تغطية مباشرة: شهر من الحرب: 5 قتلى في ضربات أمريكية-إسرائيلية على مدينة ساحلية إيرانية قرب مضيق هرمز

10:23 صباحاً
وزير الخارجية الإيراني يدين القتل الإسرائيلي لثلاثة صحفيين في لبنان
أدان وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" قيام إسرائيل بقتل ثلاثة صحفيين في جنوب لبنان يوم السبت، واصفاً الاستهداف بأنه اعتداء سافر على الحقيقة وحرية الصحافة.
10:04 صباحاً
مقتل 5 أشخاص في ضربات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مدينة ساحلية إيرانية قرب مضيق هرمز
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن ضربات أمريكية-إسرائيلية استهدفت يوم الأحد رصيفاً في مدينة ساحلية إيرانية بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا": "نفذ العدو الأمريكي الصهيوني هجوماً إجرامياً على رصيف ميناء 'بندر خمير'، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين".
9:58 صباحاً
الخارجية العمانية: "الهجمات الغادرة" لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها
ذكرت وزارة الخارجية العمانية أن "الهجمات الغادرة والجبانة" التي استهدفت عُمان مؤخراً لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وتواصل السلطات التحقيق في المصدر الحقيقي والدوافع الكامنة وراءها. وأكدت الوكالة أن عُمان تظل "ملتزمة بمبادئها الراسخة القائمة على ممارسة سياسة الحياد النشط" مع إدانة الحرب المستمرة. ودعت عُمان إلى تحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة، ووقف الحرب الحالية، والعودة إلى لغة الحوار والدبلوماسية.
9:54 صباحاً
غارة إسرائيلية تقتل 3 صحفيين في لبنان يوم السبت
قتلت غارة إسرائيلية يوم السبت ثلاثة صحفيين في جنوب لبنان، من بينهم مراسل معروف لشبكة "المنار" التابعة لحزب الله، فيما نددت السلطات اللبنانية بالهجوم ووصفته بأنه "جريمة حرب".
وصرح مصدر عسكري لبناني لفرانس برس أن "علي شعيب" من قناة المنار و"فاطمة فتوني" من قناة الميادين، قُتلا في جزين برفقة شقيق فتوني (مصور تلفزيوني). وكان شعيب من أبرز المراسلين الحربيين الذين غطوا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لعقود. وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون القتل واصفاً إياه بـ "جريمة صارخة تنتهك كافة الأعراف والمعاهدات الدولية".
9:44 صباحاً
شهر من الحرب
9:44 صباحاً
سلسلة انفجارات تهز العاصمة الإيرانية
أفاد مراسل فرانس برس بسماع سلسلة من الانفجارات المدوية يوم الأحد في أنحاء العاصمة الإيرانية. وسُمعت الانفجارات في شمال طهران مع تصاعد أعمدة الدخان من المناطق المتضررة في شمال شرق المدينة، ولم يتضح على الفور طبيعة الأهداف المصابة.
9:37 صباحاً
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية باكستان وإيران
أجرى وزير الخارجية الباكستاني "إسحاق دار" اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني "عباس عراقجي" يوم السبت، ناقشا خلاله الوضع الإقليمي المتطور. وشدد "دار" على ضرورة خفض التصعيد، مؤكداً أن الحوار والدبلوماسية هما المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم، معرباً عن التزام باكستان بدعم جهود استعادة الاستقرار.
9:28 صباحاً
الجيش الإسرائيلي: ضربنا مواقع إنتاج صواريخ وتفكيك مراكز قيادة
أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي استهداف بنى تحتية في قلب طهران خلال "موجة واسعة من الضربات". وزعم الجيش أن المواقع المستهدفة شملت:
عشرات المواقع لتخزين وإنتاج الأسلحة.
تفكيك عدة مراكز قيادة مؤقتة، بما في ذلك القادة الذين كانوا يعملون داخل المقرات.
منشآت إنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية، وأنظمة الدفاع الجوي، ونقاط المراقبة التابعة للنظام الإيراني.
9:20 صباحاً
السعودية تدمر 10 طائرات مسيرة
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية يوم الأحد بأن القوات تمكنت من اعتراض وتدمير 10 طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية.
9:14 صباحاً
إيران تسمح لمزيد من السفن الباكستانية بعبور مضيق هرمز
قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن إيران وافقت على السماح لـ 20 سفينة إضافية ترفع علم باكستان بعبور مضيق هرمز، بمعدل سفينتين يومياً.
8:47 صباحاً
رويترز: الحوثيون يواصلون العمليات العسكرية
نفذ الحوثيون ضربة ثانية على إسرائيل يوم السبت، وتعهدوا بمواصلة العمليات في الأيام المقبلة. وأشار الهجوم إلى تهديد جديد للشحن العالمي الذي تضرر بالفعل بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.
8:44 صباحاً
صناع البلاط في الهند يعانون من أزمة الطاقة بسبب الحرب
توقفت الأفران الضخمة في قطاع السيراميك الهندي (الذي تبلغ قيمته 6.5 مليار دولار) عن العمل بسبب نقص الطاقة الناتج عن حرب الشرق الأوسط. وفي مدينة "موربي"، توقف فرن يعمل بالبروبان بطول 200 متر عن العمل، وهو واحد من مئات المصانع التي تمد العالم بالبلاط المنزلي واضطرت لتعليق نشاطها. وتعتمد الهند على الواردات لتغطية 60% من احتياجاتها من الغاز المسال.
8:28 صباحاً
نعي "جد باكستاني" قُتل بحطام صاروخ في أبوظبي
ينعي الزملاء "إسماعيل خان"، الباكستاني الذي قُتل في 17 مارس نتيجة سقوط حطام اعتراض صاروخي. كان يعمل في شركة مقاولات بأبوظبي، ووقع الحادث المأساوي قبل أيام من العيد بينما كان يؤدي واجبه في نوبة حراسة بموقع حفر خارجي، حيث سقط عليه الحطام وهو يحاول الركض نحو الملجأ.
8:02 صباحاً
سماع دوي انفجارين في شمال طهران (فرانس برس)
أفاد مراسل وكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجارين عنيفين في شمال طهران في وقت مبكر من صباح الأحد.
وقعت الانفجارات في العاصمة الإيرانية في حوالي الساعة 7:20 صباحاً بالتوقيت المحلي (3:50 بتوقيت غرينتش) تزامناً مع تشغيل أنظمة الدفاع الجوي، ولم يتضح بعد المواقع المستهدفة.
8:01 صباحاً
بالصور: احتجاجات عالمية ضد الحرب
رجل يحمل لافتات تظهر أطفال مدارس إيرانيين قُتلوا في غارة جوية أمريكية في إيران، خلال تجمع تحت شعار "اتهموا، أعدموا، أزيلوا النظام" في واشنطن العاصمة، 28 مارس. (تصوير: فرانس برس)
صحفي لبناني يحمل صوري زميليه "فاطمة فتوني" و"علي شعيب" في ساحة الشهداء وسط بيروت، خلال وقفة احتجاجية ضد مقتلهما في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهما على طريق يؤدي إلى جزين بجنوب لبنان في 28 مارس. (تصوير: فرانس برس)
متظاهرون يتجمعون في الاحتجاج الأسبوعي المناهض للحرب في ساحة "هبيما" بتل أبيب في 28 مارس. (تصوير: فرانس برس)
أشخاص يشاركون في مظاهرة ضد الحرب في الشرق الأوسط وتضامناً مع الشعب الفلسطيني في وسط أثينا في 28 مارس. (تصوير: فرانس برس)
7:57 صباحاً
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي آخر في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد مقتل جندي في المعارك بجنوب لبنان. وجاء في بيان عسكري: "سقط الرقيب موشيه يتسحاق هكوهين كاتس، البالغ من العمر 22 عاماً، من نيو هيفن، كونيتيكت، وهو جندي في الكتيبة 890 لواء المظليين، خلال القتال في جنوب لبنان". وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا في القتال بجنوب لبنان إلى خمسة منذ أن بدأ حزب الله شن هجمات صاروخية ضد إسرائيل في 2 مارس للانتقام لمقتل المرشد الأعلى الإيراني.
7:51 صباحاً
تقارير إعلامية: غارات على جامعة إيرانية
أصابت غارات ليل الجمعة إلى السبت طهران، بما في ذلك جامعة العلم والتكنولوجيا في شمال شرق العاصمة، مما أدى إلى تضرّر المباني ولكن دون وقوع أي إصابات، بحسب تقارير وسائل الإعلام الإيرانية.
7:43 صباحاً
البنتاغون يستعد لعمليات برية في إيران (تقرير)
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" يوم السبت أن البنتاغون يعد خططاً لعمليات برية لأسابيع في إيران - بما في ذلك غارات محتملة على جزيرة خارك ومواقع ساحلية قرب مضيق هرمز - على الرغم من أن ترامب لم يوافق بعد على أي انتشار للقوات. وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، إن أي عملية برية لن تصل إلى حد الغزو الشامل، وبدلاً من ذلك ستشمل غارات من قبل قوات العمليات الخاصة وقوات المشاة التقليدية.
وأصر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الجمعة على أن الولايات المتحدة "يمكنها تحقيق جميع أهدافنا بدون قوات برية"، لكن الصحيفة قالت إن التخطيط متقدم، حيث صرح أحد المسؤولين: "هذا ليس تخطيطاً للحظة الأخيرة".
7:39 صباحاً
الدفاع الجوي الإماراتي يتصدى لتهديد صاروخي
تلقى سكان الإمارات تنبيهات سلامة في تمام الساعة 7 صباحاً مع إعلان السلطات أن أنظمة الدفاع الجوي تتعامل مع تهديد صاروخي. وبعد فترة وجيزة، في حوالي الساعة 7:12 صباحاً، أرسلت الدولة تنبيهاً بانتهاء الخطر، لطمأنة السكان بأن الوضع أصبح آمناً الآن.
29 مارس 2026، 7:31 صباحاً
أصيب اثنان من موظفي ألمنيوم البحرين في هجوم إيراني على منشآتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت وسائل إعلام بحرينية رسمية يوم الأحد.
"تظل سلامة وأمن موظفي (ألمنيوم البحرين) على رأس أولوياتها وتؤكد الشركة أن اثنين من موظفي ألبا' أصيبا بجروح طفيفة،" قالت الشركة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية.
ولم تقدم تفاصيل حول طبيعة ضربة السبت's أو مدى الأضرار.
وقالت ألبا، إحدى أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، إنها تقيّم تأثير ذلك على عملياتها وستصدر المزيد من التحديثات عند توفرها.
29 مارس 2026، 7:28 صباحاً
بدأت الحرب يومها الثلاثين، وانضم طرف جديد إلى الصراع الإقليمي — الحوثيون في اليمن's، الذين هاجموا إسرائيل يوم السبت، للمرة الأولى منذ بدء الحرب.
لم تتوقف الهجمات على دول مجلس التعاون الخليجي، مع إصابة وافد واحد في عمان عندما استُهدف ميناء صلالة بطائرات مسيرة.
أصيب ستة أشخاص عندما اندلعت ثلاثة حرائق في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – كيزاد في الإمارات، بسبب سقوط حطام بعد اعتراض صاروخ باليستي.
تعرض مطار الكويت الدولي لعدة هجمات بطائرات مسيرة، مما ألحق أضراراً بنظام رادار المطار، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
مع بدء حرب الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يومها الثلاثين، تقدم الخليج تايمز آخر التحديثات حول الصراع وتداعياته على المنطقة.