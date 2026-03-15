تغطية مباشرة: اليوم الـ 16 للحرب: الحرس الثوري يتوعد نتنياهو بـ "التصفية والملاحقة"
9:23 صباحاً
اعتقال 20 شخصاً في إيران لمشاركة مواقع عسكرية
أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية باعتقال 20 شخصاً في المنطقة الشمالية الغربية للبلاد بتهمة مشاركة تفاصيل تتعلق بمواقع عسكرية مع إسرائيل.
9:16 صباحاً
الحرس الثوري الإيراني يتوعد بـ "ملاحقة وقتل" نتنياهو
تعهد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، بـ "ملاحقة وقتل" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
9:09 صباحاً
طهران تتهم واشنطن وتل أبيب باستخدام مسيرات "شاهد" بأسماء مستعارة
اتهم المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حملة "تضليل" عبر استخدام نسخة مُعاد تسميتها من مسيرة "شاهد-136" الإيرانية تُعرف باسم "لوكاس"، وفقاً لما نقلته قناة "برس تي في" الحكومية يوم الأحد. وزعم المسؤول أن هذه الطائرات تُنشر لاستهداف البنية التحتية المدنية في المنطقة بهدف إلصاق التهمة بالجمهورية الإسلامية عمداً. وأشار المتحدث في بيان رسمي إلى أنه بعد مواجهة تحديات عسكرية والفشل في بناء تحالفات سياسية ضد طهران، لجأ "العدو إلى تكتيكات مخادعة" تهدف إلى "إثارة الشكوك واتهام إيران" مع إفساد علاقاتها بشركائها الإقليميين.
9:04 صباحاً
حصيلة القتلى في لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنه منذ بداية الحرب الأخيرة مع حزب الله، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 826 شخصاً، بينهم 65 امرأة و106 أطفال. وأضافت السلطات أن 2009 آخرين أصيبوا بجروح جراء الهجمات المستمرة.
9:01 صباحاً
هيئة تنظيم الاتصالات الأمريكية تهدد وسائل الإعلام بسبب تغطية أخبار إيران
هدد مسؤول رفيع في هيئة تنظيم البث الأمريكية وسائل الإعلام بسبب التغطية "السلبية" للحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد انتقادات وجهها الرئيس دونالد ترامب للعناوين الصحفية الصادرة عن ما وصفه بـ "إعلام الأخبار الكاذبة". وكان الرئيس ترامب، منذ ولايته الأولى، قد سخر من وسائل الإعلام الرئيسية واصفاً إياها بـ "الأخبار الكاذبة"، كما رفع دعاوى قضائية ضد مؤسسات كبرى بسبب ما يراه تغطية غير عادلة. وقال بريندان كار، رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) -المسؤولة عن الرقابة على الراديو والتلفزيون والإنترنت- إن القنوات تبخاطر بفقدان تراخيصها بسبب تغطيتها الإخبارية، وكتب عبر منصة (X): "القانون واضح، يجب على هيئات البث العمل لصالح المصلحة العامة، وسيفقدون تراخيصهم إذا لم يفعلوا ذلك". وأضاف: "أمام القنوات التي تبث قصصاً مفبركة وتشويهات إخبارية -المعروفة بالأخبار الكاذبة- فرصة الآن لتصحيح المسار قبل موعد تجديد تراخيصها".
8:49 صباحاً
اليابان تضع شروطاً صارمة لإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز
صرح مستشار سياسي ياباني رفيع المستوى، اليوم الأحد، بأن العتبة "مرتفعة للغاية" أمام طوكيو لإرسال سفنها الحربية للمساعدة في حماية ممرات شحن النفط في الشرق الأوسط، وذلك بعد ساعات من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأخرى للقيام بذلك.
وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تتزعمه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي: "أعتبر العتبة مرتفعة للغاية" لإرسال سفن تابعة للبحرية اليابانية إلى المنطقة بموجب القوانين اليابانية الحالية، وذلك خلال برنامج نقاش سياسي على قناة "NHK" العامة.
وأضاف: "من الناحية القانونية، نحن لا نستبعد هذا الاحتمال، ولكن بالنظر إلى الوضع الحالي الذي يستمر فيه هذا الصراع، أعتقد أن هذا أمر يجب النظر فيه بحذر شديد".
ويعتبر إرسال "قوات الدفاع الذاتي" إلى الخارج مسألة حساسة سياسياً في اليابان التي تتبنى نهجاً سلمياً رسمياً، حيث يدعم الكثير من الناخبين الدستور الذي فرضته الولايات المتحدة عام 1947 والذي ينبذ الحرب.
وكانت تاكايتشي قد ذكرت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار" بشأن إرسال سفن حربية يابانية إلى الشرق الأوسط لمرافقة الناقلات. ومن المتوقع أن تزور تاكايتشي واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع ترامب، حيث سيتم مناقشة مجموعة من القضايا تشمل الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى الحرب في إيران.
8:40 صباحاً
شركات الطيران الهندية تقلص رحلاتها إلى دبي
قلصت شركات الطيران الهندية عملياتها الجوية إلى دبي ووجهات أخرى في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن فرضت سلطات المطارات قيوداً وسط الوضع المتطور بسرعة في الشرق الأوسط.
وقالت شركة الطيران منخفض التكلفة "إنديغو" إن جداول الرحلات من وإلى دبي قد تأثرت بسبب هذه القيود، وحثت المسافرين في بيان لها يوم الأحد على التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.
كما أكدت شركتا "طيران الهند" (Air India) و"إير إنديا إكسبريس" اضطرارهما لتقليص خدماتهما بشكل كبير في 15 مارس بناءً على تعليمات من سلطات المطارات الإماراتية.
طيران الهند: ستشغل رحلة واحدة فقط ذهاباً وإياباً بين دلهي ودبي، بينما تم إلغاء أربع من أصل خمس رحلات كانت مقررة.
إير إنديا إكسبريس: ألغت خمس من أصل ست رحلات إلى دبي، معلنةً عن اضطرابات أوسع نطاقاً عبر شبكتها في الإمارات.
08:26 صباحاً
"CBSE" تلغي امتحانات الصف الثاني عشر في دول الخليج وإيران
أعلنت الهيئة المركزية للتعليم الثانوي في الهند (CBSE)، اليوم الأحد، عن إلغاء امتحانات الشهادة الثانوية (الصف 12) للطلاب في كل من: البحرين، وإيران، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات.
وبسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، تقرر إلغاء جميع الامتحانات المقررة في الفترة ما بين 16 مارس و10 أبريل. كما أوضحت الهيئة التعليمية أن الامتحانات التي تم تأجيلها في وقت سابق قد أُلغيت هي الأخرى.
وذكرت الهيئة أنها ستعلن عن آلية تحديد وإعلان النتائج للطلاب في هذه الدول بشكل منفصل في الوقت المناسب.
08:12 صباحاً |
المزيد من لاعبات كرة القدم الإيرانيات يتراجعن عن طلب اللجوء
صرح وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك، بأن ثلاث عضوات من المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات، اللواتي مُنحن حق اللجوء في أستراليا، قد غيرن رأيهن وقررن العودة إلى إيران.
وكانت عضوة أخرى من الفريق قد تراجعت عن طلب اللجوء في وقت سابق من هذا الأسبوع وغادرت البلاد بالفعل، مما يترك ثلاث لاعبات فقط من أصل سبع تقدمن بطلبات لجوء من التشكيلة لا يزلن في أستراليا.
08:08 صباحاً
زيلينسكي: روسيا تمد إيران بمسيرات "شاهد"
صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مقابلة مع شبكة (CNN)، بأن روسيا تقوم بتزويد إيران بطائرات "شاهد" المسيرة لاستخدامها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأكد زيلينسكي أن هناك "حقائق مؤكدة بنسبة 100%" تفيد بأن إيران استخدمت طائرات "شاهد" (روسية الصنع) لمهاجمة القواعد الأمريكية. ورغم أن طائرات "شاهد" ارتبطت بهجمات أخرى في المنطقة، إلا أن جهة التصنيع لم تكن واضحة دائماً.
سياق السلاح:
تُعد إيران الرائدة في ابتكار مسيرات "شاهد"، التي تعتبر بديلاً منخفض التكلفة للصواريخ الباهظة. وقد شهدت هذه المسيرات استخداماً مكثفاً لأول مرة خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أطلق الروس الآلاف منها منذ خريف عام 2022.
ورغم أن إيران هي من زودت روسيا بهذه المسيرات في البداية، إلا أن روسيا باتت الآن تصنع نسخها الخاصة منها. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت القوات المسلحة لدول أخرى طائرات من طراز "شاهد"، بما في ذلك الجيش الأمريكي، الذي ذكر أنها جزء من حملته الحالية ضد إيران.
08:01 صباحاً
البنتاغون يكشف هويات 6 عسكريين أمريكيين قُتلوا في العراق
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن هويات ستة من أفراد طاقم طائرة تزويد بالوقود قُتلوا إثر تحطم طائرتهم في غرب العراق مطلع هذا الأسبوع، وهو الحادث الذي أكدت السلطات أنه لم يكن ناتجاً عن "نيران معادية".
وكانت الطائرة، وهي من طراز (KC-135)، قد تحطمت يوم الخميس الماضي، مما رفع عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال الحرب ضد إيران إلى 13 قتيلاً على الأقل، بينما تمكنت طائرة ثانية كانت تشارك في العملية نفسها من الهبوط بسلام.
وذكر البنتاغون أن القتلى الستة هم:
جون كلينر (33 عاماً) من ألاباما.
أريانا سافينو (31 عاماً) من واشنطن.
آشلي برويت (34 عاماً) من كنتاكي.
سيث كوفال (38 عاماً) من إنديانا.
كورتيس أنجست (30 عاماً) من أوهايو.
تايلر سيمونز (28 عاماً) من أوهايو.
وأوضح البيان أن الثلاثة الأوائل ينتمون لسلاح الجو الأمريكي، بينما يخدم الثلاثة الآخرون في الحرس الوطني الجوي الأمريكي.
07:54 صباحاً
هجوم على قاعدة عسكرية في بغداد
أفاد مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" بأن هجوماً بطائرات مسيرة استهدف مجمع مطار بغداد، الذي يضم قاعدة عسكرية ومنشأة دبلوماسية أمريكية. وذكر أحد المصادر أن المسيرات "استهدفت القاعدة العسكرية" لكن تم إسقاطها خارج المجمع مباشرة، بينما صرح مصدر ثانٍ بأن سقوط إحدى المسيرات تسبب في اندلاع حريق ضخم بالخارج.
07:53 صباحاً
السعودية تعترض 10 طائرات مسيرة
أعلنت المملكة العربية السعودية عن اعتراض 10 طائرات مسيرة في منطقتي الرياض والشرقية خلال صباح اليوم الأحد.
07:48 صباحاً
إلغاء سباقات "فورمولا 1" في البحرين والسعودية
أعلنت منظمة "فورمولا 1" رسمياً إلغاء السباقات التي كانت مقررة في البحرين والمملكة العربية السعودية في شهر أبريل المقبل، وذلك بسبب المخاوف الأمنية الناجمة عن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.
وكان من المقرر إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى في 12 أبريل، تليها جائزة السعودية الكبرى في 19 أبريل. وقالت المنظمة في بيان: "رغم النظر في عدة بدائل، تقرر في النهاية عدم وضع سباقات بديلة خلال شهر أبريل".
07:47 صباحاً
واشنطن تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة عُمان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية صدور أوامر للموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة سلطنة عُمان، مستشهدة بـ "مخاطر أمنية" مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
07:45 صباحاً
السيطرة على حريق في منشأة "الرويس" النفطية
أكدت السلطات في أبوظبي السيطرة على حريق اندلع إثر استهداف طائرة مسيرة لمنشأة نفطية في منطقة الرويس يوم الثلاثاء. وأعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أن فرق الاستجابة احتوت الحريق وتجري عمليات التبريد، مؤكداً عدم وقوع إصابات.
07:35 صباحاً
"تهديد صاروخي" مستمر في الإمارات
أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA) بأن أنظمة الدفاع الجوي تتعامل حالياً مع تهديد صاروخي، وحثت السكان على البقاء في أماكن آمنة ومتابعة القنوات الرسمية للتحذيرات.
07:29 صباحاً
اعتراضات جوية في دبي
أكدت السلطات في دبي أن الأصوات التي سُمعت في منطقتي "مارينا" و"الصفوح" عند الساعة 3:18 فجراً كانت ناتجة عن اعتراضات ناجحة للدفاع الجوي.
07:26 صباحاً
دوي صافرات الإنذار في البحرين
دوت صافرات الإنذار في مملكة البحرين، مع توجيه نداءات للمواطنين والمقيمين بالحفاظ على الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.
07:25 صباحاً
هجمات ليلية مكثفة على السعودية
اعترضت المملكة العربية السعودية سلسلة من الطائرات المسيرة خلال ساعات الليل وفجر 15 مارس:
12:13 ص:
اعتراض مسيرتين في الرياض والمنطقة الشرقية.
01:59 ص إلى 06:30 ص:
اعتراض 15 طائرة مسيرة إضافية، تركز معظمها في المنطقة الشرقية والرياض.
07:19 صباحاً |
مجلس التعاون يدين الهجوم على قنصلية الإمارات بكردستان العراق
أدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الهجوم "الغادر" الثاني الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، واصفاً إياه بانتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وتصعيد خطير يهدد أمن الدبلوماسيين.
07:15 صباحاً |
الإمارات توقف 25 شخصاً بتهمة تضليل الرأي العام
ألقت السلطات الإماراتية القبض على 25 فرداً تورطوا في نشر محتوى رقمي يهدف لتضليل الرأي العام والإضرار بالأمن القومي و"تمجيد العدوان الإيراني". وكشفت التحقيقات عن تقسيم المتهمين لثلاث مجموعات:
15 مارس 2026، 7:03 صباحًا
دعوة ترامب لإرسال سفن حربية
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولًا مثل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا على إرسال سفن حربية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، نقطة الاختناق الحيوية لإمدادات النفط العالمية.
"يجب على دول العالم التي تتلقى النفط عبر مضيق هرمز أن تعتني بهذا الممر، وسنساعد — كثيرًا!" قال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.
رويترز
15 مارس 2026، 7:03 صباحًا
اليوم السادس عشر من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية
مع دخول الحرب يومها السادس عشر، دارت أحاديث حول إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، حيث حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولًا مثل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا على إرسال سفن حربية للمساعدة في تأمين الممر الحيوي، وهو نقطة اختناق حرجة لإمدادات النفط العالمية.
اعتبارًا من 15 مارس، أودت الحرب بحياة أكثر من 2000 شخص، معظمهم في إيران، وفقًا لتقارير من الحكومات ووسائل الإعلام الرسمية، منذ أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجماتهما الجوية على إيران في 28 فبراير.
في غضون ذلك في الإمارات، اشتبكت أنظمة الدفاع الجوي في 14 مارس مع 9 صواريخ باليستية و 33 طائرة مسيرة أطلقت من إيران، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات جديدة يوم السبت.
ترقبوا خليج تايمز حيث نقدم لكم آخر التطورات في المنطقة فور وقوعها.