تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وتركيا وتعزيز التعاون التجاري﻿

وصف سفير الجمهورية التركية لدى الإمارات لطف الله جوكتاش الإمارات بأنها شريك استراتيجي رئيسي لتركيا وأشاد بالتقدم الملحوظ الذي تحقق في العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.
وأكد أن البلدين ملتزمان بتوسيع التعاون من خلال المنظمات الدولية وتكثيف الجهود المتعددة الأطراف الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.
“في وقت يسود فيه عدم اليقين في جميع أنحاء العالم، تواصل تركيا الوقوف كرائد للسلام والاستقرار والتنمية في منطقتها. نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الحوار والتضامن والثقة بين دول المنطقة أمر أساسي لتحقيق هذا الهدف”، قال السفير غوكطاش في أبوظبي.
كان معالي عبد الله سلطان بن عوض النعيمي وزير العدل ضيف الشرف في حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة لطف الله جوكتاش سفير الجمهورية التركية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاً باليوم الوطني التركي في أبوظبي يوم الأربعاء.
كما حضر الحفل معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية التركية.
كما قرأ السفير رسالة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي وصف فيها جمهورية تركيا بأنها “الحلقة الأخيرة في سلسلة الدول” التي أسستها أمة “تمسكت بحريتها واستقلالها رغم كل المصاعب”.
وتعهد ببذل جهود مستمرة لتعزيز الوحدة الوطنية، وحماية إرث الجمهورية وبناء “تركيا قوية ومزدهرة ومحترمة” للأجيال القادمة.
وقال السفير جوكتاش إن هناك روابط قوية من المودة والأخوة الصادقة ليس فقط بين "قادتنا وحكوماتنا ولكن أيضًا بين شعبينا".
تربطنا بإخواننا وأخواتنا في الإمارات روابط تاريخية ودينية وثقافية راسخة. ويعيش في الإمارات أكثر من 50 ألف مواطن تركي، ويشعرون وكأنهم في وطنهم. وبفضل كرم ضيافتها وأمانها وازدهارها، تحظى الإمارات بمكانة خاصة في قلوب الجالية التركية.
قال جوكتاش: "نولي أهمية كبيرة لتطوير مشاريع مشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستثمار معًا في دول أخرى. كما أننا عازمون على العمل معًا لتعزيز علاقاتنا الثقافية".
في كلمته أمام الضيوف في حفل الاستقبال، أكد السفير جوكتاش على متانة العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا، وأشاد بالتعاون البناء في مختلف المجالات، مؤكدًا التزامه بتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
وأضاف: “في العام الماضي، زار الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، الإمارات، وفي هذا العام زار تركيا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. هناك زيادة ملحوظة في الاتصالات رفيعة المستوى بين بلدينا. كما زار وزير الخارجية لدينا، هاكان فيدان، أبوظبي مرتين هذا العام”.
وقال: “هذه الزيارات لا تعزز علاقاتنا الثنائية فحسب، بل تمكننا أيضًا من البحث عن حلول مشتركة للتحديات الإقليمية. تعاوننا مع الإمارات يواصل التعمق في جميع المجالات - بما فيها الطاقة والاقتصاد والتجارة والمال والنقل والصناعات الدفاعية والتقنيات الحديثة”
وأشار قائلا: “حجم تجارتنا ينمو، والاستثمارات تتوسع من الجانبين. هذه الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات تسهم ليس فقط في علاقاتنا الثنائية، بل أيضًا في استقرار منطقتنا الأوسع. نشهد تناميًا في روابط المودة والأخوة الصادقة ليس فقط بين القادة والحكومات، بل وبين شعوبنا أيضًا”، أضاف السفير التركي.
تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2023، وضعت الإمارات وتركيا هدفًا للتجارة غير النفطية بقيمة 40 مليار دولار خلال خمس سنوات، لكن تم تحقيقه في أول 18 شهرًا من الاتفاقية، حيث ارتفعت التجارة الثنائية بنسبة 42 في المئة في أكتوبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتشير البيانات الأولية إلى أن التجارة غير النفطية الثنائية بين الإمارات وتركيا بين سبتمبر 2024 وأغسطس 2025 بلغت نحو 44 مليار دولار، مما يدل على نمو بنسبة 12 في المئة رغم التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد. وفي النصف الأول من عام 2025، وصلت صادرات الإمارات غير النفطية إلى تركيا إلى 7.41 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2019.
قال أحمد إمري بويوكيليتش، مستشار هيئة الاستثمار في تركيا، "إن الشعب التركي لا يحتفل فقط بالذكرى الـ102 لعيد الجمهورية، بل أيضًا بالذكرى الـ52 لعلاقاتنا الدبلوماسية مع الإمارات".
قال بويوكيليتش لصحيفة "خليج تايمز" خلال حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني في أبوظبي: "نحن متحمسون جدًا للاحتفال بالذكرى الـ102 لجمهوريتنا مع مواطنينا وأصدقائنا من جميع أنحاء العالم. ونحن أيضًا نعيش الذكرى الـ52 لعلاقاتنا الدبلوماسية مع الإمارات، وتتمتع بلداننا اليوم بشراكة ديناميكية وتطلعية للمستقبل”، قال بيوككيليش لصحيفة الخليج تايمز في استقبال اليوم الوطني في أبوظبي".
“تستمر علاقاتنا الاقتصادية الثنائية في التعزز، مدعومة بزيادة حجم التجارة وزيادة كبيرة في الاستثمارات المتبادلة. لقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة آفاقًا جديدة للأعمال والمستثمرين، مما أتاح مشاريع مشتركة في الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والعقارات، والتصنيع، والخدمات المالية”، قال بيوككيليش.
وقال “وفي ظل سعي البلدين لتحقيق أجندات نمو وطموحات تنويعية، نظل ملتزمين بتعميق التعاون، وتحفيز تدفقات الاستثمارات، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة وعالية التأثير لمنطقتنا وما بعدها”.
قال رحيم البيرق، شريك في شركة غلوتيفاي، إن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية القوية بين الإمارات وتركيا ستزداد قوة في السنوات القادمة.
قال البيرق لصحيفة الخليج تايمز:“لقد لاحظت أن التعاون السياسي والاقتصادي والسياحي بين الإمارات وتركيا يشهد زيادة متسارعة في السنوات الأخيرة، وهذا أمر سارٌ لنا، ونعتقد بقوة أنه سيواصل النمو في المستقبل. مع توسع التجارة والسياحة بين البلدين، يتعرف شعبا بلدينا أكثر على بعضهما البعض، وتزداد قوة الروابط بيننا”.
قال الدكتور توغان تِزجانِر، المدير الطبي والجراح العام في مستشفى ليف – سيتي ووك: “اليوم نحن فخورون جدًا بالاحتفال بالذكرى الـ102 لتأسيس جمهوريتنا. تحت القيادة الحكيمة لمصطفى كمال أتاتورك، وبعد فترة عصيبة وحرب الاستقلال، أسسنا جمهورية ديمقراطية وعلمانية للشعب. نواصل تكريم هذه القيم ونؤكد دائمًا على التقدم والتنمية والديمقراطية”.