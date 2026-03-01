تغطية مباشرة: خامنئي قتل وإيران تتعهد بـ"عملية شرسة" ضد القواعد الأمريكية وإسرائيل

بينما كانت القنابل الإسرائيلية تتساقط على مجمع المرشد الأعلى الإيراني صباح السبت، كان آية الله علي خامنئي يجتمع فوق الأرض مع العديد من كبار مستشاريه — و'لم يتوقع ذلك أبدًا،' وفقًا لأكسيوس.