تغطية مباشرة: إيران تقول"الأصابع على الزناد".. وترامب: الوقت ينفذ

"هذا النظام ربما أضعف مما كان عليه في أي وقت مضى، والمشكلة الأساسية التي يواجهونها، على عكس الاحتجاجات التي رأيتموها في الماضي حول بعض المواضيع الأخرى، هي أنهم لا يملكون طريقة لمعالجة الشكاوى الأساسية للمتظاهرين، وهي أن اقتصادهم ينهار،" قال روبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.