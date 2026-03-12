تغطية مباشرة: أطفال تحت القصف.. 13 يوماً من الصراع تخلّف 1100 قتيل وجريح من الصغار

9:34 صباحاً

أستراليا تعدّل معايير الوقود مؤقتاً

صرح وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، بأن البلاد ستعمل على تعديل معايير جودة الوقود مؤقتاً للسماح بمستويات أعلى من الكبريت طوال الأيام الستين القادمة.

9:26 صباحاً

نيوزيلندا تدرس فرض قيود على استخدام السيارات

أعلن مسؤولون نيوزيلنديون يوم الخميس أنهم يدرسون تفعيل قوانين قديمة تعود لعقود مضت لتقييد استخدام المركبات، وذلك في حال تضاؤل إمدادات الوقود بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، للصحفيين يوم الخميس إن المسؤولين ناقشوا استخدام تشريعات فُرضت سابقاً لتقنين استهلاك الوقود في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، وذلك كاستجابة للأزمة الحالية.

وبموجب تلك القوانين، كان يتعين على أصحاب السيارات تحديد يوم واحد في الأسبوع يمتنعون فيه عن استخدام مركباتهم، مع مواجهة غرامات باهظة في حال ضبطهم أثناء القيادة. كما تمنح هذه القوانين الحكومة صلاحية الترخيص لبيع "قسائم شراء" لتقييد استهلاك الوقود، وتحديد الكميات المسموح ببيعها.

9:12 صباحاً

خوف وملل.. بحارة فلبينيون عالقون في مضيق هرمز

لا يزال أكثر من 6,000 بحار من الفلبين — وهي الدولة التي تمد العالم بربع عمالة الملاحة البحرية — يعملون في منطقة الصراع و"المناطق المحيطة بها"، حيث ينتظر الكثير منهم الضوء الأخضر للمرور عبر الممر الملاحي الذي بات مميتاً.

أدت سلسلة من الضربات الإيرانية إلى إغلاق المضيق فعلياً، وهو الممر الذي ينقل 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، مما أغرق اقتصاد الطاقة العالمي في أزمة حادة.