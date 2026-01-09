تغطية مباشرة: مقتل ضباط من"التحقيقات الجنائية" في طهران الليلة الماضية على يد"متظاهرين مسلحين"

ارتفاع تكاليف المعيشة يثير الغضب

حدّت العقوبات الدولية المشددة من وصول إيران إلى الأسواق العالمية وجمدت الأصول الأجنبية، مما دفع التضخم للارتفاع مع اعتماد البلاد بشكل أكبر على الواردات. انخفض الريال بنسبة 56 بالمائة في ستة أشهر، ليصل إلى 1.42 مليون مقابل الدولار، بينما قفزت أسعار المواد الغذائية بمتوسط 72 بالمائة على أساس سنوي.

الاحتجاجات واسعة النطاق

من بازار طهران الكبير إلى الجامعات وشوارع المدن في جميع أنحاء البلاد، انضم أشخاص من مختلف الفئات الاجتماعية إلى المظاهرات، مما يشير إلى إحباط واسع النطاق من الوضع الاقتصادي.

الوضع قد يتصاعد

تكثف الاهتمام الدولي. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين، بينما نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسائل رمزية لدعم المتظاهرين على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الفارسية.