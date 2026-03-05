تغطية مباشرة: اليوم السادس : بلهجة حازمة.. الإمارات تدين الاستهداف الإيراني لتركيا وتدعو لحماية الأمن الإقليمي

8:04 صباحاً

تصويت في الكونغرس

صوت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ضد اقتراح يهدف إلى وقف الحملة الجوية ضد إيران، ويشترط الحصول على تفويض من الكونغرس لأي عمل عسكري، مما يترك سلطة الرئيس دونالد ترامب في إدارة الحرب دون قيود تذكر.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بـ 53 صوتاً مقابل 47 ضد تمرير القرار، في تصويت جاء بمعظمه وفقاً للانتماء الحزبي؛ حيث صوت جميع الجمهوريين باستثناء واحد ضد الإجراء، بينما أيده جميع الديمقراطيين باستثناء واحد.

8:00 صباحاً

تحديثات تعليق الرحلات الجوية حتى الآن

قامت العديد من شركات الطيران بتعليق رحلاتها من وإلى دولة الإمارات بسبب إغلاق المجال الجوي. إليكم أحدث المواعيد التي أعلنتها بعض هذه الشركات: