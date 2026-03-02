تغطية مباشرة: علي لاريجاني : إيران "لن تتفاوض مع الولايات المتحدة

8:48 صباحاً | شركات تأمين السفن "Skuld" و"Gard" تلغي غطاء مخاطر الحرب

أعلنت شركتا التأمين البحري "Skuld" و"Gard" يوم الاثنين عن إلغاء غطاء مخاطر الحرب للسفن نتيجة الصراع المستمر في إيران ومنطقة الخليج العربي. وأوضحتا في بيانين عبر موقعيهما الإلكترونيين أن الإلغاء سيبدأ حيز التنفيذ اعتباراً من 5 مارس الجاري.

8:41 صباحاً | الغموض يكتنف مشاركة إيران في كأس العالم

أبدى رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، شكوكه حول إمكانية مشاركة المنتخب الوطني في مباريات كأس العالم بالولايات المتحدة عقب القصف الأمريكي الإسرائيلي المفاجئ لبلاده.

وقال تاج: "ما هو مؤكد هو أنه بعد هذا الهجوم، لا يمكن توقع أن نتطلع إلى كأس العالم بأي بارقة أمل".

8:36 صباحاً | مؤتمر صحفي مرتقب في الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات

يعقد وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث" ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال "دان كين" مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين في الساعة 8 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (5 مساءً بتوقيت الإمارات).

وسيكون هذا أول إيجاز صحفي مشترك لهما منذ بدء العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.