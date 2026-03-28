تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 29 : 5 إصابات في حريقين بـ"كيزاد" أبوظبي ناتجين عن شظايا اعتراض صاروخي

9:09 صباحاً

ترامب: على إيران فتح مضيق هرمز

أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على ضرورة قيام إيران بفتح مضيق هرمز أمام حركة نقل النفط لإبرام اتفاق سلام، وأطلق على الممر المائي الحيوي اسم "مضيق ترامب".

ترامب، الذي أعاد تسمية عدة مبانٍ في واشنطن باسمه خلال ولايته الثانية، قال إن تعليقه كان "خطأً"، لكنه أضاف لاحقاً: "لا توجد حوادث صدفة معي".

ومكرراً ادعاءاته بأن طهران مستعدة لإبرام صفقة رغم نفيها، قال الزعيم الأمريكي البالغ من العمر 79 عاماً إن المحادثات جارية للتفاوض على إنهاء الصراع المستمر منذ شهر.

8:48 صباحاً

توضيح موقف الإمارات

بعد مرور شهر على بدء إيران إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه الإمارات ودول الخليج الأخرى، رسالة أبوظبي واضحة: ما تصفه بـ "الإرهاب، والنية المبيتة، والعدوان الصريح" لن يهز عزيمتها.

وفي تدوينة على منصة (X)، أكد الدبلوماسي رفيع المستوى أنور قرقاش أن الدولة لم تسعَ لهذه الحرب و"عملت على تجنبها"، في إشارة إلى جهود الوساطة بين واشنطن وطهران لمنع التصعيد.

ويستعرض محرر شؤون الإمارات في "خليج تايمز" سحيم سليم كيفية مواجهة الإمارات للأزمة: من موقفها السياسي إلى حجم الضربات وحصيلة الإصابات.