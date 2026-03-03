تغطية مباشرة: اليوم الرابع يشتعل.. حريق في سفارة واشنطن بالرياض إثر هجوم بمسيرتين
8:20 صباحاً | "غادروا فوراً".. تحذير أمريكي عاجل
أصدرت الولايات المتحدة تحذيراً عاجلاً لرعاياها المقيمين في عدة دول بالشرق الأوسط المتأثرة بالصراع الدائر بين (الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران)، تحثهم فيه على المغادرة فوراً عبر الوسائل التجارية المتاحة، نظراً لوجود "مخاطر أمنية جسيمة".
وشملت دعوة الخارجية الأمريكية لمغادرة الأراضي كل من:
المشرق العربي: لبنان، سوريا، الأردن، إسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزة.
الخليج العربي: السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، عمان.
دول أخرى: العراق، اليمن، مصر، وإيران.
8:15 صباحاً | "الزموا المنازل".. توجيهات رئاسية فلبينية
من جانبه، وجه الرئيس الفلبيني "فرديناند ماركوس جونيور" نداءً عاجلاً لمواطنيه في الشرق الأوسط، حثهم فيه على التوجه إلى أماكن آمنة والبقاء فيها في الوقت الراهن، مصرحاً:
"ابقوا في منازلكم.. وابتعدوا عن مناطق الخطر."
أرقام ومعطيات:
حتى يوم الثلاثاء، تقدم 1,416 فلبينياً بطلبات للعودة إلى بلادهم.
أشار الرئيس ماركوس إلى أن عمليات إجلاء الرعايا من المناطق الخطرة قد تستغرق بعض الوقت.
7:58 صباحاً | حزب الله يشن هجوماً بالمسيرات وإسرائيل تأمر بإخلاء جنوب لبنان
أعلن حزب الله اللبناني عن إطلاق طائرات مسيرة باتجاه شمال إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء، في وقت أصدر فيه الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان مناطق في جنوب لبنان.
ويأتي هذا التصعيد الميداني غداة قرار حاسم من الدولة اللبنانية يوم الاثنين، قضى بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية للجماعة المسلحة، مع تحذير شديد اللهجة من "جرّ لبنان إلى الصراع الدائر حالياً".
7:55 صباحاً | الأهداف الأربعة للهجمات الأمريكية
تحدث الرئيس ترامب سابقاً عن أربعة أهداف رئيسية للضربات الأمريكية على إيران وهي:
تدمير قدرات إيران الصاروخية.
إبادة القوات البحرية الإيرانية؛ وقال ترامب: "لقد حطمنا بالفعل 10 سفن، إنها الآن في قاع البحر".
ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أبداً.
ضمان أن النظام الإيراني "لا يمكنه الاستمرار في تسليح وتمويل وتوجيه الجيوش الإرهابية خارج حدوده".
7:42 صباحاً | جي دي فانس: "لن ندخل في صراع يستمر لسنوات"
قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إن الولايات المتحدة لن تنخرط في صراع يدوم سنوات طويلة في إيران، مؤكداً أن الهدف من العملية الأمريكية الجارية هو منع طهران من الحصول على سلاح نووي.
7:34 صباحاً | قطر: مخزون صواريخ "باتريوت" بأفضل حالاته
رد المكتب الإعلامي الدولي لدولة قطر في بيان على مقال نشرته وكالة "بلومبرغ" تضمن "معلومات مضللة".
النفي: أكدت قطر أنه خلافاً لما ذكرته بلومبرغ، فإن مخزون صواريخ "باتريوت" الاعتراضية لدى القوات المسلحة القطرية لم ينفد ولا يزال ممتلئاً.
الجاهزية: أضاف البيان: "أثبتت القوات المسلحة القطرية مراراً قدرتها على الدفاع عن الوطن وهي في حالة جاهزية تامة لحماية الجميع".
الإجراء القانوني: وصفت قطر نشر مثل هذه المعلومات دون تثبت بأنه "عمل غير مسؤول للغاية"، مؤكدة أنها تراجع خياراتها القانونية لتصحيح هذا التضليل.
7:28 صباحاً | قطر تعلن تمديد تأشيرات الدخول تلقائياً
أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن تمديد كافة أنواع تأشيرات الدخول (المنتهية أو التي أوشكت على الانتهاء) لمدة شهر قابلة للتمديد، وذلك اعتباراً من السبت 28 فبراير 2026.
الإجراء: التمديد سيتم تلقائياً عبر الأنظمة الإلكترونية مع الإعفاء من الرسوم ودون الحاجة لمراجعة الإدارات.
المخالفات السابقة: بالنسبة للمخالفين قبل تاريخ 28 فبراير، يجب تسوية الغرامات أولاً، ثم يسري عليهم التمديد والإعفاء لاحقاً.
هجوم آخر في السعودية
في بيان منفصل، قالت وزارة الدفاع في المملكة إنها اعترضت ودمرت 8 طائرات مسيرة بالقرب من العاصمة الرياض ومدينة الخرج.
هجوم على السفارة الأمريكية
أصيبت السفارة الأمريكية في الرياض بطائرتين مسيرتين مما أدى إلى حريق محدود وبعض الأضرار المادية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في المملكة يوم الثلاثاء، نقلاً عن تقييم أولي.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ NewsNation إنكم ستعرفون قريباً ما سيكون الرد على الهجوم وعلى وفيات أفراد الجيش الأمريكي خلال الصراع الإيراني.
وابل جديد
في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، الساعة 2:49 صباحاً، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية "تتعامل مع وابل" من الصواريخ الباليستية من إيران.
'تقارير غير دقيقة'
رفضت وزارة الخارجية الإماراتية بشكل قاطع "المزاعم الكاذبة والمضللة" التي نشرتها بلومبرج حول "القدرات الدفاعية المتقدمة" لدولة الإمارات.
أصدرت الوزارة بياناً رداً على "تقارير غير دقيقة" من بلومبرج، قائلة إن التأكيدات "التي لا أساس لها" تحرف "المستوى العالي من الاستعداد والتطور التكنولوجي والجاهزية التشغيلية" لدولة الإمارات.
أهلاً بكم في اليوم الرابع من تغطية الخليج تايمز المباشرة للصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران الذي اندلع في 28 فبراير بضربات إسرائيلية مفاجئة على إيران.
شهد اليوم الثالث من الصراع هجمات إيرانية انتقامية على دول الخليج، وإسقاط 3 طائرات حربية أمريكية في الكويت بنيران صديقة، واعتراض طائرة مسيرة استهدفت منشأة أرامكو في السعودية.
واصلت الإمارات الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية الجديدة على أراضيها، بينما استمرت الشركات في عملياتها في البلاد كالمعتاد ودفع السكان حالة الذعر. استأنفت مطارات الإمارات's عملياتها المحدودة، مع تشغيل أولى الرحلات "الاستثنائية" لمساعدة الزوار العالقين على العودة إلى ديارهم.
ابقوا معنا حيث سنبقيكم على اطلاع بآخر التطورات فور حدوثها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.