تغطية مباشرة: الاتحاد للطيران تستأنف جدولاً محدوداً للرحلات التجارية اليوم
ملخص
تعرضت كل من البحرين وقطر والكويت والسعودية لهجمات جديدة من إيران، تم إحباط معظمها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
ترامب صرح بأن لديه تفضيلات لـ "زعيم جديد جيد" في إيران عقب مقتل مرشدها الأعلى آية الله علي خامنئي.
9:39 صباحاً
الاتحاد للطيران تستأنف جدول رحلات محدود
أعلنت شركة الاتحاد للطيران أنها ستستأنف جدولاً محدوداً للرحلات التجارية اعتباراً من 6 مارس 2026، حيث ستعمل بين أبوظبي وعدد من الوجهات الرئيسية، ألقِ نظرة:
(الصورة: الاتحاد للطيران/X)
وأوضحت الشركة أن جميع الخدمات التجارية المجدولة الأخرى من وإلى أبوظبي تظل معلقة، وسيتم إضافة وجهات إضافية حسبما تسمح الظروف.
9:33 صباحاً
"لماذا هذه الحرب؟"
يستمر نطاق الحرب في الاتساع، وقد شملت لبنان جار إسرائيل بعد أن أطلق حزب الله المدعوم من إيران صواريخ على إسرائيل رداً على الهجمات.
فرّ عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم في جنوب لبنان بعد تحذيرات إسرائيلية بأنهم في خطر. ومن بين هؤلاء رجل يبلغ من العمر 61 عاماً أخبر وكالة فرانس برس (AFP) أن "الحظ" هو من يقرر ما إذا كنت ستنجو من الحرب.
وقال الرجل الذي ذكر أن اسمه يوسف فقط: "الله وحده، الذي خلقك، هو من يستطيع أن يأخذك".
ينام يوسف على شاطئ بيروت للمرة الثانية، بعد أن تم إجلاؤه خلال حرب عام 2024 بين إسرائيل وحزب الله. يقول إن "الحظ" هو ما يقرر بقاءك.
وكان يوسف قد أرسل عائلته إلى سوريا بحثاً عن الأمان، وكان يناقش فكرة العودة إلى منزله رغم المخاطر. وتساءل بمرارة: "لماذا هذه الحرب؟".
9:24 صباحاً
السعودية تدمّر 3 طائرات مسيرة
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن المملكة اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة شرق منطقة الرياض.
9:07 صباحاً
إسرائيل: الحرب تدخل "مرحلة جديدة"
أفادت تقارير بوقوع هجمات عنيفة في طهران بعد أن أعلنت إسرائيل أنها تستهدف "بنية النظام التحتية" في "مرحلة جديدة" من الحرب التي شنتها بالتعاون مع الولايات المتحدة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية وقوع ضربات قوية في العاصمة الإيرانية بعد وقت قصير من إعلان إسرائيل استهداف البنية التحتية للنظام في المدينة.
وكان قائد الجيش الإسرائيلي قد حذر في وقت سابق من أن الحملة الأمريكية الإسرائيلية تنتقل إلى "المرحلة التالية" وستعمل على "تفكيك النظام وقدراته العسكرية بشكل أكبر".
وقال الفريق إيال زامير: "لدينا مفاجآت إضافية قادمة لا أنوي الكشف عنها".
من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق صواريخ باتجاه تل أبيب عقب موجة سابقة من الانفجارات التي تسببت في نشوب حريق في مبنى سكني بالمدينة الواقعة وسط إسرائيل.
9:04 صباحاً
ترامب: النظر في إرسال قوات إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت"
نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" (NBC News) عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن النظر في إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران في الوقت الحالي سيكون "مضيعة للوقت".
"لقد خسروا كل شيء. خسروا بحريتهم. خسروا كل ما يمكنهم خسارته".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
8:44 صباحاً
البحرين تتكفل بإصلاح المنازل المتضررة
أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، الحكومة بتحمل تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنازل في مدينة الحد الإسكانية جراء الهجمات الإيرانية.
وقام معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بزيارة المنطقة مؤخراً للاطمئنان شخصياً على سلامة المواطنين المتضررة منازلهم.
وخلال الزيارة، أكد الشيخ خالد أن البحرين ستظل صامدة أمام كل المحاولات الرامية لتقويض أمن وتماسك مجتمعها. ألقِ نظرة على هذه الصور من الزيارة:
8:26 صباحاً
أسعار الذهب العالمية
ارتفعت أسعار الذهب العالمية يوم الجمعة، لتعوض تراجعاً زاد عن 1% في الجلسة السابقة، وذلك مع لجوء المستثمرين إلى المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تزايد حالة عدم اليقين. وبحلول الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 5,124.73 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.1% لتصل إلى 5,131 دولار.
8:08 صباحاً
مهمة أخرى من ترامب
استمع إلى آخر التحديثات من قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، حول الحرب مع إيران:
7:59 صباحاً
مطارات عُمان تعمل بكامل طاقتها
أصدرت سلطات المطارات في سلطنة عُمان بياناً أكدت فيه أن مطار مسقط الدولي، ومطار صلالة، ومطار صحار لا تزال تعمل بكامل طاقتها ومفتوحة أمام حركة الطيران رغم ظروف الحرب.
وأكدت السلطنة أن عُمان من الدول القليلة في المنطقة التي تواصل فيها المطارات العمل على مدار 24 ساعة يومياً دون قيود على المدارج أو أوقات الإقلاع والهبوط.
7:54 صباحاً
حزب الله يهاجم إسرائيل.. وغارات تستهدف جنوب لبنان
أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن موجة من الضربات التي استهدفت القوات الإسرائيلية.
وقالت الجماعة المدعومة من إيران في ثلاثة بيانات منفصلة عبر "تلغرام" إن مقاتليها أطلقوا صواريخ وقذائف مدفعية على مواقع حدودية في وقت مبكر من يوم الجمعة، وذلك بعد ساعات من إطلاق صواريخ على ثكنات إسرائيلية في الجولان المحتل وقاعدة بحرية في ميناء حيفا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن إسرائيل شنت غارات جوية على عدة بلدات في جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن "طائرات العدو الحربية شنت غارات ليلية على بلدات صريفا، وعيتا الشعب، وتولين، والصوانة، ومجدل سلم".
وأضافت الوكالة أن غارة أخرى استهدفت بلدة دورس بشرق لبنان عند الفجر.
7:48 صباحاً
تحديثات أمنية للمواطنين الأمريكيين في المنطقة
7:47 صباحاً
وزيرا دفاع الإمارات والسعودية يدينان الهجمات
أجرى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس الدولة ووزير الدفاع الإماراتي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 6 مارس.
ناقش الجانبان آخر التطورات في المنطقة والهجمات الأخيرة التي استهدفت الإمارات والسعودية ودولاً شقيقة أخرى. وأدان الوزيران هذه الهجمات باعتبارها انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وسيادة الدول وأمنها وسلامتها.
وأكد الجانبان أن بلديهما يحتفظان بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مقدراتهما وضمان أمن وسلامة المقيمين في السعودية والإمارات.
7:35 صباحاً
ترامب يتحدث عن الزعيم الإيراني الجديد
في مقابلة مع شبكة "إم بي سي" (NBC)، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه تفضيلات لـ "قائد جيد" في إيران، عقب مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وأنه يريد رحيل هيكل القيادة في الجمهورية الإسلامية.
وفي 5 مارس، قال ترامب إن عليه أن يكون له رأي في من سيكون المرشد الأعلى القادم في إيران، معتبراً أن اختيار "مجتبى" نجل خامنئي لهذا المنصب هو أمر "غير مقبول".
7:29 صباحاً
هجوم بالصواريخ والمسيرات على الكويت
في حوالي الساعة 5:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية للبلاد تتصدى بنشاط لصواريخ وطائرات مسيرة دخلت المجال الجوي للبلاد.
7:24 صباحاً
مزيد من الهجمات على المملكة العربية السعودية
في السعودية، اعترضت وزارة الدفاع ودمرت صاروخ كروز في شرق محافظة "الخرج". وفي وقت سابق، تم اعتراض طائرة مسيرة أيضاً شرق المحافظة.
وخلال الليل، صرح المتحدث باسم الوزارة عن اعتراض طائرة مسيرة أخرى في المنطقة الشرقية، بينما تم تدمير ثلاثة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.
7:18 صباحاً
قطر تحبط هجوماً على قاعدة "العديد"
نجحت الدفاعات الجوية القطرية في اعتراض هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع القطرية.
6 مارس 2026، 7:09 صباحًا
هجوم في البحرين
قالت وزارة الداخلية البحرينية في وقت مبكر من يوم الجمعة إن فندقًا ومبنيين سكنيين في العاصمة البحرينية المنامة استُهدفا بهجوم إيراني.
وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح، وقالت إن قوات الدفاع المدني أطفأت حريقًا في شقة بأحد المبنيين السكنيين.
6 مارس 2026، 7:09 صباحًا
الحرب تدخل يومها السابع
مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية يومها السابع، لا تزال دول الخليج تعترض وتدمر الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها طهران باتجاهها، بينما تبقي سكانها في حالة تأهب من خلال إصدار تحذيرات منتظمة للاحتماء في أماكن آمنة.
تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران تبادل الضربات المكثف، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الحرب. في 5 مارس، استُهدفت أذربيجان وتركيا بهجمات
في الإمارات العربية المتحدة، تم اعتراض المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة. وبلغ عدد الضحايا 3 قتلى و 94 مصابًا.
ابقوا مع خليج تايمز حيث نقدم لكم آخر التطورات حول الحرب المستمرة فور حدوثها.