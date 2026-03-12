تغطية مباشرة: أطفال تحت القصف.. 13 يوماً من الصراع تخلّف 1100 قتيل وجريح من الصغار
9:34 صباحاً
أستراليا تعدّل معايير الوقود مؤقتاً
صرح وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، بأن البلاد ستعمل على تعديل معايير جودة الوقود مؤقتاً للسماح بمستويات أعلى من الكبريت طوال الأيام الستين القادمة.
9:26 صباحاً
نيوزيلندا تدرس فرض قيود على استخدام السيارات
أعلن مسؤولون نيوزيلنديون يوم الخميس أنهم يدرسون تفعيل قوانين قديمة تعود لعقود مضت لتقييد استخدام المركبات، وذلك في حال تضاؤل إمدادات الوقود بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وقالت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، للصحفيين يوم الخميس إن المسؤولين ناقشوا استخدام تشريعات فُرضت سابقاً لتقنين استهلاك الوقود في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، وذلك كاستجابة للأزمة الحالية.
وبموجب تلك القوانين، كان يتعين على أصحاب السيارات تحديد يوم واحد في الأسبوع يمتنعون فيه عن استخدام مركباتهم، مع مواجهة غرامات باهظة في حال ضبطهم أثناء القيادة. كما تمنح هذه القوانين الحكومة صلاحية الترخيص لبيع "قسائم شراء" لتقييد استهلاك الوقود، وتحديد الكميات المسموح ببيعها.
9:12 صباحاً
خوف وملل.. بحارة فلبينيون عالقون في مضيق هرمز
لا يزال أكثر من 6,000 بحار من الفلبين — وهي الدولة التي تمد العالم بربع عمالة الملاحة البحرية — يعملون في منطقة الصراع و"المناطق المحيطة بها"، حيث ينتظر الكثير منهم الضوء الأخضر للمرور عبر الممر الملاحي الذي بات مميتاً.
أدت سلسلة من الضربات الإيرانية إلى إغلاق المضيق فعلياً، وهو الممر الذي ينقل 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، مما أغرق اقتصاد الطاقة العالمي في أزمة حادة.
آثار الدمار في الميناء العسكري بمدينة بندر عباس جنوب إيران المطلة على مضيق هرمز، 4 مارس 2026. (تصوير: وكالة فرانس برس).
وبالنسبة لـ جون وينستون إيسيدرو، اتسمت الحياة على متن ناقلة النفط العملاقة التي يعمل بها بمزيج من الرتابة والحذر منذ أن بدأت سفينته "لعبة الانتظار". وقال الشاب البالغ من العمر 32 عاماً لوكالة فرانس برس: "توقف الطاقم عن العمل فوق السطح، وقمنا بوضع نوبة حراسة مزدوجة في غرفة القيادة"، واصفاً ساعات الفراغ التي يقضيها في تصفح فيسبوك وألعاب الكمبيوتر ومشاهدة الأفلام أحياناً. وأضاف أن هذا الروتين أصبح هو "الوضع الطبيعي"، رغم بقاء طاقم المحركات في حالة تأهب وجاهزية "لتشغيل المحركات فوراً" في حالات الطوارئ.
أما ويلبين ماغانوي، الذي كانت سفينته تحمل نفطاً خاماً متجهاً إلى اليابان، فقد كان عالقاً لمدة تسعة أيام عندما تحدث إلى فرانس برس، قائلاً: "بدأ الأمر يصبح مملاً، وأشعر ببعض الخوف لأن هناك العديد من السفن التي تتعرض للهجوم، ومعظمها ناقلات نفط مثل سفينتنا".
ووصف بحار فلبيني عالق آخر، ينشر مقاطع فيديو لتجاربه عبر الإنترنت تحت اسم "تشوي"، عملية تصويت أُجريت للطاقم لسؤالهم عما إذا كانوا يريدون المخاطرة بالمرور عبر المضيق الذي تراجعت فيه الحركة الملاحية إلى حد كبير، وقال: "اخترنا أن نعود إلى ديارنا أحياء. نحن 27 شخصاً، والجميع تقريباً رفض الإبحار".
9:00 صباحاً
تكاليف الحرب الأمريكية تصل إلى 11.3 مليار دولار في 6 أيام
أفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أنه تم إبلاغ المشرعين في إحاطة للبنتاغون بأن الأسبوع الأول من الحرب ضد إيران كلف الجيش الأمريكي أكثر من 11.3 مليار دولار.
8:58 صباحاً
كبير مستشاري إيران يصف ترامب بـ "الشيطان"
شن يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري الكبير لآية الله مجتبى خامنئي، هجوماً حاداً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للتلفزيون الرسمي، وجدد تهديدات بلاده بإبادة إسرائيل.
وقال صفوي: "ترامب هو الرئيس الأمريكي الأكثر فساداً وغباءً، إنه الشيطان نفسه".
8:55 صباحاً
الصين تأمر بحظر فوري لصادرات الوقود في مارس
أفادت أربعة مصادر مطلعة يوم الخميس أن بكين أمرت شركات التكرير بوقف صادرات الوقود المكرر في شهر مارس مفعول فوري، وذلك لإدارة النقص المحتمل في الوقود المحلي الناجم عن صراع الشرق الأوسط.
ويشمل الحظر، الصادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC)، شحنات البنزين والديزل ووقود الطيران.
8:52 صباحاً
عائلة تنعى سائقاً باكستانياً قُتل في الهجمات على الإمارات
أمضى مريب زمان أكثر من عقد من الزمان في الإمارات وهو يبني حياته من خلال العمل الجاد والتفاني. المغترب الباكستاني البالغ من العمر 34 عاماً، والذي يتذكره أقاربه كرجل مخلص ومسؤول، ووري الثرى في مسقط رأسه بمدينة "بنو" في إقليم خيبر بختونخوا بباكستان، بعد إعادة جثمانه في وقت سابق من هذا الشهر.
كان مريب من بين المدنيين الذين فقدوا حياتهم في أعقاب الهجمات الأخيرة التي طالت أجزاءً من الإمارات؛ حيث توفي في 28 فبراير ووصل جثمانه إلى باكستان في 7 مارس بعد أيام من التأخير بسبب اضطراب حركة الطيران خلال تلك الفترة العصيبة.
ترك مريب خلفه في "بنو" والديه وزوجته وإخوته، بالإضافة إلى خمسة أطفال صغار (أربع بنات وابن واحد). وعلى الرغم من الحزن، قالت العائلة إنها تستمد القوة من إيمانها، خاصة وأن مريب توفي في شهر رمضان المبارك. وقالت العائلة: "لقد توفي في شهر رمضان وهو يعمل بعيداً عن وطنه، إنه شهيد، وندعو الله أن يسكنه فسيح جناته".
8:48 صباحاً
أكثر من 1,100 طفل بين قتيل وجريح
أسفرت الحرب التي اندلعت بضربات جوية أمريكية وإسرائيلية مشتركة قبل أسبوعين تقريباً عن مقتل نحو 2,000 شخص حتى الآن، معظمهم من الإيرانيين واللبنانيين، مع توسع رقعة الصراع إلى لبنان وتسببها في فوضى عارمة في أسواق الطاقة والنقل العالمية.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 1,100 طفل قد قُتلوا أو أُصيبوا منذ بدء النزاع.
8:45 صباحاً
السفارة الأمريكية في عُمان ترفع توجيه "الاحتماء في الموقع"
أصدرت السفارة الأمريكية في مسقط تنبيهاً للمواطنين الأمريكيين في السلطنة، تفيد فيه برفع توجيه "الاحتماء في الموقع" (Shelter in Place) عن كافة أنحاء عُمان.
ومع ذلك، أكدت السفارة استمرار نصيحتها بالبقاء في أماكن آمنة لمن يتواجدون داخل منطقة الدقم أو بالقرب منها، أو ضمن نصف قطر 100 كيلومتر من صلالة، إذا كان مغادرة تلك المناطق غير آمنة. وفي هذه الحالات، حُث المواطنون على البقاء داخل مبانٍ مؤمنة قدر الإمكان والابتعاد عن النوافذ.
8:36 صباحاً
مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة: "شعبنا تحدى" الهجمات الإيرانية
خلال وقفة إعلامية لتناول الهجمات الإيرانية المستمرة في المنطقة، انضم السفير أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إلى ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.
وقال أبو شهاب: "سعت إيران من خلال ضرباتها العشوائية إلى نشر الرعب، ومع ذلك، فقد تحدى شعبنا ذلك واجه هذه الهجمات بصمود ووحدة لافتين. نتوقع اليوم من مجلس الأمن أن يتصرف بحسم وهو ينظر في القرار المعروض عليه، وأن يتصدى لهذا التهديد الخطير للسلم والأمن الدوليين".
8:28 صباحاً
ماكرون يدعو لوقف الهجمات في لبنان
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل إلى وقف هجومها البري في لبنان، كما طالب حزب الله المدعوم من إيران بوقف هجماته "فوراً".
وكتب ماكرون عبر منصة (X): "لقد ارتكب حزب الله خطأً جسيماً بجر لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل، وعليه أن يوقف هجماته على الفور". وأضاف: "من جانبها، يجب على إسرائيل أن تتخلى بوضوح عن أي هجوم بري في لبنان".
جاءت هذه التصريحات، التي أكد فيها ضرورة بذل كل جهد ممكن لتجنب حرب جديدة في لبنان، بعد محادثة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون.
8:25 صباحاً
حصار 3 من أفراد طاقم ناقلة تايلاندية
أعلن مالك ناقلة بضائع تايلاندية أنه "يُعتقد أن ثلاثة من أفراد الطاقم محاصرون" على متن السفينة التي أصيبت بمقذوفين أثناء عبورها مضيق هرمز الحيوي.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن استهداف السفينة "مايوري ناري" (Mayuree Naree) المسجلة في تايلاند، وسفينة أخرى ترفع علم ليبيريا في المضيق، بزعم تجاهلهما "التحذيرات".
السفينة "مايوري ناري" التي ترفع علم تايلاند بعد الهجوم. (تصوير: رويترز).
وقالت شركة "بريشيوس شيبينغ" التايلاندية للنقل في بيان: "أدت الضربات إلى تضرر غرفة المحرك واندلاع حريق". ونجحت البحرية العمانية في إنقاذ 20 بحاراً، بينما تجري الجهود لإنقاذ الثلاثة المتبقين. وأكدت وزارة الخارجية التايلاندية أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 هم من الجنسية التايلاندية.
8:22 صباحاً
مشاهد إنقاذ من حريق ناقلة نفط عراقية
نشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية مقطع فيديو لعملية الإنقاذ التي نفذتها سلطة الموانئ العراقية لطاقم ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم في مياهها الإقليمية.
ويظهر في الفيديو حريق هائل يلتهم السفينة في الخلفية، بينما تسارع السلطات لإجراء عمليات الإنقاذ العاجلة للطاقم.
8:19 صباحاً
تاريخياً: كيف لجأ الرؤساء الأمريكيون لاحتياطيات النفط خلال الحروب؟
تخطط الولايات المتحدة لسحب 172 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي (SPR)، وهو ما يمثل أكثر من 40% من عملية سحب أوسع منسقة مع الحلفاء، للمساعدة في كبح جماح الأسعار التي قفزت بسبب اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
من المتوقع أن يبدأ السحب الأمريكي الأسبوع المقبل ويستمر لنحو أربعة أشهر. وإليكم تاريخ لجوء الرؤساء للاحتياطي في أوقات الحروب:
الغزو الروسي لأوكرانيا: في مارس 2022، أمر الرئيس السابق جو بايدن بإطلاق 180 مليون برميل على مدى ستة أشهر، وهي أكبر عملية بيع على الإطلاق من المخزون الاستراتيجي.
الهجوم على السعودية (2019): بعد هجوم الحوثيين على منشآت أرامكو (بقيق وخريص)، أعلن ترامب استعداد إدارته للسحب من الاحتياطي إذا لزم الأمر، لكن الإنتاج السعودي تعافى سريعاً ولم يتم السحب فعلياً.
الحرب الأهلية في ليبيا (2011): أمر الرئيس الأسبق باراك أوباما بسحب 30 مليون برميل لتعويض اضطرابات السوق الناتجة عن الحرب في ليبيا، بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.
عملية عاصفة الصحراء (1990-1991): بعد غزو العراق للكويت، باع الرئيس جورج بوش الأب نحو 21 مليون برميل على مرحلتين لتأمين الإمدادات تزامناً مع العمليات العسكرية ضد بغداد.
مدعٍ عام متخصص في جرائم الحرب يعمل في موقع ضربة جوية روسية، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في بلدة سلوفيانسك بمنطقة دونيتسك، أوكرانيا، 10 مارس 2026. (تصوير: رويترز).
8:08 صباحاً
بزشكيان: الطريق الوحيد لإنهاء الحرب هو "الاعتراف بحقوق إيران غير القابلة للتصرف"
أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أن المسار الوحيد لإنهاء الحرب هو قبول حقوق إيران والاعتراف بها، ووضع ضمانات دولية حاسمة ضد أي عدوان مستقبلي.
وقال بزشكيان: "خلال اتصالات مع رؤساء روسيا وباكستان، أكدتُ التزام الجمهورية الإسلامية بالسلام، لكنني شددت على أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب التي أشعلها النظام الصهيوني وأمريكا هو قبول حقوق إيران، ودفع التعويضات، والتزام دولي صارم يمنع تكرار عدوانهم".
8:04 صباحاً
طهران تحذر من "حرب طويلة الأمد" ستدمر الاقتصاد العالمي
حذرت إيران من أنها قد تخوض حرباً طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وإسرائيل من شأنها أن "تدمر" الاقتصاد العالمي، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن الجمهورية الإسلامية تواجه هزيمة وشيكة.
يأتي هذا التحدي من طهران في وقت أثار فيه القتال حول مضيق هرمز الاستراتيجي — الممر المائي الذي يمر عبره خمس نفط العالم — موجات صدمة في أسواق الطاقة، مما دفع إلى إطلاق احتياطيات الطوارئ العالمية وسحب محدود من المخزونات الأمريكية.
8:00 صباحاً
ترامب: "إيران تقترب من الهزيمة"
جدد الرئيس دونالد ترامب إصراره على أن الضربات الأمريكية القاصمة قد هزمت إيران فعلياً. وقال ترامب للصحفيين: "لقد وصلوا تقريباً إلى نهاية الخط"، وذلك بعد إلقاء خطاب لمؤيديه أعلن فيه: "لقد انتصرنا... انتصرنا — في الساعة الأولى كان الأمر قد انتهى".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجيب على أسئلة الصحفيين أثناء توجهه لركوب مروحية "مارين وان" للسفر إلى أوهايو وكنتاكي من البيت الأبيض، واشنطن، 11 مارس 2026. (الصورة: رويترز).
7:57 صباحاً
الإمارات تعلن: "الوضع آمن حالياً"
تلقى السكان في أجزاء مختلفة من دولة الإمارات تنبيهات للسلامة العامة، تبلغهم بأن "الوضع آمن حالياً" وتشكرهم على تعاونهم.
ونُصح السكان بالبقاء حذرين واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء استئناف أنشطتهم المعتادة، كما حثوا على اتباع التعليمات الرسمية.
7:53 صباحاً
استهداف مبنى سكني في الكويت
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن مبنى سكنياً في إحدى المناطق الجنوبية تعرض لهجمات إسرائيلية فجر اليوم. وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بجروح بالإضافة إلى أضرار مادية، وأفادت الأنباء أن المصابين يتلقون العلاج اللازم حالياً.
7:48 صباحاً
مقتل مقاتلين عراقيين في ضربات جوية
أفادت عدة مصادر لوكالة "فرانس برس" أن ضربة جوية قتلت مقاتلين اثنين على الأقل في شمال العراق يوم الخميس.
وقد جُرَّ العراق، الذي طالما كان ساحة للصراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى حرب الشرق الأوسط التي بدأت عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران الشهر الماضي. واستهدفت ضربة الخميس قاعدة في مدينة كركوك تشغلها قوات "الحشد الشعبي".
7:46 صباحاً
"موجة جديدة" من الصواريخ تتجه نحو إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي أن موجة جديدة من الصواريخ تتجه نحو إسرائيل، وذلك في أعقاب موجة سابقة من الضربات التي تزامنت مع غارات إسرائيلية استهدفت طهران وبيروت. وذكر الجيش أنه قام بنشر منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذه الصواريخ. ورداً على ذلك، قالت إسرائيل إنها تشن غارات "واسعة النطاق" على طهران وعلى معقل لحزب الله في بيروت.
7:44 صباحاً
7 قتلى في منطقة الواجهة البحرية لبيروت
ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 21 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الواجهة البحرية في بيروت، حيث يفترش بعض النازحين الأرض للنوم في العراء، وذلك بعد ساعات قليلة من هجوم آخر استهدف قلب العاصمة.
7:43 صباحاً
تقارير: عُمان تنقل السفن من محطة "ميناء الفحل"
أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الخميس، نقلاً عن أشخاص تلقوا إخطاراً مباشراً من وكيل الميناء، أن سلطنة عُمان قامت بنقل جميع السفن خارج محطة تصدير النفط الرئيسية في "ميناء الفحل" الواقع خارج مضيق هرمز، وذلك كإجراء احترازي.
7:38 صباحاً
استهداف ناقلتي وقود في المياه العراقية
أفادت شركات أمن بحري وشركات لتقييم المخاطر ومصادر في الموانئ، أن قوارب إيرانية محملة بالمتفجرات هاجمت على ما يبدو ناقلتي وقود في المياه العراقية، مما أدى لاندلاع النيران فيهما ومقتل أحد أفراد الطاقم، وذلك بعد تعرض ثلاث سفن أخرى لضربات بمقذوفات في مياه الخليج. وتمثل الهجمات الأخيرة على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وأوروبا تصعيداً في الحرب بين إيران والقوات الأمريكية-الإسرائيلية، مما يرفع عدد السفن المستهدفة في المنطقة منذ بدء القتال إلى 16 سفينة على الأقل.
7:35 صباحاً
الكويت تعترض طائرات مسيرة عند الفجر
أعلن الجيش الكويتي أن قوات الدفاع الجوي اعترضت عدداً من الطائرات المسيرة المعادية التي انتهكت المجال الجوي في شمال البلاد فجر اليوم.
7:33 صباحاً
البحرين تعتقل 6 أشخاص بسبب التصوير أثناء الهجمات
ألقت السلطات البحرينية القبض على ستة أفراد قاموا بتصوير ونشر مقاطع فيديو تتعلق بتداعيات العدوان الإيراني، معبرين عن تعاطفهم وممجدين لتلك الأعمال العدائية. وأعلنت وزارة الداخلية أن هذه المقاطع تم تداولها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام ونشر الخوف بين المواطنين والمقيمين والإضرار بالأمن والنظام العام.
(الصور: وزارة الداخلية البحرينية)
7:29 صباحاً
هجمات ليلية في المملكة العربية السعودية
7:17 صباحاً
الدفاع الجوي الإماراتي يتصدى لتهديدات صاروخية
أعلنت دولة الإمارات أن دفاعاتها الجوية تتصدى حالياً لتهديدات قادمة بصواريخ وطائرات مسيرة من إيران.
وطمأنت وزارة الدفاع السكان بأن الأصوات المسموعة ناتجة عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي للصواريخ والمسيرات، داعية الجمهور إلى الالتزام بإرشادات الأمن والسلامة.
7:16 صباحاً
أسعار النفط تقفز بأكثر من 9%
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 9% يوم الخميس، لتتجاوز مجدداً حاجز 100 دولار للبرميل، وذلك في أعقاب ضربات إيرانية جديدة استهدفت إمدادات ومنشآت البنية التحتية في الشرق الأوسط.
7:11 ص
سكان الإمارات يتلقون تنبيهًا للسلامة العامة
تلقى عدد من السكان في مختلف أنحاء دولة الإمارات تنبيهاً بوجود "تهديد صاروخي محتمل"، يحثهم على البحث عن مكان آمن في أقرب مبنى مؤمن، والابتعاد عن النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة، وانتظار تعليمات إضافية.
7:07 ص
اعتقال 5 أشخاص في البحرين بتهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني
ألقت السلطات البحرينية القبض على أربعة بحرينيين وحددت هوية خامس "هارب في الخارج" بعد ضبطهم بتهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني من خلال "عناصر إرهابية متواجدة في إيران".
وكشفت التحقيقات أن المشتبه به الأول، وبناءً على أوامر تنظيمية وبمساعدة الآخرين، قام بتصوير وتسجيل إحداثيات مواقع حيوية وهامة في البحرين باستخدام معدات تصوير عالية الدقة، ونقلها عبر برامج مشفرة إلى الحرس الثوري الإيراني.
7:01 ص
الإمارات تدين الهجوم بالمسيرات على ميناء صلالة
أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني غير المبرر بطائرات مسيرة والذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عمان، مما أدى إلى تضرر عدة صهاريج وقود في الميناء.
تصاعد أعمدة الدخان من منشآت تخزين النفط في ميناء صلالة بمنطقة ريسوت، عمان، في 11 مارس 2026. (الصورة: رويترز).
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.
6:57 ص
تسلسل الأحداث: كيف تطورت الحرب حتى الآن؟
منذ اندلاع هذه الحرب في 28 فبراير، دأبت "خليج تايمز" على متابعة الأحداث وإبقاء قرائها على اطلاع دائم.
ألقِ نظرة على تطورات هذا الصراع المتصاعد:
(اليوم 1، اليوم 2، اليوم 3... وصولاً إلى اليوم 12).
6:54 ص
تحذير لسكان البحرين جراء الحرائق
فيما تكافح السلطات الهجمات المستمرة في البحرين، حثت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين في مناطق الحد، وعراد، وقلالي، وسماهيج على البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ وفتحات التهوية.
وجاء التحذير كإجراء احترازي ضد الآثار المحتملة للدخان الناجم عن الحرائق التي يجري التعامل معها حالياً. ومن المتوقع أن توافي الجهات المختصة الجمهور بآخر المستجدات.
6:52 ص
استهداف صهاريج وقود في البحرين
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن صهاريج وقود في منشأة بمنطقة المحرق قد تعرضت للاستهداف، وأن الجهات المختصة تتخذ الإجراءات اللازمة. صدر هذا الإعلان في تمام الساعة 3:57 صباحاً.
12 مارس 2026، 6:46 صباحًا
اليوم الثالث عشر من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية
مع دخول الحرب يومها الثالث عشر، قالت إيران إن العالم يجب أن يكون مستعدًا لأسعار نفط تبلغ 200 دولار للبرميل، حيث قصفت قواتها سفنًا تجارية في 11 مارس، وأوصت وكالة الطاقة الدولية بإطلاق كميات هائلة من الاحتياطيات الاستراتيجية لتخفيف إحدى أسوأ صدمات النفط منذ السبعينيات.
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يلتزم بجدول زمني للعمليات العسكرية، إلى أنه لم يكن مستعدًا بعد لإعلان نهاية الحرب.
في غضون ذلك، في الإمارات العربية المتحدة، اشتبكت القوات المسلحة مع 6 صواريخ باليستية، و7 صواريخ كروز، و39 طائرة مسيرة في اليوم الثاني عشر من الهجمات الإقليمية. تم تسجيل تسع إصابات أخرى، أربع منها كانت من حادث في مطار دبي الدولي حيث سقطت طائرتان مسيرتان.
تابعوا خليج تايمز لنوافيكم بآخر التطورات في المنطقة فور وقوعها.