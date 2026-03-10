تغطية مباشرة: اليوم الـ11 للحرب: طهران تتوعد بمواصلة الهجمات وإسرائيل تؤكد: "لم ننتهِ بعد"

12:20 مساء

قطر تدين الهجوم على القنصلية العامة للإمارات

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق، واصفة إياه بأنه عمل غير مقبول، وانتهاك صارخ للأعراف والاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.

12:16 مساء

اضطرابات في حركة السفر

واجه مئات المسافرين على متن رحلتين دوليتين لشركة "إنديغو" (IndiGo) مشاكل، حيث اضطرت الشركة إلى تغيير مسار الطائرتين بسبب قيود المجال الجوي ومحدودية ساعات عمل الطاقم.

الرحلة الأولى: بحسب تقارير إعلامية، اضطر نحو 300 راكب على متن الرحلة "6E002"، المتجهة من مطار هيثرو في لندن إلى مومباي، إلى النزول من الطائرة بعد تحويل مسارها إلى القاهرة يوم الأحد، وذلك بسبب مشاكل في التصاريح عند دخول المجال الجوي الإريتري. وقد ظل الركاب عالقين لأكثر من ثماني ساعات في القاهرة.

الرحلة الثانية: يوم الاثنين، اضطرت رحلة أخرى لشركة "إنديغو" كانت متجهة من نيودلهي إلى مانشستر للعودة إلى العاصمة الهندية بعد مواجهة قيود في المجال الجوي.

12:11 مساء

الجيش الإيراني يستهدف حيفا

أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف مصافي تكرير ومرافق تخزين الوقود في مدينة حيفا الإسرائيلية باستخدام طائرات مسيرة، وذلك رداً على "هجمات استهدفت مستودعات نفط في إيران"، وفقاً لوكالة أنباء تسنيم.

12:08 مساء

الهند تفعل بند "القوة القاهرة"

أعلنت الهند تفعيل بند "القوة القاهرة" (Force Majeure) لتحويل إمدادات الغاز من القطاعات غير ذات الأولوية إلى المستخدمين الرئيسيين، وذلك عقب اضطراب شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، بحسب إشعار حكومي.

سيتم توزيع الإمدادات كالتالي:

الأولوية القصوى: تزويد المنازل ووقود السيارات بنسبة 100%.

الأولوية الثانية: مصانع الأسمدة، حيث ستحصل على 70% من إمدادات الغاز.

بقية القطاعات: سيتم الحفاظ على تزويد صناعات الشاي والتصنيع والمستهلكين الصناعيين الآخرين بنسبة 80%.

ما هي القوة القاهرة؟ هو إجراء قانوني تلجأ إليه الشركات أو الدول عند حدوث ظروف خارجة عن سيطرتها، مما يعكس اضطراباً في الإمدادات بسبب ظروف قهرية كالحروب والأزمات الكبرى. وغالباً ما يرتبط هذا الإجراء بـ:

عمليات الإنتاج.

التصدير والنقل.

ظروف السوق المؤقتة.

11:59 صباحا

تراجع أسعار الغاز الأوروبية بعد تصريحات ترامب

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 15% يوم الثلاثاء، بعد إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد تنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً. وقد تراجع عقد الغاز الطبيعي الهولندي (TTF)، المرجعي للسوق الأوروبية، إلى حوالي 48 يورو، بعد أن شهد ارتفاعاً حاداً في اليوم السابق. وصرح ترامب قائلاً: "أعتقد أن الحرب مكتملة تقريباً"، مما ساهم أيضاً في تهدئة أسعار النفط.

11:54 صباحا

نتنياهو: "لم ننتهِ بعد" في إيران

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً: "لم ننتهِ بعد" فيما يخص العمليات في إيران.

11:53 صباحاً

الجيش الإسرائيلي يحذر من ضربات في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أنه سيقوم قريباً بضرب بنية تحتية تابعة لحزب الله في مدينتي صور وصيدا بجنوب لبنان، محذراً السكان بضرورة الابتعاد عن المباني المستهدفة.

"تحذير عاجل لسكان صور وصيدا. سيقوم جيش الدفاع الإسرائيلي قريباً بمهاجمة بنية تحتية عسكرية تابعة للمنظمة الإرهابية حزب الله"، هذا ما نشره المتحدث باسم الجيش باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على منصة X.

وأضاف: "نحث سكان المباني المحددة باللون الأحمر على الخريطتين المرفقتين والمباني المجاورة: أنتم متواجدون بالقرب من منشآت يستخدمها حزب الله. من أجل سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء فوراً والابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر".

11:49 صباحاً

تنبيه للمرتادين للبحر في عُمان

وسط النزاع الجاري، نصحت السلطات العمانية جميع مرتادي البحر بعدم الاعتماد كلياً على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أثناء الإبحار، حيث قد يكون النظام عرضة للتشويش، أو ضعف الإشارة، أو فقدان مؤقت للاتصال.

كما تم حثهم على عدم الابتعاد كثيراً عن الساحل دون امتلاك أدوات ملاحة بديلة، وحمل بوصلة بحرية تقليدية.

11:34 صباحاً

لماذا يعتبر مضيق هرمز مهماً جداً لأسواق النفط؟

مضيق هرمز هو ممر مائي يبلغ عرضه 33 كم بين إيران وعُمان، ويعد أهم نقطة اختناق للنفط في العالم.

خلال الحرب، أعلنت إيران سيطرتها الكاملة على المضيق، مما أدى إلى اضطراب أسواق النفط. وإليكم سبب أهمية هذا الممر المائي الضيق للنفط والطاقة:

20 مليون برميل من النفط تمر عبر المضيق يومياً.

حوالي 30% من النفط المنقول بحراً في العالم يمر عبره.

20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال (LNG) العالمية تمر عبره.

خُمس استهلاك النفط العالمي يمر عبر هذا المضيق.

11:23 ص

"عواقب كارثية" على النفط

حذرت شركة "أرامكو" السعودية من "عواقب كارثية" على أسواق النفط العالمية إذا استمرت الحرب مع إيران في تعطيل حركة الشحن في مضيق هرمز.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، للصحفيين خلال مكالمة لإعلان الأرباح إن هذا التعطيل لم يقلب قطاعي الشحن والتأمين رأساً على عقب فحسب، بل ينذر أيضاً بآثار متسلسلة (تأثير الدومينو) حادة على قطاعات الطيران والزراعة والسيارات وغيرها من الصناعات.

كما أشار الناصر إلى أن حريقاً صغيراً نتج عن هجوم الأسبوع الماضي على مصفاة "رأس تنورة" التابعة لأرامكو قد تم إخماده والسيطرة عليه بسرعة، مضيفاً أن العمل جارٍ لإعادة تشغيل المصفاة.

11:19 صباحا

"كوانتاس" و"طيران نيوزيلندا" ترفعان أسعار التذاكر

أعلنت شركة الطيران الأسترالية الوطنية "كوانتاس" أنها سترفع أسعار التذاكر على مساراتها الدولية هذا الأسبوع استجابةً للارتفاع في تكاليف وقود الطائرات بسبب الصراع في الشرق الأوسط. وقد ارتفعت أسعار تذاكر الطيران على خطوط آسيا-أوروبا بالفعل بسبب إغلاق المجال الجوي وقيود السعة. كما أعلنت شركة "طيران نيوزيلندا"، منافسة "كوانتاس"، في وقت سابق من اليوم عن زيادات واسعة في أسعار التذاكر، لتكون بذلك من أوائل شركات الطيران التي تقوم بهذه الخطوة منذ بدء الحرب.

11:12 صباحا

نشر دفاعات "باتريوت" في تركيا

تقوم تركيا بنشر دفاعات "باتريوت" في مناطق وسط البلاد بعد صاروخ إيراني أخير. ففي 9 مارس نجحت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف الناتو في اعتراض وتدمير الصاروخ بعد دخوله المجال الجوي التركي.

11:09 صباحا

إعادة مواطنين صينيين

صرحت وزارة الخارجية الصينية بأن أكثر من 10,000 مواطن صيني عادوا بسلام من دول الخليج حتى الآن.