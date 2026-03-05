تغطية مباشرة: اليوم السادس : بلهجة حازمة.. الإمارات تدين الاستهداف الإيراني لتركيا وتدعو لحماية الأمن الإقليمي
8:04 صباحاً
تصويت في الكونغرس
صوت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ضد اقتراح يهدف إلى وقف الحملة الجوية ضد إيران، ويشترط الحصول على تفويض من الكونغرس لأي عمل عسكري، مما يترك سلطة الرئيس دونالد ترامب في إدارة الحرب دون قيود تذكر.
وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بـ 53 صوتاً مقابل 47 ضد تمرير القرار، في تصويت جاء بمعظمه وفقاً للانتماء الحزبي؛ حيث صوت جميع الجمهوريين باستثناء واحد ضد الإجراء، بينما أيده جميع الديمقراطيين باستثناء واحد.
8:00 صباحاً
تحديثات تعليق الرحلات الجوية حتى الآن
قامت العديد من شركات الطيران بتعليق رحلاتها من وإلى دولة الإمارات بسبب إغلاق المجال الجوي. إليكم أحدث المواعيد التي أعلنتها بعض هذه الشركات:
طيران الإمارات: تمديد تعليق الرحلات المجدولة حتى السبت 7 مارس.
العربية للطيران: تمديد تعليق الرحلات حتى الاثنين 9 مارس.
الاتحاد للطيران: استمرار تعليق الرحلات حتى الجمعة 6 مارس.
فلاي دبي: ستستأنف رحلاتها المجدولة عبر شبكتها اعتباراً من 5 مارس.
7:49 صباحاً
وزير الدفاع الكويتي يزور أسر الشهداء
قام وزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، بزيارة عائلات الشهداء الذين فقدوا أرواحهم في العمليات العسكرية لتقديم واجب العزاء، معرباً عن أحر تعازيه وتضامنه الصادق معهم في مصابهم الجلل.
وكان الجيش الكويتي قد أعلن في 2 مارس عن استشهاد جنديين من القوات البحرية خلال "عملية" نفذتها القوات المسلحة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ملابسات استشهادهما.
شاهد الصور:
(صور: الجيش الكويتي/إكس)
7:41 صباحاً
كوريا الجنوبية تتفاعل مع تقلبات الأسواق
أصدر رئيس كوريا الجنوبية أمراً بتفعيل صندوق استقرار السوق بقيمة 68 مليار دولار، مشيراً إلى الحاجة لتهدئة التقلبات الناتجة عن "الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط".
7:38 صباحاً
تدمير مسيرة أخرى في السعودية
صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية بأنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة شرق منطقة الجوف بالمملكة.
7:36 صباحاً
تأخر رحلة طيران
ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن "سكاي نيوز" أن أول رحلة طيران عارضة استأجرتها الحكومة البريطانية لإجلاء مواطنيها من المنطقة بعد اندلاع الصراع لم تقلع من عُمان كما كان مقرراً.
7:31 صباحاً
كارني: "سنقف إلى جانب حلفائنا"
لم يستبعد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، مشاركة بلاده عسكرياً في الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.
وقال كارني: "لا يمكن للمرء أبداً أن يستبعد المشاركة بشكل قاطع"، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا السؤال يظل "فرضياً".
وأضاف: "سنقف إلى جانب حلفائنا، وسندافع دائماً عن الكنديين". وكان كارني قد ذكر سابقاً أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران "تتعارض مع القانون الدولي"، ومع ذلك، جدد دعوته إلى "خفص تصعيد" الصراع.
7:28 صباحاً
تصعيد خطير
أدانت دولة الإمارات بشدة محاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي إيراني، معتبرة هذه الأعمال العدائية تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميين.
ووفقاً لمسؤولين أتراك، فقد تم تدمير صاروخ باليستي أُطلق من إيران وكان متجهاً نحو الأجواء التركية عبر العراق وسوريا بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
مشاركة
7:14 صباحاً
قطر تخلي السكان بالقرب من السفارة الأمريكية
تقوم دولة قطر بإخلاء السكان المقيمين بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة الدوحة.
وصرحت وزارة الداخلية القطرية: "تقوم الجهات المختصة بإخلاء السكان المقيمين في محيط السفارة الأمريكية كإجراء احترازي مؤقت".
وأضافت: "تم توفير سكن ملائم لهم كجزء من التدابير الوقائية الضرورية"، وحثت المواطنين على "البقاء داخل المنازل والمباني" و"تجنب الخروج إلا عند الضرورة".
وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها أحبطت هجمات استهدفت مطار حمد الدولي.
7:09 صباحاً
اعتراض المزيد من المسيرات في السعودية
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية في وقت مبكر من يوم الخميس، بأن المملكة اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة شرق محافظة الخرج.
5 مارس 2026، 7:04 صباحًا
لا يوجد حادث قبالة الميناء: الكويت
نفت وزارة الداخلية الكويتية وقوع حادث قبالة ميناء مبارك الكبير، مشيرة إلى أنه وقع خارج المياه الإقليمية للبلاد، على بعد 60 كم (37 ميلاً) على الأقل من الميناء.
أفادت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) أن ناقلة راسية قبالة الكويت أبلغت عن رؤية انفجار كبير على جانبها الأيسر وكانت تتسرب منها المياه.
ذكرت UKMTO أن الربان لاحظ مغادرة زورق صغير للمنطقة بعد الانفجار، الذي وقع على بعد 30 ميلاً بحرياً (56 كم) جنوب شرق ميناء مبارك الكبير الكويتي في الخليج.
"يوجد نفط في الماء قادم من خزان شحن مما قد يكون له بعض التأثير البيئي، وقد تسربت المياه إلى السفينة، ولم يتم الإبلاغ عن حرائق والطاقم آمن"، جاء ذلك في مذكرة استشارية.
5 مارس 2026، 7:04 صباحًا
اليوم السادس من الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
إنه الآن اليوم السادس منذ بدء صراع كبير بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، بعد عدة جولات فاشلة من المفاوضات حول برنامج طهران النووي.
تدافع دول الخليج عن نفسها ضد ضربات إيرانية غير مسبوقة على أراضيها، بينما تتواصل الهجمات في إسرائيل وإيران بلا هوادة دون أي مؤشر على تحقيق اختراق حتى الآن.
تسارع الدول لإعادة مواطنيها من المنطقة وسط اضطراب واسع النطاق في السفر. في الإمارات العربية المتحدة، تعترض الدفاعات الجوية الصواريخ والطائرات بدون طيار التي يتم إطلاقها نحو البلاد بينما تسير الحياة والأعمال كالمعتاد.
ابقوا مع الخليج تايمز حيث سنبقيكم على اطلاع بآخر التطورات في الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط.