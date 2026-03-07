تغطية مباشرة: في يوم الحرب الثامن.. دبي تدحض الشائعات: لا حوادث في مطار دبي الدولي

7:30 صباحاً

الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بأكثر من 151 مليون دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع ذخائر بقيمة 151.8 مليون دولار لإسرائيل مع استمرار الحرب مع إيران.

ووفقاً لبيان صحفي، تمت الموافقة على بيع 12,000 هيكل قنبلة (وزن 1000 رطل/ 470 كيلوغراماً) من قبل مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية.

وذكر المكتب في بيان: "البيع المقترح سيعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، ويقوي دفاعها عن الوطن، ويعمل كقوة ردع للتهديدات الإقليمية".

7:22 صباحاً

عدد محدود من رحلات العودة في مطار حمد الدولي

عقب الاستئناف الجزئي للملاحة الجوية في قطر، أعلن مطار حمد الدولي أنه سيشغل عدداً محدوداً من رحلات العودة للمسافرين العالقين اليوم السبت 7 مارس.

وأوضح المطار أن أي رحلات إضافية خلال الأيام القادمة ستخضع لتقييم الوضع الأمني من قبل السلطات المختصة.

من جانبها، ذكرت الخطوط الجوية القطرية أنها ستسير رحلات عودة في 7 مارس من مطار حمد الدولي إلى المطارات التالية: لندن (LHR)، باريس (CDG)، مدريد (MAD)، روما (FCO)، فرانكفورت (FRA).

وأضافت: "أعطيت الأولوية في هذه الرحلات للمسافرين العالقين مع عائلاتهم، وكبار السن، والحالات الطبية العاجلة والظروف الإنسانية".

7:17 صباحاً

إسرائيل ترد على هجوم من إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية كانت ترد على هجوم صاروخي إيراني يوم السبت.

وقال الجيش في بيان: "الأنظمة الدفاعية تعمل لصد التهديد". ومع ذلك، تم رفع إنذارات الغارات الجوية في جميع أنحاء شمال البلاد بعد عدة دقائق.