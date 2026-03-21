تغطية مباشرة: اليوم 22 من الحرب: إسرائيل تهاجم أهدافاً في طهران.. والإيرانيون يؤدون صلاة عيد الفطر

أحداث رئيسية:

قبل ساعتين: إعفاء لمدة 30 يوماً من العقوبات على شراء النفط الإيراني في عرض البحر.

قبل ساعتين: إيران تسمح للسفن اليابانية بعبور مضيق هرمز.

قبل ساعتين: ترمب يدرس "إنهاء" العمليات العسكرية.

9:52 صباحاً

كوريا الجنوبية تشارك في تأمين "هرمز": بيان رسمي

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية انضمام سيول إلى التوقيع على بيان مشترك بشأن مضيق هرمز، للمساهمة في الجهود الدولية الرامية لضمان الملاحة الآمنة والحرّة في الممر المائي الحيوي.

9:41 صباحاً

هجمات على بيروت

شنت إسرائيل موجة جديدة من الغارات الجوية على العاصمة اللبنانية بيروت في وقت مبكر من صباح السبت.

9:24 صباحاً

مودي يهنئ بالسنة الفارسية الجديدة

وجه رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" تهانيه بمناسبة "نوروز"، رأس السنة الفارسية القديمة، التي تشكل بداية فصل الربيع في إيران.

9:19 صباحاً

دعوات لدول الاتحاد الأوروبي لخفض مستهدفات تخزين الغاز

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن المفوضية الأوروبية حثت دول الاتحاد على خفض مستهدفات تخزين الغاز الطبيعي والبدء في إعادة ملء الاحتياطيات تدريجياً لكبح الطلب. يأتي ذلك بعد أن تسببت الحرب في تعطيل الموردين الرئيسيين وأدت لقفزة في أسعار الطاقة. ووجه مفوض الطاقة الأوروبي "دان يورجنسن" الدول الأعضاء لخفض هدف ملء منشآت تخزين الغاز إلى 80% من سعتها، أي أقل بـ 10 نقاط مئوية من الأهداف الرسمية للاتحاد، لتوفير اليقين والطمأنينة للمشاركين في السوق.

9:09 صباحاً

شاهد: صلاة عيد الفطر في طهران

أظهر مقطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB) عشرات المسلمين وهم يؤدون صلاة عيد الفطر في العاصمة طهران، في أول أيام العيد الذي يلي شهر رمضان المبارك. ومع ذلك، لم يظهر المرشد الأعلى الجديد لإيران "مجتبى خامنئي" في الفيديو.