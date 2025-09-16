تغطية مباشرة: الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الهجوم البري على غزة.. وإسرائيل ستستهدف الحديدة في اليمن

وقال روبيو للصحفيين أثناء مغادرته مطار بن جوريون في تل أبيب إلى الدوحة "سنطلب من قطر أن تستمر في القيام بما فعلته، ونحن نقدر ذلك كثيرا، أي أن تلعب دورا بناء في محاولة إنهاء هذا الأمر".