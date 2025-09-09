تغطية مباشرة: قطر تؤكد أن الوضع آمن بعد استهداف إسرائيل لقيادة حماس في الدوحة
9 سبتمبر 2025، الساعة 7:27 مساءً
تم رفع القيود
رفعت السفارة الأميركية في الدوحة كافة القيود المفروضة على موظفيها.
يُنصح المواطنون الأمريكيون في قطر بأن التنبيه الأمني السابق لم يعد ساري المفعول وتم رفع حالة البقاء في المكان.
سنواصل مراقبة الوضع وسنقدم تحديثات إضافية عند الحاجة. يُرجى توخي الحذر، وفقًا لبيان أصدرته السفارة.
9 سبتمبر 2025، الساعة 7:23 مساءً
محاولة اغتيال إسرائيلية سابقة
نجا خالد مشعل، القيادي البارز في حركة حماس، من محاولة اغتيال إسرائيلية. ووفقًا لرويترز، ذاع صيت مشعل عالميًا عام ١٩٩٧ بعد أن حقنه عملاء إسرائيليون بالسم في محاولة اغتيال فاشلة في شارع أمام مكتبه بالعاصمة الأردنية عمّان.
لقد أثارت عملية اغتيال شخصية بارزة في الجماعة الفلسطينية المسلحة، والتي أمر بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غضب الملك حسين ملك الأردن آنذاك، لدرجة أنه تحدث عن شنق القتلة المحتملين وإلغاء معاهدة السلام الأردنية مع إسرائيل ما لم يتم تسليم الترياق.
9 سبتمبر 2025، الساعة 7:19 مساءً
من هو خليل الحية؟
من هو الرجل الذي استهدفته إسرائيل؟ أصبح خليل الحية شخصية محورية في قيادة الحركة الفلسطينية منذ اغتيال كلٍّ من إسماعيل هنية ويحيى السنوار العام الماضي.
وكان الحية، الذي كان في قلب مفاوضات وقف إطلاق النار خلال الحرب التي اندلعت قبل عامين، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره الشخصية الأكثر نفوذاً في المجموعة في الخارج منذ اغتيال هنية على يد إسرائيل في إيران في يوليو/تموز 2024.
وهو جزء من مجلس قيادي مكون من خمسة أعضاء قاد حماس منذ اغتيال السنوار على يد إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في غزة.
ينحدر هيا من قطاع غزة، وقد فقد العديد من أقاربه المقربين - بما في ذلك ابنه الأكبر - في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو عضو مخضرم في الجماعة الإسلامية.
ويُعتبر خالد مشعل من الشخصيات التي تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران، التي تعد مصدرا حيويا للأسلحة والتمويل لحماس، وقد شارك بشكل وثيق في جهود المجموعة للتوسط في عدة هدنات مع إسرائيل، ولعب دورا رئيسيا في إنهاء الصراع في عام 2014 ومرة أخرى في محاولات تأمين نهاية للحرب الحالية في غزة.
9 سبتمبر 2025، الساعة 7:18 مساءً
باكستان تدين الهجوم
أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن إدانته الشديدة للقصف "غير القانوني والشنيع في الدوحة الذي نفذته القوات الإسرائيلية واستهدف منطقة سكنية وعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر".
وكتب في بيان: "هذا العمل العدواني الإسرائيلي غير مبرر على الإطلاق، ويمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر وسلامة أراضيها، ويشكل استفزازًا خطيرًا للغاية من شأنه أن يُعرّض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر. تقف باكستان بحزم إلى جانب دولة قطر، وكذلك إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي".
شاهد بيانه الكامل أدناه:
9 سبتمبر 2025، الساعة 7:14 مساءً
انفجارات تضرب العاصمة القطرية
أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة فرانس برس مبنىً متضررًا في الدوحة إثر غارة إسرائيلية. وقالت قطر إن الهجوم استهدف مجمعات سكنية كان يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس.
9 سبتمبر 2025، الساعة 7:07 مساءً
"ضربة لقادة حماس بعد هجوم القدس"
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر قوات الأمن بالتحضير لضربة ضد قادة حماس في أعقاب الهجمات في القدس وغزة.
قال نتنياهو إنه أمر بشن الغارة في الدوحة ظهرًا بعد تحديد ما وصفه بـ "فرصة عملياتية". وصرح نتنياهو، إلى جانب المسؤول الإسرائيلي كاتس، بأنهما يعتقدان أن الهجوم كان "مبررًا تمامًا"، مسلطين الضوء على موقف إسرائيل القائل بأن العملية استهدفت عناصر رئيسيين من حماس مرتبطين بهجمات سابقة.
9 سبتمبر 2025، الساعة 7:04 مساءً
أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة
قال مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة قبل تنفيذها غارات جوية على كبار قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس، شريطة عدم الكشف عن هويته، "لقد تم إبلاغنا مسبقا" بالضربة على قطر، حليفة الولايات المتحدة الرئيسية والتي تستضيف قاعدة عسكرية أميركية كبيرة.
9 سبتمبر 2025، الساعة 7:02 مساءً
"لم يُصب أي فلبيني"
صرح مسؤول من السفارة الفلبينية في قطر، عبر الهاتف، لمساعد رئيس تحرير صحيفة "خليج تايمز" ، أنجيل تيسوريرو، بأنه لم ترد أنباء فورية عن إصابة أو وقوع أي فلبيني في تبادل إطلاق النار خلال الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حماس في الدوحة. وأضاف: "نراقب الوضع عن كثب، ونحثّ مواطنينا على التزام الهدوء والالتزام بنصائح السلطات المحلية (القطرية)."
في هذه الأثناء، قال المغترب الفلبيني بات جاريدو، المقيم في قطر منذ فترة طويلة والذي يعيش بالقرب من رامادا سيجنال في الدوحة، إنه سمع ثلاثة انفجارات قوية متتالية بعد ظهر الثلاثاء.
لم يُثر ذعرٌ فوريٌّ من مكان وقوفي، بل خرج الناس إلى الشوارع ليروا ما حدث. بحثتُ في مواقع التواصل الاجتماعي وعلمتُ أن جيش الدفاع الإسرائيلي شنّ هجومًا على مسؤولي حماس، وأضاف: "هذه الحادثة الأخيرة تُذكّر بقصف الحرس الثوري الإيراني لقاعدة العديد الجوية مساء 23 يونيو/حزيران، والذي أدى إلى إغلاق المجال الجوي القطري فورًا".
9 سبتمبر 2025، الساعة 7:00 مساءً
تركيا تدين
أدانت تركيا الهجوم الإسرائيلي على أعضاء حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، مضيفة أن هذا أظهر أن إسرائيل تتبنى "سياسة التوسع في المنطقة والإرهاب" كسياسات للدولة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن "استهداف وفد حماس المفاوض أثناء استمرار محادثات وقف إطلاق النار يدل على أن إسرائيل لا تهدف إلى التوصل إلى السلام وإنما إلى مواصلة الحرب".
وأضافت أن "هذا الوضع دليل واضح على أن إسرائيل اعتمدت سياساتها التوسعية في المنطقة والإرهاب كسياسة دولة".
9 سبتمبر 2025، الساعة 6:54 مساءً
البابا يقول إن الوضع "خطير للغاية"
أعرب البابا ليون، الثلاثاء، عن قلقه إزاء عواقب الضربات الإسرائيلية على قطر.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن ليو قوله خارج المقر الصيفي للبابا في كاستل غاندولفو: "هناك أنباء خطيرة للغاية في الوقت الحالي: هجوم إسرائيل على بعض قادة حماس في قطر. الوضع برمته خطير للغاية".
9 سبتمبر 2025، الساعة 6:53 مساءً
"لا مكان للاختباء للإرهابيين"
صرح مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة بأن غارة الدوحة استهدفت كبار قادة حماس المسؤولين عن التخطيط لهجوم 7 أكتوبر. وأضاف: "لا مكان للإرهابيين، وسنواصل ملاحقتهم في كل مكان"، مؤكدًا التزام إسرائيل المستمر باستهداف من تحمّلهم مسؤولية الهجمات.
9 سبتمبر 2025، الساعة 6:48 مساءً
"عمل إجرامي"
ولي العهد السعودي يصف الهجوم الإسرائيلي على حماس في قطر بـ"العمل الإجرامي".
أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بأمير قطر، مؤكداً دعم المملكة الكامل لقطر في أعقاب الهجوم الإسرائيلي. وأدان الأمير هذه الهجمات ووصفها بأنها عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً على متانة العلاقات والتضامن بين البلدين.
9 سبتمبر 2025، الساعة 6:44 مساءً
"مشاهد الفوضى والذعر"
في حديثهم لمراسلي صحيفة "خليج تايمز" ، وصف سكان قطر مشاهد الفوضى والذعر يوم الثلاثاء مع شنّ إسرائيل غارات جوية استهدفت قادة حماس في الدوحة. في البداية، ظنّ الكثيرون أن الانفجار الأول حادث سيارة في موقف سيارات أو مبنى مجاور. لكن عندما تبعه انفجار ثانٍ أشدّ صوتًا، انتشر الخوف بسرعة.
وروى أحد المقيمين القطريين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تفاصيل كفاحه اليائس للوصول إلى منزله وسط الاضطرابات المتصاعدة.
وأعرب أحد السكان المقيمين في دهوكان عن قلقه بشأن الأيام المقبلة، قائلاً: "نحن قلقون بعض الشيء بشأن ما سيحدث في الأيام المقبلة، لذلك نريد فقط أن نكون مستعدين".
9 سبتمبر 2025، الساعة 6:40 مساءً
حافظ على هدوئك: السفارة الفلبينية في قطر
حثت السفارة الفلبينية في قطر جميع المواطنين الفلبينيين على "الحفاظ على الهدوء ومراقبة الأخبار من مصادر موثوقة واتباع نصيحة السلطات المحلية".
يعيش ويعمل في قطر حوالي 260 ألف فلبيني. وفي ضوء التطورات الأخيرة في الدوحة، شددت البعثة الفلبينية على ضرورة "البقاء في المنزل وتجنب الأماكن العامة إلا للضرورة القصوى".
9 سبتمبر 2025، الساعة 6:38 مساءً
ما تحتاج إلى معرفته
جاءت غارات يوم الثلاثاء في الوقت الذي كان المفاوضون في الدوحة يستعدون فيه لمقترح جديد لوقف إطلاق النار. في الساعة 3:50 مساءً بتوقيت الإمارات، نقلت وكالة فرانس برس عن قطر قولها إنها "لا تزال تنتظر" رد إسرائيل على مقترح هدنة وإطلاق سراح أسرى في الأراضي الفلسطينية، بعد موافقة حماس على الإطار قبل أكثر من أسبوع. حوالي الساعة 5 مساءً، بدأت التقارير الأولى عن الغارة بالورود.
لقد كانت قطر ومصر، إلى جانب الولايات المتحدة، تتوسطان في مفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة طوال حرب غزة، ولكن على الرغم من التوصل إلى هدنتين مؤقتتين، فإن الجولات المتعاقبة من المحادثات فشلت مرارا وتكرارا في جلب نهاية دائمة للصراع.
وكان الاقتراح الأخير يتضمن هدنة مبدئية مدتها 60 يوما وعمليات تبادل متقطعة للرهائن مقابل سجناء فلسطينيين، لكن إسرائيل بدت مترددة في التراجع عن مطلبها بإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة دفعة واحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي دوري يوم الثلاثاء "مازلنا ننتظر ردا" من إسرائيل، مضيفا: "التصريحات التي نسمعها الآن لا تملؤنا الثقة".
على مدار الأسبوع الماضي، عزز نتنياهو خططه لشن هجوم جديد من جانب الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.
9 سبتمبر 2025، الساعة 6:35 مساءً
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الضربات الإسرائيلية
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم على الدوحة، مؤكدًا على ضرورة سعي جميع الأطراف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، بدلًا من تصعيد الدمار. ووصف الهجمات الإسرائيلية بأنها انتهاك صارخ لسيادة قطر وسلامة أراضيها، مؤكدًا على الحاجة الملحة لضبط النفس واحترام القانون الدولي في المنطقة.
9 سبتمبر 2025، الساعة 6:32 مساءً
الكويت تصفها بـ"العدوان الوحشي"
أدانت الكويت بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطر، ووصفته بأنه عمل عدواني وحشي.
وبحسب وزارة الخارجية، فإن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، ويشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي. وأكدت الكويت أن مثل هذه الأعمال تقوض السلم الدولي بشكل مباشر، مؤكدةً على الحاجة الملحة لضبط النفس واحترام السيادة في المنطقة.
9 سبتمبر 2025، الساعة 6:26 مساءً
الأضرار التي أعقبت الضربات الإسرائيلية
وتظهر صور حديثة وصلت من الدوحة مبنى متضررا في أعقاب هجوم إسرائيلي على قادة حماس.
وبينما لا تزال التفاصيل تتكشف، فإن الهجوم يسلط الضوء على التوترات المتصاعدة في المنطقة، حيث أدانت قطر والإمارات العربية المتحدة الهجوم بشدة، ووصفتاه بأنه "صارخ وجبان".
9 سبتمبر 2025، الساعة 6:20 مساءً
قطر: الوضع آمن في الدوحة
أوضحت وزارة الداخلية القطرية أن الأصوات التي سمعت في أنحاء الدوحة مرتبطة باستهداف أحد المقرات السكنية لحركة حماس.
وأكدت الوزارة أن الفرق المختصة تقوم بمهامها على أكمل وجه، مؤكدةً أن الوضع آمن. وتهيب بالمواطنين والمقيمين الاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على التحديثات الدقيقة، في حين تواصل الجهات المختصة إدارة الوضع.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن قوات الأمن والدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى استجابت على الفور للحادث واتخذت الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعياته وضمان سلامة السكان والمناطق المحيطة.
9 سبتمبر 2025، الساعة 6:12 مساءً
عمليات الخطوط الجوية القطرية لم تتأثر
قالت الخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني لدولة قطر، إن عمليات الشركة لم تتأثر بالأحداث الأخيرة في الدوحة.
لم تؤثر الأحداث المؤسفة الأخيرة في الدوحة على عمليات الخطوط الجوية القطرية، ولم تحدث أي اضطرابات نتيجةً لذلك. لطالما كانت سلامة وأمن ركابنا على رأس أولوياتنا، وستظل كذلك دائمًا.
9 سبتمبر 2025، الساعة 6:09 مساءً
"عملية إسرائيلية مستقلة تمامًا"
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على X: إن العملية التي نُفذت اليوم ضد كبار قادة حماس الإرهابيين كانت عملية إسرائيلية مستقلة تمامًا. إسرائيل هي من بادر بها، ونفذتها، وهي تتحمل مسؤوليتها كاملةً.
9 سبتمبر 2025، الساعة 6:04 مساءً
مسؤول إماراتي رفيع المستوى يدين
أعرب وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن تضامن بلاده الكامل مع قطر، مؤكدًا على الروابط الوثيقة والدعم المستمر بين البلدين. وكتب على X: "تضامننا الكامل مع قطرنا العزيزة".
وجاء في بيان وزارة الخارجية: أعرب عبد الله بن زايد عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع قطر، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما شدد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذرًا من أن استمرار هذه الأعمال التصعيدية قد يُقوّض الأمن الإقليمي ويجرّ المنطقة إلى مسارات خطيرة ذات عواقب كارثية على السلم والأمن الدوليين.
ودعا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج العدواني يعكس سلوكًا متهورًا سيدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والتصعيد، ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار. وحذّر من أن استمرار هذه الاعتداءات المتهورة، في غياب موقف دولي حاسم ورادع، ستكون له عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويكرس واقعًا لا يمكن تجاهله أو قبوله.
9 سبتمبر 2025، الساعة 6:02 مساءً
نجاة زعيم حماس: تقارير
أفادت وسائل إعلام، نقلاً عن مسؤولين كبار في حماس، أن الوفد المستهدف نجا من القصف الإسرائيلي. كما صرّح مصدران من حماس لرويترز بأن وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من الهجوم.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة CNN إن من بين المستهدفين كبير مفاوضي حماس، خليل الحية، وهو ما يسلط الضوء على طبيعة الهجوم البارزة.
خليل الحية هو مسؤول كبير في حركة حماس، وأصبح شخصية محورية بشكل متزايد في قيادة المجموعة الفلسطينية منذ مقتل كل من إسماعيل هنية ويحيى السنوار العام الماضي.
9 سبتمبر 2025، الساعة 5:59 مساءً
الأردن يدين
دانت الأردن بشدة القصف الإسرائيلي على الدوحة، ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ووصفت البلاد الهجوم بأنه اعتداء صارخ على سيادة وأمن قطر الشقيقة، مؤكدة دعمها الثابت للدولة الخليجية في مواجهة العدوان.
9 سبتمبر 2025، الساعة 5:57 مساءً
تصاعد الدخان بعد عدة انفجارات
توقفت الحياة في قطر فجأةً بعد أن شنّت إسرائيل هجومًا على قادة حماس في الدوحة. وشاهد المسافرون مساءً دخانًا يتصاعد من المباني السكنية التي وقع فيها الهجوم الإسرائيلي. شاهد الصور أدناه:
9 سبتمبر 2025، الساعة 5:54 مساءً
تضامن قوي مع قطر: أنور قرقاش
أكد السياسي الإماراتي البارز ومستشار رئيس الدولة أنور قرقاش، على وحدة دول الخليج في مواجهة التهديدات الخارجية.
كتب في X: "أمن دول الخليج العربية كل لا يتجزأ، ونقف قلبًا وقالبًا مع دولة قطر الشقيقة، مُدينين الاعتداء الإسرائيلي الغادر الذي استهدفها، ومؤكدين تضامننا الكامل معها في مواجهة هذا العدوان. حفظ الله قطر وقيادتها وشعبها، وحفظ الله دول الخليج العربية".
9 سبتمبر 2025، الساعة 5:50 مساءً
احتموا: السفارة الأميركية لمواطنيها
السفارة الأمريكية في الدوحة تصدر أمرا بالبقاء في المنزل للمواطنين الأمريكيين.
تطلب السفارة من المواطنين الأمريكيين البقاء في أماكنهم ومتابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر المستجدات بشأن تقارير الضربات. وقالت السفارة في منشور على موقع X: "لقد اطلعنا على تقارير عن ضربات صاروخية في الدوحة. أصدرت السفارة الأمريكية أمرًا بالبقاء في أماكنها. ننصح المواطنين الأمريكيين بالبقاء في أماكنهم".
9 سبتمبر 2025، الساعة 5:49 مساءً
هل توقفت المفاوضات؟
ورغم هدنتين مؤقتتين، فشلت المحادثات في التوصل إلى نهاية دائمة للحرب.
وقالت حماس الأحد إنها مستعدة "للجلوس فورا على طاولة المفاوضات" في أعقاب ما وصفته بـ"بعض الأفكار من الجانب الأميركي بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا إنه أصدر "تحذيرًا أخيرًا" لحماس، وأصر على قبولها صفقة لإطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم خلال هجوم أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي أشعل الحرب.
9 سبتمبر 2025، الساعة 5:43 مساءً
تصاعد الدخان من الدوحة
وأظهر مقطع فيديو هواة تصاعد الدخان من المبنى السكني الذي وقع فيه الهجوم الإسرائيلي.
9 سبتمبر 2025، الساعة 5:42 مساءً
"انتهاك صارخ" للقوانين الدولية
أدانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم "بأشد العبارات". وصرح الدكتور ماجد الأنصاري بأن الغارة استهدفت مبنى سكنيًا "يقيم فيه عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة".
وقال إن الهجوم يشكل "انتهاكا صارخا" للقوانين الدولية فضلا عن "تهديد خطير" لأولئك الموجودين في قطر.
واختتم البيان قائلا: "إن دولة قطر تدين بشدة هذا الهجوم، وتؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن المنطقة وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها".
9 سبتمبر 2025، الساعة 5:40 مساءً
الضوء الأخضر لترامب
القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ترامب أعطى الضوء الأخضر لمهاجمة قيادة حماس في قطر.
9 سبتمبر 2025، الساعة 5:37 مساءً
التحقيقات جارية
التحقيقات جارية على أعلى مستوى وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها، بحسب وزارة الخارجية القطرية.
9 سبتمبر 2025، الساعة 5:36 مساءً
تم إخطار الولايات المتحدة
وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بمهاجمة قادة حماس في قطر.
9 سبتمبر 2025، الساعة 5:35 مساءً
خالد مشعل هاجم
وكان خالد مشعل مستهدفا في الهجوم الذي وقع في الدوحة، وأفادت التقارير أنه قُتل.
9 سبتمبر 2025، الساعة 5:34 مساءً
استهداف مفاوضات وقف إطلاق النار
وقالت قناة الجزيرة القطرية نقلا عن مصدر في حماس إن الهجوم استهدف مفاوضي حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
قال شهود عيان من رويترز إن دوي عدة انفجارات سمعت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير إن الهجوم كان يستهدف كبار قادة حماس، ومن بينهم خليل الحية، رئيس الحركة في غزة.
وقال شاهد عيان إن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد في سماء منطقة الكتارا بالعاصمة.
9 سبتمبر 2025، الساعة 5:32 مساءً
جيش الدفاع الإسرائيلي يؤكد الهجوم
ملخص
أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه قادةً كبارًا في حركة حماس يوم الثلاثاء، بعد أن أفاد صحفيو وكالة فرانس برس في الدوحة بسماع دوي انفجارات وتصاعد دخان فوق العاصمة القطرية، مقر المكتب السياسي للحركة.
وأضاف الجيش: "نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) ضربة دقيقة استهدفت القيادة العليا لمنظمة حماس الإرهابية"، دون تحديد مكان وقوعها.
9 سبتمبر 2025، الساعة 5:30 مساءً
استهداف قادة حماس
قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قادة كبار في حركة حماس اليوم الثلاثاء، بعد أن أفاد صحفيون من وكالة فرانس برس في الدوحة بسماع انفجارات وتصاعد الدخان فوق العاصمة القطرية حيث يقع المكتب السياسي للحركة الفلسطينية.
9 سبتمبر 2025، الساعة 5:29 مساءً
سماع دوي انفجارات في سماء الدوحة
قال شهود عيان من رويترز إن دوي عدة انفجارات سمعت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء.