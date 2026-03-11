تغطية مباشرة: "سماءٌ منيعة".. الدفاع الجوي الإماراتي يُحبط هجمات إيرانية جديدة في اليوم الـ 12
11 مارس 2026، 7:11 صباحًا
السعودية تعترض وتدمر طائرات مسيرة وصواريخ
في بيانات منفصلة خلال الليل وفي الصباح الباكر، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير ما يلي:
4 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية
طائرتان مسيرتان في الربع الخالي في طريقهما إلى حقل الشيبة
طائرتان مسيرتان في المنطقة الشرقية
3 طائرات مسيرة في الربع الخالي في طريقها إلى حقل الشيبة
طائرتان مسيرتان في الربع الخالي في طريقهما إلى حقل الشيبة
طائرتان مسيرتان في المنطقة الشرقية
5 طائرات مسيرة شرق محافظة الخرج
طائرتان مسيرتان في حفر الباطن
6 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
صاروخ باليستي واحد أطلق باتجاه المنطقة الشرقية
طائرتان مسيرتان في الربع الخالي في طريقهما إلى حقل الشيبة
11 مارس 2026، 7:03 صباحًا
الأصوات ناتجة عن اعتراض
لا تزال دفاعات الإمارات الجوية تعترض صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت باتجاه البلاد من إيران، وفقًا لوزارة الدفاع.
وقد طمأنت السلطات الجمهور بأن الأصوات التي قد يسمعونها هي نتيجة اعتراض نظام الدفاع الجوي للتهديدات.
11 مارس 2026، 7:03 صباحًا
كيف تطورت الحرب حتى الآن
منذ اندلاع هذه الحرب في 28 فبراير، تابعت صحيفة خليج تايمز الأحداث وأبقت قرائها على اطلاع جيد.
ألقِ نظرة على التطورات في هذا الصراع المتصاعد:
11 مارس 2026، 7:03 صباحًا
اليوم الثاني عشر من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية
الصراع الذي اندلع في 28 فبراير 2026 عندما شنت إسرائيل ضربات على إيران يدخل يومه الثاني عشر يوم الأربعاء، 11 مارس 2026، مع استمرار الولايات المتحدة في عملية Epic Fury وإيران تشن هجمات على منطقة الخليج.
بعيدًا عن ساحة المعركة، ارتفعت تكاليف الوقود في عدة دول حيث ادعت إيران سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي لصناعة النفط في جميع أنحاء العالم.
في الإمارات، تشارك الدفاعات الجوية يوميًا لاعتراض الطائرات بدون طيار والصواريخ القادمة من إيران، مما يحافظ على أمان البلاد بينما تستمر الحياة والأعمال بشكل طبيعي. في 10 مارس، أقيمت جنازة عسكرية لعضوين من القوات المسلحة توفيا أثناء أداء الواجب.
ترقبوا Khaleej Times حيث نقدم لكم آخر التطورات في المنطقة فور حدوثها.