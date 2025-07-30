تغطية مباشرة: عمدة جزر الكوريل الشمالية: "تم إجلاء الجميع"

صرحت الخطوط الجوية لهاواي في بيان لها: "نراقب تحذيرًا من تسونامي يؤثر على جزر هاواي. يُرجى من المسافرين من أو إلى أو داخل جزر هاواي التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار".