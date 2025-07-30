تغطية مباشرة: عمدة جزر الكوريل الشمالية: "تم إجلاء الجميع"
30 يوليو 2025، الساعة 9:29 صباحًا
رئيس بلدية روسي يقول إنه تم إجلاء "جميع" سكان الجزر المتضررة من التسونامي
قال رئيس بلدية منطقة جزر الكوريل الشمالية في روسيا يوم الأربعاء إن "الجميع" هناك تم إجلاؤهم إلى مكان آمن بعد تسونامي تسبب في فيضانات وجرف المباني.
تم إخلاء الجميع.رئيس البلدية ألكسندر أوفسيانيكوف
قال رئيس بلدية المدينة ألكسندر أوفسيانيكوف في اجتماع أزمة مع المسؤولين: "كان هناك وقت كافٍ، ساعة كاملة. لذا تم إجلاء الجميع، وجميع الناس موجودون في منطقة آمنة من التسونامي".
30 يوليو 2025، الساعة 9:25 صباحًا
شبكة الكهرباء تضررت في سخالين الروسية
نقلت وكالة أنباء ريا الروسية عن حاكم المنطقة يوم الأربعاء قوله إن شبكة الكهرباء في سخالين تضررت نتيجة الزلزال الذي وقع قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا، وتم قطع الكهرباء، وفقًا لمعلومات أولية.
30 يوليو 2025، الساعة 9:23 صباحًا
تعطل الرحلات الجوية
تعطلت حركة السفر في أجزاء من الولايات المتحدة، بعد إصدار تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي.
تأثرت الرحلات الجوية إلى هونولولو في هاواي بالإلغاءات والتحويلات، وفقًا لموقع FlightRadar24.
صرحت الخطوط الجوية لهاواي في بيان لها: "نراقب تحذيرًا من تسونامي يؤثر على جزر هاواي. يُرجى من المسافرين من أو إلى أو داخل جزر هاواي التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار".
30 يوليو 2025، الساعة 9:17 صباحًا
شاهد: أمواج هائلة تضرب جزيرة بعد الزلزال
ضربت ثلاث موجات تسونامي المنطقة الساحلية لسيفيرو-كوريلسك، وكانت الأخيرة الأقوى، وفقًا لتصريح رئيس بلدية المنطقة لوكالة تاس الروسية للأنباء. شاهدوا الأضرار التي سببتها، أدناه:
30 يوليو 2025، الساعة 9:05 صباحًا
بيرو تصدر تحذيرا من تسونامي
أصدرت البيرو تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي، الثلاثاء، عقب زلزال هائل بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لروسيا، حسبما قالت البحرية.
وقالت إن التحليل الذي أجراه مركز التحذير من التسونامي الوطني في البلاد "يؤدي إلى إطلاق إنذار بحدوث تسونامي على طول الساحل البيروفي".
وقالت مديرية المسح البحري والجوي التابعة للبحرية على منصة التواصل الاجتماعي X: "سيتم مراقبة الحدث بشكل مستمر".
وقال المركز الوطني لعمليات الطوارئ التابع للمعهد الوطني للدفاع المدني على إكس إنه يراقب مناطق الساحل البيروفي.
وقال رئيس المعهد الجيوفيزيائي في البلاد هيرناندو تافيرا لوكالة فرانس برس إن التسونامي "الناجم عن هذا الزلزال من المتوقع أن يصل إلى الساحل البيروفي صباح الأربعاء، مع توقع ألا يتجاوز ارتفاع الأمواج ثلاثة أمتار".
30 يوليو 2025، الساعة 8:56 صباحًا
روسيا تعلن حالة الطوارئ في الجزر المتضررة من التسونامي
أعلنت السلطات في منطقة سخالين في أقصى شرق روسيا، الأربعاء، حالة الطوارئ في جزر الكوريل الشمالية، حيث تسببت موجات تسونامي في إلحاق أضرار بالمباني وتسببت في فيضانات.
وقالت حكومة سخالين في بيان "تم إعلان حالة الطوارئ في منطقة شمال الكوريل التي وقع فيها زلزال وتسونامي اليوم".
30 يوليو 2025، الساعة 8:51 صباحًا
أمواج هائلة
قال حاكم هاواي جوش جرين إن أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها 6 أقدام عندما مرت عبر جزيرة ميدواي أتول.
30 يوليو 2025، الساعة 8:45 صباحًا
انظر: اليابان تخلي الشواطئ والمناطق الساحلية
30 يوليو 2025، الساعة 8:42 صباحًا
"حلقة النار في المحيط الهادئ"
تقع كامتشاتكا والشرق الأقصى لروسيا على حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة جيولوجيًا معرضة للزلازل والانفجارات البركانية.
وقالت الأكاديمية الروسية للعلوم إن هذا الزلزال هو الأقوى الذي يضرب المنطقة منذ عام 1952.
وقال دانيلا تشيبروف، مدير فرع كامتشاتكا في هيئة الجيوفيزياء، على تطبيق تيليجرام: "ومع ذلك، ونظراً لخصائص معينة لمركز الزلزال، فإن شدة الاهتزاز لم تكن عالية... كما قد يتوقع المرء من مثل هذا الحجم".
الهزات الارتدادية مستمرة حاليًا... وستبقى شدتها مرتفعة نسبيًا. مع ذلك، لا يُتوقع حدوث هزات أقوى في المستقبل القريب. الوضع تحت السيطرة.
30 يوليو 2025، الساعة 8:41 صباحًا
30 هزة أرضية شعرت بها
قالت هيئة الجيوفيزياء الروسية إنه تم تسجيل 30 هزة إضافية تتراوح قوتها بين 2 و5 درجات على مقياس الزلازل بعد الزلزال الرئيسي قبالة كامتشاتكا.
ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن نحو 2700 شخص تم إجلاؤهم إلى مناطق آمنة في جزر الكوريل عقب الزلزال الذي ضرب قبالة كامتشاتكا.
30 يوليو 2025، الساعة 8:38 صباحًا
الإخلاءات والتحذيرات؛ كل شيء حتى الآن
وفي ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، ضرب أحد أقوى الزلازل في المنطقة قبالة سواحل روسيا، مما دفع العديد من البلدان إلى إصدار تحذيرات وبدأت عمليات الإخلاء.
وهذا ما حدث حتى الآن:
1. تم رصد أول موجات تسونامي في اليابان، وتم إصدار أوامر الإخلاء.
2. كما تم إخلاء محطة فوكوشيما النووية في اليابان، التي تضررت جراء التسونامي في عام 2011.
3. طلبت هاواي وكاليفورنيا من السكان البقاء بعيدًا عن الشواطئ والمناطق الساحلية.
4. أصدرت الفلبين تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي، وطلبت من السكان في مناطق معينة الابتعاد عن السواحل.
5. وفي روسيا، أصيب العديد من الأشخاص بعد وقوع زلزال قوي، مما أدى إلى تضرر المباني والبنية التحتية.
6. ومن المتوقع هبوب أمواج يصل ارتفاعها إلى متر واحد في أماكن تشمل أستراليا وكولومبيا والمكسيك ونيوزيلندا وتونغا وتايوان.
30 يوليو 2025، الساعة 8:20 صباحًا
صدرت تحذيرات من حدوث تسونامي
صدرت تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي في العديد من البلدان بعد أن ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا يوم الأربعاء.
ضربت موجة تسونامي يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار البلاد، مما دفع إلى إصدار تحذيرات وعمليات إجلاء في أنحاء المحيط الهادئ، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والفلبين والإكوادور والصين.
أصيب عدة أشخاص في منطقة روسية نائية، في حين صدرت أوامر بإخلاء معظم الساحل الشرقي لليابان.
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان ضحلًا على عمق 19.3 كيلومترًا، ومركزه على بُعد 119 كيلومترًا شرق جنوب شرق مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، التي يبلغ عدد سكانها 165 ألف نسمة. وقد عدّلت الهيئة تقديرها السابق لشدة الزلزال من 8.0 درجات، وأبلغت عن هزة ارتدادية قوية بلغت قوتها 6.9 درجات بعد ذلك بوقت قصير.