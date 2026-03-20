تغطية مباشرة: اليوم 21 من الحرب: الكويت: اندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي نتيجة هجمات بمسيرات معادية

10:51 صباحاً

مواليدُ العيد.. حياةٌ تُولدُ من رحمِ الحرب

رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الخلفية، تجلت لحظات من الفرح الهادئ في مستشفيات دولة الإمارات؛ حيث استقبلت العائلات الإماراتية مواليدها الجدد في أول أيام عيد الفطر. وقد بثت صرخات المواليد الجدد شعوراً بالأمل والتجدد، مانحةً العائلات سبباً شخصياً عميقاً للاحتفال.

10:48 صباحاً

إسرائيل تشن ضربات "كاسحة" على إيران

شنت إسرائيل موجة جديدة من الغارات على طهران يوم الجمعة، بعد تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيها إن إيران "تتعرض للتدمير"، وفي الوقت الذي واجهت فيه دول الخليج موجة جديدة من الهجمات.

واستهدفت الضربات العاصمة الإيرانية -التي تتعرض لقصف شبه يومي منذ بدء الحرب (الأمريكية-الإسرائيلية) في 28 فبراير- فيما وصفه الجيش الإسرائيلي بـ "استهداف البنية التحتية لنظام الإرهاب الإيراني". وجاء القصف عقب تصريح نتنياهو بأن الحرب قد قضت على قدرة الجمهورية الإسلامية على تخصيب اليورانيوم أو تصنيع الصواريخ الباليستية مع دخول الصراع أسبوعه الرابع.

10:41 صباحاً

تراجع أسعار النفط الخام

انخفضت أسعار الخام بأكثر من 2% يوم الجمعة، بعد تصريح نتنياهو بأن الحرب مع إيران قد تنتهي في وقت أقرب مما كان يخشاه الكثيرون. كما رحب المتداولون بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن القوات الإسرائيلية لن تستهدف المزيد من بنية الطاقة الإيرانية.

وتراجعت عقود النفط الرئيسية، حيث استقر خام "برنت" عند حوالي 105 دولارات، وخام غرب تكساس الوسيط عند 93 دولاراً. ويذكر أن "برنت" كان قد قفز بنسبة 6% يوم الخميس ليصل إلى 119 دولاراً للبرميل قبل أن يعاود الهبوط.