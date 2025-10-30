تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وتركيا وتعزيز التعاون التجاري﻿

وتشير البيانات الأولية إلى أن التجارة غير النفطية الثنائية بين الإمارات وتركيا بين سبتمبر 2024 وأغسطس 2025 بلغت نحو 44 مليار دولار، مما يدل على نمو بنسبة 12 في المئة رغم التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد. وفي النصف الأول من عام 2025، وصلت صادرات الإمارات غير النفطية إلى تركيا إلى 7.41 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2019.