تغطية مباشرة: "سماءٌ منيعة".. الدفاع الجوي الإماراتي يُحبط هجمات إيرانية جديدة في اليوم الـ 12

الصراع الذي اندلع في 28 فبراير 2026 عندما شنت إسرائيل ضربات على إيران يدخل يومه الثاني عشر يوم الأربعاء، 11 مارس 2026، مع استمرار الولايات المتحدة في عملية Epic Fury وإيران تشن هجمات على منطقة الخليج.