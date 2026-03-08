تغطية مباشرة: بين التهديد والميدان.. إيران تتأهب لستة أشهر من القتال ودول الخليج تصد موجات عدوانها
10:32 صباحاً
إسرائيل تصدر تحذيرات إخلاء لقرى لبنانية
أصدرت إسرائيل تحذيرات بإخلاء أربع قرى في جنوب لبنان، وذلك في ظل الهجمات واسعة النطاق التي تضرب البلاد حالياً.
10:30 صباحاً
إسرائيل تضرب طائرات إيرانية في مطار أصفهان
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاحه الجوي استهدف مقاتلات إيرانية من طراز F-14 وأنظمة دفاع جوي في مطار أصفهان خلال موجة واسعة من الضربات يوم السبت. وأضاف أن هذه العملية جاءت في أعقاب ضربة سابقة زعم أنها دمرت 16 طائرة تابعة لفيلق القدس في مطار "مهرآباد" بطهران.
10:28 صباحاً
إيران تتوصل إلى "إجماع الأغلبية" بشأن خليفة خامنئي
توصل مجلس خبراء القيادة في إيران إلى إجماع بالأغلبية بشأن خليفة المرشد الأعلى (خامنئي)، مع وجود بعض "العقبات المتعلقة بالآلية التي لم تُحل بعد"، حسبما كشف العضو مير باقري لوسائل إعلام محلية يوم الأحد.
10:22 صباحاً
استهداف 5 مواقع نفطية قرب طهران
أعلن مسؤول إيراني، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا خمسة مواقع نفطية داخل العاصمة طهران وبالقرب منها.
10:19 صباحاً
الولايات المتحدة تستخدم القواعد البريطانية لشن هجمات "دفاعية" ضد إيران
أعلنت الحكومة البريطانية أن الولايات المتحدة بدأت في استخدام القواعد العسكرية البريطانية لعمليات معينة ضد إيران خلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وصرحت وزارة الدفاع البريطانية بأن الولايات المتحدة بدأت استخدام المواقع العسكرية في "عمليات دفاعية محددة لمنع إيران من إطلاق صواريخ باتجاه المنطقة". وتشمل هذه القواعد قاعدة فيرفورد (Fairford) في غلوسيسترشاير جنوب غرب إنجلترا، وقاعدة دييغو غارسيا (Diego Garcia) المشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في جزر تشاغوس بالمحيط الهندي.
وفي وقت لاحق من يوم السبت، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ما قال إنها خطط بريطانية محتملة لإرسال حاملتي طائرات إلى المنطقة — وذلك بعد ساعات فقط من سخريته من رئيس الوزراء كير ستارمر بسبب تردده الأولي في التدخل في الصراع.
وكان ستارمر قد أثار حفيظة ترمب لرفضه في البداية أي دور في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير. لكنه وافق لاحقاً على طلب أمريكي باستخدام قاعدتين عسكريتين بريطانيتين لـ "غرض دفاعي محدد ومحدود".
10:14 صباحاً
مجلس التعاون الخليجي يندد بالهجمات "الخبيثة" على البحرين والكويت
أعلن مجلس التعاون الخليجي في بيان له أن الهجمات الإيرانية المستمرة ضد البحرين والكويت تمثل "أعمال عدوان خطيرة" تزعزع أمن واستقرار المنطقة بأكملها. وحذر الأمين العام للمجلس من أن هذه الضربات كشفت عن "النهج التصعيدي" لطهران في ظل الصراع الإقليمي الراهن.
وفي بيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني للمجلس، أعرب الأمين العام جاسم محمد البديوي بأشد العبارات عن "إدانة واستنكار المجلس للهجوم الإيراني الخبيث" الذي استهدف الأراضي الخليجية بشكل مباشر. وأدان البديوي الاستهداف المتعمد للبنية التحتية الحيوية، مؤكداً أن ضرب المواقع المدنية "يشكل انتهاكاً صارخاً وغير مقبول لكافة الأعراف والمواثيق الدولية". كما شدد على وحدة دول المجلس في دعم الدول الأعضاء المتضررة، ووقوفها بحزم مع البحرين والكويت لحماية أمنهما وصون سيادتهما.
10:06 صباحاً
تضرر محطة لتحلية المياه في البحرين
كشفت وزارة الداخلية البحرينية يوم الأحد عن تضرر محطة لتحلية المياه إثر هجمات بطائرات مسيرة استهدفت "أهدافاً مدنية" ضمن موجة الهجمات المستمرة.
10:03 صباحاً
ترمب: لا نحتاج لمساعدة بريطانيا للانتصار في الحرب
صرح الرئيس دونالد ترمب يوم السبت أن بريطانيا تدرس "بجدية" إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إليهما للانتصار في الحرب مع إيران، في أحدث صدام بين الحليفين العسكريين.
وقد كرر ترمب انتقاداته لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيراً هذا الأسبوع إلى أنه ساعد في "تدمير" العلاقة التاريخية الوثيقة بين البلدين بعد أن منعت لندن الولايات المتحدة في البداية من استخدام القواعد البريطانية لمهاجمة إيران. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترمب إنه "سيتذكر" غياب الدعم البريطاني، وأضاف: "المملكة المتحدة، حليفنا العظيم السابق، وربما الأعظم على الإطلاق، تفكر أخيراً بجدية في إرسال حاملتي طائرات.. لا بأس يا رئيس الوزراء ستارمر، لم نعد بحاجة إليهما - لكننا سنتذكر ذلك. لسنا بحاجة لأشخاص ينضمون للحروب بعد أن نكون قد انتصرنا بالفعل!".
9:56 صباحاً
نزوح ما لا يقل عن 454,000 شخص في لبنان خلال أسبوع واحد
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، أن 454,000 شخص سُجلوا كنازحين هذا الأسبوع مع استمرار الضربات الإسرائيلية على لبنان، مشيرة إلى أن حوالي 100,000 منهم ما زالوا في مراكز الإيواء الحكومية.
9:53 صباحاً
ترامب: الضربة التي استهدفت مدرسة إيرانية "نفذتها إيران نفسها"
حمّل الرئيس دونالد ترامب إيران مسؤولية ما وصفته السلطات الإيرانية بضربة دموية استهدفت مدرسة في مقاطعة ميناب الجنوبية.
وصرح ترامب للصحفيين على متن طائرة "إير فورس وان" قائلاً: "نعتقد أن إيران هي من فعلت ذلك. لأنهم، كما تعلمون، غير دقيقين للغاية في ذخائرهم. ليس لديهم أي دقة على الإطلاق".
ووفقاً للسلطات الإيرانية، فإن الضربة أصابت مدرسة ابتدائية للبنات يوم السبت الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، معظمهم من الطالبات.
يُذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تعلنا مسؤوليتهما عن الهجوم المبلغ عنه، حيث صرح مسؤولون أمريكيون بأن الحادث لا يزال قيد التحقيق، في حين وجهت إيران أصابع الاتهام إلى واشنطن بالوقوف وراء هذه الضربة.
9:50 ص
هجوم على مبنى جامعي في البحرين
أصيب ثلاثة أشخاص إثر سقوط شظايا صاروخ على مبنى جامعي في منطقة المحرق بالبحرين. كما أدى السقوط إلى وقوع أضرار مادية في مبنى المؤسسة.
9:36 صباحاً
إيران ستكون "مضطرة للرد"
صرح الرئيس الإيراني بأن بلاده ستكون "مضطرة للرد" في حال تعرضها لهجوم ينطلق من دولة مجاورة.
9:35 صباحاً
تحذير للرعايا الهنود من التقاط الصور
وجهت سفارة الهند في أبوظبي، يوم الأحد، تحذيراً للمواطنين الهنود المقيمين في دولة الإمارات من التقاط أي صور أو نشر وتداول صور لمواقع الحوادث عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي بيان لها، ذكرت البعثة الدبلوماسية أن السلطات الإماراتية حذرت من اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي فرد يقوم بالتصوير غير المصرح به لمواقع الحوادث، أو المناطق المحظورة، أو داخل المطارات.
ولضمان السلامة وتجنب العواقب القانونية، نُصح جميع الرعايا الهنود بالالتزام الصارم بما يلي:
عند سماع إنذار تحذيري: توجه فوراً إلى مكان آمن وابقَ فيه حتى يتم رفع حالة الإنذار عن منطقتك. لا تحاول الخروج لالتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو.
تجنب النشر: يمنع منعاً باتاً مشاركة أو نشر صور لمواقع الحوادث، بما في ذلك الأضرار الناجمة عن المقذوفات أو الشظايا، عبر المنصات الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
عند العثور على أجسام مشبوهة: في حال سقوط شظايا أو اكتشاف أجسام مشبوهة في محيطك، قم بإبلاغ السلطات المختصة فوراً لتمكينهم من التعامل مع الموقف بأمان وسرعة. يرجى الابتعاد عن الموقع وعدم الاقتراب من أي أجزاء أو لمسها.
داخل المطارات: لا تقم بالتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو داخل المطار أثناء الوصول أو المغادرة.
9:31 صباحاً
11 قتيلاً في غارات ليلية على جنوب لبنان
كشفت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلاً عن مصدر في وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 11 شخصاً وإصابة خمسة آخرين في غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية ليل أمس على عدة بلدات في جنوب لبنان. واستهدفت الهجمات بلدات حبوش، وجبل البطم، والقصير، وكفر رمان، ودبين، وعيترون. وفي غضون ذلك، نفذ الطيران الإسرائيلي غارات منفصلة خلال الليل على الضاحية الجنوبية لبيروت.
9:29 صباحاً
عُمان تستقبل مواطنين خليجيين قادمين من إيران
أعلنت سلطنة عُمان أنها استقبلت دفعة جديدة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي القادمين من إيران يوم الأحد، بالتنسيق مع السفارات في طهران وأنقرة والجهات المختصة في أذربيجان. وذكرت وزارة الخارجية أن ترتيبات النقل البري والجوي تتخذ لضمان سلامتهم وسلاسة حركتهم.
9:25 صباحاً
رئيس إيران: "لا توجد مشكلة مع الجيران"
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الأحد إن الرد على الضربات الأمريكية الإسرائيلية لا يعني وجود "مشكلة مع الجيران". وصرح الزعيم الإيراني عبر التلفزيون الحكومي بأن "العدو قد أساء فهم كلماتي" ويريد "بذر الفرقة مع الجيران".
9:16 صباحاً
3 قتلى في لبنان
قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون إثر ضربة إسرائيلية استهدفت قضاء صور في جنوب لبنان يوم الأحد.
9:15 صباحاً
خروج بحارة إيرانيين تم إنقاذهم من مستشفى في سريلانكا
صرح مسؤولون يوم الأحد أن سريلانكا سمحت بمرور 22 بحاراً إيرانياً من المستشفى بعد أن تم انتشالهم من قوارب نجاة إثر غرق سفينتهم الحربية بواسطة غواصة أمريكية. وتلقى البحارة العلاج في مستشفى كارابيتيا بمدينة غالي الجنوبية منذ يوم الأربعاء بعد تعرض السفينة "IRIS Dena" للضرب خارج المياه الإقليمية لسريلانكا مباشرة.
وقال مسؤول طبي لوكالة "فرانس برس": "لا يزال 10 آخرون يتلقون العلاج"، مضيفاً أن جثث 84 إيرانياً تم انتشالهم من المحيط الهندي موجودة أيضاً في المستشفى. وتم نقل الذين خرجوا من المستشفى إلى منتجع شاطئي في المنطقة نفسها.
وقالت السلطات السريلانكية إن التعامل مع الناجين من السفينة "Dena" يتم وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وأن الحكومة تواصلت مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للحصول على المساعدة. كما توفر الجزيرة ملاذاً آمناً لـ 219 بحاراً إيرانياً آخرين من سفينة ثانية، "IRIS Bushehr"، التي سُمح لها بالرسو بعد يوم من غرق السفينة الأولى.
9:05 صباحاً
ضربات تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
أفادت وكالة "فرانس برس" (AFPTV) يوم الأحد بوقوع ضربات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد هجمات سابقة استهدفت فندقاً في قلب المدينة.
9:03 صباحاً
السعودية تحذر إيران من مغبة الهجمات
أبلغت المملكة العربية السعودية طهران بأنها رغم تفضيلها للتسوية الدبلوماسية للصراع الإيراني مع الولايات المتحدة، إلا أن استمرار الهجمات على المملكة وقطاع الطاقة قد يدفع الرياض للرد بالمثل، وفقاً لما صرحت به أربعة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز".
ونُقلت هذه الرسالة قبل خطاب ألقاه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم السبت، اعتذر فيه لدول الخليج المجاورة عن تصرفات طهران، في محاولة واضحة لتهدئة الغضب الإقليمي تجاه الضربات الإيرانية التي طالت أهدافاً مدنية.
وقالت المصادر إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تحدث قبل يومين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، وحدد موقف الرياض بوضوح، مؤكداً أن المملكة منفتحة على أي وساطة تهدف للتهدئة، مع التشديد على أن الرياض وبقية دول الخليج لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام أجوائها أو أراضيها لشن غارات جوية على إيران.
8:59 صباحاً
الإسرائيليون يهرعون للملاجئ وسط صواريخ إيرانية
دوت صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل في وقت مبكر من يوم الأحد للتحذير من صواريخ قادمة من إيران، دون تقارير فورية عن أضرار أو إصابات. وذكرت بيانات عسكرية إسرائيلية أن الدفاعات الجوية تصدت لموجتين على الأقل من "الصواريخ المنطلقة من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل".
وفُعلت التنبيهات في معظم مناطق شمال إسرائيل، بما في ذلك مدينة حيفا الساحلية، حيث أمرت قيادة الجبهة الداخلية السكان بالتوجه إلى الملاجئ أو الغرف الآمنة، قبل أن يتم رفع التنبيهات لاحقاً والسماح بمغادرة المساحات المحمية.
8:56 صباحاً
إسرائيل تعلن ضرب أهداف في "أنحاء إيران"
أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أنه يشن ضربات تستهدف مواقع عسكرية "في أنحاء إيران".
8:55 صباحاً
دبلوماسيون إيرانيون يغادرون لبنان
غادر أكثر من 150 مواطناً إيرانياً، بينهم دبلوماسيون وعائلاتهم، لبنان يوم السبت، بعد تهديد الجيش الإسرائيلي لممثلي إيران في لبنان وتنفيذ ضربات بالقرب من السفارة. وأفاد مصدر أمني بأنه تم نقلهم إلى روسيا على متن طائرة روسية، بينما غادر 20 إيرانياً آخرون يوم الجمعة عقب اندلاع مواجهات جديدة بين حزب الله وإسرائيل. وأكد مصدر من السفارة الإيرانية في بيروت مغادرة عدد من الدبلوماسيين "غير الأساسيين" دون تحديد عددهم.
8:51 صباحاً
أول رحلة تجارية إلى الدوحة منذ 28 فبراير
كشفت بيانات موقع "فلایت رادار" (Flightradar) عن إقلاع أول رحلة تجارية متجهة إلى الدوحة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير؛ حيث كانت الرحلة قادمة من العاصمة التايلاندية بانكوك.
8:46 صباحاً
استهداف مصفاة تكرير النفط في حيفا
ذكرت وكالة أنباء "مهر" يوم الأحد أن الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف مصفاة حيفا، وذلك رداً على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مصفاة طهران.
8:44 صباحاً
دوي صافرات الإنذار في البحرين
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إطلاق صافرات الإنذار في البلاد، وحثت المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.
8:42 صباحاً
إيران تزعم أسر جنود أمريكيين
صرح علي لاريجاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بوجود مزاعم حول أسر عدة جنود أمريكيين من قبل إيران. وقال لاريجاني: "يدعي الأمريكيون أنهم قُتلوا في المعارك، ولكن رغم جهودهم العقيمة، فإن الحقيقة ليست شيئاً يمكنهم إخفاؤه لفترة طويلة".
8:35 صباحاً
الإمارات تتصدى لتهديد صاروخي
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات (NCEMA) أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى حالياً لتهديد صاروخي، وحذرت السكان بضرورة البقاء في أماكن آمنة. كما حثت الجميع على متابعة القنوات الرسمية للحصول على التحذيرات والمستجدات.
8:33 صباحاً
واشنطن تدرس الاستيلاء على المخزون النووي الإيراني
كشف تقرير لموقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة تدرس حالياً إرسال قوات خاصة للاستيلاء على المخزون النووي الإيراني.
8:25 صباحاً
ضربة إسرائيلية تستهدف فندقاً في بيروت
قال مسؤولون لبنانيون إن ضربة إسرائيلية استهدفت فندقاً في وسط بيروت أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل يوم الأحد، مما يؤكد اتساع نطاق الحرب المدعومة من الولايات المتحدة ضد إيران، في وقت تقصف فيه الصواريخ والمسيّرات والغارات الجوية أهدافاً في أنحاء المنطقة. وتأتي هذه الهجمة مع دخول الصراع أسبوعه الثاني، بينما يواصل الطرفان هجماتهما، وتزامن ذلك مع وصول جثامين أول الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في هذه الحرب إلى بلادهم.
8:23 صباحاً
هجمات مستمرة في الكويت
قالت وزارة الدفاع الكويتية إنها تتعامل حالياً مع هجمات معادية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وطمأن الجيش الكويتي الجمهور بأن أصوات الانفجارات القوية ناتجة عن عمليات الاعتراض، وحث الجميع على الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
8:22 صباحاً
مزيد من البنوك الكويتية تعلن إغلاق أبوابها
إلى جانب بنك الكويت الوطني، أعلنت بنوك أخرى إغلاق أبوابها كإجراء احترازي لضمان السلامة. فقد قرر "بنك بوبيان" تعليق العمليات مؤقتاً في المقر الرئيسي والفروع التابعة له يوم 8 مارس لحماية الموظفين والعملاء. كما أعلن "بيت التمويل الكويتي" (بيتك) تعليق العمل في المواقع التالية: مبنى بيتك الرئيسي 1، مبنى بيتك الرئيسي 2، والإدارات التابعة في برج بيتك.
8:15 صباحاً
إغلاق المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني
أعلن بنك الكويت الوطني إغلاق مقره الرئيسي اعتباراً من 8 مارس وحتى إشعار آخر، وسط الهجمات المستمرة. وحث البنك العملاء على متابعة قنوات التواصل الرسمية للحصول على أي تحديثات بشأن الخدمات خلال الفترة المقبلة.
8:12 صباحاً
"سوف نُطاردكم"
وجه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث تصريحاً جريئاً لإيران قائلاً إن بلاده "ستطاردهم"، أثناء مشاركته لمشاهد من الهجمات المستمرة. وقال: "إذا قتلتم أمريكيين، أو هددتم أمريكيين في أي مكان على وجه الأرض، فسنطاردكم بلا اعتذار وبدون تردد.. وسنقتلكم".
8:08 صباحاً
مطار سعودي يصدر تنبيهاً للمسافرين
أصدر مطار الملك خالد الدولي بالرياض تنبيهاً للمسافرين يوم الأحد، حثهم فيه على التواصل مباشرة مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على أحدث مستجدات الرحلات قبل التوجه إلى المطار. وبسبب التطورات الجارية في المنطقة، نصح المطار الركاب بالاعتماد على القنوات الرسمية للمطار وشركات الطيران للحصول على معلومات دقيقة.
8:04 صباحاً
الحرس الثوري الإيراني: يمكننا خوض "حرب مكثفة" لمدة ستة أشهر
أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وكالة أنباء "فارس" يوم الأحد، أن إيران قادرة على خوض حرب مكثفة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لمدة ستة أشهر على الأقل.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني، بحسب الوكالة: "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على الاستمرار في حرب مكثفة لمدة 6 أشهر على الأقل بالوتيرة الحالية للعمليات".
كما ذكر الحرس الثوري، القوة النخبوية في إيران، أنه استهدف "أكثر من 200" موقع مرتبط بالقواعد والمرافق الأمريكية والإسرائيلية في جميع أنحاء المنطقة.
8:03 صباحاً
تضرر مرافق مدنية في الكويت
أعلن الجيش الكويتي أن بعض المرافق المدنية في المدينة تعرضت لأضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا والحطام الناتج عن عمليات الاعتراض.
وتعاملت أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة التابعة للقوة الجوية الكويتية في البلاد مع أهداف جوية معادية.
7:51 صباحاً
السعودية تعترض 6 طائرات مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة شرق مدينة الرياض في تمام الساعة 3:16 فجراً تقريباً.
7:49 صباحاً
هجمات تطال دول الخليج
خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، وبينما كان معظم سكان دول الخليج يستيقظون لتناول وجبة السحور وبدء صيامهم، أكدت السلطات في السعودية والبحرين والكويت وقوع هجمات بطائرات مسيرة وعمليات اعتراض تالية لها.
7:46 صباحاً
الخطوط الجوية القطرية تسير رحلات محدودة
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستقوم بتشغيل رحلات محدودة إلى الدوحة في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي. وستقتصر هذه الرحلات فقط على الركاب الذين تكون الدوحة وجهتهم النهائية:
7 مارس: لندن (LHR)، فرانكفورت (FRA).
8 مارس: باريس (CDG)، مدريد (MAD)، روما (FCO)، بانكوك (BKK).
7:42 صباحاً
استهداف مبنى مؤسسة التأمينات في الكويت
تعرض المبنى الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت للاستهداف صباح الأحد، مما أدى إلى اشتعال النيران في الواجهة وحدوث أضرار مادية. وتتواجد الفرق حالياً في الموقع لمكافحة الحريق. اعتذرت المؤسسة للمراجعين في المقر الرئيسي، وأوضحت أنه يمكنهم مراجعة الفروع الأخرى، مع استمرار إنجاز المعاملات عبر الخدمات الإلكترونية.
7:38 صباحاً
اندلاع حريق في خزانات وقود مطار الكويت
أكدت الكويت اندلاع حريق في خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي إثر الهجمات المستمرة، حيث تواجدت فرق الإطفاء في الموقع لمحاصرة النيران. وأعلنت قوة الإطفاء العام لاحقاً نجاح فرقها في السيطرة على الحريق.
7:33 صباحاً
مقتل عنصري أمن في الكويت
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن استشهاد عنصري أمن إثر الهجمات المستمرة. ونعت الوزارة الضابطين من الإدارة العامة لأمن الحدود البرية — عبدالله عماد الشراح والمقدم فهد عبدالعزيز المجميد — اللذين "استشهدا فجر اليوم أثناء تأدية واجبهما الوطني ضمن المهام الأمنية الموكلة لوزارة الداخلية". وأعربت السلطات عن حزنها وأساها لهذا الحادث الأليم، مؤكدة أن "أبناءها من رجال الأمن مستمرون في أداء واجبهم بكل شجاعة وتفانٍ في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره".
8 مارس 2026، 7:26 صباحاً
نتنياهو يتعهد بمواصلة الحرب والقضاء على النظام الإيراني
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم السبت إن إسرائيل ستواصل حربها مع إيران "بكل قوتنا"، وإنها إلى جانب الولايات المتحدة قد سيطرت بشكل شبه كامل على الأجواء فوق طهران بعد أسبوع من الضربات.
"لدينا خطة منهجية للقضاء على النظام الإيراني وتحقيق العديد من الأهداف الأخرى"، قال نتنياهو في خطاب متلفز.
"أيها المواطنون، أنتم تطلبون مني، ومن الحكومة وجنودنا الأبطال، الاستمرار حتى النصر، وأنا أشكركم. أستطيع أن أؤكد لكم أننا سنواصل بكل قوتنا"، قال نتنياهو.
قال الزعيم الإسرائيلي إنه بفضل حملة القصف التي شنها الطيارون الإسرائيليون والأمريكيون "لقد سيطرنا بشكل شبه كامل على المجال الجوي" فوق عاصمة إيران'.
وفي حديثه إلى الشعب الإيراني، قال إن "لحظة الحقيقة" قادمة حيث تسعى إسرائيل للمساعدة في تحريرهم من "نير الطغيان".
وقال إن إسرائيل تمكنت من "تحويل الشرق الأوسط" وتغيير ميزان القوى في المنطقة.
8 مارس 2026، 7:26 صباحاً
الحرب تدخل يومها التاسع
مع دخول حرب الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يومها التاسع واستمرار الهجمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يبدو أن الاتجاه يتحول نحو الحوار السياسي بين القادة، حيث أصدر رئيس إيران' بيزشكيان اعتذاراً للدول المجاورة وأعلن وقفاً مشروطاً للضربات على دول الخليج.
من ناحية أخرى، شهدت الإمارات العربية المتحدة زيادة في الضربات في اليوم الثامن، حيث اعترضت 119 طائرة مسيرة و15 صاروخاً باليستياً في يوم واحد، مع ارتفاع عدد القتلى إلى 4.
في غضون ذلك، طمأن رئيس دولة الإمارات المواطنين والمقيمين على حد سواء خلال زيارته للمصابين في المستشفى، قائلاً: "لسنا فريسة سهلة" و"الجميع إماراتي بحبه لهذه الأرض".
بينما تواصل دول الخليج اعتراض الصواريخ، تابعوا آخر التطورات حول الحرب المستمرة مع الخليج تايمز.