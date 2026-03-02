تغطية مباشرة: علي لاريجاني : إيران "لن تتفاوض مع الولايات المتحدة
8:48 صباحاً | شركات تأمين السفن "Skuld" و"Gard" تلغي غطاء مخاطر الحرب
أعلنت شركتا التأمين البحري "Skuld" و"Gard" يوم الاثنين عن إلغاء غطاء مخاطر الحرب للسفن نتيجة الصراع المستمر في إيران ومنطقة الخليج العربي. وأوضحتا في بيانين عبر موقعيهما الإلكترونيين أن الإلغاء سيبدأ حيز التنفيذ اعتباراً من 5 مارس الجاري.
8:41 صباحاً | الغموض يكتنف مشاركة إيران في كأس العالم
أبدى رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، شكوكه حول إمكانية مشاركة المنتخب الوطني في مباريات كأس العالم بالولايات المتحدة عقب القصف الأمريكي الإسرائيلي المفاجئ لبلاده.
وقال تاج: "ما هو مؤكد هو أنه بعد هذا الهجوم، لا يمكن توقع أن نتطلع إلى كأس العالم بأي بارقة أمل".
8:36 صباحاً | مؤتمر صحفي مرتقب في الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات
يعقد وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث" ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال "دان كين" مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين في الساعة 8 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (5 مساءً بتوقيت الإمارات).
وسيكون هذا أول إيجاز صحفي مشترك لهما منذ بدء العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
8:23 صباحاً | إيران "لن تتفاوض مع الولايات المتحدة"
في تغريدة تعقيبية على تقرير لقناة "الجزيرة"، قطع السياسي الإيراني علي لاريجاني الطريق أمام أي تكهنات، مؤكداً أن إيران لن تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة. ونفى لاريجاني جملة وتفصيلاً ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخراً حول تقديمه مبادرة لاستئناف المحادثات عبر وسطاء عُمانيين، واصفاً إياها بالتقارير غير الصحيحة.
8:17 صباحاً | الكويت تعترض طائرات مسيرة
أعلنت دولة الكويت أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها نجحت في اعتراض طائرات مسيرة بالقرب من منطقتي الرميثية وسلوى. وأكدت السلطات عدم وقوع أي إصابات، مشددة على أن الوضع في البلاد لا يزال مستقراً.
8:13 صباحاً | الكويت تنفي استهداف أبراج سكنية
نفت دولة الكويت بشكل قاطع التقارير المتداولة حول استهداف أبراج سكنية في المنطقة الجنوبية، ووصفت هذه الادعاءات بأنها "عارية تماماً عن الصحة"، داعية الجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الدقيقة.
8:12 صباحاً | لاريجاني يهاجم ترامب: "إسرائيل أولاً"
شن السياسي الإيراني علي لاريجاني هجوماً حاداً على دونالد ترامب عبر منصة (X)، متهماً إياه بإغراق المنطقة في الفوضى بسبب "أوهام ضالة".
وقال لاريجاني: "بأفعاله الواهمة، حوّل شعاره 'أمريكا أولاً' إلى 'إسرائيل أولاً'، وضحى بالجنود الأمريكيين من أجل طموحات إسرائيل المتعطشة للسلطة". كما شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية لم تبدأ العدوان، وأن البلاد الآن في حالة "دفاع عن النفس".
8:09 صباحاً | الإسرائيليون في الملاجئ
مع استمرار الضربات الانتقامية الإيرانية، اضطر بعض السكان في إسرائيل للاحتماء داخل محطة قطار خلال هجوم صاروخي استهدف تل أبيب في الأول من مارس.
8:01 صباحاً | "مواجهات عسكرية خطيرة"
صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن الهجمات الصاروخية التي استهدفت إسرائيل صباح الاثنين قوضت جهود حكومته لتجنيب لبنان ويلات حرب إقليمية.
وقال عون في بيان رسمي: "إن إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية هذا الصباح يستهدف كافة الجهود والمساعي التي تبذلها الدولة اللبنانية لإبعاد لبنان عن المواجهات العسكرية الخطيرة الدائرة في المنطقة".
وكان حزب الله المدعوم من إيران قد تبنى في وقت سابق هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، رداً على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
7:56 صباحاً | إسرائيل تأمر سكان لبنان بالإخلاء الفوري
وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً لسكان نحو 50 بلدة وقرية في لبنان بضرورة الإخلاء يوم الاثنين، محذراً من هجمات وشيكة ضد مسلحي حزب الله عقب إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.
وقالت متحدثة باسم الجيش في بيان على منصة (X): "من أجل سلامتكم، اخلوا منازلكم فوراً وانتقلوا لمسافة لا تقل عن 1000 متر (0.6 ميل) بعيداً عن قراكم إلى مناطق مفتوحة"، معدّدةً مواقع في جنوب وشرق البلاد.
7:55 صباحاً | انفجارات مدوية في طهران
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية، طهران.
7:54 صباحاً | قطر تمدد العمل عن بُعد
في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، أكدت الجهات الحكومية في قطر قدرتها الكاملة على التعامل مع المستجدات وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما حثت المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالتوجيهات الرسمية واستقاء المعلومات من القنوات المعتمدة فقط.
7:52 صباحاً | إسرائيل تضرب لبنان رداً على صواريخ حزب الله
شنت القوات الإسرائيلية ضربات على لبنان، شملت العاصمة بيروت يوم الاثنين، بعد أن أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل انتقاماً لمقتل المرشد الأعلى الإيراني.
وأفاد صحفي من وكالة "فرانس برس" بسماع عدة انفجارات مدوية في بيروت، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "بدأ بضرب أهداف تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جميع أنحاء لبنان". وتعد هذه الهجمات الأولى التي يتبناها حزب الله ضد إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.
7:52 صباحاً | نزوح جماعي من جنوب لبنان
شاهد صحفي من "فرانس برس" سكان جنوب لبنان وهم يفرون بسياراتهم بعد الضربات الإسرائيلية. وشهدت مدينة صيدا اللبنانية ازدحاماً مرورياً خانقاً للسيارات القادمة من الجنوب، والمحملة بالعائلات التي ربط بعضها "فرش النوم" فوق أسطح المركبات.
7:48 صباحاً | الرئيس اللبناني يوجه تحذيراً شديداً
حذر الرئيس اللبناني من استخدام لبنان كساحة لتصفية الحسابات أو "حروب بالوكالة"، وذلك في أعقاب شن حزب الله هجوماً على إسرائيل، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن بيان رسمي.
7:45 صباحاً | دوي انفجارات قوية في الكويت
لليوم الثالث على التوالي، أفاد سكان في الكويت بسماع دوي انفجارات قوية وتردد صدى صافرات الإنذار في أنحاء المدينة، في وقت لا تزال فيه المنطقة تعاني من آثار الضربات الانتقامية الإيرانية بالصواريخ والمسيرات رداً على الهجمات السابقة.
March 2, 2026, 7:37 AM
الكويت تعلق توزيع وجبات الإفطار
أعلنت بيت الزكاة الكويتي الأحد تعليق توزيع وجبات الإفطار لتجنب التجمعات وضمان سلامة الصائمين، نظراً للوضع الراهن في البلاد.
صرح المدير العام بالوكالة لبيت الزكاة، الدكتور ماجد العازمي، لوكالة الأنباء الكويتية بأن هذا إجراء احترازي لحماية صحة المواطنين والمقيمين، ووفقاً لإجراءات السلامة الضرورية بسبب الأحداث والظروف الإقليمية التي تتطلب
وأوضح أن بيت الزكاة يواصل مهمته الإنسانية عبر قنوات بديلة تضمن وصول المساعدات إلى المحتاجين بأمان ودون تعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.
March 2, 2026, 7:33 AM
مقتل شخص وإصابة 2 في البحرين
توفي عامل آسيوي في البحرين وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ تم اعتراضه، حسبما أعلنت وزارة الداخلية في البلاد.
كما أدى سقوط الحطام إلى نشوب حريق في سفينة أجنبية في مدينة سلمان الصناعية. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الحريق بات تحت السيطرة وتم إخماده.
March 2, 2026, 7:24 AM
قد يؤثر على السلامة العامة
حذرت قطر مواطنيها من التوجه إلى مواقع الحوادث أو التجمع حولها، وكذلك تصوير ومشاركة المحتوى المتعلق بالتطورات الميدانية الجارية.
أشارت وزارة الداخلية في البلاد إلى أن المقيمين قد يواجهون عواقب قانونية لمثل هذه الأفعال.
مثل هذه الإجراءات تعرقل عمل الجهات المختصة وقد تؤثر على سرعة الاستجابة والسلامة العامة.
وزارة الداخلية القطرية
2 مارس 2026، 7:18 صباحًا
3 خيارات جيدة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إنه لديه قائمة مختصرة بثلاثة أسماء لقيادة إيران بعد أن شن حربًا للإطاحة برجال الدين الحاكمين في طهران.
قال ترامب لصحيفة نيويورك تايمز إن لديه "ثلاثة خيارات جيدة جدًا" لمن يمكنه قيادة إيران، لكنه لم يذكر أسماءهم. وقال: "لن أكشف عنهم الآن. دعونا ننجز المهمة أولاً".
2 مارس 2026، 7:14 صباحًا
مرحبًا بكم في اليوم الثالث من تغطيتنا المباشرة!
مرحبًا بكم في اليوم الثالث من تغطيتنا المباشرة مع استمرار تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، وما يترتب على ذلك من تداعيات إقليمية خطيرة.
بعد يوم ثانٍ متقلب اتسم بضربات جوية، واضطرابات في المجال الجوي، وإجراءات أمنية مشددة، وقلق دولي متزايد، يتجه الاهتمام الآن إلى كيفية تطور الوضع. تظل الحكومات في جميع أنحاء المنطقة في حالة تأهب قصوى، وتقوم شركات الطيران بتعديل عملياتها، ويراقب القادة العالميون التطورات عن كثب.
سنواصل تقديم تحديثات مؤكدة وبيانات رسمية وتأثيرات على الأرض مع تطور الأحداث.
ابقوا معنا للحصول على آخر المستجدات، وتابعوا الخليج تايمز لتغطية مستمرة على مدار اليوم.