاماً لاحتواء الارتفاع الحاد في الأسعار بعد أن أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى رفع أسعار الخام العالمية.

وقال لي إن الأزمة الحالية "تمثل عبئاً كبيراً على اقتصادنا الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية وواردات الطاقة من الشرق الأوسط".

7:54 صباحاً

الحرس الثوري الإيراني يتعهد بدعم الزعيم الجديد

أعلن الحرس الثوري الإيراني استعداده الكامل لتنفيذ أوامر آية الله سيد مجتبى خامنئي وحماية قيم الثورة الإسلامية، وفقاً لوكالة تسنيم الدولية للأنباء.

"إن انتخاب الزعيم الجديد سيجعل الرحيل المرير للقائد الراحل آية الله سيد علي خامنئي أمراً يمكن للشعب الإيراني تحمله."

— الحرس الثوري الإيراني

7:49 صباحاً

إسرائيل تضرب أهدافاً لحزب الله في بيروت

قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب منطقة بيروت في وقت مبكر من يوم الاثنين مستهدفاً جماعة حزب الله، حيث سمع مراسل وكالة فرانس برس دوي انفجار قوي في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

7:44 صباحاً

البحرين تفعل صفارات الإنذار

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن تفعيل صفارات الإنذار في المملكة.

"نحث المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء، والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية."

— وزارة الداخلية البحرينية