تغطية مباشرة: الولايات المتحدة تبدأ عمليات قتالية كبرى في إيران.. حسب ترامب
28 فبراير 2026، 12:08 مساءً
تحويل مسار رحلة دبي
أخبر سام بروكتر، المقيم في دبي والذي يتواجد حاليًا في يريفان بأرمينيا، صحيفة الخليج تايمز أن رحلته المتجهة إلى الإمارة تأخرت وسيتم تحويل مسارها.
وقال إن موظفي المطار أخبروهم أن الرحلة، التي تستغرق عادة ثلاث ساعات ونصف، ستستغرق خمس ساعات
28 فبراير 2026، 12:00 مساءً
العملات المشفرة تتراجع مع هجوم إسرائيل على إيران
تراجعت العملات المشفرة في تداولات نهاية الأسبوع بعد أن قالت إسرائيل إنها هاجمت إيران وسُمع دوي انفجارات في طهران.
انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 2 بالمائة إلى ما دون 64,000 دولار بقليل، وتراجعت عملة الإيثر ETH= بنحو 3 بالمائة إلى 1,862 دولارًا.
28 فبراير 2026، 11:55 صباحًا
إيران تصدر بيانًا
"لم يعد إنهاء هذه الهجمات التي بدأتموها في أيديكم،" قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي.
28 فبراير 2026، 11:54 صباحًا
روسيا تعلق الرحلات الجوية إلى إيران وإسرائيل
قالت وزارة النقل الروسية يوم السبت إن شركات الطيران الروسية علقت رحلاتها إلى إيران وإسرائيل.
وقالت الوزارة إنه في إطار إغلاق المجال الجوي الإيراني والإسرائيلي، قامت شركات الطيران الروسية، بالتعاون مع الوزارة وهيئة الرقابة الجوية روسافياتسيا، بوضع مسارات طيران بديلة مسبقًا لضمان رحلات آمنة إلى دول الخليج العربي.
وقالت إن أوقات الرحلات ستزداد بسبب المسافات الأطول.
28 فبراير 2026، 11:52 صباحًا
عملية متعددة الأيام ضد إيران
من المتوقع أن ينفذ الجيش الأمريكي عملية متعددة الأيام ضد إيران، وفقًا لرويترز، نقلًا عن مسؤول أمريكي.
28 فبراير 2026، 11:49 صباحًا
إلغاء رحلات دبي
تأثرت بعض رحلات دبي بالإغلاق المؤقت للمجال الجوي العراقي والإيراني والإسرائيلي.
وفقًا لبيان صادر عن فلاي دبي لصحيفة الخليج تايمز، تعمل الشركة حاليًا على تقليل الاضطرابات في جدول رحلاتها، ويتم تحويل الرحلات المتأثرة أو إعادتها إلى الموقف أو إلغاؤها.
“هذا وضع متطور نراقبه عن كثب، بينما نقوم بتعديل جدول رحلاتنا وفقًا لذلك،” قال متحدث باسم الشركة. “سلامة ركابنا وطاقمنا تظل أولويتنا القصوى. نحن على اتصال مباشر بالركاب الذين تأثرت خطط سفرهم.”
كما نصحت شركة الطيران ركابها بالتأكد من تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة علامة التبويب ‘إدارة حجزك’ على الموقع الإلكتروني والتحقق من حالة رحلاتهم للحصول على أحدث المعلومات.
28 فبراير 2026، 11:47 صباحًا
مطالبة السياح الهنود في الأردن بالمغادرة
يُنصح المواطنون والسياح الهنود في الأردن بتوخي أقصى درجات الحذر، والبقاء آمنين، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية بجدية.
يُنصح جميع السياح الهنود في الأردن كذلك بمغادرة البلاد فورًا قبل أن تتعطل عمليات الرحلات التجارية.
28 فبراير 2026، 11:45 صباحًا
الهند تصدر تحذيرًا أمنيًا
يُحث الهنود في إسرائيل على توخي أقصى درجات الحذر و"البقاء في حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات"، بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.
28 فبراير 2026، 11:43 صباحًا
الكويت تعلق الرحلات الجوية إلى إيران
علقت هيئة الطيران الكويتية جميع الرحلات الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
28 فبراير 2026، 11:36 صباحًا
'عملية قتالية عسكرية'
أكد دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي بدأ "عملية قتالية كبرى" في إيران.
قال ترامب في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "هدفنا هو الدفاع عن الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني".
28 فبراير 2026، 11:33 صباحًا
ضربات أمريكية على إيران
تنفذ الولايات المتحدة ضربات على إيران جوًا وبحرًا، وفقًا لوكالة رويترز، نقلًا عن مسؤول.
28 فبراير 2026، 11:28 صباحًا
'رد ساحق'
تستعد طهران للانتقام بعد أن شنت إسرائيل هجومًا على إيران يوم السبت، ومن المقرر أن يكون الرد ساحقًا، حسبما صرح مسؤول إيراني لرويترز.
28 فبراير 2026، 11:19 صباحًا
التورط الأمريكي
تشارك الولايات المتحدة في الضربات، وفقًا لمسؤول أمريكي وشخص مطلع على العملية، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لتفصيل العمليات العسكرية الحساسة.
لم يتضح المدى الكامل للتورط الأمريكي. ورفض البيت الأبيض التعليق فورًا.
28 فبراير 2026، 11:18 صباحًا
طوابير طويلة في محطات الوقود بطهران
وفقًا لرويترز، كانت هناك طوابير طويلة في محطات الوقود في طهران حيث يتدافع العديد من الأشخاص للمغادرة بعد الضربات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.
February 28, 2026, 11:13 AM
تداعيات الضربات
شوهد الناس يركضون للاحتماء بعد انفجار، بعد أن قالت إسرائيل إنها شنت هجومًا استباقيًا ضد إيران.
February 28, 2026, 11:09 AM
العراق يغلق مجاله الجوي
بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، أغلقت العراق أيضًا مجالها الجوي، حسبما ذكرت وكالة أنبائها.
February 28, 2026, 11:03 AM
بالتنسيق مع الولايات المتحدة
نقلت رويترز عن مسؤول دفاعي إسرائيلي قوله إن هجوم إسرائيل' على إيران تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
February 28, 2026, 11:02 AM
المرشد الأعلى لإيران' علي خامنئي ليس في طهران
المرشد الأعلى لإيران' آية الله علي خامنئي ليس في طهران وقد تم نقله إلى مكان آمن، حسبما صرح مسؤول لرويترز يوم السبت.
February 28, 2026, 11:02 AM
إيران تغلق مجالها الجوي
ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران أغلقت مجالها الجوي بعد الضربات الإسرائيلية.
28 فبراير 2026، 10:57 صباحًا
قطع خطوط الهاتف في إيران
بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية بقطع خطوط الهاتف المحمول في جزء من شرق وغرب طهران. كما ضعفت خدمة الإنترنت في بعض المناطق.
28 فبراير 2026، 10:55 صباحًا
تم التخطيط له قبل أشهر
وفقًا لمسؤول دفاع إسرائيلي، تم التخطيط للعملية لأشهر. وأشار المسؤول الدفاعي أيضًا إلى أن تاريخ الهجوم تم تحديده قبل أسابيع.
28 فبراير 2026، 10:51 صباحًا
ضربات أمريكية على إيران جارية
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤول أمريكي، فإن الضربات الأمريكية على إيران جارية.
28 فبراير 2026، 10:47 صباحًا
إجراءات الاحتماء لموظفي السفارة الأمريكية في قطر
طبقت السفارة الأمريكية في قطر إجراءات الاحتماء لجميع الموظفين، موصية جميع مواطنيها بفعل الشيء نفسه حتى إشعار آخر.
28 فبراير 2026، 10:40 صباحًا
إسرائيل تغلق مجالها الجوي
أغلقت إسرائيل مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية يوم السبت، حسبما ذكرت سلطة المطار's يوم السبت بعد أن شنت إسرائيل ما وصفه وزير الدفاع بهجوم استباقي ضد إيران.
28 فبراير 2026، 10:39 صباحًا
صفارات الإنذار تدوي في القدس
دوت صفارات الإنذار في القدس مع إصدار السلطات 'تحذير خطير للغاية'.
28 فبراير 2026، 10:33 صباحًا
تغييرات فورية في قيادة إسرائيل's
تفيد قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) بأنها ستحول جميع مناطق البلاد من 'نشاط كامل' إلى 'نشاط أساسي'، مما يعني حظر الأنشطة التعليمية والتجمعات وأماكن العمل، باستثناء القطاعات الأساسية.
28 فبراير 2026، 10:30 صباحًا
سماع دوي انفجارات في طهران
أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في طهران يوم السبت، مع عدم معرفة السبب.
28 فبراير 2026، 10:29 صباحًا
إسرائيل تهاجم إيران
أطلقت إسرائيل 'هجومًا وقائيًا' ضد إيران، وفقًا لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس.