تغطية مباشرة: اليوم 17 للحرب: حادث مسيرة يربك حركة الطيران في دبي.. والإعلان عن طرق بديلة حول المطار

9:36 صباحاً

إيران ترفع الأجور

أعلن وزير العمل الإيراني عن زيادة تتجاوز 60% في الحد الأدنى للأجور، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت بسبب الاستياء من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

9:29 صباحاً

شركات الطيران تستأنف عملياتها تدريجياً في الخليج

على الرغم من حادثة طائرة مسيرة في مطار دبي الدولي (DXB) أدت إلى توقف حركة الطيران صباح الاثنين، إلا أن شركات الطيران في منطقة الخليج بدأت باستعادة عملياتها بشكل مطرد بعد أيام من الاضطرابات الناجمة عن الحرب المستمرة. وبحلول يوم الأحد، بدأت حركة الطيران في الانتعاش بشكل ملحوظ؛ حيث شرعت شركة "طيران الإمارات" في زيادة عدد رحلاتها الجوية، بينما سيرت "الاتحاد للطيران" أكثر من 100 رحلة في يوم واحد لأول مرة منذ بدء الصراع، وذلك وفقاً لبيانات موقع "فلایت رادار 24".

9:21 صباحاً

المملكة المتحدة تقدم 6.62 مليون دولار كتمويل طوارئ للبنان

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، يوم الأحد إن المملكة المتحدة ستقدم أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني (6.62 مليون دولار) كتمويل طوارئ لدعم العمل الإنساني للحكومة اللبنانية وسط الصراع في المنطقة. وصرحت قائلة: "أقوم اليوم بتخصيص أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني من تمويل الطوارئ، بما في ذلك للصليب الأحمر اللبناني، وصندوق الأمم المتحدة الإنساني في لبنان، وبرنامج الأغذية العالمي، دعماً للعمل الإنساني الذي تقوم به الحكومة اللبنانية".

9:17 صباحاً

هجمات واسعة النطاق في إيران

قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من يوم الاثنين إنه ينفذ موجة جديدة من الضربات "واسعة النطاق" على طهران. ونشر الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق تليغرام: "بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي موجة ضربات واسعة النطاق تستهدف البنية التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في طهران".

9:15 صباحاً

العمانيون يعودون من إيران

ذكرت وزارة الخارجية العمانية أنها تعمل على تسهيل عودة المواطنين العالقين في إيران عبر الطرق البرية والجوية. وقد تمت هذه الترتيبات بالتنسيق مع بعثات السلطنة في طهران وأنقرة، كجزء من الخطة المعتمدة. وأكدت الهيئة مراقبتها المستمرة لأوضاع المواطنين على مدار الساعة بالتنسيق مع بعثاتها في الخارج لضمان أمنهم وسلامتهم.

9:08 صباحاً

البحرين تعتقل سائقين تسببوا في حالة ذعر

في ظل الهجمات المستمرة، ألقت وزارة الداخلية البحرينية القبض على عدد من سائقي السيارات وحجزت مركباتهم لمدة 60 يوماً بسبب تسببهم في إزعاج ونشر الذعر بين المواطنين والمقيمين والإخلال بالنظام العام. وكشفت السلطات عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الأفراد.

08:56 صباحاً

تهديد صاروخي مستمر

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA) أن أنظمة الدفاع الجوي في الدولة تتعامل حالياً مع تهديد صاروخي.

وقد حثت الهيئة السكان على البقاء في أماكن آمنة ومتابعة القنوات الرسمية للحصول على التحذيرات والتحديثات.

08:56 صباحاً

طيران الهند يلغي رحلات دبي في 16 مارس

في ظل التعليق المؤقت للرحلات الجوية في مطار دبي الدولي، أعلنت شركتا "طيران الهند" و"طيران الهند إكسبريس" عن إلغاء جميع رحلاتهما من وإلى دبي اليوم، 16 مارس.

وتقدم شركات الطيران الخيارات التالية لجميع الركاب المتضررين دون أي تكلفة إضافية:

إعادة الحجز لتاريخ سفر مستقبلي.

الإلغاء واسترداد كامل المبلغ.

في هذه الأثناء، تستمر العمليات الجوية غير المنتظمة لشركة "طيران الهند إكسبريس" من وإلى أبوظبي، ورأس الخيمة، والشارقة.

وللحصول على مزيد من المساعدة، نُصح المسافرون بالتواصل مع دعم العملاء على مدار الساعة على الأرقام: 9333 11693 91+ أو 9999 11693 91+.

8:42 صباحاً

هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي

أفادت السلطات العراقية، يوم الأحد، بإصابة خمسة أشخاص جراء هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد الدولي، الذي يضم منشأة دبلوماسية أمريكية.

وصرح مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" (AFP) أن الهجوم المسائي أعقبه وابل جديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت المطار قرابة منتصف الليل.

8:34 صباحاً

أسعار النفط تحوم حول 100 دولار للبرميل

حامت أسعار النفط حول مستوى 100 دولار للبرميل يوم الاثنين مع تقلبات في أسواق الأسهم، بالتزامن مع دخول الحرب مع إيران أسبوعها الثالث دون بوادر تراجع من الجانبين، بينما يسعى الدبلوماسيون لضمان المرور الآمن للناقلات عبر مضيق هرمز الحيوي.

وقفزت أسعار الخام في الدقائق الأولى من الافتتاح بعد تصريحات الرئيس الأمريكي خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن القوات ضربت أهدافاً عسكرية في جزيرة خارك، وهي منطقة حيوية في الخليج تتعامل مع معظم صادرات النفط الإيرانية تقريباً.

وقد ارتفع كلا العقدين الرئيسيين للخام؛ حيث قفز خام "برنت" بنحو 3% ليصل إلى 106.50 دولار قبل أن يقلص مكاسبه، بينما استقر خام "غرب تكساس الوسيط" حول 99 دولاراً.

8:32 صباحاً

رحلات دبي المحولة تعود إلى نقاط انطلاقها

أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" (Flightradar24) عودة بعض رحلات طيران الإمارات المحولة إلى مطاراتها الأصلية، وذلك بعد التعليق المؤقت للعمليات من وإلى دبي إثر حادثة طائرة مسيرة بالقرب من مطار دبي الدولي.