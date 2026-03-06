تغطية مباشرة: الاتحاد للطيران تستأنف جدولاً محدوداً للرحلات التجارية اليوم

وأوضحت الشركة أن جميع الخدمات التجارية المجدولة الأخرى من وإلى أبوظبي تظل معلقة، وسيتم إضافة وجهات إضافية حسبما تسمح الظروف.

9:33 صباحاً

"لماذا هذه الحرب؟"

يستمر نطاق الحرب في الاتساع، وقد شملت لبنان جار إسرائيل بعد أن أطلق حزب الله المدعوم من إيران صواريخ على إسرائيل رداً على الهجمات.

فرّ عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم في جنوب لبنان بعد تحذيرات إسرائيلية بأنهم في خطر. ومن بين هؤلاء رجل يبلغ من العمر 61 عاماً أخبر وكالة فرانس برس (AFP) أن "الحظ" هو من يقرر ما إذا كنت ستنجو من الحرب.

وقال الرجل الذي ذكر أن اسمه يوسف فقط: "الله وحده، الذي خلقك، هو من يستطيع أن يأخذك".

ينام يوسف على شاطئ بيروت للمرة الثانية، بعد أن تم إجلاؤه خلال حرب عام 2024 بين إسرائيل وحزب الله. يقول إن "الحظ" هو ما يقرر بقاءك.

وكان يوسف قد أرسل عائلته إلى سوريا بحثاً عن الأمان، وكان يناقش فكرة العودة إلى منزله رغم المخاطر. وتساءل بمرارة: "لماذا هذه الحرب؟".

9:24 صباحاً

السعودية تدمّر 3 طائرات مسيرة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن المملكة اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة شرق منطقة الرياض.