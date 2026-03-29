تغطية مباشرة: شهر من الحرب: 5 قتلى في ضربات أمريكية-إسرائيلية على مدينة ساحلية إيرانية قرب مضيق هرمز

أحداث رئيسية

قبل 15 دقيقة: وسائل إعلام رسمية: مقتل 5 أشخاص في ضربات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مدينة ساحلية إيرانية قرب مضيق هرمز.

قبل 21 دقيقة: وزارة الخارجية العمانية تؤكد أن "الهجمات الغادرة" التي استهدفت السلطنة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

قبل 35 دقيقة: مراسل فرانس برس: سماع سلسلة انفجارات في العاصمة الإيرانية.

قبل 51 دقيقة: الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب مواقع إنتاج صواريخ وتفكيك مراكز قيادة مؤقتة في إيران.

قبل ساعة: رويترز: الحوثيون يواصلون عملياتهم العسكرية في الأيام المقبلة.

قبل ساعتين: الدفاع الجوي الإماراتي يتصدى لتهديد صاروخي.

قبل ساعتين: إصابة شخصين إثر هجوم إيراني على مرافق شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).

ملخص الموقف

اليمن: أعلن الحوثيون مواصلة عملياتهم العسكرية في الأيام المقبلة بعد دخولهم الحرب رسمياً يوم السبت.

إسرائيل: صرح جيش الدفاع الإسرائيلي بأنه استهدف بنية تحتية في قلب طهران، شملت مراكز قيادة مؤقتة، ومنشآت لإنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية، وأنظمة دفاع جوي، ونقاط مراقبة.

عُمان: أكدت السلطنة أن "الهجمات الغادرة والجبانة" التي استهدفتها مؤخراً لم تتبنَّها أي جهة حتى الآن.

إيران: أفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل 5 أشخاص في ضربات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مدينة ساحلية قرب مضيق هرمز.

10:04 صباحاً

مقتل 5 أشخاص في ضربات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مدينة ساحلية إيرانية قرب مضيق هرمز

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن ضربات أمريكية-إسرائيلية استهدفت يوم الأحد رصيفاً في مدينة ساحلية إيرانية بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا": "نفذ العدو الأمريكي الصهيوني هجوماً إجرامياً على رصيف ميناء 'بندر خمير'، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين".

9:58 صباحاً

الخارجية العمانية: "الهجمات الغادرة" لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها

ذكرت وزارة الخارجية العمانية أن "الهجمات الغادرة والجبانة" التي استهدفت عُمان مؤخراً لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وتواصل السلطات التحقيق في المصدر الحقيقي والدوافع الكامنة وراءها. وأكدت الوكالة أن عُمان تظل "ملتزمة بمبادئها الراسخة القائمة على ممارسة سياسة الحياد النشط" مع إدانة الحرب المستمرة. ودعت عُمان إلى تحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة، ووقف الحرب الحالية، والعودة إلى لغة الحوار والدبلوماسية.

9:54 صباحاً

غارة إسرائيلية تقتل 3 صحفيين في لبنان يوم السبت

قتلت غارة إسرائيلية يوم السبت ثلاثة صحفيين في جنوب لبنان، من بينهم مراسل معروف لشبكة "المنار" التابعة لحزب الله، فيما نددت السلطات اللبنانية بالهجوم ووصفته بأنه "جريمة حرب".

وصرح مصدر عسكري لبناني لفرانس برس أن "علي شعيب" من قناة المنار و"فاطمة فتوني" من قناة الميادين، قُتلا في جزين برفقة شقيق فتوني (مصور تلفزيوني). وكان شعيب من أبرز المراسلين الحربيين الذين غطوا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لعقود. وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون القتل واصفاً إياه بـ "جريمة صارخة تنتهك كافة الأعراف والمعاهدات الدولية".

9:44 صباحاً

9:44 صباحاً

سلسلة انفجارات تهز العاصمة الإيرانية

أفاد مراسل فرانس برس بسماع سلسلة من الانفجارات المدوية يوم الأحد في أنحاء العاصمة الإيرانية. وسُمعت الانفجارات في شمال طهران مع تصاعد أعمدة الدخان من المناطق المتضررة في شمال شرق المدينة، ولم يتضح على الفور طبيعة الأهداف المصابة.

9:37 صباحاً

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية باكستان وإيران

أجرى وزير الخارجية الباكستاني "إسحاق دار" اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني "عباس عراقجي" يوم السبت، ناقشا خلاله الوضع الإقليمي المتطور. وشدد "دار" على ضرورة خفض التصعيد، مؤكداً أن الحوار والدبلوماسية هما المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم، معرباً عن التزام باكستان بدعم جهود استعادة الاستقرار.

9:28 صباحاً

الجيش الإسرائيلي: ضربنا مواقع إنتاج صواريخ وتفكيك مراكز قيادة

أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي استهداف بنى تحتية في قلب طهران خلال "موجة واسعة من الضربات". وزعم الجيش أن المواقع المستهدفة شملت:

عشرات المواقع لتخزين وإنتاج الأسلحة.

تفكيك عدة مراكز قيادة مؤقتة، بما في ذلك القادة الذين كانوا يعملون داخل المقرات.

منشآت إنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية، وأنظمة الدفاع الجوي، ونقاط المراقبة التابعة للنظام الإيراني.

9:20 صباحاً

السعودية تدمر 10 طائرات مسيرة

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية يوم الأحد بأن القوات تمكنت من اعتراض وتدمير 10 طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية.

9:14 صباحاً

إيران تسمح لمزيد من السفن الباكستانية بعبور مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن إيران وافقت على السماح لـ 20 سفينة إضافية ترفع علم باكستان بعبور مضيق هرمز، بمعدل سفينتين يومياً.

8:47 صباحاً

رويترز: الحوثيون يواصلون العمليات العسكرية

نفذ الحوثيون ضربة ثانية على إسرائيل يوم السبت، وتعهدوا بمواصلة العمليات في الأيام المقبلة. وأشار الهجوم إلى تهديد جديد للشحن العالمي الذي تضرر بالفعل بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

8:44 صباحاً

صناع البلاط في الهند يعانون من أزمة الطاقة بسبب الحرب

توقفت الأفران الضخمة في قطاع السيراميك الهندي (الذي تبلغ قيمته 6.5 مليار دولار) عن العمل بسبب نقص الطاقة الناتج عن حرب الشرق الأوسط. وفي مدينة "موربي"، توقف فرن يعمل بالبروبان بطول 200 متر عن العمل، وهو واحد من مئات المصانع التي تمد العالم بالبلاط المنزلي واضطرت لتعليق نشاطها. وتعتمد الهند على الواردات لتغطية 60% من احتياجاتها من الغاز المسال.

8:28 صباحاً

نعي "جد باكستاني" قُتل بحطام صاروخ في أبوظبي

ينعي الزملاء "إسماعيل خان"، الباكستاني الذي قُتل في 17 مارس نتيجة سقوط حطام اعتراض صاروخي. كان يعمل في شركة مقاولات بأبوظبي، ووقع الحادث المأساوي قبل أيام من العيد بينما كان يؤدي واجبه في نوبة حراسة بموقع حفر خارجي، حيث سقط عليه الحطام وهو يحاول الركض نحو الملجأ.