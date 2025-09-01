تغطية مباشرة: "وزارة الداخلية الأفغانية" ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 622 في شرق أفغانستان

كانت الزلازل التي ضربت أفغانستان في أكتوبر/تشرين الأول 2023 من بين أعنف الزلازل التي شهدها العالم في عام 2023، بعد أن تسببت الزلازل في تركيا وسوريا في مقتل ما يقدر بنحو 50 ألف شخص في فبراير/شباط.