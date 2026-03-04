تغطية مباشرة: اليوم الخامس من الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني: قطار الاتحاد الإماراتي ينقل 350 راكباً
9:05 صباحاً
تأشيرات دخول سعودية استثنائية للمصريين
سيتم منح المصريين الراغبين في العودة إلى ديارهم عبر أي مطار سعودي تأشيرات دخول طارئة واستثنائية إلى المملكة خصيصاً لهذا الغرض. وحثت القنصلية المصرية العامة في دبي المصريين الراغبين في السفر براً إلى المملكة العربية السعودية، ومنها إلى أرض الوطن، على تسجيل بياناتهم أولاً عبر رابط خاص.
8:58 صباحاً
السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة
أصدر مجلس الوزراء السعودي بياناً يوم الثلاثاء عقب اجتماع عبر الاتصال المرئي، ذكر فيه أن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.
8:54 صباحا
صباحاً السيطرة على هرمز
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن لديه "سيطرة كاملة" على مضيق هرمز.
8:51 صباحاً
"نحن مستعدون لوقف الحرب"
صرح ممثل للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، والذي قُتل في هجوم أمريكي إسرائيلي، بأن طهران مستعدة لوقف الحرب والتفاوض ولكن "بكرامة". شاهد جزءاً من مقابلة أجريت معه مؤخراً هنا:
8:45 صباحاً
اعتراض طائرة مسيرة في السعودية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.
8:40 صباحاً
غرامة 200 ألف درهم والحبس
حذرت شرطة دبي السكان من نشر الشائعات أو المعلومات المضللة، أو أي محتوى يخالف الإعلانات الرسمية، أو ما قد يثير الذعر العام أو يهدد السلامة والنظام أو الصحة العامة. وأكدت أن المخالفين قد يواجهون عقوبات جنائية تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم.
8:20 صباحاً
تحذير من تصوير المواقع الأمنية الحساسة
حذر جهاز أمن الدولة في الإمارات من تصوير أو تداول صور المواقع الأمنية الحساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو مفبركة. وذكر أن هذه الأفعال محظورة حفاظاً على الأمن الوطني والاستقرار.
8:10 صباحاً
إدانة الهجوم على الفجيرة
أدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الهجوم الإيراني على ميناء الفجيرة الإماراتي، واصفاً إياه بأنه "عمل عدواني خطير وتصعيد صارخ يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي".
8:06 صباحاً
دوي صافرات الإنذار في البحرين
نبهت وزارة الداخلية البحرينية السكان إلى انطلاق صافرات الإنذار، وحثتهم على التزام الهدوء والتوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن.
7:59 صباحاً
الإمارات تتمسك بحقها في الدفاع عن النفس
جددت وزارة الخارجية الإماراتية التأكيد على أن الدولة ليست طرفاً في هذه الحرب، وأنها لم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي لأي هجوم ضد إيران.
ومع ذلك، تشدد الوزارة على أنها تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن النفس، كما هو معترف به في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
"تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أنها لم تتخذ أي قرار بتغيير وضعها الدفاعي ردًا على الهجمات الإيرانية المتكررة."
— وزارة الخارجية الإماراتية
7:50 صباحاً
السماح لموظفي الطوارئ الأمريكيين غير الأساسيين بالمغادرة
منحت الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الإذن بالمغادرة في ظل تصاعد الصراع.
7:44 صباحاً وصول معتمري الهند العالقين إلى بلادهم
استُقبل المعتمرون الهنود العالقون بالترحاب لدى وصولهم إلى مطار أحمد آباد في وقت متأخر من يوم 3 مارس 2026، بعد رحلة طيران قادمة من جدة بالمملكة العربية السعودية. ألقِ نظرة:
7:32 صباحاً
استهداف قرابة 2,000 هدف في إيران
قصفت القوات الأمريكية ما يقرب من 2,000 هدف حتى الآن في إيران، وذلك ضمن أكبر عملية حشد للقوة النيرانية في المنطقة منذ جيل كامل.
وقال الأدميرال براد كوبر، من القيادة المركزية الأمريكية، في رسالة فيديو: "لقد ضربنا بالفعل قرابة 2,000 هدف بأكثر من 2,000 ذخيرة. لقد أضعفنا الدفاعات الجوية الإيرانية بشكل كبير ودمرنا المئات من الصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق والطائرات المسيرة الإيرانية".
وأضاف: "أول 24 ساعة من هذه العملية كانت تقريباً ضعف حجم اليوم الأول من ضربات (الصدمة والترويع) على العراق في عام 2003، ونحن مستمرون في توجيه الضربات لإيران على مدار الساعة".
7:29 صباحاً
غارة إسرائيلية في لبنان
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (NNA) أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً مكوناً من أربعة طوابق أدت إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين في مدينة بعلبك بشرق لبنان، بينما تعمل فرق الإنقاذ على سحب العائلات من تحت الأنقاض.
من جهته، قال حزب الله يوم الأربعاء إن مقاتليه أطلقوا صلية صواريخ على تجمعات للقوات الإسرائيلية قرب منطقة المطلة على الحدود رداً على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عشرات البلدات والمدن اللبنانية، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.
وحذر الجيش الإسرائيلي سكان 16 قرية في لبنان بضرورة الإخلاء، قائلاً إن أنشطة حزب الله تجبره على العمل ضده، محذراً من أن أي شخص يتواجد بالقرب من مقاتلي حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر.
كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بوقوع عدة غارات إسرائيلية في وقت مبكر من يوم الأربعاء، شملت فندقاً وشقة في شرق لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 50 شخصاً وأصابت 335 آخرين منذ بدء التصعيد الأخير.
7:25 صباحاً
توجيهات للأمريكيين في الإمارات
أعربت الحكومة الأمريكية عن استعدادها لمساعدة الأمريكيين الراغبين في العودة إلى ديارهم بأمان من الشرق الأوسط، مشجعة الموجودين في الإمارات على القيام بذلك بأمان. وقالت: "الحدود البرية مع عمان والمملكة العربية السعودية مفتوحة أيضاً في هذا الوقت، مع وجود تقارير عن ازدحام".
وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون أو يختارون عدم المغادرة، أوصت بالاحتماء في أماكنهم (منازلهم، فنادقهم، أو أي مبنى آخر)، والبقاء بعيداً عن النوافذ، وعدم المغادرة إلا عند الضرورة للحصول على الغذاء والماء والأدوية وغيرها من المواد الأساسية.
7:20 صباحاً
سفارة باكستان في أبوظبي تصدر تنبيهاً
قالت سفارة باكستان في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في وقت مبكر من يوم الأربعاء إنها ستعلق مؤقتاً الخدمات القنصلية الحضورية اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.
هذا الإجراء وقائي ويأتي في ظل تطور الأوضاع الإقليمية، وبالإشارة إلى التوجيه الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات الذي يوصي بالعمل عن بعد للقطاع الخاص وعدم تواجد العمال في المناطق المفتوحة.
ونُصح الرعايا الباكستانيون باتباع تعليمات السلطات المحلية والبقاء على اطلاع من خلال الإعلانات الرسمية. وللحصول على مساعدة طارئة، يمكن لأفراد الجالية الاتصال بالسفارة عبر أرقام الطوارئ المخصصة:
هاتف أرضي: 024447800 971+
موبايل: 0501210260 971+
واتساب: 0501248934 971+
7:15 صباحاً
اعتراض صواريخ كروز في السعودية
قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمرت صاروخي كروز في مدينة الخرج. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت عن اعتراض 9 طائرات مسيرة فور دخولها المجال الجوي للمملكة.
4 مارس 2026، 7:09 صباحاً
وفاة طفلة في الكويت
أعلنت وزارة الصحة في الدولة الخليجية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء وفاة فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً في الكويت نتيجة سقوط شظايا في منطقة سكنية.
4 مارس 2026، 7:09 صباحاً
خدمة خاصة لقطار الاتحاد
مع استمرار تعليق الرحلات الجوية بسبب التطورات الإقليمية الجارية، قامت السلطات الإماراتية بتشغيل خدمة ركاب خاصة لقطار الاتحاد، نقلت أكثر من 350 شخصاً قبل إطلاقها الرسمي.
تم تشغيل الرحلة الاستثنائية بين Al Ghuwaifat Station على الحدود السعودية و Al Faya Station في أبوظبي، ونفذتها Etihad Rail بالتنسيق مع وتحت الإشراف المباشر لـ Emergencies, Crises and Disasters Management Centre Abu Dhabi (ADCMC).
4 مارس 2026، 7:09 صباحاً
مرحباً بكم في اليوم الخامس
إنه اليوم الخامس من الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، وتواصل Khaleej Times تغطيتها، وتقدم لكم آخر التطورات في المنطقة والعالم فيما يتعلق بالتصعيد.
لقد تسبب الصراع في اضطرابات كبيرة في السفر حول العالم، وعطل خطوط الشحن، ورفع أسعار النفط والغاز.
لا تزال دول GCC عرضة للأعمال العدائية المنسوبة إلى إيران. وظلت الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، هدفاً رئيسياً في هذا الاحتكاك الإقليمي، حيث واجهت أكثر من 1000 ضربة.
ابقوا معنا وزوروا الخليج تايمز لقراءة المزيد عن الوضع المتكشف.