تغطية مباشرة: إيران تقول"الأصابع على الزناد".. وترامب: الوقت ينفذ
28 يناير 2026، 10:52 مساءً
تحرك ضد الحرس الثوري الإيراني
قالت الرئاسة الفرنسية إن فرنسا ستدعم تحركاً تقوده إيطاليا لكي يدرج الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني كـ "منظمة إرهابية"، بعد اتهام القوة بلعب دور قيادي في حملة قمع دامية للاحتجاجات.
وقال الإليزيه إن فرنسا "تدعم إدراج الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) في القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية".
يُعتبر الحرس الثوري الإيراني جيش إيران الأيديولوجي المكلف بضمان بقاء الثورة الإسلامية عام 1979. وهو مدرج بالفعل كجماعة إرهابية من قبل أستراليا وكندا والولايات المتحدة، ولكن ليس بعد من قبل الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.
28 يناير 2026، 10:11 مساءً
"الأصابع على الزناد": إيران
صدرت تعليقات أكثر تحدياً من قبل السياسيين الإيرانيين، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن القوات المسلحة للبلاد مستعدة لصد أي هجوم بـ "أصابع على الزناد".
في الوقت نفسه، أوضح عراقجي أن إيران رحبت دائماً باتفاق نووي عادل ومنصف ومفيد للطرفين، مع التأكيد على حقوق طهران في متابعة التكنولوجيا النووية السلمية.
اقرأ منشوره كاملاً هنا:
28 يناير 2026، 9:53 مساءً
إيران ترسل تحذيراً
قال مسؤول إيراني كبير إن أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران سيشهد استهداف طهران للولايات المتحدة وإسرائيل ومن دعموا الهجوم.
جاءت هذه التعليقات من علي شمخاني، مستشار خامنئي على منصة X، مضيفاً أن أي حديث عن هجوم محدود هو "وهم". كما ذكر أن رد طهران على أي هجوم سيكون فورياً وشاملاً وغير مسبوق.
28 يناير 2026، 9:40 مساءً
ماذا سيفعل حزب الله؟
قال نعيم قاسم، زعيم حركة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران، إن جماعته قلقة بشأن مواجهة تهديد واشنطن ضد إيران، وخاصة أي تهديد ضد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
صرحت طهران سابقًا أن أي هجوم على خامنئي سيؤدي إلى "حرب مقدسة".
وقال قاسم في خطاب متلفز أخير مع صورة خامنئي في الخلفية: "نحن معنيون بما يحدث ومستهدفون بعدوان محتمل. نحن مصممون على الدفاع عن أنفسنا. سنختار في الوقت المناسب كيفية التصرف، سواء بالتدخل أم لا... لكننا لسنا محايدين".
قال زعيم حزب الله إن الوسطاء أبلغوا الجماعة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان ضربها في حال وقوع هجوم على إيران، مشيرًا إلى أن الحرب على إيران قد تشعل المنطقة بأكملها هذه المرة.
28 يناير 2026، 9:28 مساءً
لا ذكر لإيران
خلال خطاب ألقاه يوم الأربعاء في حدث حول حسابات ترامب للأطفال، لم يذكر الرئيس الأمريكي التوترات المتصاعدة مع إيران.
بدلاً من ذلك، تحدث عن دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار ضد جي بي مورغان تشيس الأسبوع الماضي. قال ترامب إنه لا يعتقد أن الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان تشيس جيمي ديمون يحبه كثيرًا هذه الأيام، "لكن هذا لا بأس به".
تتهم دعوى ترامب القضائية جي بي مورغان تشيس وديمون بإلغاء تعامله المصرفي معه عن طريق إغلاق العديد من حساباته لتعزيز أجندة سياسية.
28 يناير 2026، 8:52 مساءً
'هاوية عدم اليقين'
حذرت الصين من "المغامرات العسكرية" في الشرق الأوسط.
وقال فو كونغ، السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لا يمكن استخدام القوة لحل المشاكل. أي مغامرة عسكرية لن تؤدي إلا إلى دفع المنطقة إلى هاوية من عدم اليقين".
28 يناير 2026، 8:27 مساءً
النظام 'أضعف من أي وقت مضى'
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أضعف حالاتها على الإطلاق وتوقع استئناف الاحتجاجات في نهاية المطاف، مع تصعيد الولايات المتحدة للضغط.
"هذا النظام ربما أضعف مما كان عليه في أي وقت مضى، والمشكلة الأساسية التي يواجهونها، على عكس الاحتجاجات التي رأيتموها في الماضي حول بعض المواضيع الأخرى، هي أنهم لا يملكون طريقة لمعالجة الشكاوى الأساسية للمتظاهرين، وهي أن اقتصادهم ينهار،" قال روبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
قد تكون الاحتجاجات في إيران قد خفت، لكنها ستشتعل مرة أخرى في المستقبلوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو
خاطب سياسيون أمريكيون آخرون مؤيدي إيران، مؤكدين لهم أن ترامب سيدعمهم. شاهد أحدث تعليقات عضو الكونغرس الأمريكي ليندسي غراهام هنا:
28 يناير 2026، 8:04 مساءً
موقف الإمارات
كما صرحت الإمارات العربية المتحدة بأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها أو مياهها في أي عمليات عسكرية ضد إيران، مضيفة أنها لن تقدم أي دعم لوجستي لهجوم على الرغم من التقارير الأخيرة التي تشير إلى خلاف ذلك.
28 يناير 2026، 7:46 مساءً
مكالمة من الرئيس الإيراني
في 26 يناير، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران أو في أي هجمات على الجمهورية الإسلامية بغض النظر عمن يشن هذه الضربات.
جاءت هذه التصريحات خلال مكالمة هاتفية بين الأمير محمد والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
28 يناير 2026، 7:25 مساءً
أحدث منشور لخامنئي
بعد الاحتجاجات الجماهيرية في إيران في وقت سابق من هذا الشهر، شارك المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي، الرسالة التالية على X:
تراجعت المظاهرات، التي أسفرت وفقًا للأرقام الرسمية عن 3,117 حالة وفاة، إلى حد كبير وسط انتقادات عالمية للقمع الإيراني الشديد للمتظاهرين.
28 يناير 2026، 7:17 مساءً
لا شرعية
انتقدت ألمانيا النظام الإيراني بشدة، حيث قال المستشار فريدريش ميرتس إن "أيامه معدودة"
قال ميرتس للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الروماني إيلي بولوجان: "نظام لا يستطيع التمسك بالسلطة إلا من خلال العنف والإرهاب المطلق ضد شعبه: أيامه معدودة".
وأضاف ميرتس: "قد يكون الأمر مسألة أسابيع، لكن هذا النظام لا يملك أي شرعية لحكم البلاد".
28 يناير 2026، 7:08 مساءً
1 دولار أمريكي = 1,500,000 ريال إيراني
في 27 يناير، انخفضت عملة إيران' إلى مستوى قياسي بلغ 1,500,000 ريال مقابل الدولار الأمريكي، وفقًا لمواقع تتبع العملات الإيرانية، بعد أسابيع من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب تدهور قيمة الريال' وهزت البلاد.
ومع ذلك، قال محافظ البنك المركزي الإيراني المعين حديثًا عبد الناصر همتي إن "سوق الصرف الأجنبي يسير في مساره الطبيعي".
تضرر الاقتصاد الإيراني عبر الإنترنت بسبب انقطاع الإنترنت المفروض منذ 8 يناير والذي لا يزال ساريًا إلى حد كبير. وقال متحدث باسم الحكومة إنه بينما تفضل الحكومة حرية الوصول إلى الإنترنت، فإن الاعتبارات الأمنية تتطلب الحفاظ على القيود.
28 يناير 2026، 6:49 مساءً
العمل كالمعتاد: طيران الإمارات
وسط التوترات الشديدة في المنطقة، تجاهل مسؤول كبير في شركة طيران الإمارات، الناقلة الرائدة في دبي'، أي مخاوف بشأن الصراعات الجيوسياسية الإقليمية التي تؤثر على عملياتها.
“من الصعب جدًا علينا التنبؤ بأي نتيجة، ولكن حتى الآن، لم نر أي تأثير على الطلب. عملياتنا طبيعية وتعمل وفقًا للجدول الزمني،” صرح عادل الرضا، نائب الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، للصحفيين يوم الأربعاء.
28 يناير 2026، 6:06 مساءً
مستعدة للحوار: إيران
قالت بعثة إيران' لدى الأمم المتحدة إن الجمهورية الإسلامية مستعدة للحوار لكنها ستدافع عن نفسها 'إذا دفعت لذلك'.
أعادت البعثة تغريد تحذير ترامب' السابق لإيران على منصة X وعلقت قائلة: "في المرة الأخيرة التي تورطت فيها الولايات المتحدة في حروب في أفغانستان والعراق، أهدرت أكثر من 7 تريليونات دولار وخسرت أكثر من 7000 روح أمريكية. إيران مستعدة للحوار القائم على الاحترام والمصالح المتبادلة—ولكن إذا تم دفعها، فسوف تدافع عن نفسها وتستجيب بشكل لم يسبق له مثيل!"
28 يناير 2026، 5:48 مساءً
مجموعة ضاربة في المنطقة
في 27 يناير، قال الجيش الأمريكي إن مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن وصلت إلى الشرق الأوسط، مما يعزز بشكل كبير القوة النارية الأمريكية في المنطقة.
تم إرسال حاملة الطائرات وسفنها المرافقة إلى المنطقة بينما كانت إيران تقمع الاحتجاجات الجماهيرية.
يو إس إس أبراهام لينكولن هي حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية تابعة للبحرية الأمريكية، وهي السفينة الخامسة من فئة نيميتز، تم تكليفها في عام 1989 وسميت على اسم الرئيس الأمريكي الراحل أبراهام لينكولن.
28 يناير 2026، 5:31 مساءً
"لا تدعوا ذلك يحدث مرة أخرى"
في تحذيره، قال ترامب أيضًا إن الأسطول الذي يتجه حاليًا نحو إيران تقوده حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وهو أكبر من الأسطول الذي أُرسل إلى فنزويلا.
كما ذكّر الإيرانيين بعملية "المطرقة الليلية"، التي نُفذت في يونيو 2025 عندما هاجمت القوات الجوية والبحرية الأمريكية ثلاث منشآت نووية في إيران كجزء من الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا. وقال للإيرانيين "لا تدعوا ذلك يحدث مرة أخرى!"
اقرأ منشوره الكامل هنا:
28 يناير 2026، 5:20 مساءً
'الوقت ينفد': ترامب
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم الأربعاء على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإبرام صفقة بشأن الأسلحة النووية، وإلا فإن الهجوم الأمريكي التالي على الجمهورية الإسلامية سيكون أسوأ بكثير.
"الوقت ينفد،" كتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، معلنًا أن "أسطولًا ضخمًا" يتحرك بسرعة نحو إيران. يأتي التحذير الأمريكي الأخير في أعقاب توترات عالية في الشرق الأوسط نتيجة لقمع إيران' الشديد للاحتجاجات وتعليقات ترامب' حول استعداده للتدخل.
ترقبوا بينما تقدم لكم الخليج تايمز التطورات في المنطقة فور حدوثها.