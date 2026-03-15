تغطية مباشرة: اليوم الـ 16 للحرب: الحرس الثوري يتوعد نتنياهو بـ "التصفية والملاحقة"

9:23 صباحاً

اعتقال 20 شخصاً في إيران لمشاركة مواقع عسكرية

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية باعتقال 20 شخصاً في المنطقة الشمالية الغربية للبلاد بتهمة مشاركة تفاصيل تتعلق بمواقع عسكرية مع إسرائيل.

9:16 صباحاً

الحرس الثوري الإيراني يتوعد بـ "ملاحقة وقتل" نتنياهو

تعهد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، بـ "ملاحقة وقتل" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

9:09 صباحاً

طهران تتهم واشنطن وتل أبيب باستخدام مسيرات "شاهد" بأسماء مستعارة

اتهم المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حملة "تضليل" عبر استخدام نسخة مُعاد تسميتها من مسيرة "شاهد-136" الإيرانية تُعرف باسم "لوكاس"، وفقاً لما نقلته قناة "برس تي في" الحكومية يوم الأحد. وزعم المسؤول أن هذه الطائرات تُنشر لاستهداف البنية التحتية المدنية في المنطقة بهدف إلصاق التهمة بالجمهورية الإسلامية عمداً. وأشار المتحدث في بيان رسمي إلى أنه بعد مواجهة تحديات عسكرية والفشل في بناء تحالفات سياسية ضد طهران، لجأ "العدو إلى تكتيكات مخادعة" تهدف إلى "إثارة الشكوك واتهام إيران" مع إفساد علاقاتها بشركائها الإقليميين.

9:04 صباحاً

حصيلة القتلى في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنه منذ بداية الحرب الأخيرة مع حزب الله، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 826 شخصاً، بينهم 65 امرأة و106 أطفال. وأضافت السلطات أن 2009 آخرين أصيبوا بجروح جراء الهجمات المستمرة.

9:01 صباحاً

هيئة تنظيم الاتصالات الأمريكية تهدد وسائل الإعلام بسبب تغطية أخبار إيران

هدد مسؤول رفيع في هيئة تنظيم البث الأمريكية وسائل الإعلام بسبب التغطية "السلبية" للحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد انتقادات وجهها الرئيس دونالد ترامب للعناوين الصحفية الصادرة عن ما وصفه بـ "إعلام الأخبار الكاذبة". وكان الرئيس ترامب، منذ ولايته الأولى، قد سخر من وسائل الإعلام الرئيسية واصفاً إياها بـ "الأخبار الكاذبة"، كما رفع دعاوى قضائية ضد مؤسسات كبرى بسبب ما يراه تغطية غير عادلة. وقال بريندان كار، رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) -المسؤولة عن الرقابة على الراديو والتلفزيون والإنترنت- إن القنوات تبخاطر بفقدان تراخيصها بسبب تغطيتها الإخبارية، وكتب عبر منصة (X): "القانون واضح، يجب على هيئات البث العمل لصالح المصلحة العامة، وسيفقدون تراخيصهم إذا لم يفعلوا ذلك". وأضاف: "أمام القنوات التي تبث قصصاً مفبركة وتشويهات إخبارية -المعروفة بالأخبار الكاذبة- فرصة الآن لتصحيح المسار قبل موعد تجديد تراخيصها".

8:49 صباحاً

اليابان تضع شروطاً صارمة لإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

صرح مستشار سياسي ياباني رفيع المستوى، اليوم الأحد، بأن العتبة "مرتفعة للغاية" أمام طوكيو لإرسال سفنها الحربية للمساعدة في حماية ممرات شحن النفط في الشرق الأوسط، وذلك بعد ساعات من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأخرى للقيام بذلك.

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تتزعمه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي: "أعتبر العتبة مرتفعة للغاية" لإرسال سفن تابعة للبحرية اليابانية إلى المنطقة بموجب القوانين اليابانية الحالية، وذلك خلال برنامج نقاش سياسي على قناة "NHK" العامة.

وأضاف: "من الناحية القانونية، نحن لا نستبعد هذا الاحتمال، ولكن بالنظر إلى الوضع الحالي الذي يستمر فيه هذا الصراع، أعتقد أن هذا أمر يجب النظر فيه بحذر شديد".

ويعتبر إرسال "قوات الدفاع الذاتي" إلى الخارج مسألة حساسة سياسياً في اليابان التي تتبنى نهجاً سلمياً رسمياً، حيث يدعم الكثير من الناخبين الدستور الذي فرضته الولايات المتحدة عام 1947 والذي ينبذ الحرب.

وكانت تاكايتشي قد ذكرت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار" بشأن إرسال سفن حربية يابانية إلى الشرق الأوسط لمرافقة الناقلات. ومن المتوقع أن تزور تاكايتشي واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع ترامب، حيث سيتم مناقشة مجموعة من القضايا تشمل الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى الحرب في إيران.

8:40 صباحاً

شركات الطيران الهندية تقلص رحلاتها إلى دبي

قلصت شركات الطيران الهندية عملياتها الجوية إلى دبي ووجهات أخرى في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن فرضت سلطات المطارات قيوداً وسط الوضع المتطور بسرعة في الشرق الأوسط.

وقالت شركة الطيران منخفض التكلفة "إنديغو" إن جداول الرحلات من وإلى دبي قد تأثرت بسبب هذه القيود، وحثت المسافرين في بيان لها يوم الأحد على التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

كما أكدت شركتا "طيران الهند" (Air India) و"إير إنديا إكسبريس" اضطرارهما لتقليص خدماتهما بشكل كبير في 15 مارس بناءً على تعليمات من سلطات المطارات الإماراتية.

طيران الهند: ستشغل رحلة واحدة فقط ذهاباً وإياباً بين دلهي ودبي، بينما تم إلغاء أربع من أصل خمس رحلات كانت مقررة.

إير إنديا إكسبريس: ألغت خمس من أصل ست رحلات إلى دبي، معلنةً عن اضطرابات أوسع نطاقاً عبر شبكتها في الإمارات.

08:26 صباحاً

"CBSE" تلغي امتحانات الصف الثاني عشر في دول الخليج وإيران

أعلنت الهيئة المركزية للتعليم الثانوي في الهند (CBSE)، اليوم الأحد، عن إلغاء امتحانات الشهادة الثانوية (الصف 12) للطلاب في كل من: البحرين، وإيران، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات.

وبسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، تقرر إلغاء جميع الامتحانات المقررة في الفترة ما بين 16 مارس و10 أبريل. كما أوضحت الهيئة التعليمية أن الامتحانات التي تم تأجيلها في وقت سابق قد أُلغيت هي الأخرى.

وذكرت الهيئة أنها ستعلن عن آلية تحديد وإعلان النتائج للطلاب في هذه الدول بشكل منفصل في الوقت المناسب.