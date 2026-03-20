تغطية مباشرة: اليوم 21 من الحرب: الكويت: اندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي نتيجة هجمات بمسيرات معادية
10:51 صباحاً
مواليدُ العيد.. حياةٌ تُولدُ من رحمِ الحرب
رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الخلفية، تجلت لحظات من الفرح الهادئ في مستشفيات دولة الإمارات؛ حيث استقبلت العائلات الإماراتية مواليدها الجدد في أول أيام عيد الفطر. وقد بثت صرخات المواليد الجدد شعوراً بالأمل والتجدد، مانحةً العائلات سبباً شخصياً عميقاً للاحتفال.
10:48 صباحاً
إسرائيل تشن ضربات "كاسحة" على إيران
شنت إسرائيل موجة جديدة من الغارات على طهران يوم الجمعة، بعد تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيها إن إيران "تتعرض للتدمير"، وفي الوقت الذي واجهت فيه دول الخليج موجة جديدة من الهجمات.
واستهدفت الضربات العاصمة الإيرانية -التي تتعرض لقصف شبه يومي منذ بدء الحرب (الأمريكية-الإسرائيلية) في 28 فبراير- فيما وصفه الجيش الإسرائيلي بـ "استهداف البنية التحتية لنظام الإرهاب الإيراني". وجاء القصف عقب تصريح نتنياهو بأن الحرب قد قضت على قدرة الجمهورية الإسلامية على تخصيب اليورانيوم أو تصنيع الصواريخ الباليستية مع دخول الصراع أسبوعه الرابع.
10:41 صباحاً
تراجع أسعار النفط الخام
انخفضت أسعار الخام بأكثر من 2% يوم الجمعة، بعد تصريح نتنياهو بأن الحرب مع إيران قد تنتهي في وقت أقرب مما كان يخشاه الكثيرون. كما رحب المتداولون بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن القوات الإسرائيلية لن تستهدف المزيد من بنية الطاقة الإيرانية.
وتراجعت عقود النفط الرئيسية، حيث استقر خام "برنت" عند حوالي 105 دولارات، وخام غرب تكساس الوسيط عند 93 دولاراً. ويذكر أن "برنت" كان قد قفز بنسبة 6% يوم الخميس ليصل إلى 119 دولاراً للبرميل قبل أن يعاود الهبوط.
10:26 صباحاً
وكالة الطاقة الدولية: العمل من المنزل وتجنب السفر الجوي
طرحت وكالة الطاقة الدولية (IEA) -التي وافقت هذا الشهر على سحب قياسي من المخزونات النفطية الاستراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب (الأمريكية-الإسرائيلية) مع إيران- مقترحات يوم الجمعة لتخفيف ضغوط أسعار النفط على المستهلكين، شملت العمل من المنزل وتجنب السفر الجوي. وأدت هذه الحرب إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما أثار مخاوف عالمية من موجة تضخم واسعة.
10:19 صباحاً
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف تابعة للحكومة السورية
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مركز قيادة ومخازن أسلحة في مجمعات عسكرية تابعة للنظام السوري جنوبي سوريا، وذلك رداً على أحداث الخميس التي شهدت اعتداءات على مدنيين دروز. وجاء في البيان: "لن يتسامح الجيش الإسرائيلي مع أي ضرر يلحق بالسكان الدروز في سوريا وسنواصل العمل لحمايتهم، كما نراقب التطورات في الجنوب السوري وسنتصرف وفقاً لتعليمات المستوى السياسي".
10:06 صباحاً
الحرس الثوري: لا نقص في المخزون الاستراتيجي
صرح الحرس الثوري الإيراني أن عمليات إنتاج الصواريخ مستمرة دون توقف رغم ظروف الحرب القائمة.
9:46 صباحاً
كوريا الجنوبية تبدي قلقها من تضرر منشآت الغاز القطرية
صرحت السلطات الكورية الجنوبية، الجمعة، أن الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في قطر ترفع من حالة "عدم اليقين"، لكنها قللت من المخاوف بشأن انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، مشيرة إلى توفر مصادر بديلة.
من جانبها، ذكرت شركة "قطر للطاقة" المملوكة للدولة أنها ستضطر إلى إعلان "القوة القاهرة" (Force Majeure) بشأن العقود طويلة الأجل لمدة تصل إلى خمس سنوات لإمدادات الغاز المتجهة إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين، وذلك بعد أن أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17% من قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال.
9:43 صباحاً
الهند تنصح شركات الطيران بتجنب أجواء الخليج وتدعو لخطط طوارئ
طلبت المديرية العامة للطيران المدني في الهند (DGCA) من شركات الطيران تجنب بعض الأجواء في منطقة الخليج وضمان وضع خطط طوارئ كجزء من تقييمات مخاطر السلامة.
وكانت هيئة تنظيم الطيران قد منحت شركة "طيران الهند" (Air India) تسهيلات مؤقتة في معايير واجبات الطيران وسط النزاع المستمر. وبحسب مصادر وكالة (ANI)، تقوم "طيران الهند" بتشغيل رحلاتها عبر مسارات بديلة أطول، مما يؤدي إلى زيادة ساعات الطيران بسبب القيود المفروضة على الأجواء الإيرانية والعراقية.
9:19 صباحاً
الدفاع المدني البحريني يسيطر على حريق المستودع
تمكن الدفاع المدني في مملكة البحرين من إخماد الحريق الذي اندلع في مستودع تابع لإحدى الشركات، وذلك بعد الدفع بـ 20 آلية و62 ضابطاً وفردًا. يذكر أن الحريق نشب نتيجة للهجمات الإيرانية التي استهدفت المنطقة.
9:11 صباحاً
تحديث من "الاتحاد للطيران" بشأن الرحلات
أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" أنها تشغل حالياً جدول رحلات تجارية محدوداً بين أبوظبي وعدد من الوجهات الرئيسية. وسيتم استيعاب الضيوف الذين لديهم حجوزات سابقة على هذه الرحلات في أقرب وقت ممكن.
ونصحت الشركة الضيوف والجمهور بعدم التوجه إلى المطار إلا في حال التواصل معهم مباشرة من قبل "الاتحاد للطيران" أو الحصول على تأكيد حجز على إحدى الرحلات الجديدة.
9:03 صباحاً
سقوط شظايا يتسبب في نشوب حريق بالبحرين
اندلع حريق في مستودع تابع لإحدى الشركات في مملكة البحرين إثر سقوط شظايا ناتجة عن العدوان الإيراني. وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية.
8:56 صباحاً
اندلاع حريق في مستودع بقطر
أعلنت وزارة الداخلية القطرية في وقت مبكر من صباح الجمعة أن فرق الدفاع المدني تتعامل مع حريق نشب في مستودع بمنطقة "بركة العوامر"، دون تسجيل أي إصابات. وفي تحديث لاحق، أكدت الوزارة السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر بشرية.
8:44 صباحاً
اندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي
تعرضت مصفاة ميناء الأحمدي، التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، لعدة هجمات معادية صباح اليوم باستخدام طائرات مسيرة، مما أدى إلى اندلاع حريق في بعض وحداتها. وتُشير التقديرات الأولية إلى عدم وقوع إصابات بشرية جراء هذه الهجمات. وقد باشرت فرق الإطفاء والطوارئ على الفور التعامل مع الحريق، فيما تم إغلاق عدة وحدات في المصفاة واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العاملين.
ملخص الأحداث الجارية (في صبيحة العيد):
الإمارات: تفكيك شبكة إرهابية تابعة لحزب الله وإيران، واعتراض تهديدات صاروخية وجوية في الصباح الباكر.
رئيس الدولة: الشيخ محمد بن زايد يؤكد في تهنئة العيد أن المنطقة ستتجاوز التحديات الراهنة بقوة ووحدة شعبها.
الكويت: اندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي نتيجة هجمات بمسيرات معادية، مع السيطرة على الوضع لضمان سلامة الكوادر.
8:37 صباحاً
الكويت تعترض طائرات مسيرة
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية أن الدفاعات الجوية الكويتيّة اعترضت هجمات معادية بالصواريخ والطائرات المسيرة.
8:10 صباحاً
رئيس الدولة: المنطقة ستتجاوز التحديات الراهنة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في تهنئته بمناسبة عيد الفطر، أن المنطقة ستتجاوز تحدياتها قريباً.
ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ إخواني حكام الإمارات وشعبنا العزيز والمسلمين في كل أنحاء العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك."
وأضاف سموه: "لدينا ثقة كاملة بأن منطقتنا ستتجاوز تحدياتها الراهنة، وأن دولة الإمارات بفضل قوتها ومنعة مؤسساتها وإخلاص وتكاتف أبنائها، ستمضي قدماً نحو مستقبل يسوده السلام والازدهار."
7:58 صباحاً
قطر تُصدر تعليمات استرشادية لاحتفالات "عيد آمنة"
بمناسبة عيد الفطر المبارك، شددت الجهات الحكومية في قطر على أهمية الالتزام بالإرشادات العامة، والتحلي بالمسؤولية، واتباع التعليمات الرسمية لضمان سلامة الجميع. وتضمنت التوجيهات ما يلي:
حماية الأطفال: يُطلب من أولياء الأمور إبقاء أطفالهم برفقة العائلة، وتجنب السماح لهم بالخروج إلى المناطق السكنية أو التنقل بين المنازل لتبادل تهاني العيد.
تقليص التجمعات: قصر الزيارات والأنشطة على التجمعات العائلية المحدودة، والالتزام التام بتوجيهات السلطات المختصة.
بروتوكول الطوارئ: في حال صدور إنذار وطني، يُمنع مغادرة المسجد ويجب البقاء بداخله؛ أما من هم في الخارج، فعليهم العودة للمسجد أو التوجه إلى أقرب موقع آمن.
المصادر الرسمية: اتباع التنبيهات الصادرة عن الجهات المعنية فوراً، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.
7:44 صباحاً
السعودية تعترض طائرات مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير 15 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية والجوف صباح يوم الجمعة.
7:43 صباحاً
عيدٌ في ظلال الحرب
بدأت احتفالات عيد الفطر في 20 مارس في العديد من الدول. وتواصل دول الخليج حالة اليقظة أثناء الاحتفال بالعيد هذا العام وسط ظروف الحرب؛ حيث أصدرت بعض الدول توجيهات لضمان احتفالات آمنة. وقد أدى المصلون في كافة أنحاء الإمارات صلاة العيد في المساجد والمصليات.
7:32 صباحاً
تنبيهات طوارئ في الصباح الباكر
استيقظ سكان الإمارات على تنبيهات الطوارئ في الصباح الباكر مع تصدي الدفاعات الجوية لتهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة كانت ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ والمسيرات. وحثت السلطات السكان على البقاء في أماكن آمنة ومتابعة القنوات الرسمية، قبل أن تعلن لاحقاً أن الوضع آمن ويمكن استئناف الأنشطة الطبيعية مع ضرورة توخي الحذر.
20 مارس 2026، 7:17 صباحًا
اليوم 21 من الحرب الإيرانية
مر 21 يومًا منذ أن أدت الانتقام الإيراني للضربات الأمريكية الإسرائيلية إلى هجمات على عدة دول خليجية، مما تسبب في أضرار للبنية التحتية المدنية وكذلك منشآت الطاقة.
شنت إسرائيل موجة جديدة من الهجمات على إيران يوم الجمعة، بعد أن طلب منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم تكرار ضرباتها على البنية التحتية للغاز الطبيعي الإيراني، مما أدى إلى تصعيد حاد في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مكالمة هاتفية من ترامب، ناقشا خلالها التطورات في المنطقة.
أعلن جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران، واعتقال أعضائها.
تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 7 صواريخ باليستية و15 طائرة مسيرة في 19 مارس.