تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 29 : 5 إصابات في حريقين بـ"كيزاد" أبوظبي ناتجين عن شظايا اعتراض صاروخي

9:09 صباحاً
ترامب: على إيران فتح مضيق هرمز
أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على ضرورة قيام إيران بفتح مضيق هرمز أمام حركة نقل النفط لإبرام اتفاق سلام، وأطلق على الممر المائي الحيوي اسم "مضيق ترامب".
ترامب، الذي أعاد تسمية عدة مبانٍ في واشنطن باسمه خلال ولايته الثانية، قال إن تعليقه كان "خطأً"، لكنه أضاف لاحقاً: "لا توجد حوادث صدفة معي".
ومكرراً ادعاءاته بأن طهران مستعدة لإبرام صفقة رغم نفيها، قال الزعيم الأمريكي البالغ من العمر 79 عاماً إن المحادثات جارية للتفاوض على إنهاء الصراع المستمر منذ شهر.
8:48 صباحاً
توضيح موقف الإمارات
بعد مرور شهر على بدء إيران إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه الإمارات ودول الخليج الأخرى، رسالة أبوظبي واضحة: ما تصفه بـ "الإرهاب، والنية المبيتة، والعدوان الصريح" لن يهز عزيمتها.
وفي تدوينة على منصة (X)، أكد الدبلوماسي رفيع المستوى أنور قرقاش أن الدولة لم تسعَ لهذه الحرب و"عملت على تجنبها"، في إشارة إلى جهود الوساطة بين واشنطن وطهران لمنع التصعيد.
ويستعرض محرر شؤون الإمارات في "خليج تايمز" سحيم سليم كيفية مواجهة الإمارات للأزمة: من موقفها السياسي إلى حجم الضربات وحصيلة الإصابات.
8:37 صباحاً
اعتراض طائرات مسيرة في الرياض
أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه منطقة الرياض في الساعات الأولى من صباح السبت. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي.
8:19 صباحاً
اليوم 29: كيف سارت الحرب حتى الآن؟
ألقِ نظرة على تغطية "خليج تايمز" المباشرة منذ بداية الحرب لمعرفة كيفية تسلسل الأحداث:
(اليوم 1، اليوم 2، اليوم 3... وصولاً إلى اليوم 28).
قبل 39 دقيقة: اندلاع حريقين في أبوظبي بسبب حطام اعتراض صاروخي.
قبل 55 دقيقة: الإمارات تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة (UAVs) معادية.
فرق الدفاع الجوي الإماراتي تستجيب لصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
أبوظبي تتعامل مع حريقين في منطقة "كيزاد" ناتجة عن تساقط حطام الاعتراض.
8:07 صباحاً
إصابة 5 أشخاص في حرائق أبوظبي
في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي أُعلن عنه سابقاً، والناتج عن سقوط شظايا في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد - KEZAD) عقب الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي بواسطة الدفاعات الجوية، أكدت الجهات المختصة أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص من الجنسية الهندية، تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والطفيفة.
وتحث الجهات المختصة الجمهور الكريم على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.
8:00 صباحاً
إسرائيل تعلن رصد صاروخ أُطلق من اليمن
قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح السبت إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
7:56 صباحاً
إسرائيل تعلن مقتل شخص في تل أبيب إثر هجوم صاروخي إيراني
صرحت السلطات الإسرائيلية أن هجوماً صاروخياً إيرانياً أسفر عن مقتل رجل في تل أبيب يوم الجمعة، في وقت تواصل فيه طهران ضرباتها الانتقامية عبر المنطقة بعد مرور شهر على اندلاع الحرب.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه "رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل" في خمس جولات على الأقل خلال ما يزيد قليلاً عن خمس ساعات، مما أدى إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي وصفارات الإنذار في وقت متأخر من ليل الجمعة وصباح السبت.
من جهتها، ذكرت خدمة الإسعاف "نجمة داود الحمراء" أن رجلاً قُتل في تل أبيب نتيجة إحدى الهجمات، كما أصيب رجلان آخران (65 و50 عاماً) في حادث منفصل بالمدينة، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين في بلدة "كسيفة" جنوباً.
7:52 صباحاً
البحرين تتعامل مع حريق ناتج عن الهجمات الإيرانية
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن الدفاع المدني نجح في السيطرة على حريق اندلع في إحدى المنشآت التي استهدفتها إيران.
7:33 صباحاً
دوي صفارات الإنذار في البحرين
أعلنت السلطات البحرينية عن إطلاق صفارات الإنذار؛ وحثت المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.
7:29 صباحاً
حريقان في أبوظبي بسبب حطام اعتراض صاروخي
تتعامل الجهات المختصة في أبوظبي مع حادثي حريق في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد - KEZAD)، ناتجة عن تساقط حطام عقب الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.
وأكدت السلطات أنه سيتم تقديم تحديثات إضافية في الوقت المناسب، ونصحت الجمهور باستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.
7:20 صباحاً
اليوم 29 من الحرب
يقترب العدوان الإيراني على دول الخليج من إتمام شهره الأول، والذي جاء رداً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير. تسبب الصراع منذ ذلك الحين في مقتل آلاف الأشخاص، وتعطيل حركة الطيران، وخلق نقص في مصادر الطاقة عالمياً.
وحتى الآن، لم ترد إيران على مقترح أمريكي مكون من 15 نقطة أعقب الهجمات الإسرائيلية على مصانع الصلب والبنية التحتية النووية الإيرانية.
من جانبه، صرح وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" بأنه يتوقع انتهاء الحرب "في غضون أسابيع"، مؤكداً عدم الحاجة لقوات برية لتحقيق الأهداف الأمريكية.
وتواصل الدفاعات الجوية في دول مجلس التعاون الخليجي التعامل مع التهديدات المعادية المنطلقة من إيران؛ حيث تصدت الإمارات في 28 مارس لـ 6 صواريخ باليستية و9 طائرات مسيرة. وبلغت حصيلة الإصابات في الدولة منذ 28 فبراير 171 إصابة و11 حالة وفاة.
7:13 صباحاً
الإمارات تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة قادمة
استيقظ سكان الإمارات على تنبيهات طوارئ متعددة صباح السبت، بالتزامن مع استجابة فرق الدفاع الجوي لصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات التي سُمعت هي ناتجة عن تصدي أنظمة الدفاع الجوي للصواريخ واعتراض صواريخ كروز وطائرات مسيرة. وطمأنت السلطات الجمهور بعد ذلك بوقت قصير بأنه من الآمن استئناف الأنشطة العادية.