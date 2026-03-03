تغطية مباشرة: اليوم الرابع يشتعل.. حريق في سفارة واشنطن بالرياض إثر هجوم بمسيرتين

8:20 صباحاً | "غادروا فوراً".. تحذير أمريكي عاجل

أصدرت الولايات المتحدة تحذيراً عاجلاً لرعاياها المقيمين في عدة دول بالشرق الأوسط المتأثرة بالصراع الدائر بين (الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران)، تحثهم فيه على المغادرة فوراً عبر الوسائل التجارية المتاحة، نظراً لوجود "مخاطر أمنية جسيمة".

وشملت دعوة الخارجية الأمريكية لمغادرة الأراضي كل من:

المشرق العربي: لبنان، سوريا، الأردن، إسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزة.

الخليج العربي: السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، عمان.

دول أخرى: العراق، اليمن، مصر، وإيران.

8:15 صباحاً | "الزموا المنازل".. توجيهات رئاسية فلبينية

من جانبه، وجه الرئيس الفلبيني "فرديناند ماركوس جونيور" نداءً عاجلاً لمواطنيه في الشرق الأوسط، حثهم فيه على التوجه إلى أماكن آمنة والبقاء فيها في الوقت الراهن، مصرحاً:

"ابقوا في منازلكم.. وابتعدوا عن مناطق الخطر."

أرقام ومعطيات: