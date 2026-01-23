تغطية مباشرة: الإمارات تحتضن أصعب جولات التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا
1:14 ظهراً
زيلينسكي: قضية الأراضي ستُناقش في الإمارات
صرح الرئيس الأوكراني زيلينسكي يوم الجمعة أن المسألة الحيوية المتعلقة بالأراضي في حرب أوكرانيا مع روسيا ستُناقش خلال المحادثات الثلاثية في أبوظبي.
وفي رده على أسئلة عبر مجموعة إعلامية على تطبيق "واتساب"، أضاف أنه بانتظار ترامب، وكذلك بانتظار تحديد موعد ومكان محددين لتوقيع اتفاق نهائي بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا.
1:09 ظهراً
من يضم الوفد الأوكراني؟
قال زيلينسكي إن الوفد الأوكراني في اجتماع الإمارات سيكون برئاسة سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع، رستم عميروف، وسيدم الوفد أيضاً الفريق أندري غناتوف، رئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية.
1:06 ظهراً
الحرب الروسية-الأوكرانية
أدت الضربات الروسية هذا الأسبوع إلى انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء كييف، مما ترك سكان 4000 مبنى بدون تدفئة في ظل درجات حرارة تحت الصفر.
وتقول روسيا، التي شنت هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022، إن ضرباتها تستهدف البنية التحتية للطاقة التي تغذي "المجمع العسكري الصناعي" لأوكرانيا.
من جانبها، تصف كييف هذه الضربات بأنها جريمة حرب تهدف إلى إنهاك السكان المدنيين.
12:56 ظهراً
الكرملين: "الأمريكيون بذلوا الكثير"
صرح مساعد الكرملين يوري أوشاكوف أيضاً بأن "الأمريكيين بذلوا جهوداً كبيرة للتحضير لهذا الاجتماع [في أبوظبي]، وهم يأملون أن يحقق نجاحاً يفتح آفاقاً للتقدم في مجمل القضايا المتعلقة بإنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاق تسوية سلمي".
وبالإضافة إلى الاجتماع الثلاثي، ستستضيف أبوظبي أيضاً اجتماعاً لمجموعة عمل روسية-أمريكية مشتركة للشؤون الاقتصادية، سيقودها (ديمترييف) و(ويتكوف).
12:09 ظهراً
العمليات العسكرية "ستستمر" حتى حل قضية الأراضي
قدم مساعد الكرملين يوري أوشاكوف أبرز ما جاء في اجتماع موسكو، مؤكداً من جديد أنه "لا ينبغي توقع التوصل إلى حل طويل الأمد ما لم يتم حل قضية الأراضي بناءً على الصيغة المتفق عليها في أنكوراج".
وشدد أوشاكوف على أن موسكو مهتمة بصدق "بحل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".
وقال: "حتى ذلك الحين، ستواصل روسيا العمل باستمرار لتحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في ميدان المعركة، حيث تمسك القوات المسلحة الروسية بزمام المبادرة الاستراتيجية".
11:57 صباحاً
اجتماع رفيع المستوى في موسكو
تأتي المناقشات في أبوظبي يوم الجمعة بعد ساعات من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ورجل الأعمال جاريد كوشنر في موسكو.
وصرح مساعد الكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين بأن الاجتماع كان جوهرياً للغاية، وبناءً، وصريحاً، وقائماً على الثقة. واستمرت المحادثات، التي ركزت على التسوية الأوكرانية، نحو أربع ساعات.
11:42 صباحاً
الإمارات من أكثر الأماكن ملاءمة
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن دولة الإمارات ستكون واحدة من الأماكن المناسبة لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومناقشة الصراع مع أوكرانيا.
في ذلك الوقت، قال بوتين إنه ليس "بشكل عام" ضد لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفاً أنه يجب "خلق ظروف معينة" لمثل هذا الاجتماع. وأكد أن الوضع الحالي كان "بعيداً" عن كونه جاهزاً لذلك.
ويأتي اجتماع اليوم بين الوفود الروسية والأوكرانية والأمريكية في الإمارات بعد أكثر من ستة أشهر من تلك التصريحات.
11:42 صباحاً
11:33 صباحاً
ترامب: "من الغباء عدم التوصل إلى اتفاق"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وأوكرانيا سيكونان "أغبياء" إذا لم يتوصلا إلى اتفاق سلام، مضيفاً أنه سيلتقي بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دافوس يوم الخميس.
وكرر ترامب قناعته التي صرح بها كثيراً بأن كلاً من الزعيم الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي قريبان من التوصل إلى اتفاق، قائلاً إن "الكثير من الناس يموتون" بسبب الحرب التي بدأت عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022.
وقال ترامب خلال دردشة قصيرة مع مدير جلسة عقب خطابه: "أعتقد أنهما وصلا الآن إلى نقطة يمكنهما فيها الجلوس معاً وإنجاز اتفاق. وإذا لم يفعلا ذلك، فهما غبيان — وهذا ينطبق على كليهما".
11:29 صباحاً
من يضم الوفد الروسي؟
سيرأس الوفد الروسي إيغور كوستيوكوف، رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية "تاس".
وبحسب مساعد الكرملين يوري أوشاكوف، فإن الفريق يضم "أعضاء من قيادة وزارة الدفاع". وقد زود بوتين الوفد الروسي بالفعل "بتعليمات محددة بناءً على تفاصيل محادثة اليوم".
10:56 صباحاً
محادثات إيجابية
قال كل من زيلينسكي وترامب إن محادثات يوم الخميس كانت إيجابية. يذكر أن الرئيسين اجتمعا نحو ست مرات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي وتغييره الجذري للسياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا.
وصرح ترامب للصحفيين: "أعتقد أن الاجتماع مع الرئيس زيلينسكي كان جيداً. إنها عملية مستمرة". وعندما سُئل عن رسالته لبوتين، أجاب ترامب: "يجب أن تنتهي الحرب".
وكان المبعوث الأمريكي لأوكرانيا، ستيف ويتكوف، قد صرح أمام جمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت سابق من يوم 22 يناير، بأن تقدماً جيداً يتم إحرازه في محادثات السلام، وذلك بعد اجتماعه مع مسؤولين أوكرانيين وروس في دافوس.
"إذا أراد الطرفان حل هذا الأمر، فسنقوم بحله." ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي
10:53 صباحاً
قضية حيوية
قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس بعد محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس، إنه تم الانتهاء من وضع بنود الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لكن القضية الحيوية المتعلقة بالأراضي في حربها مع روسيا لا تزال دون حل.
وقال أيضاً إن هناك اتفاقاً شبه جاهز بشأن التعافي الاقتصادي بعد الحرب مع روسيا، وهو عنصر أساسي في المقترحات المدعومة من كييف لمواجهة خطة سلام أمريكية سابقة كانت تُعتبر منحازة بشدة لموسكو.
10:44 صباحاً
كم ستستمر محادثات السلام؟
لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للمحادثات المرتقبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون الروس والأوكرانيون سيلتقون وجهاً لوجه.
ومع ذلك، قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يوم الخميس إنه ستكون هناك "محادثات عسكرية-عسكرية ومناقشة لحزمة الازدهار".
وصرح زيلينسكي أن هذه المحادثات ستستمر لمدة يومين، الجمعة 24 يناير والسبت 25 يناير.
10:39 صباحاً
محادثات ثلاثية في الإمارات
أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي والكرملين أن مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين وروس سيعقدون محادثات أمنية في الإمارات يوم 23 يناير.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع لكبار المفاوضين الأمريكيين مع الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو بشأن خطة صاغتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وذكر بيان للكرملين أن المفاوضين الأمريكيين، بقيادة المبعوث ستيف ويتكوف، تباحثوا مع الزعيم الروسي في موسكو حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة.
وتتوجه الوفود حالياً إلى أبوظبي، حيث من المتوقع أن تستمر المحادثات هناك.