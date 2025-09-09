تغطية مباشرة: قطر تؤكد أن الوضع آمن بعد استهداف إسرائيل لقيادة حماس في الدوحة

ودعا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج العدواني يعكس سلوكًا متهورًا سيدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والتصعيد، ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار. وحذّر من أن استمرار هذه الاعتداءات المتهورة، في غياب موقف دولي حاسم ورادع، ستكون له عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويكرس واقعًا لا يمكن تجاهله أو قبوله.