تغطية مباشرة: مقتل ضباط من"التحقيقات الجنائية" في طهران الليلة الماضية على يد"متظاهرين مسلحين"
9 يناير 2026، 5:15 مساءً
مقتل عدة ضباط في طهران: تسنيم
أفادت رويترز، نقلاً عن وكالة أنباء تسنيم، أن عدة ضباط من إدارة التحقيقات الجنائية في طهران قتلوا الليلة الماضية على يد "متظاهرين مسلحين".
9 يناير 2026، 5:03 مساءً
وزير خارجية عُمان يزور إيران
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن وزير خارجية عُمان من المقرر أن يزور إيران يوم السبت.
9 يناير 2026، 4:51 مساءً
احتمال ضئيل للتدخل الأجنبي
قال وزير الخارجية الإيراني عراقجي إن احتمال التدخل العسكري الأجنبي في الجمهورية الإسلامية "منخفض جداً".
9 يناير 2026، 4:41 مساءً
انفتاح وتحذير
مع بدء الاحتجاجات، قدم المرشد الأعلى لإيران في 3 يناير انفتاحاً وتحذيراً. قال إن المتظاهرين يستحقون أن يُسمعوا وأن يتم التعامل معهم. أما مثيرو الشغب فلا. قال آية الله علي خامنئي: "لا فائدة من التحدث مع مثير شغب"، راسماً بذلك فصلاً حاداً بين المعارضة والفوضى.
9 يناير 2026، 4:36 مساءً
مقتل 45 شخصاً على الأقل
قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الحكومية ومقرها النرويج يوم الخميس، إن قوات الأمن الإيرانية قتلت ما لا يقل عن 45 متظاهراً، بينهم ثمانية قُصّر، في حملة قمع للمظاهرات التي بدأت في أواخر ديسمبر.
قالت المنظمة غير الحكومية إن يوم الأربعاء كان اليوم الأكثر دموية للحركة التي استمرت 12 يوماً حتى الآن، مع تأكيد مقتل 13 متظاهراً.
قال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية،
9 يناير 2026، 4:21 مساءً
القادة يؤدون واجباتهم الرسمية
وسط اضطرابات متزايدة في الداخل، يواصل القادة الإيرانيون أداء واجباتهم الرسمية في الخارج.
التقى وزير الخارجية عباس عراقجي بنظيره اللبناني يوسف راجي في وزارة الخارجية ببيروت.
كما التقى بالرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الرئاسي في بعبدا.
9 يناير 2026، 4:16 مساءً
دعوات لضبط النفس إلى أقصى حد
دعت فرنسا السلطات الإيرانية إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس تجاه المحتجين ضد الحكومة في البلاد، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي.
9 يناير 2026، 4:13 مساءً
لا تسامح مع 'المخربين'
قال مجلس الأمن القومي الإيراني إن قوات الأمن والقضاء لن تتسامح مع
كما قال المجلس إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى
9 يناير 2026، 4:04 مساءً
مظاهرات تضامنية
ترددت أصداء الاضطرابات في إيران إلى ما هو أبعد من حدودها، مع ظهور مظاهرات تضامن في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا. وفي باريس، تجمع المتظاهرون في أوائل يناير للتنديد بحملة طهران القمعية، وحظوا بدعم من السياسيين والنشطاء على حد سواء.
شوهد السيناتور الفرنسي فرانسيس شبينر وهو يتحدث خلال مظاهرة ضد حملة النظام الإيراني على الاحتجاجات في وسط باريس.
تجمع عدة مئات من الأشخاص في مسيرتين في باريس دعمًا للاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.
شارك نشطاء أيضًا في مسيرة لدعم المتظاهرين في إيران في ساحة لافاييت، قبالة البيت الأبيض في واشنطن العاصمة.
9 يناير 2026، 3:55 مساءً
لحظات من التوتر والتحدي
ملأت الحشود شوارع طهران مع استمرار الاضطرابات المناهضة للحكومة. التقطت هذه الصورة في 8 يناير لحظات من التوتر والتحدي وسط الاحتجاجات المتزايدة.
9 يناير 2026، 3:45 مساءً
مقتل خمسة خلال أعمال الشغب
أفادت وكالة أنباء فارس بمقتل خمسة أشخاص، بينهم مدع عام، خلال أعمال شغب في مدينة إسفراين شرقي إيران.
9 يناير 2026، 3:41 مساءً
معزولة عن العالم الخارجي
انقطعت إيران إلى حد كبير عن العالم الخارجي يوم الجمعة بعد أن قطعت السلطات الإنترنت للحد من الاحتجاجات المتزايدة، حيث لم تصل المكالمات الهاتفية إلى البلاد، وألغيت الرحلات الجوية، ولم يتم تحديث المواقع الإخبارية الإيرانية عبر الإنترنت إلا بشكل متقطع.
اتهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي المتظاهرين بالعمل نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً إن مثيري الشغب كانوا يهاجمون الممتلكات العامة وحذر من أن طهران لن تتسامح مع الأشخاص الذين يعملون
9 يناير 2026، 3:39 مساءً
محاولة لفض الاحتجاجات
ملأت سحابة من الغاز المسيل للدموع الأزقة الضيقة لسوق طهران الكبير في 6 يناير، مع تحرك قوات الأمن لفض احتجاج ضد القيادة الدينية الإيرانية.
أظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم نفسه تفرق المتظاهرين مع إطلاق القنابل، مما يمثل نقطة اشتعال أخرى في أيام الاضطرابات بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
9 يناير 2026، 3:34 مساءً
الاتحاد الأوروبي يحث على استعادة خدمة الإنترنت
دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى استعادة خدمة الإنترنت في البلاد، وأدان أي عنف ضد المتظاهرين.
"يعبر شعب إيران عن تطلعاته المشروعة لحياة أفضل. أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول،" قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العانوني.
"نحث السلطات الإيرانية على احترام حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي وعلى استعادة خدمة الإنترنت للجميع،" أضاف.
9 يناير 2026، 3:30 مساءً
ما تحتاج معرفته عن احتجاجات إيران
بدأت المظاهرات يوم الأحد عندما أغلق أصحاب المتاجر في طهران أعمالهم احتجاجًا، قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد. ما بدأ كغضب اقتصادي اكتسب بشكل متزايد دلالات سياسية، مع الإبلاغ عن اضطرابات الآن في 17 من أصل 31 محافظة إيرانية.
لماذا تهم الاحتجاجات
ارتفاع تكاليف المعيشة يثير الغضب
حدّت العقوبات الدولية المشددة من وصول إيران إلى الأسواق العالمية وجمدت الأصول الأجنبية، مما دفع التضخم للارتفاع مع اعتماد البلاد بشكل أكبر على الواردات. انخفض الريال بنسبة 56 بالمائة في ستة أشهر، ليصل إلى 1.42 مليون مقابل الدولار، بينما قفزت أسعار المواد الغذائية بمتوسط 72 بالمائة على أساس سنوي.
الاحتجاجات واسعة النطاق
من بازار طهران الكبير إلى الجامعات وشوارع المدن في جميع أنحاء البلاد، انضم أشخاص من مختلف الفئات الاجتماعية إلى المظاهرات، مما يشير إلى إحباط واسع النطاق من الوضع الاقتصادي.
الوضع قد يتصاعد
تكثف الاهتمام الدولي. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين، بينما نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسائل رمزية لدعم المتظاهرين على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الفارسية.
من غير الواضح كيف ستستجيب الحكومة
بينما قوبلت الاحتجاجات السابقة في إيران بحملات قمع مميتة، تجنبت إدارة الرئيس مسعود بيزشكيان حتى الآن استخدام القوة الشاملة، على الرغم من الاشتباكات المتفرقة، وأشارت إلى استعدادها للاستماع إلى ما تسميه
9 يناير 2026، 3:21 مساءً
الحياة تسير كالمعتاد للإيرانيين
وسط فوضى الاحتجاجات المتصاعدة، تستمر الحياة بالنسبة للعديد من الإيرانيين. يُرى البعض يصطفون في المتاجر، ويفحصون بعناية المواد الغذائية بينما يحاولون التعامل مع ارتفاع الأسعار والنقص.
تضرر الاقتصاد الإيراني بشدة من العقوبات الدولية القاسية، حيث فقدت العملة الوطنية، الريال، أكثر من ثلث قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، وبلغ التضخم أرقامًا مزدوجة.
شاهد الصور أدناه، كما شاركتها وكالة الأنباء الفرنسية (AFP):
9 يناير 2026، 3:15 مساءً
ترامب يهدد بإجراءات صارمة
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس باتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران إذا "بدأت سلطاتها بقتل الأشخاص" الذين يحتجون في البلاد، حيث أدت الأزمة الاقتصادية إلى تصاعد الاضطرابات المدنية.
قال ترامب خلال مقابلة مع المذيع الإذاعي المحافظ هيو هيويت: "لقد أبلغتهم أنهم إذا بدأوا في قتل الناس، وهو ما يميلون إلى فعله خلال أعمال الشغب التي يقومون بها — لديهم الكثير من أعمال الشغب — إذا فعلوا ذلك، فسوف نضربهم بقوة شديدة."
أفادت وسائل إعلام محلية وبيانات رسمية بوفاة ما لا يقل عن 21 شخصًا، بمن فيهم أفراد قوات الأمن، منذ بدء الاضطرابات في أواخر ديسمبر.
9 يناير 2026، 3:13 مساءً
إلغاء الرحلات الجوية
مع استمرار تصاعد الاضطرابات، قررت عدة شركات طيران إلغاء رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران.
ألغت الخطوط الجوية التركية رحلاتها الخمس ليوم الجمعة إلى طهران، بينما تم إلغاء خمس رحلات أخرى تشغلها شركات طيران إيرانية.
في غضون ذلك، تم إلغاء ما لا يقل عن 17 رحلة جوية من دبي إلى مدن إيرانية مختلفة بما في ذلك طهران وشيراز ومشهد.
صرح متحدث باسم فلاي دبي لصحيفة خليج تايمز بأنه تم إلغاء جميع رحلاتها إلى إيران يوم الجمعة (9 يناير). قال المتحدث: "نحن على اتصال مباشر بالمسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم." وأضاف: "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب وتعديل جدول رحلاتنا وفقًا لذلك."
9 يناير 2026، 3:07 مساءً
إيران "لن تتراجع"
أصر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على أن الجمهورية الإسلامية "لن تتراجع" في مواجهة المحتجين الذين وصفهم بـ "المخربين" و "المفسدين"، وذلك في خطاب بثه التلفزيون الرسمي.
تحدث خامنئي إلى مؤيديه في أول تعليقات له على الاحتجاجات المتصاعدة منذ 3 يناير، وقال: "إن يدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملطختان بدماء أكثر من ألف إيراني"، وتوقع أن "يُطاح" بالزعيم الأمريكي "المتغطرس" مثل السلالة الإمبراطورية التي حكمت إيران حتى ثورة 1979.
9 يناير 2026، 3:03 مساءً
تصاعد الاضطرابات في إيران
دخلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران يومها السادس، وانتشرت بسرعة عبر جميع المحافظات الـ 31.
استجابت السلطات بقطع شبه كامل للإنترنت في محاولة للحد من تدفق المعلومات وتقييد التنسيق بين المتظاهرين.
يعكس الاضطراب، الذي بدأ في السوق الكبير بطهران، الغضب الشعبي المتزايد بسبب الصعوبات الاقتصادية والمظالم السياسية.
ابقوا معنا حيث نقدم لكم آخر التحديثات حول الاضطرابات المستمرة في إيران.