تغطية مباشرة: اليوم الخامس من الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني: قطار الاتحاد الإماراتي ينقل 350 راكباً

8:45 صباحاً

اعتراض طائرة مسيرة في السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.

8:40 صباحاً

غرامة 200 ألف درهم والحبس

حذرت شرطة دبي السكان من نشر الشائعات أو المعلومات المضللة، أو أي محتوى يخالف الإعلانات الرسمية، أو ما قد يثير الذعر العام أو يهدد السلامة والنظام أو الصحة العامة. وأكدت أن المخالفين قد يواجهون عقوبات جنائية تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم.

8:20 صباحاً

تحذير من تصوير المواقع الأمنية الحساسة

حذر جهاز أمن الدولة في الإمارات من تصوير أو تداول صور المواقع الأمنية الحساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو مفبركة. وذكر أن هذه الأفعال محظورة حفاظاً على الأمن الوطني والاستقرار.

8:10 صباحاً

إدانة الهجوم على الفجيرة

أدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الهجوم الإيراني على ميناء الفجيرة الإماراتي، واصفاً إياه بأنه "عمل عدواني خطير وتصعيد صارخ يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي".

8:06 صباحاً

دوي صافرات الإنذار في البحرين

نبهت وزارة الداخلية البحرينية السكان إلى انطلاق صافرات الإنذار، وحثتهم على التزام الهدوء والتوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن.

7:59 صباحاً

الإمارات تتمسك بحقها في الدفاع عن النفس

جددت وزارة الخارجية الإماراتية التأكيد على أن الدولة ليست طرفاً في هذه الحرب، وأنها لم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي لأي هجوم ضد إيران.

ومع ذلك، تشدد الوزارة على أنها تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن النفس، كما هو معترف به في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

"تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أنها لم تتخذ أي قرار بتغيير وضعها الدفاعي ردًا على الهجمات الإيرانية المتكررة."

— وزارة الخارجية الإماراتية

7:50 صباحاً

السماح لموظفي الطوارئ الأمريكيين غير الأساسيين بالمغادرة

منحت الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الإذن بالمغادرة في ظل تصاعد الصراع.