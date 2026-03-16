تغطية مباشرة: اليوم 17 للحرب: حادث مسيرة يربك حركة الطيران في دبي.. والإعلان عن طرق بديلة حول المطار
9:36 صباحاً
إيران ترفع الأجور
أعلن وزير العمل الإيراني عن زيادة تتجاوز 60% في الحد الأدنى للأجور، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت بسبب الاستياء من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
9:29 صباحاً
شركات الطيران تستأنف عملياتها تدريجياً في الخليج
على الرغم من حادثة طائرة مسيرة في مطار دبي الدولي (DXB) أدت إلى توقف حركة الطيران صباح الاثنين، إلا أن شركات الطيران في منطقة الخليج بدأت باستعادة عملياتها بشكل مطرد بعد أيام من الاضطرابات الناجمة عن الحرب المستمرة. وبحلول يوم الأحد، بدأت حركة الطيران في الانتعاش بشكل ملحوظ؛ حيث شرعت شركة "طيران الإمارات" في زيادة عدد رحلاتها الجوية، بينما سيرت "الاتحاد للطيران" أكثر من 100 رحلة في يوم واحد لأول مرة منذ بدء الصراع، وذلك وفقاً لبيانات موقع "فلایت رادار 24".
9:21 صباحاً
المملكة المتحدة تقدم 6.62 مليون دولار كتمويل طوارئ للبنان
قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، يوم الأحد إن المملكة المتحدة ستقدم أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني (6.62 مليون دولار) كتمويل طوارئ لدعم العمل الإنساني للحكومة اللبنانية وسط الصراع في المنطقة. وصرحت قائلة: "أقوم اليوم بتخصيص أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني من تمويل الطوارئ، بما في ذلك للصليب الأحمر اللبناني، وصندوق الأمم المتحدة الإنساني في لبنان، وبرنامج الأغذية العالمي، دعماً للعمل الإنساني الذي تقوم به الحكومة اللبنانية".
9:17 صباحاً
هجمات واسعة النطاق في إيران
قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من يوم الاثنين إنه ينفذ موجة جديدة من الضربات "واسعة النطاق" على طهران. ونشر الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق تليغرام: "بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي موجة ضربات واسعة النطاق تستهدف البنية التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في طهران".
9:15 صباحاً
العمانيون يعودون من إيران
ذكرت وزارة الخارجية العمانية أنها تعمل على تسهيل عودة المواطنين العالقين في إيران عبر الطرق البرية والجوية. وقد تمت هذه الترتيبات بالتنسيق مع بعثات السلطنة في طهران وأنقرة، كجزء من الخطة المعتمدة. وأكدت الهيئة مراقبتها المستمرة لأوضاع المواطنين على مدار الساعة بالتنسيق مع بعثاتها في الخارج لضمان أمنهم وسلامتهم.
9:08 صباحاً
البحرين تعتقل سائقين تسببوا في حالة ذعر
في ظل الهجمات المستمرة، ألقت وزارة الداخلية البحرينية القبض على عدد من سائقي السيارات وحجزت مركباتهم لمدة 60 يوماً بسبب تسببهم في إزعاج ونشر الذعر بين المواطنين والمقيمين والإخلال بالنظام العام. وكشفت السلطات عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الأفراد.
08:56 صباحاً
تهديد صاروخي مستمر
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA) أن أنظمة الدفاع الجوي في الدولة تتعامل حالياً مع تهديد صاروخي.
وقد حثت الهيئة السكان على البقاء في أماكن آمنة ومتابعة القنوات الرسمية للحصول على التحذيرات والتحديثات.
08:56 صباحاً
طيران الهند يلغي رحلات دبي في 16 مارس
في ظل التعليق المؤقت للرحلات الجوية في مطار دبي الدولي، أعلنت شركتا "طيران الهند" و"طيران الهند إكسبريس" عن إلغاء جميع رحلاتهما من وإلى دبي اليوم، 16 مارس.
وتقدم شركات الطيران الخيارات التالية لجميع الركاب المتضررين دون أي تكلفة إضافية:
إعادة الحجز لتاريخ سفر مستقبلي.
الإلغاء واسترداد كامل المبلغ.
في هذه الأثناء، تستمر العمليات الجوية غير المنتظمة لشركة "طيران الهند إكسبريس" من وإلى أبوظبي، ورأس الخيمة، والشارقة.
وللحصول على مزيد من المساعدة، نُصح المسافرون بالتواصل مع دعم العملاء على مدار الساعة على الأرقام: 9333 11693 91+ أو 9999 11693 91+.
8:42 صباحاً
هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي
أفادت السلطات العراقية، يوم الأحد، بإصابة خمسة أشخاص جراء هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد الدولي، الذي يضم منشأة دبلوماسية أمريكية.
وصرح مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" (AFP) أن الهجوم المسائي أعقبه وابل جديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت المطار قرابة منتصف الليل.
8:34 صباحاً
أسعار النفط تحوم حول 100 دولار للبرميل
حامت أسعار النفط حول مستوى 100 دولار للبرميل يوم الاثنين مع تقلبات في أسواق الأسهم، بالتزامن مع دخول الحرب مع إيران أسبوعها الثالث دون بوادر تراجع من الجانبين، بينما يسعى الدبلوماسيون لضمان المرور الآمن للناقلات عبر مضيق هرمز الحيوي.
وقفزت أسعار الخام في الدقائق الأولى من الافتتاح بعد تصريحات الرئيس الأمريكي خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن القوات ضربت أهدافاً عسكرية في جزيرة خارك، وهي منطقة حيوية في الخليج تتعامل مع معظم صادرات النفط الإيرانية تقريباً.
وقد ارتفع كلا العقدين الرئيسيين للخام؛ حيث قفز خام "برنت" بنحو 3% ليصل إلى 106.50 دولار قبل أن يقلص مكاسبه، بينما استقر خام "غرب تكساس الوسيط" حول 99 دولاراً.
8:32 صباحاً
رحلات دبي المحولة تعود إلى نقاط انطلاقها
أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" (Flightradar24) عودة بعض رحلات طيران الإمارات المحولة إلى مطاراتها الأصلية، وذلك بعد التعليق المؤقت للعمليات من وإلى دبي إثر حادثة طائرة مسيرة بالقرب من مطار دبي الدولي.
8:28 صباحاً
أستراليا لن ترسل سفناً إلى مضيق هرمز
قالت وزيرة النقل الأسترالية يوم الاثنين إن بلادها لن ترسل سفينة تابعة للقوات البحرية إلى مضيق هرمز، وذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأخرى بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الممر المائي الاستراتيجي.
وصرحت وزيرة النقل كاترين كينغ لهيئة الإذاعة الوطنية (ABC): "لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن ندرك مدى الأهمية القصوى لهذا الممر، لكن هذا ليس أمراً طُلب منا أو نشارك فيه".
8:27 صباحاً
اليابان تبدأ السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية
أعلنت اليابان أنها بدأت في عملية السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية وضخها في الأسواق.
8:23 صباحاً
هجمات ليلية في المملكة العربية السعودية
اعترضت المملكة العربية السعودية 49 طائرة مسيرة طوال الليل مع تصاعد الهجمات في أنحاء المنطقة.
1:33 صباحاً: اعتراض طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.
3:22 صباحاً: اعتراض سبع طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.
3:25 صباحاً: اعتراض ست طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.
3:41 صباحاً: اعتراض خمس طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.
3:58 صباحاً: اعتراض سبع طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.
4:17 صباحاً: اعتراض تسع طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.
4:52 صباحاً: اعتراض ثلاث طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.
5:41 صباحاً: اعتراض خمس طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.
6:09 صباحاً: اعتراض ست طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.
8:15 صباحاً
تعليمات السلامة للعاملين
أرسلت وزارة الداخلية القطرية تذكيرات متكررة للموظفين بضرورة اتباع إرشادات السلامة في أماكن العمل. ويشمل ذلك التعرف على مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء، مما يحمي الجميع من المخاطر.
8:13 صباحاً
ترامب يضع نصب عينيه السيطرة على نفط جزيرة "خرج" الإيرانية
أفاد موقع "أكسيوس" (Axios) يوم الأحد، نقلاً عن أربعة مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على حشد تحالف دولي لإعادة فتح مضيق هرمز، ويأمل في الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وذكر التقرير أيضاً أن الرئيس يتطلع إلى السيطرة على النفط في جزيرة خرج الإيرانية.
8:09 صباحاً
ترامب يضغط على الناتو والصين بشأن مضيق هرمز
سعى الرئيس دونالد ترامب للضغط على حلفاء الناتو والصين للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، الممر الحيوي لنقل النفط الذي أغلقته إيران فعلياً رداً على الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران.
وكان الرئيس الأمريكي قد دعا دولاً من بينها الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا يوم السبت لإرسال سفن لمرافقة ناقلات النفط عبر المضيق، لكن الدول التي ذكرها قدمت ردوداً متحفظة فقط.
وصرح ترامب لصحيفة "فاينانشال تايمز" يوم الأحد: "من المناسب تماماً أن يساعد المستفيدون من المضيق في ضمان عدم حدوث أي شيء سيء هناك". وعلى عكس الولايات المتحدة، تعتمد أوروبا والصين بشكل كبير على الخليج في واردات النفط.
وحذر من أن عدم الرد أو الرد السلبي على طلبه سيكون "سيئاً للغاية بالنسبة لمستقبل الناتو". كما هدد ترامب بتأجيل القمة المقررة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الشهر إذا لم تساعد بكين في إعادة فتح المضيق.
8:06 صباحاً
السعودية تعترض طائرات مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت 12 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية من البلاد.
8:03 صباحاً
إيران تصف الضربات الإسرائيلية على مستودعات الوقود بـ "الإبادة البيئية"
قال وزير الخارجية الإيراني يوم الاثنين إن الضربات الإسرائيلية على مستودعات الوقود في طهران تشكل "إبادة بيئية" (Ecocide) نظراً للمخاطر طويلة المدى على صحة السكان.
ونشر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عبر منصة "إكس": "إن القصف الإسرائيلي لمستودعات الوقود في طهران ينتهك القانون الدولي ويشكل إبادة بيئية".
وأضاف المنشور: "يواجه السكان أضراراً طويلة الأمد تلحق بصحتهم وسلامتهم. كما أن تلوث التربة والمياه الجوفية قد يمتد تأثيره لأجيال".
ملخص
حادث طائرة مسيرة في مطار دبي الدولي يتسبب في حريق؛ والسيطرة على ألسنة اللهب.
طيران الإمارات تعلن تعليقاً مؤقتاً لرحلاتها من وإلى دبي.
هيئة الطيران المدني في دبي تعلن التعليق المؤقت للرحلات في مطار دبي الدولي (DXB).
شرطة دبي تغلق بعض الطرق بشكل مؤقت.
7:59 صباحاً
ترامب: "إيران ليست مستعدة لاتفاق بعد"
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع إيران مع دخول الحرب أسبوعها الثالث، لكن طهران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق ينهي النزاع.
وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة "آير فورس وان"، دون الكشف عن طبيعة هذه المحادثات، عند سؤاله عما إذا كانت هناك أي جهود دبلوماسية جارية لإنهاء الصراع الذي امتد عبر الشرق الأوسط وزعزع استقرار الأسواق العالمية: "نعم، نحن نتحدث معهم".
"لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون. ومع ذلك، فإنهم يقتربون من ذلك بشدة" - دونالد ترامب.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد نفى في وقت سابق إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أنه غير متأكد من رغبته في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب "لأن أحداً لا يعرف حتى مع من تتعامل، حيث قُتل معظم قادتهم"، لكنه أصر على أن الإيرانيين "يريدون إبرام اتفاق بشدة".
7:51 صباحاً
رئيس الدولة وولي العهد السعودي يبحثان "الوقف الفوري" للتصعيد
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ناقشا خلاله التطورات الإقليمية في ظل تصاعد العمليات العسكرية.
تناول الاتصال الهجمات الإيرانية "المستمرة والصارخة" التي تستهدف دول المنطقة، مع الإشارة إلى انتهاكها للحقوق السيادية وللأعراف الدولية، وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري.
7:43 صباحاً
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "آلاف الأهداف الإضافية في إيران"
قدم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، إيجازاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، قال فيه إن إسرائيل ستواصل العمل في كل من إيران ولبنان حتى تحقيق أهداف عملياتها، مضيفاً أنه يتم تحديد المزيد من الأهداف يومياً.
7:39 صباحاً
اليوم 17 من حرب (إسرائيل-أمريكا-إيران)
مع دخول الحرب يومها السابع عشر، يبدو أن الاتجاه يميل نحو المحادثات الدبلوماسية مع تصريح ترامب بأنه "يتحدث" إلى إيران، بينما يجري قادة الشرق الأوسط مناقشاتهم الخاصة.
وفي الوقت نفسه في الإمارات، أدى حادث طائرة مسيرة في وقت مبكر من الصباح في مطار دبي الدولي إلى اضطراب حركة السفر الجوي. وكان الدفاع الجوي الإماراتي قد تعامل في 15 مارس مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة من إيران، كما أعادت الدولة ما يقرب من 500 من حاملي الإقامة الذهبية والمقيمين العالقين من الخارج.
7:28 صباحاً
طيران الإمارات تعلّق رحلاتها مؤقتاً
أعلنت طيران الإمارات في وقت مبكر من يوم الاثنين عن تعليق مؤقت لرحلاتها من وإلى دبي، في أعقاب حادث يتعلق بطائرة بدون طيار في محيط مطار دبي الدولي. وحثت الناقلة المسافرين على عدم التوجه إلى المطار، مؤكدة أن "سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى".
16 مارس 2026،
7:22 صباحًا
إغلاق بعض الطرق مؤقتًا
في ضوء الحادث الأخير، أعلنت شرطة دبي عن إغلاق بعض الطرق القريبة من المطار لضمان سلامة سائقي السيارات. وقد نُصح سائقو السيارات باستخدام طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم.
طريق المطار
نفق المطار
جسر القرهود المؤدي إلى شارع الدار البيضاء
تقاطعات قرية الشحن وشارع مراكش باتجاه المطار
16 مارس 2026، 7:22 صباحًا
تحويل بعض الرحلات الجوية
أعلنت مطارات دبي عن تحويل بعض الرحلات الجوية من مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار آل مكتوم الدولي (DWC).
16 مارس 2026، 7:22 صباحًا
تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا
بعد حادث الطائرة بدون طيار بالقرب من مطار دبي الدولي، أعلنت هيئة دبي للطيران المدني عن تعليق مؤقت للرحلات الجوية في مطار دبي الدولي كإجراء احترازي لضمان سلامة جميع الركاب والموظفين.
نُصح المسافرون بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على آخر التحديثات المتعلقة برحلاتهم.
صرحت الهيئة بأنه سيتم الإعلان عن المزيد من التحديثات عبر القنوات الرسمية فور توفرها.
16 مارس 2026، 7:22 صباحًا
حادث طائرة بدون طيار في مطار دبي الدولي
في الساعة 3:56 صباحًا، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن السلطات تستجيب لحريق ناجم عن حادث متعلق بطائرة بدون طيار في محيط مطار دبي الدولي.
بعد ذلك بوقت قصير، كشفت السلطات أن حادث طائرة بدون طيار في محيط المطار قد أثر على أحد خزانات الوقود، وأن فرق الدفاع المدني بدبي موجودة في الموقع للسيطرة على الحريق.
لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
في غضون ساعة، أعلنت السلطات أنه تمت السيطرة على الحريق.