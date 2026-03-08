تغطية مباشرة: بين التهديد والميدان.. إيران تتأهب لستة أشهر من القتال ودول الخليج تصد موجات عدوانها

10:14 صباحاً

مجلس التعاون الخليجي يندد بالهجمات "الخبيثة" على البحرين والكويت

أعلن مجلس التعاون الخليجي في بيان له أن الهجمات الإيرانية المستمرة ضد البحرين والكويت تمثل "أعمال عدوان خطيرة" تزعزع أمن واستقرار المنطقة بأكملها. وحذر الأمين العام للمجلس من أن هذه الضربات كشفت عن "النهج التصعيدي" لطهران في ظل الصراع الإقليمي الراهن.

وفي بيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني للمجلس، أعرب الأمين العام جاسم محمد البديوي بأشد العبارات عن "إدانة واستنكار المجلس للهجوم الإيراني الخبيث" الذي استهدف الأراضي الخليجية بشكل مباشر. وأدان البديوي الاستهداف المتعمد للبنية التحتية الحيوية، مؤكداً أن ضرب المواقع المدنية "يشكل انتهاكاً صارخاً وغير مقبول لكافة الأعراف والمواثيق الدولية". كما شدد على وحدة دول المجلس في دعم الدول الأعضاء المتضررة، ووقوفها بحزم مع البحرين والكويت لحماية أمنهما وصون سيادتهما.

10:06 صباحاً

تضرر محطة لتحلية المياه في البحرين

كشفت وزارة الداخلية البحرينية يوم الأحد عن تضرر محطة لتحلية المياه إثر هجمات بطائرات مسيرة استهدفت "أهدافاً مدنية" ضمن موجة الهجمات المستمرة.

10:03 صباحاً

ترمب: لا نحتاج لمساعدة بريطانيا للانتصار في الحرب

صرح الرئيس دونالد ترمب يوم السبت أن بريطانيا تدرس "بجدية" إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إليهما للانتصار في الحرب مع إيران، في أحدث صدام بين الحليفين العسكريين.

وقد كرر ترمب انتقاداته لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيراً هذا الأسبوع إلى أنه ساعد في "تدمير" العلاقة التاريخية الوثيقة بين البلدين بعد أن منعت لندن الولايات المتحدة في البداية من استخدام القواعد البريطانية لمهاجمة إيران. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترمب إنه "سيتذكر" غياب الدعم البريطاني، وأضاف: "المملكة المتحدة، حليفنا العظيم السابق، وربما الأعظم على الإطلاق، تفكر أخيراً بجدية في إرسال حاملتي طائرات.. لا بأس يا رئيس الوزراء ستارمر، لم نعد بحاجة إليهما - لكننا سنتذكر ذلك. لسنا بحاجة لأشخاص ينضمون للحروب بعد أن نكون قد انتصرنا بالفعل!".

9:56 صباحاً

نزوح ما لا يقل عن 454,000 شخص في لبنان خلال أسبوع واحد

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، أن 454,000 شخص سُجلوا كنازحين هذا الأسبوع مع استمرار الضربات الإسرائيلية على لبنان، مشيرة إلى أن حوالي 100,000 منهم ما زالوا في مراكز الإيواء الحكومية.