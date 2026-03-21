تغطية مباشرة: اليوم 22 من الحرب: إسرائيل تهاجم أهدافاً في طهران.. والإيرانيون يؤدون صلاة عيد الفطر
أحداث رئيسية:
قبل 46 دقيقة: شاهد: صلاة عيد الفطر في طهران.
قبل ساعتين: إعفاء لمدة 30 يوماً من العقوبات على شراء النفط الإيراني في عرض البحر.
قبل ساعتين: إيران تسمح للسفن اليابانية بعبور مضيق هرمز.
قبل ساعتين: ترمب يدرس "إنهاء" العمليات العسكرية.
9:52 صباحاً
كوريا الجنوبية تشارك في تأمين "هرمز": بيان رسمي
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية انضمام سيول إلى التوقيع على بيان مشترك بشأن مضيق هرمز، للمساهمة في الجهود الدولية الرامية لضمان الملاحة الآمنة والحرّة في الممر المائي الحيوي.
9:41 صباحاً
هجمات على بيروت
شنت إسرائيل موجة جديدة من الغارات الجوية على العاصمة اللبنانية بيروت في وقت مبكر من صباح السبت.
9:24 صباحاً
مودي يهنئ بالسنة الفارسية الجديدة
وجه رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" تهانيه بمناسبة "نوروز"، رأس السنة الفارسية القديمة، التي تشكل بداية فصل الربيع في إيران.
9:19 صباحاً
دعوات لدول الاتحاد الأوروبي لخفض مستهدفات تخزين الغاز
أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن المفوضية الأوروبية حثت دول الاتحاد على خفض مستهدفات تخزين الغاز الطبيعي والبدء في إعادة ملء الاحتياطيات تدريجياً لكبح الطلب. يأتي ذلك بعد أن تسببت الحرب في تعطيل الموردين الرئيسيين وأدت لقفزة في أسعار الطاقة. ووجه مفوض الطاقة الأوروبي "دان يورجنسن" الدول الأعضاء لخفض هدف ملء منشآت تخزين الغاز إلى 80% من سعتها، أي أقل بـ 10 نقاط مئوية من الأهداف الرسمية للاتحاد، لتوفير اليقين والطمأنينة للمشاركين في السوق.
9:09 صباحاً
شاهد: صلاة عيد الفطر في طهران
أظهر مقطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB) عشرات المسلمين وهم يؤدون صلاة عيد الفطر في العاصمة طهران، في أول أيام العيد الذي يلي شهر رمضان المبارك. ومع ذلك، لم يظهر المرشد الأعلى الجديد لإيران "مجتبى خامنئي" في الفيديو.
8:54 صباحاً
الأردن يدين المخطط الإرهابي ضد الإمارات
أدانت المملكة الأردنية الهاشمية بأشد العبارات الممكنة المخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات من خلال محاولة اختراق اقتصادها وزعزعة أمنها المالي. وصفت وزارة الخارجية الأردنية هذه المحاولة بأنها "غير مقبولة" لتهديد أمن واستقرار الإمارات، مؤكدة تضامن عمان المطلق مع الدولة. وشددت الوزارة على أن المملكة تقف بحزم إلى جانب الإمارات، وتدعم كافة الإجراءات والخطوات المتخذة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.
8:43 صباحاً
هل سترسل الولايات المتحدة قوات برية إلى الشرق الأوسط؟
صرح ثلاثة مسؤولين أمريكيين مؤخراً بأن 2500 جندي من مشاة البحرية (مارينز)، إلى جانب سفينة الهجوم البرمائي "بوكسر" وسفن حربية مرافقة، سينتشرون في المنطقة، رغم أنهم لم يحددوا طبيعة دورهم. وقال مسؤولان إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن إرسال قوات إلى داخل إيران. وكانت مصادر قد ذكرت لوكالة "رويترز" أن الأهداف المحتملة قد تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في "جزيرة خارق". من جانبه، قال ترمب يوم الخميس إنه "لن يضع قوات في أي مكان" رداً على سؤال أحد الصحفيين، مضيفاً: "حتى لو فعلت، فبالتأكيد لن أخبركم".
8:34 صباحاً
شاهد: تصاعد الدخان في القدس القديمة
نشر الجيش الإسرائيلي صورة صادمة للدخان وهو يتصاعد في مدينة القدس القديمة، المكان المقدس للمسيحيين والمسلمين واليهود. وزعم الجيش أن هذا كان نتيجة القصف الصاروخي الإيراني.
8:22 صباحاً
"يونايتد إيرلاينز" تقلص رحلاتها الجوية
أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" عن تقليص قدراتها التشغيلية لرحلاتها الجوية بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف وقود الطائرات.
وقفزت أسعار النفط الخام القيامي إلى حوالي 100 دولار للبرميل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وقال سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي للشركة: "خططنا تفترض وصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل، وعدم عودته إلى مستوى 100 دولار حتى نهاية عام 2027".
وأوضح كيربي في بيان للموظفين أنه إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية، فإن فاتورة وقود الشركة ستتضخم بمقدار 11 مليار دولار إضافية هذا العام. وأضاف: "استجابةً لذلك، ستقوم الشركة بإلغاء الرحلات على المسارات التي لم تعد مربحة في ظل أسعار الوقود الحالية".
8:14 صباحاً
إيران ترد على الإعفاء الأمريكي من عقوبات شراء النفط
رداً على إعلان وزير الخزانة الأمريكي منح إعفاء من العقوبات لشراء النفط الإيراني الموجود في عرض البحر لمدة 30 يوماً، قال سامان قدوسي، المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية، عبر منصة "إكس": "في الوقت الحاضر، لا تمتلك إيران أساساً أي نفط خام متبقٍ عائماً فوق الماء أو فائضاً للإمداد في الأسواق الدولية الأخرى".
وأضاف المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية: "إن تصريح وزير الخزانة الأمريكي يهدف إلى مجرد منح الأمل للمشترين والتحكم النفسي في السوق"
8:06 صباحاً
إقامة صلاة عيد الفطر في إيران
7:55 صباحاً
إيران تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية-بريطانية، وفقاً لـ "وال ستريت جورنال"
أفادت صحيفة "وال ستريت جورنال" يوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن إيران أطلقت مؤخراً صاروخين باليستيين باتجاه القاعدة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في "دييغو غارسيا" بالمحيط الهندي.
وذكر التقرير أن أياً من الصاروخين لم يصب الهدف، الذي يبعد حوالي 2500 ميل (4000 كيلومتر) عن الأراضي الإيرانية، إلا أن عملية الإطلاق تشير إلى أن طهران تمتلك صواريخ ذات مدى أطول مما كان يعتقد سابقاً.
وأوضحت الصحيفة أن أحد الصاروخين تعطل أثناء التحليق، بينما استُهدف الآخر بصاروخ اعتراضي أطلقته سفينة حربية أمريكية، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان الصاروخ قد أُصيب بالفعل. وتعد "دييغو غارسيا" في جزر تشاغوس واحدة من قاعدتين تسمح بريطانيا للولايات المتحدة باستخدامهما لعمليات "دفاعية" في إيران.
7:45 صباحاً
إعفاء لمدة 30 يوماً لشراء النفط الإيراني الموجود في البحر
منحت إدارة ترمب في 20 مارس إعفاءً من العقوبات على شراء النفط الإيراني الموجود في عرض البحر لمدة 30 يوماً، في أحدث محاولة لتهدئة أسعار النفط. وقال وزير الخزانة "سكوت بيسنت" إن هذا الإعفاء سيجلب نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية ويساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة.
وينص الترخيص، الذي نُشر على موقع وزارة الخزانة بعد إغلاق الأسواق، على إمكانية استيراد النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة بموجب الإعفاء عند الضرورة لإتمام عملية البيع أو التسليم. ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة لم تستورد النفط الإيراني بشكل ملموس منذ فرض العقوبات بعد ثورة 1979، ولم يتضح بعد ما إذا كان أي نفط إيراني سينتهي به المطاف فعلياً داخل البلاد نتيجة هذا الإعفاء. ويستثني الترخيص، الذي يسري مفعوله حتى 19 أبريل، مناطق مثل كوبا وكوريا الشمالية والقرم.
7:37 صباحاً
لماذا يعد هذا الأمر حيوياً بالنسبة لليابان؟
تعد اليابان، رابع أكبر اقتصاد في العالم، خامس أكبر مستورد للنفط، حيث يأتي 95% منه من الشرق الأوسط و70% يمر عبر مضيق هرمز. وبينما تظل الخيارات العسكرية لليابان محدودة بموجب دستورها السلمي بعد الحرب، فإن تشريعات الأمن لعام 2015 تسمح لطوكيو باستخدام القوة في الخارج إذا كان هناك هجوم (بما في ذلك الهجوم على شريك أمني وثيق) يهدد بقاء اليابان ولا تتوفر وسائل أخرى لمعالجته.
7:32 صباحاً
إيران تسمح للسفن اليابانية بعبور مضيق هرمز
أعربت إيران عن استعدادها لمساعدة السفن اليابانية على الإبحار عبر مضيق هرمز، المسار الحيوي لإمدادات الوقود العالمية. وفي مقابلة هاتفية مع وكالة "كيودو" للأنباء يوم الجمعة، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إغلاق الممر المائي، مصراً على أن الدول التي تهاجم إيران هي فقط من تواجه قيوداً، بينما تُعرض المساعدة على الدول الأخرى. وقال: "نحن لم نغلق المضيق.. إنه مفتوح".
7:26 صباحاً
هجمات ليلية في السعودية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيانات منفصلة أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طوال الليل 55 طائرة مسيرة استهدفت المنطقة الشرقية.
7:18 صباحاً
ترمب يدرس "إنهاء" العمليات
أعلن الرئيس دونالد ترمب أن الولايات المتحدة قريبة جداً من تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط. (إليك بيانه الكامل):
21 مارس 2026، 7:10 صباحًا
الجيش الكويتي يعترض التهديدات
يتعامل الجيش الكويتي حاليًا مع صواريخ وطائرات مسيرة معادية، مشيرًا إلى أن الأصوات المسموعة تعود لاعتراض الدفاعات الجوية للتهديدات.
21 مارس 2026، 7:10 صباحًا
إسرائيل تضرب طهران
قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من يوم السبت إنه يضرب أهدافًا في العاصمة الإيرانية طهران.
21 مارس 2026، 7:10 صباحًا
21 مارس 2026، 7:10 صباحًا
الحرب تدخل يومها الثاني والعشرين
إنه الآن اليوم الثاني والعشرون في الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية التي اندلعت بهجمات إسرائيلية وأمريكية مشتركة مفاجئة ضد الجمهورية الإسلامية. ومنذ ذلك الحين، تشن طهران هجمات تصفها بالانتقامية ضد دول الخليج.
في 20 مارس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها في الصراع، في أوضح إشارة حتى الآن إلى نهاية محتملة للحرب.
في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأوسع، تواصل الدفاعات الجوية اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي تطلقها إيران.
ترقبوا Khaleej Times حيث نقدم لكم آخر التحديثات في الصراع فور وقوعها.