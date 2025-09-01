تغطية مباشرة: "وزارة الداخلية الأفغانية" ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 622 في شرق أفغانستان
1 سبتمبر 2025، الساعة 10:46 صباحًا
المساعدة من الأمم المتحدة
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تعاطفه العميق مع ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب أفغانستان في وقت سابق من اليوم.
وأكدت الأمم المتحدة أن فرقها على الأرض تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الإنسانيين لتقييم الأضرار وتقديم المساعدات العاجلة للمحافظات الأكثر تضررا.
1 سبتمبر 2025، الساعة 10:23 صباحًا
"متحدون مع شعبنا"
وفي رسالة تضامن صادقة، قدم مجلس الكريكيت الأفغاني تعازيه ومواساته للأسر الأفغانية المتوفية خلال هذا الوقت العصيب.
وأضاف البيان "في هذا الوقت العصيب من الحزن والأسى، نعتبر أنفسنا متحدين مع جميع أبناء شعبنا... نسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وشعبنا من كل أنواع الكوارث والمصائب".
وحث المجلس رجال الأعمال والتجار والمواطنين الأثرياء الأفغان على التقدم ودعم الأسر المتضررة في كونار وغيرها من المحافظات الشرقية، كما أقر بمسؤوليته في المساهمة في جهود الإغاثة.
من المقرر أن يلعب منتخب أفغانستان ضد الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين في الساعة 7 مساءً، كجزء من سلسلة T20I Tri-Series 2025، التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة.
1 سبتمبر 2025، الساعة 10:05 صباحًا
ارتفاع عدد القتلى
ارتفع عدد قتلى الزلزال إلى 622، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية التي تديرها حركة طالبان. وكانت تقارير سابقة قد أفادت بإصابة أكثر من ألف شخص في الكارثة.
1 سبتمبر 2025، الساعة 9:45 صباحًا
مصاب يتلقى العلاج
أظهرت صور قادمة من جلال آباد اللحظة التي أعقبت الزلزال المدمر، حيث أظهرت متطوعين يهرعون عبر أجنحة المستشفى وهم يحملون رجلاً مصاباً على نقالة إلى مكان آمن.
في المستشفيات المحلية، كان من الممكن رؤية أطفال يتلقون رعاية طبية عاجلة. ألقِ نظرة:
1 سبتمبر 2025، الساعة 9:27 صباحًا
عدد الضحايا
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأفغانية الرسمية أن نحو 500 شخص قتلوا وأصيب ألف آخرون في الزلزال.
وقالت السلطات الصحية التي تقودها حركة طالبان في كابول إنها لا تزال تؤكد الرقم الرسمي للقتلى بينما تعمل على الوصول إلى المناطق النائية.
1 سبتمبر 2025، الساعة 9:07 صباحًا
"القرى مدمرة بالكامل"
قال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية الدكتور شرفات زمان على قناة X، إن عدة قرى دمرت بالكامل نتيجة زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر بالقرب من الحدود مع باكستان يوم الاثنين.
وأضاف أن "أعداد الشهداء والجرحى لا تزال قيد التحديث، وقد وصلت فرق صحية من كونار وننغرهار والعاصمة كابول إلى مكان الحادث".
1 سبتمبر 2025، الساعة 8:52 صباحًا
الزلزال المميت الأخير
في عام 2023، ضربت أربعة زلازل كبيرة بلغت قوة كل منها 6.3 درجة ولاية هرات في غرب أفغانستان بين 7 و15 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 2445 شخصا وإصابة الآلاف وتضرر عشرات الآلاف أو احتياجهم إلى المساعدة.
وأفاد مسؤولون محليون أيضا بأن 1320 منزلا تضررت أو دمرت.
كانت هذه الزلازل الأشد فتكًا التي ضربت هذا البلد الجبلي المُعرّض للزلازل منذ سنوات. ووفقًا لليونيسف، كان أكثر من 90% من ضحايا الزلازل من النساء والأطفال.
كانت الزلازل التي ضربت أفغانستان في أكتوبر/تشرين الأول 2023 من بين أعنف الزلازل التي شهدها العالم في عام 2023، بعد أن تسببت الزلازل في تركيا وسوريا في مقتل ما يقدر بنحو 50 ألف شخص في فبراير/شباط.
1 سبتمبر 2025، الساعة 8:31 صباحًا
شعر في باكستان
ذكرت صحيفة "دون" أن الهزات الأرضية سُمعت في عدة مناطق بإقليمي خيبر بختونخوا والبنجاب الباكستاني في الساعات الأولى من صباح الاثنين. ونقلت الصحيفة عن السلطات المحلية قولها إنه لم تُسجل أي إصابات أو أضرار حتى الآن.
وذكرت قناة "بي تي في" الحكومية أن الهزات الأرضية شعر بها سكان عدة مدن، بما في ذلك بيشاور وراولبندي وإسلام آباد.
وبحسب صحيفة "داون"، بدأت الإدارات المحلية في جميع أنحاء إقليم البنجاب الباكستاني، بعد الهزات، عمليات تفتيش للمباني لتقييم السلامة الهيكلية.
ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن، حسبما قال المدير العام لهيئة إدارة الكوارث الإقليمية عرفان علي كاثيا للصحيفة الوطنية.
وذكرت هيئة إدارة الطوارئ أن غرفة التحكم الإقليمية التابعة لها وجميع مراكز عمليات الطوارئ في المقاطعات تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
تقع باكستان على ثلاث صفائح تكتونية رئيسية، مما يُشكّل خمس مناطق زلزالية. ويؤدي تقاطع خطوط الصدع المتعددة إلى بقاء الحركات التكتونية حدثًا متكررًا في المنطقة.
1 سبتمبر 2025، الساعة 8:22 صباحًا
الوصول إلى المنطقة صعب
وقال مسؤول الإعلام الإقليمي في كونار إن مئات الجرحى نقلوا إلى المستشفى، ومن المرجح أن ترتفع الأرقام مع ورود التقارير من المناطق النائية ذات الطرق القليلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية شرفات زمان في بيان إن "عدد الضحايا والإصابات مرتفع، ولكن نظرا لصعوبة الوصول إلى المنطقة فإن فرقنا لا تزال في الموقع".
1 سبتمبر 2025، الساعة 8:10 صباحًا
تقديرات الأضرار الأولية
أصدر نظام PAGER التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تنبيهًا باللون البرتقالي لحالات وفاة ناجمة عن الهزات. من المرجح وقوع خسائر بشرية كبيرة، ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق. وقد تطلبت أحداث سابقة بهذا المستوى من التنبيه استجابة إقليمية أو وطنية.
وبشكل عام، فإن سكان هذه المنطقة يقيمون في هياكل معرضة بشدة للزلازل، على الرغم من وجود بعض الهياكل المقاومة، كما أشار التقرير.
وقد تسببت الزلازل الأخيرة في هذه المنطقة أيضًا في مخاطر ثانوية مثل الانهيارات الأرضية التي ربما ساهمت في الخسائر.
وأصدر نظام PAGER أيضًا تنبيهًا باللون الأصفر للخسائر الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الخسائر الاقتصادية المقدرة أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان.
PAGER هو اختصار لـ Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response وهو نظام آلي يقوم بتقدير التأثير المحتمل للزلازل الكبيرة في جميع أنحاء العالم بسرعة.
1 سبتمبر 2025، الساعة 8:07 صباحًا
مركز الزلزال والهزات الارتدادية
وهذا رسم توضيحي للمنطقة التي ضربها الزلزال، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، التي أفادت أيضا بوقوع هزات ارتدادية متعددة خلال الليل.
تم تسجيل ما لا يقل عن أربع هزات ارتدادية، تراوحت قوتها بين 4.5 إلى 5.2 درجة على مقياس ريختر، في منطقتي جوشتا وكونار في البلاد.
وقال مسؤولون إن رجال الإنقاذ يعملون في عدة مناطق بإقليم كونار الوعر في شمال شرق البلاد حيث ضرب الزلزال الذي وقع عند منتصف الليل على عمق عشرة كيلومترات لتسوية المنازل بالطين والحجارة على الحدود مع منطقة خيبر باختونخوا الباكستانية.
تم تصنيف الهزات الأرضية على أنها زلازل ضحلة أو متوسطة، اعتمادًا على العمق.
ومع ذلك، تُعدّ الزلازل السطحية والمتوسطة عادةً أكثر خطورة من الزلازل العميقة. ويعود ذلك إلى أن الموجات الزلزالية الناتجة عن الزلازل السطحية تقطع مسافة أقصر إلى السطح، مما يُؤدي إلى اهتزازات أرضية أقوى، وربما أضرار أكبر بالهياكل، بالإضافة إلى خسائر بشرية أكبر.
1 سبتمبر 2025، الساعة 7:59 صباحًا
التقارير المبكرة
وقالت وزارة الصحة إن التقارير الأولية أظهرت مقتل 30 شخصا في قرية واحدة، لكنها أضافت أنه لم يتم جمع أرقام دقيقة للضحايا بعد في منطقة القرى المتفرقة التي لها تاريخ طويل من الزلازل والفيضانات.
من بين القتلى طفلان لقيا حتفهما عندما انهار سقف منزلهما أثناء الهزات. وأفاد مسؤولون إقليميون في بيان لهم أن 15 شخصًا على الأقل أصيبوا.
وقال مسؤولون إقليميون في بيان إن 15 شخصا آخرين على الأقل أصيبوا.
وتسبب الزلزال في هز المباني من كابول إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد على بعد نحو 370 كيلومترا لعدة ثوان.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع في الساعة 11:47 مساء (1917 بتوقيت جرينتش).
1 سبتمبر 2025، الساعة 7:50 صباحًا
المجلس الوطني للإدارة يصدر تقريرا
أظهر تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة، مساء الأحد، المنطقة المتضررة بالهزة القوية. ألقِ نظرة:
وأضافت أن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 11:17 مساء بتوقيت الإمارات، وعلى عمق 86.6 كيلومتر.
1 سبتمبر 2025، الساعة 7:38 صباحًا
انهار السقف
ومن بين ضحايا الزلزال القوي، طفلان لقيا حتفهما عندما انهار سقف منزلهما أثناء الزلزال.
وقال مسؤولون إقليميون في بيان إن 15 شخصا آخرين على الأقل أصيبوا.
وتسبب الزلزال في هز المباني من كابول إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد على بعد نحو 370 كيلومترا لعدة ثوان.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع في الساعة 11:47 مساء (1917 بتوقيت جرينتش).
1 سبتمبر 2025، الساعة 7:02 صباحًا
زلزال بقوة 6 درجات يضرب أفغانستان
قال مسؤولون محليون يوم الاثنين إن هناك مخاوف من مقتل المئات في أعقاب زلزال بقوة 6 درجات ضرب شرق أفغانستان في منطقة جبلية قريبة من الحدود مع باكستان.
ضرب الزلزال منطقة جلال آباد حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي. وذكرت وسائل إعلام هندية أن الهزات شعر بها سكان باكستان وبعض المناطق الشمالية من الهند.
وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدى زلزال في إقليم هرات غرب أفغانستان إلى مقتل 2400 شخص على الأقل، بحسب إدارة طالبان.