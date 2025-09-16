تغطية مباشرة: الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الهجوم البري على غزة.. وإسرائيل ستستهدف الحديدة في اليمن

16 سبتمبر 2025، الساعة 4:35 مساءً
في حين تواصل إسرائيل هجومها البري، يزور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قطر لإجراء محادثات، بعد أسبوع من الضربة الإسرائيلية للدوحة، مستهدفة قادة حماس الذين كانوا في المنطقة لإجراء مفاوضات.
وتأتي زيارة روبيو لقطر بعد ساعات فقط من قوله إن واشنطن ستقدم لإسرائيل "دعما ثابتا" في حرب غزة، وذلك خلال زيارة إلى القدس.
التقى وزير الخارجية الأمريكي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وقال روبيو إنهما "أكدا مجددا على الشراكة الأمنية الدائمة بين الولايات المتحدة وقطر والتزامنا المشترك بمنطقة أكثر أمنا واستقرارا".
وشكر وزير الخارجية الأمريكي أيضا الدولة الخليجية على "جهود الوساطة المستمرة للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل وحماس وإعادة الرهائن إلى ديارهم".
16 سبتمبر 2025، الساعة 4:20 مساءً
يتكدس الناس مع أمتعتهم في الشاحنات، هربًا من الغارات المستمرة. بينما يمشي آخرون، أو يتمسكون بالمركبات؛ يتشبث الأطفال الباكون بأمهاتهم، بينما يشرع السكان في رحلة أخرى هربًا من القنابل.
ويظل البعض في حيرة بشأن ما إذا كان ينبغي لهم البقاء أو المغادرة: حيث يبدو كلا الخيارين متساويين تقريبا في خطورتهما، كما ذكرت وكالة فرانس برس.
16 سبتمبر 2025، الساعة 4:07 مساءً
مع استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة، وإجبار مئات الآلاف على مغادرة منازلهم، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لمنطقة في دولة أخرى - اليمن.
قال الجيش الإسرائيلي إنه سيهاجم ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر خلال الساعات المقبلة.
16 سبتمبر 2025، الساعة 3:51 مساءً
وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية في بيان لها إن "النشاط في مدينة غزة بدأ وفقا للخطة العملياتية"، كجزء من عملية "عربات جدعون الثانية".
نشر الجيش مقطع فيديو للتوسعة المقترحة في مدينة غزة. شاهد أدناه:
16 سبتمبر 2025، الساعة 3:38 مساءً
يعاني سكان غزة من الغارات الإسرائيلية منذ عامين، حيث شاهدوا أجزاء من أجساد أطفالهم تتمزق، والمباني تتحول إلى أنقاض، واضطروا إلى اللجوء إلى الخيام كمنازل لهم.
اشتد القصف يوم الثلاثاء، قبيل شن إسرائيل هجومًا بريًا جديدًا على مدينة غزة. وأصبح صوت الطائرات المسيرة تهويدة قاسية لا تتوقف لأطفال المنطقة.
وقال إبراهيم البشيتي (35 عاما)، وهو من سكان حي الصبرة في مدينة غزة، لوكالة فرانس برس: "صوت الطائرات لا يتوقف أبدا، الطائرات الرباعية المروحيات والطائرات الحربية تملأ السماء باستمرار".
وقال البشيتي إن القصف الذي وقع ليلاً بالقرب من منزله كان شديداً لدرجة أن الضغط أدى إلى تحطيم نوافذ المنزل وخلع الأبواب من إطاراتها.
سمعنا صراخًا من تحت الأنقاض، قال. هذا المشهد المتكرر يُرعبنا ويُثبت لنا أن الإنسانية لم يبقَ لها وجود في هذا العالم.
إبراهيم البشيتي
16 سبتمبر 2025، الساعة 3:29 مساءً
16 سبتمبر 2025، الساعة 3:20 مساءً
دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف هجومها البري على مدينة غزة فورًا. وقال المسؤول الأممي إن الأدلة تتزايد على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وربما أكثر.
قال فولكر تورك للصحفيين في جنيف: "لا يسعني إلا أن أفكر فيما يعنيه ذلك للنساء والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأشخاص ذوي الإعاقة، إذا ما تعرضوا لهجوم مماثل مرة أخرى. ويجب أن أقول إن الرد الوحيد على هذا هو: أوقفوا المذبحة".
وأضاف: "الفلسطينيون والإسرائيليون يطالبون بالسلام. الجميع يريد نهاية لهذا، وما نراه هو تصعيد إضافي غير مقبول على الإطلاق".
وفي وقت سابق، خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على هذه الأفعال: وهي الاتهامات التي وصفتها إسرائيل بأنها فاضحة.
16 سبتمبر 2025، الساعة 3:08 مساءً
وأدانت ألمانيا الإجراءات الإسرائيلية ودعت إلى وقف إطلاق النار، فيما وصف وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول الهجوم على مدينة غزة بأنه "المسار الخاطئ تماما".
وقال واديفول "نحن نرفض هذا وأوضحنا ذلك للحكومة الإسرائيلية".
16 سبتمبر 2025، الساعة 3:01 مساءً
خلال العامين الماضيين، دعت شخصيات دولية إلى وقف إطلاق النار عدة مرات؛ ومع ذلك، لم تؤد أي من فترات التوقف في الأعمال العدائية إلى سلام دائم حتى الآن.
وفي أعقاب الهجوم البري الإسرائيلي، شددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفات كوبر يوم الثلاثاء مرة أخرى على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وأدانت الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة ووصفته بأنه "متهور ومروع للغاية. لن يؤدي إلا إلى المزيد من إراقة الدماء، وقتل المزيد من المدنيين الأبرياء، وتعريض الرهائن المتبقين للخطر".
16 سبتمبر 2025، الساعة 2:57 مساءً
وبينما تشن إسرائيل هجومها البري على غزة، حذر الاتحاد الأوروبي من أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني "الكارثي" بالفعل في القطاع.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العوني إن "الاتحاد الأوروبي حث إسرائيل باستمرار على عدم تكثيف عملياتها في مدينة غزة".
"إن التدخل العسكري سيؤدي إلى المزيد من الدمار والمزيد من الموت والمزيد من النزوح، وقد أوضحنا بشكل واضح أن هذا من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل ويعرض حياة الرهائن للخطر".
16 سبتمبر 2025، الساعة 2:52 مساءً
قالت إسبانيا إنها ستقاطع مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) العام المقبل إذا شاركت إسرائيل، وذلك بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE) المسؤولة عن اختيار مشاركة البلاد في هذا الحدث.
في حين هددت دول أوروبية أخرى بالانسحاب من المسابقة، فإن إسبانيا هي أول دولة من بين ما يسمى "الدول الخمس الكبرى" التي تقدم أكبر قدر من التمويل للحدث تفعل ذلك.
16 سبتمبر 2025، الساعة 2:46 مساءً
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين عن "منتهى الخطورة" إزاء قرار السلطات الإسرائيلية تركيب المزيد من البوابات الحديدية على ما تبقى من مداخل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وفي بيان لها، قالت الهيئة: "إن هذه البوابات تنتهك الوحدة الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة والسلامة الجغرافية لدولة فلسطين. كما أنها تنتهك بشكل صارخ حق المواطنين الفلسطينيين في حرية التنقل، والوصول إلى مصادر رزقهم، والرعاية الصحية، والتعليم، وتلبية احتياجاتهم، وزيارة أقاربهم".
وطالبت باتخاذ إجراءات دولية عاجلة لحث إسرائيل على إزالة هذه البوابات "ووقف إجراءاتها الأحادية غير القانونية وتوفير الحماية الدولية... قبل فوات الأوان".
16 سبتمبر 2025، الساعة 2:41 مساءً
وقالت أم علاء شعبان (45 عاما) من سكان حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، إن "القصف لم يتوقف منذ الفجر في المدينة نفسها".
صرخ أطفالي من الرعب
قالت لوكالة فرانس برس: "لم ننم طوال الليل... لم تتوقف أصوات القصف والانفجارات حتى الآن. لا نعرف إلى أين نذهب. القصف في كل مكان".
16 سبتمبر 2025، الساعة 2:39 مساءً
وذكرت قناة الجزيرة أن مصادر في مستشفيات غزة قالت إن 48 شخصا استشهدوا في القطاع منذ الفجر، منهم 32 في مدينة غزة.
قُتل ما يقرب من 65 ألف شخص في غزة منذ بدء الحرب، وفقًا لأرقام وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
لقد تم تهجير الغالبية العظمى من سكان غزة مرة واحدة على الأقل، مع فرار عشرات الآلاف مرة أخرى مع تكثيف إسرائيل لجهودها للسيطرة على مدينة غزة، حيث أعلنت الأمم المتحدة المجاعة الكاملة.
16 سبتمبر 2025، الساعة 2:31 مساءً
وقال سكان لرويترز إن الأوضاع هناك يائسة للغاية لدرجة أن بعض الأشخاص الذين فروا من الهجوم الإسرائيلي الجديد على مدينة غزة التي تعاني المجاعة في الأيام الأخيرة بدأوا يعودون إلى حيث القنابل المتساقطة.
وأضافت أن "الناس ليس لديهم خيار جيد حقًا - البقاء في خطر أو الفرار إلى مكان يعرفون أيضًا أنه خطير"، مضيفة أن بعض الأطفال قتلوا في مخيم مواسي أثناء جمعهم المياه.
وصف إنغرام رؤيته لأعداد كبيرة من الناس يفرّون على الطريق الرئيسي من مدينة غزة هذا الأسبوع. وقال إنغرام، الذي التقى بهم، إن إحدى الأمهات، إسراء، قطعت الرحلة سيرًا على الأقدام برفقة أطفالها الخمسة الجائعين والعطشى، ومن بينهم اثنان حافيَي القدمين.
"لقد كانوا يسيرون نحو المجهول - بلا وجهة واضحة أو خطة - مع القليل من الأمل في العثور على العزاء"، كما قالت.
16 سبتمبر 2025، الساعة 2:30 مساءً
قال مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الثلاثاء إنه من "غير الإنساني" توقع مغادرة مئات الآلاف من الأطفال لمدينة غزة لأن المخيمات الواقعة إلى الجنوب غير آمنة ومكتظة وغير مجهزة لاستقبالهم.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 140 ألف شخص فروا بالفعل إلى الجنوب من مدينة غزة منذ 14 أغسطس/آب، من إجمالي عدد سكانها البالغ نحو مليون نسمة.
وقالت تيس إنجرام، المتحدثة باسم اليونيسف، للصحفيين عبر رابط فيديو من مخيم المواصي المترامي الأطراف في غزة: "من غير الإنساني أن نتوقع أن يفر نحو نصف مليون طفل، يعانون من العنف والصدمة بسبب أكثر من 700 يوم من الصراع المتواصل، من جحيم إلى جحيم آخر".
16 سبتمبر 2025، الساعة 2:24 مساءً
قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستوافق على فرض عقوبات إضافية على إسرائيل يوم الأربعاء 17 سبتمبر. وأضاف المتحدث أن المفوضين سيوافقون على تعليق بعض الأحكام التجارية في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
16 سبتمبر 2025، الساعة 2:17 مساءً
ألقي نظرة على خريطة قطاع غزة التي تظهر أجزاء من الأراضي التي صدرت بها أوامر إخلاء غير قابلة للإلغاء أو داخل المناطق العسكرية الإسرائيلية اعتبارًا من 10 سبتمبر/أيلول، وفقًا للأمم المتحدة.
16 سبتمبر 2025، الساعة 2:02 مساءً
بعد أن كشفت الأمم المتحدة في تقريرها أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، دانييل ميرون، إن التقرير "فضيحة" و"زائفة".
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "إسرائيل ترفض رفضا قاطعا هذا التقرير المشوه والكاذب وتدعو إلى إلغاء لجنة التحقيق هذه على الفور".
واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤلفي التقرير بأنهم "يعملون كوكلاء لحماس"، قائلة إنهم "مشهورون بمواقفهم المعادية للسامية بشكل علني".
وأضاف أن "التقرير يعتمد كليا على أكاذيب حماس التي غسلها وكررها آخرون".
16 سبتمبر 2025، الساعة 1:49 مساءً
16 سبتمبر 2025، الساعة 1:42 مساءً
قالت لوكسمبورج إنها ستنضم إلى مجموعة من الدول التي تعترف بدولة فلسطين في قمة الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.
ويقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجهود الرامية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل تزايد الإدانة الدولية لإسرائيل بسبب هجومها المستمر منذ ما يقرب من عامين على غزة.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورج لوك فريدن في تصريحات للصحفيين في وقت متأخر من يوم الاثنين إن "الوضع على الأرض تدهور بشكل كبير في الأشهر الأخيرة".
وقالت دول من بينها بريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا إنها تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الاجتماع الذي ستعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة.
16 سبتمبر 2025، الساعة 1:37 مساءً
غزة تحترقوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، على X
16 سبتمبر 2025، الساعة 1:37 مساءً
قالت رئيسة لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الوضع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة نافي بيلاي في تصريح لوكالة فرانس برس إن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة.
"توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الإبادة الجماعية تحدث في غزة وما زالت مستمرة، وأن المسؤولية تقع على عاتق دولة إسرائيل".
16 سبتمبر 2025، الساعة 1:31 مساءً
التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع أمير قطر ليطلب من الدولة الخليجية البقاء وسيطا في محادثات غزة، بعد أسبوع من قيام طائرات حربية إسرائيلية بمهاجمة قادة حماس في الإمارة.
وفي زيارة قصيرة تم ترتيبها على عجل إلى الدوحة، صافح روبيو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مكتبه قبل الدخول في محادثات مغلقة مع مساعديه.
وقال روبيو للصحفيين أثناء مغادرته مطار بن جوريون في تل أبيب إلى الدوحة "سنطلب من قطر أن تستمر في القيام بما فعلته، ونحن نقدر ذلك كثيرا، أي أن تلعب دورا بناء في محاولة إنهاء هذا الأمر".
16 سبتمبر 2025، الساعة 1:25 مساءً
شنت إسرائيل هجومها البري الذي طال انتظاره على مدينة غزة قبل فجر الثلاثاء، بعد وقت قصير من دعم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لهدفها في القضاء على حركة حماس في غزة.
وفي الوقت نفسه، اتهم تحقيق للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في الأراضي الفلسطينية واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين بالتحريض.
خلال الليل، شن الجيش قصفًا مكثفًا على مدينة غزة فيما توغلت القوات الإسرائيلية في عمق أكبر مركز حضري في القطاع.
وقال مسؤول عسكري للصحافيين "انتقلنا الليلة الماضية إلى المرحلة التالية، المرحلة الرئيسية من الخطة الخاصة بمدينة غزة... وسعت القوات نشاطها البري في المعقل الرئيسي لحماس في غزة، وهي مدينة غزة".
قال: "نحن نتحرك نحو مركز مدينة غزة". وعندما سُئل عما إذا كانت القوات قد توغلت في عمق وسط مدينة غزة، أجاب: "نعم".
وأضاف أن الجيش يقدر أن هناك ما بين 2000 إلى 3000 مسلح من حماس ينشطون في المنطقة.