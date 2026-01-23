تغطية مباشرة: الإمارات تحتضن أصعب جولات التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا

1:14 ظهراً

زيلينسكي: قضية الأراضي ستُناقش في الإمارات

صرح الرئيس الأوكراني زيلينسكي يوم الجمعة أن المسألة الحيوية المتعلقة بالأراضي في حرب أوكرانيا مع روسيا ستُناقش خلال المحادثات الثلاثية في أبوظبي.

وفي رده على أسئلة عبر مجموعة إعلامية على تطبيق "واتساب"، أضاف أنه بانتظار ترامب، وكذلك بانتظار تحديد موعد ومكان محددين لتوقيع اتفاق نهائي بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا.

من يضم الوفد الأوكراني؟

قال زيلينسكي إن الوفد الأوكراني في اجتماع الإمارات سيكون برئاسة سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع، رستم عميروف، وسيدم الوفد أيضاً الفريق أندري غناتوف، رئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية.

الحرب الروسية-الأوكرانية

أدت الضربات الروسية هذا الأسبوع إلى انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء كييف، مما ترك سكان 4000 مبنى بدون تدفئة في ظل درجات حرارة تحت الصفر.

وتقول روسيا، التي شنت هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022، إن ضرباتها تستهدف البنية التحتية للطاقة التي تغذي "المجمع العسكري الصناعي" لأوكرانيا.

من جانبها، تصف كييف هذه الضربات بأنها جريمة حرب تهدف إلى إنهاك السكان المدنيين.