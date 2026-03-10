تغطية مباشرة: اليوم الـ11 للحرب: طهران تتوعد بمواصلة الهجمات وإسرائيل تؤكد: "لم ننتهِ بعد"
ملخص
الإمارات تدين هجوماً بطائرات مسيرة استهدف قنصليتها العامة في إقليم كردستان العراق.
12:20 مساء
قطر تدين الهجوم على القنصلية العامة للإمارات
أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق، واصفة إياه بأنه عمل غير مقبول، وانتهاك صارخ للأعراف والاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.
12:16 مساء
اضطرابات في حركة السفر
واجه مئات المسافرين على متن رحلتين دوليتين لشركة "إنديغو" (IndiGo) مشاكل، حيث اضطرت الشركة إلى تغيير مسار الطائرتين بسبب قيود المجال الجوي ومحدودية ساعات عمل الطاقم.
الرحلة الأولى: بحسب تقارير إعلامية، اضطر نحو 300 راكب على متن الرحلة "6E002"، المتجهة من مطار هيثرو في لندن إلى مومباي، إلى النزول من الطائرة بعد تحويل مسارها إلى القاهرة يوم الأحد، وذلك بسبب مشاكل في التصاريح عند دخول المجال الجوي الإريتري. وقد ظل الركاب عالقين لأكثر من ثماني ساعات في القاهرة.
الرحلة الثانية: يوم الاثنين، اضطرت رحلة أخرى لشركة "إنديغو" كانت متجهة من نيودلهي إلى مانشستر للعودة إلى العاصمة الهندية بعد مواجهة قيود في المجال الجوي.
12:11 مساء
الجيش الإيراني يستهدف حيفا
أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف مصافي تكرير ومرافق تخزين الوقود في مدينة حيفا الإسرائيلية باستخدام طائرات مسيرة، وذلك رداً على "هجمات استهدفت مستودعات نفط في إيران"، وفقاً لوكالة أنباء تسنيم.
12:08 مساء
الهند تفعل بند "القوة القاهرة"
أعلنت الهند تفعيل بند "القوة القاهرة" (Force Majeure) لتحويل إمدادات الغاز من القطاعات غير ذات الأولوية إلى المستخدمين الرئيسيين، وذلك عقب اضطراب شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، بحسب إشعار حكومي.
سيتم توزيع الإمدادات كالتالي:
الأولوية القصوى: تزويد المنازل ووقود السيارات بنسبة 100%.
الأولوية الثانية: مصانع الأسمدة، حيث ستحصل على 70% من إمدادات الغاز.
بقية القطاعات: سيتم الحفاظ على تزويد صناعات الشاي والتصنيع والمستهلكين الصناعيين الآخرين بنسبة 80%.
ما هي القوة القاهرة؟ هو إجراء قانوني تلجأ إليه الشركات أو الدول عند حدوث ظروف خارجة عن سيطرتها، مما يعكس اضطراباً في الإمدادات بسبب ظروف قهرية كالحروب والأزمات الكبرى. وغالباً ما يرتبط هذا الإجراء بـ:
عمليات الإنتاج.
التصدير والنقل.
ظروف السوق المؤقتة.
11:59 صباحا
تراجع أسعار الغاز الأوروبية بعد تصريحات ترامب
انخفضت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 15% يوم الثلاثاء، بعد إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد تنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً. وقد تراجع عقد الغاز الطبيعي الهولندي (TTF)، المرجعي للسوق الأوروبية، إلى حوالي 48 يورو، بعد أن شهد ارتفاعاً حاداً في اليوم السابق. وصرح ترامب قائلاً: "أعتقد أن الحرب مكتملة تقريباً"، مما ساهم أيضاً في تهدئة أسعار النفط.
11:54 صباحا
نتنياهو: "لم ننتهِ بعد" في إيران
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً: "لم ننتهِ بعد" فيما يخص العمليات في إيران.
11:53 صباحاً
الجيش الإسرائيلي يحذر من ضربات في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أنه سيقوم قريباً بضرب بنية تحتية تابعة لحزب الله في مدينتي صور وصيدا بجنوب لبنان، محذراً السكان بضرورة الابتعاد عن المباني المستهدفة.
"تحذير عاجل لسكان صور وصيدا. سيقوم جيش الدفاع الإسرائيلي قريباً بمهاجمة بنية تحتية عسكرية تابعة للمنظمة الإرهابية حزب الله"، هذا ما نشره المتحدث باسم الجيش باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على منصة X.
وأضاف: "نحث سكان المباني المحددة باللون الأحمر على الخريطتين المرفقتين والمباني المجاورة: أنتم متواجدون بالقرب من منشآت يستخدمها حزب الله. من أجل سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء فوراً والابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر".
11:49 صباحاً
تنبيه للمرتادين للبحر في عُمان
وسط النزاع الجاري، نصحت السلطات العمانية جميع مرتادي البحر بعدم الاعتماد كلياً على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أثناء الإبحار، حيث قد يكون النظام عرضة للتشويش، أو ضعف الإشارة، أو فقدان مؤقت للاتصال.
كما تم حثهم على عدم الابتعاد كثيراً عن الساحل دون امتلاك أدوات ملاحة بديلة، وحمل بوصلة بحرية تقليدية.
11:34 صباحاً
لماذا يعتبر مضيق هرمز مهماً جداً لأسواق النفط؟
مضيق هرمز هو ممر مائي يبلغ عرضه 33 كم بين إيران وعُمان، ويعد أهم نقطة اختناق للنفط في العالم.
خلال الحرب، أعلنت إيران سيطرتها الكاملة على المضيق، مما أدى إلى اضطراب أسواق النفط. وإليكم سبب أهمية هذا الممر المائي الضيق للنفط والطاقة:
20 مليون برميل من النفط تمر عبر المضيق يومياً.
حوالي 30% من النفط المنقول بحراً في العالم يمر عبره.
20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال (LNG) العالمية تمر عبره.
خُمس استهلاك النفط العالمي يمر عبر هذا المضيق.
11:23 ص
"عواقب كارثية" على النفط
حذرت شركة "أرامكو" السعودية من "عواقب كارثية" على أسواق النفط العالمية إذا استمرت الحرب مع إيران في تعطيل حركة الشحن في مضيق هرمز.
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، للصحفيين خلال مكالمة لإعلان الأرباح إن هذا التعطيل لم يقلب قطاعي الشحن والتأمين رأساً على عقب فحسب، بل ينذر أيضاً بآثار متسلسلة (تأثير الدومينو) حادة على قطاعات الطيران والزراعة والسيارات وغيرها من الصناعات.
كما أشار الناصر إلى أن حريقاً صغيراً نتج عن هجوم الأسبوع الماضي على مصفاة "رأس تنورة" التابعة لأرامكو قد تم إخماده والسيطرة عليه بسرعة، مضيفاً أن العمل جارٍ لإعادة تشغيل المصفاة.
11:19 صباحا
"كوانتاس" و"طيران نيوزيلندا" ترفعان أسعار التذاكر
أعلنت شركة الطيران الأسترالية الوطنية "كوانتاس" أنها سترفع أسعار التذاكر على مساراتها الدولية هذا الأسبوع استجابةً للارتفاع في تكاليف وقود الطائرات بسبب الصراع في الشرق الأوسط. وقد ارتفعت أسعار تذاكر الطيران على خطوط آسيا-أوروبا بالفعل بسبب إغلاق المجال الجوي وقيود السعة. كما أعلنت شركة "طيران نيوزيلندا"، منافسة "كوانتاس"، في وقت سابق من اليوم عن زيادات واسعة في أسعار التذاكر، لتكون بذلك من أوائل شركات الطيران التي تقوم بهذه الخطوة منذ بدء الحرب.
11:12 صباحا
نشر دفاعات "باتريوت" في تركيا
تقوم تركيا بنشر دفاعات "باتريوت" في مناطق وسط البلاد بعد صاروخ إيراني أخير. ففي 9 مارس نجحت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف الناتو في اعتراض وتدمير الصاروخ بعد دخوله المجال الجوي التركي.
11:09 صباحا
إعادة مواطنين صينيين
صرحت وزارة الخارجية الصينية بأن أكثر من 10,000 مواطن صيني عادوا بسلام من دول الخليج حتى الآن.
11:07 صباحا
"يكفينا أنكم نائمون وفي أمان"
أثرت رسالة صوتية أرسلها الملازم أول علي صالح إسماعيل الطنيجي قبل مهمته الأخيرة في مشاعر الوطن. واستشهد الملازم أول الطنيجي والنقيب طيار سعيد راشد حمد البلوشي في تحطم مروحية يوم الإثنين أثناء تأدية الواجب.
وقال الطنيجي في رسالته: "إن كتب الله لنا أن نكون من الشهداء، فسنستشهد. وإن كتب الله لنا الحياة، فيكفينا أنكم بخير، نائمون وفي أمان"
10:58 صباحا
المنطق وسط الذعر
هل فكرت يوماً في المنطق وراء تنبيهات الطوارئ التي ترسلها حكومة الإمارات للمقيمين على هواتفهم لتحذيرهم من التهديدات المحتملة؟ يشرح الكاتب الإماراتي ياسر حارب في الفيديو التالي لماذا نستمر في تلقي هذه التنبيهات رغم ضآلة احتمالات التعرض لضربة من طائرات مسيرة أو صواريخ بفضل الدفاعات الجوية الإماراتية الفعالة. شاهد هنا:
10:52 صباحا
الحرس الثوري الإيراني يستهدف قاعدة أمريكية في كردستان العراق
استهدف الحرس الثوري الإيراني قاعدة أمريكية في إقليم كردستان العراق.
وقال في بيان على قناته على "تيليجرام": "تم استهداف مقر الجيش الأمريكي الغازي في قاعدة الحرير الجوية في إقليم كردستان بخمسة صواريخ".
10:48 صباحا
"كاثي باسيفيك" تلغي رحلاتها اليومية إلى دبي والرياض
ألغت شركة "كاثي باسيفيك"، الناقل الوطني لهونغ كونغ، رحلات الركاب اليومية إلى دبي والرياض حتى 31 مارس 2026، وقالت الشركة إنه سيتم أيضاً إلغاء رحلات الشحن إلى كلتا المدينتين.
10:39 صباحاً
سقوط طائرة مسيرة في منطقة سكنية بالسعودية
أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط طائرة مسيرة على منطقة سكنية في محافظة الزلفي، مما أسفر عن أضرار مادية محدودة ودون وقوع أي إصابات.
10:17 صباحاً
البحرية الباكستانية تطلق عملية تأمين
أطلقت البحرية الباكستانية عملية عسكرية تهدف إلى "مواجهة تهديدات متعددة الأبعاد" تستهدف الشحن الوطني والتجارة البحرية. وأعلن الجيش أن سفن البحرية تقوم حالياً بمرافقة السفن التجارية "لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية".
10:08 صباحاً
ملك البحرين يزور سلاح الجو الملكي
قام ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة إلى سلاح الجو الملكي البحريني. وقد أعرب الملك حمد عن تقديره للجهود القيمة والمثمرة التي يبذلها أفراد سلاح الجو الملكي البحريني.
9:56 صباحاً
كيف تحافظ على هدوئك أثناء تنبيهات الطوارئ؟
يشجع الأطباء في الإمارات السكان على تبني عادات بسيطة للحفاظ على الهدوء وحماية جودة النوم في ظل استمرار تنبيهات الطوارئ والاضطرابات الليلية. يمكن لممارسات مثل الصلاة، والتجمعات المسائية، والتواصل المجتمعي أن تمنح شعوراً بالاستقرار والطمأنينة مما يساعد على تهدئة الجهاز العصبي.
9:51 صباحاً
مطاعم هندية مهددة بالإغلاق
تقول جمعيات الفنادق في بنغالور ومومباي وتشيناي إن العديد من المطاعم قد تُجبر على الإغلاق المؤقت، حيث تباطأت أو توقفت عمليات تسليم أسطوانات الغاز التجارية سعة 19 كجم -المستخدمة على نطاق واسع في المطاعم- في الأيام الأخيرة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. يؤدي نقص غاز البترول المسال (LPG) إلى تعطيل المطاعم والشركات الصغيرة في العديد من المدن الهندية، حيث تم تقليص الإمدادات التجارية بينما تعطي السلطات الأولوية لغاز الطهي المنزلي.
9:42 صباحاً
دعم أسترالي
صرح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، بأن أستراليا ستقوم بنشر طائرة مراقبة عسكرية في الشرق الأوسط وإرسال صواريخ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنها لن ترسل قوات برية إلى إيران.
9:32 صباحاً
منح خمس لاعبات إيرانيات حق اللجوء في أستراليا
طلبت خمس لاعبات من منتخب كرة القدم النسائي الإيراني الزائر اللجوء في أستراليا، سعياً للحصول على الحماية بعد أن وُصِفْن بـ"الخائنات" في بلدهن لرفضهن أداء النشيد الوطني.
وكانت اللاعبات الإيرانيات قد التزمن الصمت أثناء عزف النشيد الوطني قبل إحدى مباريات البطولة في أستراليا الأسبوع الماضي، في خطوة اعتُبرت رمزاً للتحدي ضد الجمهورية الإسلامية.
وقد تسللت اللاعبات الخمس، بمن فيهن كابتن الفريق "زهرة قنبري"، من فندق إقامة البعثة تحت جنح الظلام لطلب الحماية من السلطات الأسترالية.
وفي 9 مارس، تجمعت حشود خارج ملعب "جولد كوست" حيث خاض الفريق الإيراني مباراته الأخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقاموا بقرع الطبول والهتاف بشعارات تطالب بـ "تغيير النظام في إيران". كما أحاط المتظاهرون بحافلة الفريق الإيراني، مرددين هتافات: "دعوهن يرحلن" و"أنقذوا فتياتنا".
9:25 صباحاً
المملكة المتحدة تعمل جنباً إلى جنب مع الإمارات
نفذت طائرات عسكرية بريطانية عمليات فوق أجواء الإمارات، حيث قامت بتنفيذ طلعات جوية. شاهد الفيديو:
9:15 صباحاً
إيران: الهجمات الصاروخية ستستمر طالما كان ذلك ضرورياً
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن الهجمات الصاروخية التي تشنها بلاده ستستمر طالما كان ذلك ضرورياً. وفيما يتعلق باستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، قال إن المفاوضات مع واشنطن "لم تعد مطروحة على جدول الأعمال".
9:08 صباحاً
صلاة الجنازة على اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية
أعلنت منصة "جنازة الإمارات" أن صلاة الجنازة على اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، اللذين استشهدا أثناء أداء الواجب يوم الإثنين، ستقام اليوم بعد صلاة الظهر.
ستقام صلاة الجنازة على الملازم أول علي صالح إسماعيل التنيجي في مسجد عبد الله العميش في رأس الخيمة، وسيوارى الثرى في مقبرة الرمس.
أما صلاة الجنازة على النقيب طيار سعيد راشد حمد البلوشي فستقام في مسجد المعترض الكبير في مدينة العين، وسيوارى الثرى في مقبرة أحمد بن سرور.
8:49 صباحاً
انتهاء تنبيه الطوارئ في الإمارات
أرسلت وزارة الداخلية الإماراتية تنبيهاً إلى هواتف السكان لإخطارهم بأن الوضع في البلاد آمن حالياً. يذكر أن تنبيهات الطوارئ في الإمارات أصبحت الآن "أكثر هدوءاً" (أقل حدة في الصوت) بعد تحديث نغمات نظام الإنذار المبكر الوطني في الدولة.
8:46 صباحاً
هجمات إسرائيلية جديدة في لبنان
ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن إسرائيل شنت غارات جديدة استهدفت جنوب وشرق لبنان.
8:41 صباحاً
حماية المعتمرين والزوار
في مكة المكرمة، وتحديداً في محيط المسجد الحرام، تم نشر منظومات الدفاع الجوي السعودي لضمان حماية المعتمرين وزوار أقدس بقاع الأرض للمسلمين من أي تهديدات بالطائرات المسيرة أو الصواريخ وسط الحرب المستعرة في المنطقة.
ملخص
الإمارات تدين هجوماً بمسيرات استهدف قنصليتها في إقليم كردستان العراق.
8:32 صباحاً
السعودية تعرب عن تضامنها مع الإمارات
أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق. وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع الإمارات، مشددة على أن الاستهداف المتكرر للمباني الدبلوماسية يتناقض بوضوح مع الأعراف والقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
8:20 صباحاً
الإمارات تعترض صواريخ وطائرات مسيرة من إيران
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تتصدى حالياً لتهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. وطمأنت الوزارة السكان بأن الأصوات التي سُمعت هي نتيجة اعتراض أنظمة الدفاع الجوي لهذه التهديدات.
8:17 صباحاً
تنبيهات طوارئ في الإمارات
تلقى بعض سكان الإمارات تنبيهات طوارئ على هواتفهم المحمولة بسبب تهديدات صاروخية محتملة.
8:14 صباحاً
زيادة أسعار الوقود في مصر
رفعت السلطات المصرية أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، نتيجة للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وقالت وزارة البترول إن القرار جاء بسبب "الظروف الاستثنائية في أسواق الطاقة العالمية" المرتبطة بالحرب.
8:00 صباحاً
ماذا حدث في الشرق الأوسط منذ 28 فبراير؟
تواصل "خليج تايمز" تغطيتها للحرب منذ اندلاعها بضربات إسرائيلية على إيران في 28 فبراير. يمكنك الاطلاع على تسلسل الصراع خلال الأيام العشرة الماضية عبر الروابط المتاحة.
7:44 صباحاً
بريطانيا تحبط هجمات على الأردن والبحرين
قالت وزارة الدفاع البريطانية إن طائراتها من طراز "تايفون" نجحت في إسقاط طائرة مسيرة دفاعاً عن الأردن، واعترضت أخرى كانت متجهة نحو البحرين. كما وصلت مروحيات "وايلد كات" و"ميرلين" إلى القواعد البريطانية في قبرص لتعزيز القدرة على كشف التهديدات الجوية ودعم العمليات الدفاعية في المنطقة.
March 10, 2026, 7:31 AM
الحرس الثوري الإيراني يرد
رداً على ذلك، قال الحرس الثوري الإيراني إنهم "سيحددون نهاية الحرب" وأن طهران لن تسمح بتصدير "لتر واحد من النفط" من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية نقلاً عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني.
March 10, 2026, 7:25 AM
ترامب يهدد إيران
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب مع إيران إذا منعت شحنات النفط من الشرق الأوسط، حتى مع توقعه نهاية سريعة للصراع.
قال ترامب إن الولايات المتحدة ألحقت أضراراً جسيمة بالقوات الجوية والبحرية الإيرانية وتوقع أن ينتهي الصراع قبل الإطار الزمني الأولي الذي حدده بأربعة أسابيع، على الرغم من أنه لم يحدد كيف سيبدو النصر. ألقِ نظرة:
March 10, 2026, 7:22 AM
اعتقال 5 في قطر
تم اعتقال خمسة أشخاص في قطر لانتهاكهم حظر البلاد على استخدام أو تحليق الطائرات بدون طيار وسط الصراع المستمر.
March 10, 2026, 7:17 AM
إحباط المزيد من الهجمات في السعودية
أصدرت وزارة الدفاع السعودية بيانات منفصلة خلال الليل أعلنت فيها اعتراض وتدمير ما يلي:
صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية
طائرتان مسيرتان شرق محافظة الخرج
طائرتان مسيرتان في المنطقة الشرقية
10 مارس 2026، 7:13 صباحًا
الحرس الوطني الكويتي يسقط 6 طائرات مسيرة
في الكويت، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني، العميد الركن جدعان فاضل جدعان، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، إسقاط 6 طائرات مسيرة في مواقع مؤمنة من قبل قوة الواجب شمال وجنوب البلاد.
10 مارس 2026، 7:07 صباحًا
إيران تهاجم مبنى سكنياً في البحرين: الوزارة
توفيت امرأة بحرينية تبلغ من العمر 29 عامًا وأصيب ثمانية أشخاص نتيجة لهجوم إيراني استهدف مبنى سكنياً في العاصمة المنامة، وفقًا لوزارة الداخلية في الدولة الخليجية.
10 مارس 2026، 7:07 صباحًا
الإمارات تدين الهجوم على قنصليتها في كردستان العراق
أدانت الإمارات "هجوماً إرهابياً بطائرة مسيرة غير مبرر" استهدف قنصليتها العامة في إقليم كردستان العراق.
أسفر الهجوم عن أضرار مادية؛ ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية.
10 مارس 2026، 7:07 صباحًا
اليوم الحادي عشر للحرب
دخلت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يومها الحادي عشر، دون أي بصيص أمل في تحقيق اختراق، حيث تتبادل إسرائيل وإيران الضربات اليومية وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية.
وبعيداً عن الشرق الأوسط، يلقي الصراع بظلال من القلق على حياة العديد من الشعوب يومياً، حيث ترتفع أسعار الطاقة بسبب أنشطة إيران في مضيق هرمز حيث تمر ملايين براميل النفط يومياً لتصل إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم.
في الإمارات، نعت وزارة الدفاع اثنين من أفراد القوات المسلحة الذين توفوا أثناء أداء واجبهم. وارتفع عدد الإصابات إلى 117 حيث دمرت الدفاعات الجوية الإماراتية 12 صاروخاً باليستياً واعترضت 17 طائرة مسيرة في 9 مارس 2026.
ابقوا معنا حيث نقدم لكم آخر التحديثات حول هذا الوضع المتطور.