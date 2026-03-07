تغطية مباشرة: في يوم الحرب الثامن.. دبي تدحض الشائعات: لا حوادث في مطار دبي الدولي
7:54 صباحاً
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: لا توجد حوادث في مطار دبي الدولي (DXB)
نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وقوع حادث في مطار دبي الدولي.
وأكدت السلطات في الإمارة أنها تعاملت مع حادث بسيط نتج عن سقوط حطام عقب عملية اعتراض ناجحة، حيث تم احتواء الموقف بالكامل ولم يتم تسجيل أي إصابات.
7:37 صباحاً
وزير الدفاع السعودي يلتقي قائد الجيش الباكستاني
التقى وزير الدفاع السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، مع قائد أركان الجيش وقائد قوات الدفاع الباكستاني، المشير عاصم منير.
تناول اللقاء الهجمات الإيرانية على المملكة والإجراءات اللازمة لوقفها في إطار اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين المملكة العربية السعودية وباكستان.
وقال الأمير خالد: "أكدنا أن مثل هذه الأعمال تقوض الأمن والاستقرار الإقليميين، وأعربنا عن أملنا في أن يتحلى الجانب الإيراني بالحكمة ويتجنب سوء التقدير".
(صورة: وزير الدفاع السعودي/X)
7:30 صباحاً
الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بأكثر من 151 مليون دولار
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع ذخائر بقيمة 151.8 مليون دولار لإسرائيل مع استمرار الحرب مع إيران.
ووفقاً لبيان صحفي، تمت الموافقة على بيع 12,000 هيكل قنبلة (وزن 1000 رطل/ 470 كيلوغراماً) من قبل مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية.
وذكر المكتب في بيان: "البيع المقترح سيعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، ويقوي دفاعها عن الوطن، ويعمل كقوة ردع للتهديدات الإقليمية".
7:22 صباحاً
عدد محدود من رحلات العودة في مطار حمد الدولي
عقب الاستئناف الجزئي للملاحة الجوية في قطر، أعلن مطار حمد الدولي أنه سيشغل عدداً محدوداً من رحلات العودة للمسافرين العالقين اليوم السبت 7 مارس.
وأوضح المطار أن أي رحلات إضافية خلال الأيام القادمة ستخضع لتقييم الوضع الأمني من قبل السلطات المختصة.
من جانبها، ذكرت الخطوط الجوية القطرية أنها ستسير رحلات عودة في 7 مارس من مطار حمد الدولي إلى المطارات التالية: لندن (LHR)، باريس (CDG)، مدريد (MAD)، روما (FCO)، فرانكفورت (FRA).
وأضافت: "أعطيت الأولوية في هذه الرحلات للمسافرين العالقين مع عائلاتهم، وكبار السن، والحالات الطبية العاجلة والظروف الإنسانية".
7:17 صباحاً
إسرائيل ترد على هجوم من إيران
أعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية كانت ترد على هجوم صاروخي إيراني يوم السبت.
وقال الجيش في بيان: "الأنظمة الدفاعية تعمل لصد التهديد". ومع ذلك، تم رفع إنذارات الغارات الجوية في جميع أنحاء شمال البلاد بعد عدة دقائق.
7 مارس 2026، 7:10 صباحًا
أكثر من 3 آلاف هدف استهدفت في الأسبوع الأول : القيادة المركزية الأمريكية
7 مارس 2026، 7:03 صباحًا
تفعيل صفارات الإنذار في البحرين
تم إخطار سكان البحرين في وقت مبكر من يوم السبت بتفعيل صفارات الإنذار. وحثت وزارة الداخلية على الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.
7 مارس 2026، 7:03 صباحًا
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ في السعودية
في بيانات منفصلة صدرت خلال الليل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير ما يلي:
طائرة مسيرة واحدة شرق مدينة الرياض
طائرتان مسيرتان في الربع' الخالي كانتا تتجهان نحو حقل الشيبة النفطي
4 طائرات مسيرة في الربع' الخالي كانت تتجه نحو حقل الشيبة النفطي
صاروخ باليستي واحد أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
6 طائرات مسيرة في الربع' الخالي في إطار محاولة لمهاجمة حقل الشيبة النفطي
4 طائرات مسيرة في الربع' الخالي كانت تتجه نحو حقل الشيبة النفطي
7 مارس 2026، 7:03 صباحًا
استئناف جزئي للملاحة الجوية في قطر
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية (GCAA) عن استئناف جزئي للملاحة الجوية في البلاد.
وقالت إن الملاحة الجوية ستتم عبر ممرات جوية طارئة مخصصة وبقدرة محدودة، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة القطرية والجهات الحكومية المعنية.
تشمل هذه المرحلة الحالية:
رحلات الإجلاء: تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية خصيصًا لإعادة الركاب إلى أوطانهم.
الشحن الجوي: تسهيل عمليات الشحن لضمان استمرارية الإمدادات الأساسية.
7 مارس 2026، 7:03 صباحًا
الحرب تدخل أسبوعها الثاني
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أسبوعها الثاني، دون أي بوادر على تحقيق اختراق، حيث طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإعلان 'الاستسلام غير المشروط' بينما تعهدت طهران بالقتال حتى النهاية.
في غضون ذلك، تواصل القوات المسلحة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية اليومية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقد طمأنت السلطات الجمهور بأن الوضع آمن، بينما نصحتهم بتوخي الحذر والامتناع عن نشر الشائعات.
تعرض لبنان لضربات إسرائيلية مكثفة بعد أن أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران صواريخ باتجاه إسرائيل ردًا على ذلك.
ترقبوا الخليج تايمز حيث نقدم لكم آخر الأخبار حول ما يحدث في الإمارات والمنطقة الأوسع.