تغطية مباشرة: خامنئي قتل وإيران تتعهد بـ"عملية شرسة" ضد القواعد الأمريكية وإسرائيل
March 1, 2026, 8:22 AM
مذيعة أخبار إيرانية تنهار بالبكاء
انهارت مذيعة أخبار في التلفزيون الرسمي الإيراني بالبكاء على الهواء مباشرة أثناء إعلانها وفاة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وبدت متأثرة بشكل واضح وهي تنقل الخبر.
March 1, 2026, 8:19 AM
'لم يتوقع ذلك أبدًا'
بينما كانت القنابل الإسرائيلية تتساقط على مجمع المرشد الأعلى الإيراني صباح السبت، كان آية الله علي خامنئي يجتمع فوق الأرض مع العديد من كبار مستشاريه — و'لم يتوقع ذلك أبدًا،' وفقًا لأكسيوس.
March 1, 2026, 8:16 AM
الإيرانيون وحداد على وفاة خامنئي
يتجمع الناس في شوارع طهران حدادًا على وفاة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الذي قُتل في ضربات أمريكية وإسرائيلية مشتركة.
March 1, 2026, 8:07 AM
تعليق عمليات مطارات الإمارات مؤقتًا
مع تصاعد التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، تستمر الاضطرابات في حركة السفر الجوي لليوم الثاني — مع تأثر المسافرين في المطارات الرئيسية بدولة الإمارات العربية المتحدة بتأخيرات وإلغاءات في الرحلات الجوية.
March 1, 2026, 8:03 AM
ماذا يجب على المقيمين في الإمارات فعله في حالة الطوارئ
مع اعتراض موجات من الصواريخ الإيرانية فوق الإمارات، أرسلت السلطات رسائل إلى ملايين السكان، مطمئنة إياهم بأن الوضع تحت السيطرة.
تضمنت رسائل الطوارئ الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA)'s تعليمات واضحة. إليك ما يجب على سكان الإمارات فعله في حالة الطوارئ:
ابق في الداخل وبعيدًا عن النوافذ.
ابتعد عن محيط المواقع العسكرية.
ابق داخل المباني، سواء في المنزل أو في أي مكان آخر، وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى لتقليل المخاطر.
انتظر التعليمات الرسمية من السلطات.
ثق فقط بالمصادر الرسمية للحصول على التحديثات لتجنب المعلومات المضللة.
حافظ على الهدوء وتعاون مع الإرشادات الصادرة عن خدمات الطوارئ.
1 مارس 2026، 7:57 صباحًا
الإبلاغ عن انفجار ودخان قرب مطار العراق
قال صحفي من وكالة فرانس برس إن انفجارات مدوية سُمعت فجر الأحد قرب مطار أربيل، الذي يستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق's المتمتع بالحكم الذاتي.
أفاد صحفي من وكالة فرانس برس برؤية دخان أسود كثيف يتصاعد من منطقة المطار.
يوم السبت، أسقطت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة عدة صواريخ وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات فوق أربيل.
1 مارس 2026، 7:54 صباحًا
ولي عهد الكويت وترامب يناقشان الهجوم الإيراني
ناقش ولي عهد الكويت والرئيس الأمريكي آخر التطورات المحيطة بالهجوم الإيراني على الكويت، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية.
1 مارس 2026، 7:52 صباحًا
تفعيل الدفاعات الجوية في جنوب إيران
تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة بندر عباس جنوب إيران ردًا على ذلك.
1 مارس 2026، 7:46 صباحًا
صفارات الإنذار تدوي في منطقة وادي عربة
أفادت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بسماع صفارات الإنذار في منطقة وادي عربة بعد رصد تسلل طائرة مسيرة مشتبه بها.
1 مارس 2026، 7:44 صباحًا
البحرين تتخذ إجراءات قانونية
قالت وزارة الداخلية البحرينية إنها تتخذ إجراءات قانونية ضد مجموعة من الأفراد الذين عبروا عن دعمهم، في مقطع فيديو متداول عبر الإنترنت، لأعمال عدائية تستهدف المملكة.
1 مارس 2026، 7:40 صباحًا
دعوة الأمريكيين في الشرق الأوسط لطلب المساعدة
حثت نانسي ميس، عضوة الكونغرس الأمريكي، الأمريكيين في الشرق الأوسط على طلب المساعدة إذا لزم الأمر، وشاركت موارد السفر الطارئة وخطوط المساعدة القنصلية المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
1 مارس 2026، 7:37 صباحًا
رئيس إيران ومسؤولان اثنان لقيادة المرحلة الانتقالية
من المقرر أن يقود رئيس إيران ومسؤولان كبيران حكومة انتقالية بعد وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية.
1 مارس 2026، 7:34 صباحًا
مقتل قائد الحرس الثوري ومستشار أمني رفيع
أكد القضاء الإيراني يوم الأحد أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية قتلت قائد الحرس الثوري ومستشارًا أمنيًا رفيعًا آخر.
أفاد موقع ميزان الإخباري التابع للقضاء الإيراني على الإنترنت أن قائد الحرس، الجنرال محمد باكبور، وعلي شمخاني، رئيس مجلس الدفاع الوطني، "استشهدا" في هجمات يوم السبت.
1 مارس 2026، 7:27 صباحًا
سلسلة جديدة من الانفجارات تُسمع في طهران
أفاد صحفيو وكالة فرانس برس في إيران بسماع سلسلة جديدة من الانفجارات القوية يوم الأحد في طهران.
لم يتضح على الفور مصدر الانفجارات التي وقعت في الساعة 5:30 صباحًا.
قبل حوالي 90 دقيقة من ذلك، سُمعت انفجارات أيضًا في العاصمة الإيرانية.
1 مارس 2026، 7:22 صباحًا
إيران تؤكد مقتل قائد الحرس محمد باكبور في ضربات أمريكية وإسرائيلية: القضاء
1 مارس 2026، 7:21 صباحًا
إيران تؤكد وفاة المسؤول الأمني الرفيع علي شمخاني's: القضاء
1 مارس 2026، 7:19 صباحًا
اليوم الثاني من التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران
دخل الشرق الأوسط ربما أخطر فصوله منذ سنوات. فقد شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا عسكريًا منسقًا واسع النطاق ضرب عمق إيران — بما في ذلك طهران — وأثار ردًا فوريًا على مستوى المنطقة.
داخل إيران، كانت التكلفة البشرية فادحة بالفعل:
أعلنت إيران 40 يومًا من الحداد العام بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في ضربات إسرائيلية وأمريكية.
مقتل أكثر من 200 إيراني وإصابة ما يقرب من 750 في الضربات المشتركة عبر 24 محافظة.
تعرضت مدرسة للبنات في محافظة هرمزجان الجنوبية للضرب، مما أسفر عن مقتل عشرات الطالبات — وهو تطور أثار الغضب والحزن في جميع أنحاء البلاد.
على الرغم من أنها ليست جزءًا مباشرًا من الصراع الأساسي، فقد شهدت الإمارات العربية المتحدة تداعيات حقيقية من رد إيران’s:
اعترضت الدفاعات الجوية الإماراتية موجات متعددة من الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة.
تم إغلاق المجال الجوي، وتم تعليق الرحلات الجوية أو تحويل مسارها كإجراء احترازي.
أسفرت الحوادث في أبو ظبي ودبي — بما في ذلك شظايا أصابت مطار زايد الدولي وميناء جبل علي وحول مطار دبي الدولي — عن وقوع إصابات وضحايا.
عبر الخليج، امتد التصعيد إلى الخارج:
أفادت المملكة العربية السعودية أنها اعترضت تهديدات باليستية إيرانية وأدانت الهجمات.
أكدت الدفاع المدني في البحرين’s وقوع أضرار سكنية جراء الضربات واستجابت للتداعيات.
تعاملت قطر مع صواريخ تم اعتراضها في الأجواء أيضًا.
انتشرت إغلاقات المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية عبر الكويت ومسارات دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع.
ابقوا معنا في هذه المدونة المباشرة حيث نواصل تتبع التطورات ونقدم لكم تحديثات فورية من جميع أنحاء المنطقة.